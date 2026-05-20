El presidente de EEUU dejó claro que Netanyahu es una gran persona que está dispuesto a seguir sus órdenes.

En medio de la creciente tensión en Oriente Medio, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Trump aseguró que las acciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, contra Irán solo son órdenes que él le da.

“Hará lo que yo quiera que haga”, dijo el presidente de EEUU sobre las operaciones y decisiones contra Irán, y que Israel ejecuta.

Estas afirmaciones reavivan el debate sobre la influencia de Estados Unidos en la política exterior israelí, especialmente en torno a la disputa nuclear y los ataques preventivos en la región.

Trump enfatizó su postura de “mano dura” y dijo confiar en que su liderazgo bastaría para detener cualquier acción de Israel que no se alineara con los intereses estadounidenses.

Trump dice que no quedará nada de Irán

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán vuelven a escalar después de que Donald Trump lanzó una fuerte advertencia al país islámico.

En declaraciones recientes recogidas por medios internacionales, Trump afirmó que “no quedará nada” si Irán decide continuar con sus acciones hostiles.

“Para Irán, el tiempo se acaba y más les vale actuar RÁPIDO, o no quedará nada de ellos. ¡EL TIEMPO ES FUNDAMENTAL! Presidente DJT”, publicó Trump en Truth Social.

Trump se ha mostrado cada vez más impaciente con la forma en que Irán ha manejado las negociaciones diplomáticas y sigue frustrado por el cierre continuo del estrecho de Ormuz y su impacto en los precios mundiales del petróleo.

El estrecho de Ormuz, controlado por Irán, es una de las rutas marítimas más importantes del planeta, siendo el canal por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

Las amenazas de Trump se suman a las ya existentes tensiones en Oriente Medio, especialmente tras recientes incidentes entre embarcaciones iraníes y fuerzas occidentales, y el aumento de la militarización en la región.

En los últimos días, Trump ha considerado más seriamente la posibilidad de reanudar las operaciones de combate a gran escala en Irán como una forma de obligarlos a llegar a un compromiso para poner fin a la guerra, a pesar de su preferencia por resolver el conflicto por la vía diplomática.

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Irán busca ofrecer más de $50 millones por la “cabeza” de Trump

Irán ha generado controversia internacional tras la supuesta propuesta de otorgar una recompensa de $54 millones a quien proporcione información que ayude en el asesinato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esta medida, que ha sido divulgada por el parlamento iraní, apunta directamente al mandatario.

El diputado iraní Ebrahim Azizi habría declarado que el parlamento iraní está revisando una propuesta que ofrece 50 millones de euros a cualquiera que mate al presidente estadounidense Donald Trump en represalia por los líderes iraníes muertos en conflictos pasados.



El tema ha causado preocupación y debate entre países occidentales y dentro de la región de Medio Oriente, aumentando las tensiones ya existentes entre Irán y Estados Unidos.

El medio de comunicación opositor iraní Iran International informó que, según Azizi, que preside el Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del parlamento iraní, los legisladores redactaron varias medidas nuevas tras la guerra de marzo, incluyendo un proyecto de ley titulado “Contraacción por parte de las Fuerzas Militares y de Seguridad de la República Islámica.”

La propuesta de Irán sobre recompensa por Donald Trump subraya la persistencia del conflicto diplomático tras el ataque estadounidense en Bagdad, donde murió Soleimani, y se percibe como un acto de represalia directa.

Desde el asesinato de Qassem Soleimani, la relación entre ambos países se encuentra en uno de sus puntos más críticos de las últimas décadas.

Irán considera a Trump como el principal responsable de la operación y, con esta iniciativa, busca justicia por la muerte del alto comandante.

El gobierno de Irán ya había condenado públicamente el ataque y anunciado investigaciones propias para identificar a los responsables.

Trump dice que se le está acabando la paciencia con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió públicamente que su paciencia “no va a durar mucho más” en el conflicto diplomático con Irán, instando al gobierno iraní a llegar pronto a un acuerdo con Estados Unidos respecto al polémico programa nuclear.

Estas declaraciones elevan la tensión mientras continúan los desacuerdos sobre el levantamiento de sanciones y el monitoreo internacional.

