La reconocida marca deportiva Adidas presentó una innovadora colección de camisetas diseñadas especialmente para perros, inspiradas en las selecciones nacionales que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La propuesta, que combina moda, deporte y la creciente tendencia “pet friendly”, estará disponible a partir del 1 de mayo en mercados de Norteamérica, Latinoamérica y Asia.

La nueva línea incluye versiones adaptadas de los uniformes de cuatro selecciones: Selección de México, Selección de Argentina, Selección de Colombia y Selección de Japón. Cada prenda ha sido diseñada para replicar los elementos visuales más representativos de las camisetas oficiales, incluyendo colores, patrones, escudos y las tradicionales tres franjas de la marca alemana.

El precio estimado de estas camisetas para mascotas será de 45 dólares en mercados como México, lo que las posiciona como un producto accesible para los aficionados que buscan incluir a sus animales de compañía en el ambiente futbolero que rodeará el Mundial de 2026, el cual será organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los diseños que ha generado mayor interés es el correspondiente a la selección mexicana. Este modelo presenta el clásico color verde como base, acompañado de detalles en rojo en el cuello y las mangas, además del escudo oficial de la federación y el logotipo de Adidas. La intención es que, a simple vista, las prendas sean fácilmente reconocibles para los seguidores del fútbol.

A diferencia de otros productos similares en el mercado, la empresa ha destacado que estas camisetas no son simples disfraces, sino versiones funcionales y adaptadas de los uniformes oficiales. Para lograrlo, se ha trabajado en un diseño ergonómico que se ajusta a la anatomía de los perros, permitiendo libertad de movimiento y comodidad durante su uso.

Entre las características técnicas, la marca ha incorporado materiales ligeros y transpirables, similares a los utilizados en las camisetas deportivas para humanos. Además, los escudos y logotipos han sido aplicados mediante termosellado, una técnica que reduce costuras y evita relieves que podrían resultar incómodos para las mascotas.

El desarrollo de esta colección responde a una tendencia creciente en la industria del consumo, donde los productos para mascotas ocupan un lugar cada vez más importante. En este caso, Adidas busca conectar con los aficionados al fútbol que consideran a sus mascotas como parte de la familia y desean incluirlas en celebraciones, reuniones y eventos deportivos.

La compañía también ha señalado que, aunque el enfoque principal está en perros, algunos mercados podrían ofrecer tallas adaptadas para gatos, ampliando así el alcance de la colección. Esta decisión refleja el interés de la marca por diversificar su oferta y adaptarse a diferentes tipos de consumidores.

El lanzamiento se produce en un contexto de alta expectativa por la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento que promete ser uno de los más grandes en la historia del fútbol, tanto por el número de equipos participantes como por la magnitud de su organización en tres países.

Con esta iniciativa, Adidas no solo refuerza su presencia en el ámbito deportivo, sino que también incursiona en un segmento en crecimiento, donde la moda y el estilo de vida se combinan con la pasión por el deporte. La colección de camisetas para mascotas se perfila así como una propuesta novedosa que busca transformar la forma en que los aficionados viven la experiencia mundialista, incluyendo a sus animales de compañía como parte del espectáculo.

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