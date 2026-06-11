El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la nominación de Jay Clayton para ocupar el cargo de director de Inteligencia Nacional.

Actualmente, Clayton se desempeña como fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York y anteriormente dirigió la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) durante el primer mandato de Trump.

La nominación se produce en un contexto de controversia política tras la decisión de la Casa Blanca de designar temporalmente a Bill Pulte como jefe interino de Inteligencia Nacional, luego de la anunciada salida de Tulsi Gabbard del cargo.

La elección de Pulte generó cuestionamientos tanto entre legisladores demócratas como republicanos, debido a que no cuenta con experiencia previa en asuntos de seguridad nacional o inteligencia. Algunos congresistas advirtieron que la situación podría complicar la renovación de importantes programas de vigilancia del gobierno federal.

Con la nominación de Clayton, la administración busca estabilizar el liderazgo de la comunidad de inteligencia estadounidense y reducir las tensiones surgidas en el Congreso por la dirección futura de una de las áreas más sensibles del gobierno. Su designación deberá pasar por el proceso correspondiente antes de asumir oficialmente el cargo.

Trump llama “antipatriótica” ley para limitar sus decisiones contra Irán