Trump reiteró que espera una pronta respuesta de Irán para retomar conversaciones, sugiriendo que Estados Unidos está preparado para tomar acciones si Irán no modifica su postura.

El tema del acuerdo nuclear ha sido central en las relaciones entre ambos países y sigue generando incertidumbre en la comunidad internacional.

Por su parte, Irán se ha mostrado reacio a negociar bajo presión y mantiene exigencias para la eliminación de sanciones económicas antes de abrir un diálogo real con Washington.

Organismos como la ONU y la Unión Europea siguen pidiendo calma e instan a ambas partes a buscar una solución diplomática antes de que escale el conflicto.

La advertencia de Trump llega en un momento clave, dado que el contexto geopolítico global está marcado por la inestabilidad en Medio Oriente y la carrera armamentista.

El desenlace de este enfrentamiento podría tener repercusiones directas en la seguridad y la economía mundial.

Trump y su familia no podrán ser investigados por el IRS tras un acuerdo

El gobierno de Estados Unidos retirará de forma permanente sus reclamos fiscales contra el presidente Donald Trump, según un documento de acuerdo dado a conocer el martes, en lo que representa un uso extraordinario del poder ejecutivo que, en esencia, podría ayudar a proteger al presidente de un mayor escrutinio de sus finanzas y su conducta legal.

Como parte del acuerdo para resolver una demanda por 10.000 millones de dólares que presentó Trump en contra del Servicio Interno de Impuestos (IRS por sus iniciales en inglés) debido a la filtración de sus declaraciones fiscales, Estados Unidos queda “para siempre impedido y excluido” de examinar o procesar las auditorías fiscales actuales de Trump, sus hijos y de la Organización Trump, según un documento publicado en el sitio web del Departamento de Justicia.

El gobierno también tiene prohibido investigar a la familia de Trump, a sus allegados y a otras personas, de acuerdo con el documento, que está firmado por secretario de Justicia interino Todd Blanche. Ese documento es un anexo separado del acuerdo original dado a conocer el lunes, el cual se añadió discretamente al sitio web del Departamento de Justicia el martes.

La Casa Blanca remitió las consultas de The Associated Press al Departamento de Justicia- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos no respondió a las solicitudes de comentarios.

El acuerdo se refiere únicamente a las auditorías existentes y no a futuras, indicó el Departamento de Justicia en respuesta a una solicitud de comentarios sobre la ampliación del acuerdo.

La medida se produce después de que el gobierno de Trump anunció el lunes, como parte del acuerdo de la demanda, la creación de un fondo de casi 1.800 millones de dólares para compensar a los aliados del presidente que creen que han sido investigados y procesados injustamente, un pacto que demócratas y organismos de control gubernamental califican de “corrupto” e inconstitucional.

El “Fondo Antiinstrumentalización”, de 1.776 millones de dólares, permitirá que las personas que crean que fueron objeto de procesos penales con fines políticos —incluso por el Departamento de Justicia durante el gobierno del presidente Joe Biden— soliciten pagos, creando lo que Blanche calificó como “un proceso legal para que las víctimas de la guerra judicial y su instrumentalización sean escuchadas y busquen indemnización”.

Blanche, a quien los legisladores sometieron a un enconado interrogatorio el martes en el Capitolio, no descartó la posibilidad de que personas que cometieron actos de violencia durante el asalto al Capitolio federal del 6 de enero de 2021 sean elegibles a pagos del nuevo fondo.

Legisladores demócratas y organismos de ética arremetieron contra la creación del fondo, asegurando que era corrupto, sombrío y que tenía el potencial de convertirse en una “caja chica” para el presidente y sus aliados. Incluso legisladores republicanos se han mostrado un tanto incómodos con el fondo, incluido el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, quien comentó que “no es un gran fan”.

Trump declaró el lunes en la Casa Blanca que el fondo está dedicado a “reembolsar a personas que recibieron un trato horrible”.

Daniel Werfel, excomisionado del IRS durante el gobierno de Biden, señaló que no tenía conocimiento de casos en los que el IRS haya aceptado de antemano “renunciar permanentemente a examinar declaraciones de impuestos presentadas previamente por una persona o empresa específica”.

