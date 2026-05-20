Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron la llegada del grupo de ataque del portaviones USS Nimitz al Caribe, en un contexto de creciente tensión diplomática y militar con Cuba.

El despliegue incluye el portaviones, su ala aérea, el destructor lanzamisiles USS Gridley y el buque de apoyo USNS Patuxent. El Comando Sur de Estados Unidos destacó que el grupo representa “capacidad estratégica, presencia y preparación militar” en la región.

La llegada ocurre el mismo día en que autoridades estadounidenses anunciaron acciones judiciales contra el expresidente cubano Raúl Castro, situación que ha incrementado las tensiones entre ambos países. El gobierno cubano ha advertido en días recientes que responderá ante cualquier posible agresión militar.

El USS Nimitz también participa en la operación “Southern Seas 2026”, una misión militar que contempla ejercicios conjuntos y visitas a varios países de América Latina y el Caribe. Según información oficial, el portaviones realizó recientemente actividades militares junto a fuerzas navales de Panamá, Colombia, Ecuador y Uruguay.

El histórico buque, en servicio desde 1975, es uno de los portaviones más antiguos aún operativos en la Marina estadounidense y ha participado anteriormente en operaciones en Medio Oriente y Asia.

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