El senador Lindsey Graham reveló que el presidente de EEUU advirtió con fuerza y a gritos sobre las consecuencias de sus “juegos”.

Donald Trump suele ser noticia por sus polémicas declaraciones y actitudes, pero esta vez, reportes internacionales aseguran que el mandatario estadounidense protagonizó un episodio inusual: Trump gritó en conversación con Irán con tal intensidad que terminó perdiendo la voz.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán han sido una constante en los últimos años, especialmente durante la presidencia de Trump.

Según información revelada recientemente, durante una llamada directa con representantes iraníes, el tono alcanzó tal nivel de exaltación que el propio Trump perdió la voz tras los gritos.

Fuentes cercanas a la negociación señalaron que la discusión giraba en torno a asuntos críticos de seguridad y diplomacia, lo que elevó la temperatura del diálogo entre ambos gobiernos.

Fue el senador republicano Lindsey Graham reveló que el presidente Donald Trump elevó el tono durante una reciente conversación directa con Irán hasta el punto de quedarse sin voz.

Episodio de Trump reflejo de la crisis diplomática

Este incidente ha captado la atención internacional, abriendo nuevamente el debate sobre la efectividad del diálogo entre EEUU e Irán y la influencia de las formas en la diplomacia.

Analistas destacan que el método personalista e impulsivo de Trump, lejos de facilitar acuerdos, suele tensar aún más las relaciones bilaterales.

Además, este tipo de situaciones generan dudas sobre las prácticas diplomáticas contemporáneas y su capacidad real para prevenir conflictos mayores.

Trump arremete contra Israel y asegura que obtendrá todo el polvo nuclear iraní



El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, sorprendió al afirmar que Estados Unidos prohibió a Israel bombardear el Líbano.

Según el mandatario, su país jugó un papel crucial para frenar ataques sobre territorio libanés, una decisión que podría impactar considerablemente el tablero geopolítico del Medio Oriente.

Las palabras del presidente respondieron a preguntas sobre la gestión de la actual escalada entre Israel y el grupo militante Hezbolá.

Trump aseguró que, bajo la directriz estadounidense, “Israel ya no bombardeará el Líbano”.

Esta afirmación ha generado debate tanto en Estados Unidos como en la región, pues implica un cambio relevante respecto a la tradicional actitud de Washington frente al conflicto.

“Estados Unidos recibirá todo el polvo nuclear generado por nuestros magníficos bombarderos B2. No habrá intercambio de dinero de ningún tipo. Este acuerdo no depende en absoluto del Líbano, pero Estados Unidos colaborará con el Líbano y abordará la situación de Hezbolá de manera apropiada. Israel no bombardeará más el Líbano. Estados Unidos se lo prohíbe. ¡Ya basta! !Gracias! Presdiente DJT”.

Trump: “Si alguno de los barcos de Irán se acerca, será eliminado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dirigido una declaración contundente en relación con el control de Irán en el estrecho de Ormuz.

Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, se encuentra bajo conflicto luego que Irán tomara la determinación de cerrarla y Trump no pudiera obligar a reabrirla.

El presidente de EEUU advirtió que si un “barco de Irán se acerca” a las fuerzas estadounidenses que bloquean la zona, “será eliminado”.

Esta aseveración eleva la ya tensa relación entre ambos países y pone el foco internacional nuevamente sobre el control del estrecho.

El estrecho de Ormuz es una vía crucial por donde transita una parte significativa del suministro global de petróleo.

Las amenazas de Trump reavivan la preocupación internacional sobre posibles enfrentamientos militares y el impacto en el comercio global de hidrocarburos.

La tensión entre Irán y Estados Unidos en esta región ha sido motivo de preocupación recurrente para los gobiernos y mercados internacionales.

“Advertencia: si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato”.