Afirmó que el arreglo le otorga a Trump y a su familia reglas fiscales distintas a las de los demás estadounidenses.

“Ya sea que usted sea el presidente o Joe el plomero, la gente espera que se apliquen a todos las mismas reglas fiscales y el mismo marco de cumplimiento”.

El fondo se anunció después de que Trump, sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr., y la Organización Trump aceptaron retirar su demanda en contra del IRS y el Departamento del Tesoro. La denuncia afirmaba que una filtración de declaraciones fiscales confidenciales les causó daños en su reputación y finanzas y afectó negativamente su imagen pública.

Según el acuerdo original publicado el lunes en el sitio web del Departamento de Justicia, Trump recibirá una disculpa formal del gobierno de Estados Unidos, pero “no recibirá pago monetario ni indemnización de ningún tipo” como parte del acuerdo. Aun así, la eliminación de posibles reclamaciones fiscales actuales podría brindarle protección frente a cualquier posible obligación tributaria pendiente.

La jueza Kathleen Williams desestimó el caso el lunes y, en su escrito, reprendió a las agencias gubernamentales, en particular al Departamento de Justicia, por no haber sido transparentes en su acuerdo.

Indicó que ninguna agencia “presentó documentos del acuerdo ni registró documentos que garantizaran que el acuerdo era apropiado cuando existía una duda pendiente sobre si realmente había un caso o controversia”.

Trump se convirtió en el primer expresidente de EEUU con ficha policial

El Donald Trump, se convirtió en el primero en tener una ficha policial, dejando un precedente en la nación norteamericana.

Trump en menos de un año rompió varios récords en EEUU, de ser el primer exmandatario en tener una acusación judicial a ser acusado en cuatro ocasiones por actos de corrupción, entre los cargos interferencia electoral.

El último hecho histórico protagonizado por Trump fue su llegada a la cárcel de Fulton, donde fue fichado y quedó en libertad tras pagar una fianza de 200 mil dólares.

La estancia en la cárcel, donde se le hizo la ficha policial, fue de 20 minutos y estuvo acompañado de su nuevo equipo de defensores.

“Es la primera vez que Trump es sometido a las rutinas de admisión de acusado penal”, se informó sobre la diferencia entre los otros cuatro casos judiciales.

En las otras tres acusaciones solo fue sometido a lecturas de cargos en los juzgados. La ficha policial rápidamente se viralizó en los medios y distintas plataformas de Internet.

Con los cuatro procesos, el exgobernante podría enfrentar una condena de hasta 700 años de prisión que no le impedirían presentar su candidatura presidencial.

El proceso hizo que Trump apareciera nuevamente en Twitter, posteando una publicación de la ficha policial número P01135809.

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“Simplemente, cerré mis hermosos ojos azules”: Trump al desmentir que se durmió en su juicio

El exmandatario estadounidense, Donald Trump, desmintió que se haya dormido durante su juicio y aseguró que solo cerró sus hermosos ojos azules.

La respuesta del expresidente y candidato a la presidencia por el Partido Republicano ha generado una ola de reacciones, sus detractores lo han calificado de poco serio y sus seguidores han aplaudido su forma sarcástica de responder a los ataques.

Según el mangante estadounidense, la noticia de que se durmió en su juicio es falsa, y que la fotografía que circula es cuando cerró sus “hermosos” ojos azules.

Trump criticó fuertemente a los medios de comunicación por crear noticias falsas para acaparar la atención de público, especialmente a la cadena NBC, que fue la que empezó a viralizar la imagen.

“Trump pareció haberse quedado dormido mientras escuchaba el testimonio, a veces parecía agitarse y luego volver a dormirse”, detalló la NBC sobre la acción del exgobernante en el juicio.

Agregó que los ojos azules del exinquilino de la Casa Blanca se cerraron por largos periodos de tiempo y su cabeza a veces se sacudió de una manera consistente con dormir.

El magnate estadounidense no dudó en responder a los medios, indicando que no se duerme durante la caza de brujas del fiscal corrupto de Nueva York, que lo ha imputado por fraude electoral.

No es la primera vez que supuestamente Trump se queda dormido en un juicio y los medios muestran imágenes del expresidente con los ojos cerrados.

