Donald Trump cuestionó el alto precio de las entradas para el Mundial de 2026, especialmente para los partidos de la selección de Estados Unidos. En una entrevista con el New York Post, el exmandatario aseguró que él tampoco pagaría más de mil dólares por un boleto, luego de conocerse que las entradas más económicas para algunos encuentros superan los 1,100 dólares.

Trump afirmó que le gustaría asistir a los partidos, pero considera excesivos los costos para muchos aficionados. Además, expresó que le decepcionaría que personas de clase trabajadora, como habitantes de Queens y Brooklyn, no puedan acceder a los encuentros por los elevados precios.

Sus declaraciones surgieron un día después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendiera el uso de precios dinámicos para el Mundial 2026. Este sistema permite que el valor de las entradas aumente según la demanda, una práctica común en eventos deportivos y de entretenimiento en Estados Unidos.

Infantino aseguró que los precios responden al mercado y señaló que vender boletos demasiado baratos provocaría una reventa aún más costosa. Sin embargo, algunas de sus afirmaciones sobre los precios promedio de eventos deportivos en Estados Unidos fueron cuestionadas por medios locales.

Denuncian a la FIFA por altos precios de las entradas del Mundial 2026: “Impagables”