“Simplemente, cierro mis hermosos ojos azules, a veces, escucho intensamente y asimilo todo”, dijo el candidato presidencial republicano.

Donald Trump comparece hoy por acusación de 37 cargos federales

El expresidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, comparecerá este martes ante un tribunal de Miami por los 37 cargos federales.

Es la primera vez en la historia del país que un exgobernante será llevado a juicio por cargos federales.

“Trump debe comparecer ante un tribunal en Miami este martes para responder a una acusación de 37 cargos que alega que retuvo deliberadamente documentos clasificados después de dejar el cargo y se negó a devolverlos”, se informó sobre el caso.

Expertos han señalado que la llegada de Trump será un momento trascendental, como ocurrió hace unos meses con otra acusación legal.

Fue el propio Trump que confirmó que fue citado por el Palacio de Justicia Federal a las 3:00 de la tarde.

“La administración corrupta de Biden ha informado a mis abogados que he sido acusado, aparentemente, por el engaño de las cajas”, escribió en aquel momento del exmandatario sobre los 37 cargos que se le imputan.

La investigación federal sobre el manejo de documentos clasificados está a cargo del fiscal Jack Smith; quien se negó a dar declaraciones.

La investigación federal sobre el manejo de documentos clasificados está a cargo del fiscal Jack Smith; quien se negó a dar declaraciones.

El exgobernante ha señalado no dejará la carrera presidencial a pesar de ser condenado por los 37 cargos y que desde prisión estaría dispuesto a luchar por la carrera presidencial.

Donald Trump habría cometido delitos graves y podría enfrentar hasta diez años de cárcel

El expresidente estadounidense Donald Trump enfrentaría una condena de hasta diez años de cárcel por los delitos graves que cometió al llevarse documentos secretos del gobierno.

Según expertos, el exgobernante republicano violentó la Ley de Espionaje, infringiendo tres partes de la legislación y que de ser llamado a juicio podría ser condenado a una sentencia larga.

“18 USC §§ 793, es una parte de la Ley de Espionaje, por la cual cada violación conlleva una pena máxima de diez años de prisión”, explicó una analista legal.

Calificó el delito violentado por Trump como grave, lo que le haría pagar con cárcel su decisión de llevarse a su vivienda documentos del gobierno de los EEUU.

Los conocedores han señalado que los cargos que se le imputarían no están relacionados con los disturbios en el Capitolio, mucho menos con las faltas financieras que se le imputan en Nueva York.

“La sentencia de diez años de cárcel es únicamente con respecto a la alteración, destrucción y eliminación de documentos gubernamentales. Algunos de los cuales podrían estar clasificados”, agregaron analistas sobre una futura acción legal en contra de Trump.

El viernes, el FBI detalló que se recuperaron al menos 11 documentos clasificados como “top secret” durante el allanamiento en la casa de Donald Trump.

Entre los materiales no confidenciales, se encuentran archivos relacionados con el perdón presidencial al ex colaborador de Trump Roger Stone y un informe sobre el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

En la historia de los EEUU no se había registrado un momento tan tenso como lo ocurrido con el expresidente Donald Trump, quien podría ser encarcelado y condenado a diez años de prisión.



EEUU con los peores Índices de Percepción de Corrupción en 8 años

stados Unidos y varias potencias industriales líderes tratan de mantener el impulso en la lucha contra la corrupción, según un reporte publicado el jueves que instó a los gobiernos a abordar los problemas de financiamiento de los partidos políticos.

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) anual, elaborado por el grupo de monitoreo Transparencia Internacional, mide la percepción de la corrupción en el sector público en 180 naciones. Emplea una escala donde 100 equivaldría a una nación muy limpia y cero a una muy corrupta.

Los 69 puntos de Estados Unidos, que recibió dos menos que el año anterior, fueron su peor resultado en ocho años, según Transparencia Internacional. Además, se situó en la 23ra posición de la lista, una más abajo que en la anterior revisión.

El reporte cita desafíos como las “amenazas a su sistema de controles y balances” y “la influencia cada vez mayor de intereses especiales en el gobierno”, así como el inicio del juicio político a su presidente, Donald Trump.



