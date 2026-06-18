La administración Trump planea presentar al menos 250 casos de revocación de la ciudadanía para octubre asegurando que fueron obtenidas de forma fraudulenta.

Según nuevos documentos revelados, los esfuerzos de Trump para revocar ciudadanías en Estados Unidos serían un eje central en sus planes migratorios si llega de nuevo a la presidencia.

La revelación abre un debate sobre el futuro de la ciudadanía estadounidense y los derechos de millones de inmigrantes.

El enfoque principal de los esfuerzos de Trump para revocar ciudadanías estaría orientado a personas naturalizadas que hayan tenido presuntas irregularidades en su proceso migratorio, según se informa.

Las propuestas incluyen fortalecer equipos especializados para investigar y posiblemente anular documentos de ciudadanía, una medida nunca antes implementada a esa escala en la historia reciente del país.

Expertos legales advierten que el proceso para revocar ciudadanía estadounidense podría enfrentar importantes desafíos constitucionales y provocar una oleada de litigios en tribunales federales.

Además, organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que estos esfuerzos podrían generar un clima de temor entre comunidades migrantes y naturalizadas.

Este tipo de políticas ya ha sido foco de críticas durante el anterior mandato de Donald Trump, cuando se intensificaron medidas de control migratorio.

La posibilidad de una revisión masiva de ciudadanías encendió alertas entre activistas y abogados de inmigrantes, quienes piden transparencia y respeto al debido proceso legal.



Trump quiere cancelar decenas de ciudadanías por naturalización

Estados Unidos analiza retirar la ciudadanía a naturalizados sospechosos de haber cometido fraude en su proceso migratorio.

Esta política, impulsada por autoridades migratorias estadounidenses, busca encontrar y revocar hasta 200 casos de naturalizaciones al mes, una meta que algunos expertos consideran poco realista.

El tema ha generado debate, especialmente entre comunidades latinas y defensores de derechos migratorios, ante el temor de procesamientos injustos o errores administrativos.

Un proceso complejo: Desafíos de la medida

Para proceder con la revocación de ciudadanía, el gobierno de EEUU debe probar en tribunales que el beneficiario incurrió en fraude o tergiversó información relevante durante la naturalización.

Sin embargo, expertos migratorios han declarado que es casi imposible identificar tal cantidad de casos mensualmente y destacan los elevados recursos legales y administrativos que esto requeriría.

Además, organizaciones civiles subrayan que la medida podría generar miedo entre inmigrantes legalizados y abrir la puerta a decisiones cuestionables.

Activistas recomiendan que los naturalizados revisen sus historiales migratorios y conozcan sus derechos ante cualquier notificación.

Ante este escenario, resulta relevante la discusión sobre políticas migratorias que afectan a miles de centroamericanos y latinoamericanos en Estados Unidos.

Donald Trump y Claudia Sheinbaum llegan a un acuerdo sobre flujo migratorio y lucha contra el narcotráfico

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvieron su primer encuentro telefónico. Hablaron sobre el flujo migratorio y la lucha contra el narcotráfico.

Ambos presidentes confirmaron en sus redes sociales algunos detalles de la reunión que ha sido calificada como productiva y de interés de la región.

El primero en anunciar el encuentro telefónico fue el magnate estadounidense por medio de su red social Truth Social. “Acabo de tener una maravillosa conversación con la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo”.

En el posteo se deja claro que los acuerdos sobre el flujo migratorio están enfocados en detener, a través de México, la llegada de inmigrantes ilegales a EEUU.

Según Trump, la presidenta de México aceptó detener la migración “a través de México y hacia los Estados Unidos, cerrando efectivamente nuestra frontera sur”.

El presidente electo de EEUU dejó claro que no solo el tema del flujo migratorio fue trascendental en la plática. También se compartieron planes para erradicar el masivo flujo de drogas.

Por su parte, la presidente mexicana aseguró que le expuso a su homólogo estadounidense la estrategia integral que ha seguido México para atender el fenómeno migratorio, respetando los derechos humanos.

“Reiteramos que la postura de México no es cerrar fronteras, sino tender puentes entre gobierno y entre pueblos”, destacó Sheinbaum sobre el encuentro telefónico.

Ambos presidentes obviaron hablar del tema económico, específicamente de los aranceles que Trump ha prometido imponer a México.

Trump a los migrantes: “Prepárense para irse porque se irán de aquí muy rápido”

El candidato presidencial republicano, Donald Trump, le pidió a los migrantes prepararse para abandonar Estados Unidos (EEUU) una vez sea electo el nuevo presidente de la nación.

No es la primera vez que el exmandatario confirma que una de sus estrategias gubernamentales será luchar contra la migración ilegal, poniendo mano dura como lo hizo hace unos años.

De acuerdo con las declaraciones de Trump, todos los migrantes que han sido beneficiados con el app CDP One (programa humanitario de la administración de Joe Biden) serán deportados casi de inmediato de Estados Unido.

“Prepárense para irse porque se irán de aquí muy rápido”, dijo en tono contundente el expresidente a más de un millón de extranjeros que han ingresado con ayuda del proyecto de la gestión de Biden.

Al respecto, señaló que al llegar al poder reactivará el Título 42, el cual permite la expulsión de los migrantes de forma rápida.

No es la primera vez que Trump hace referencia a masivas deportaciones si llega al poder; criticando fuertemente a la actual administración por no tomar medidas drásticas para evitar el ingreso de extranjeros ilegales al país.

Grupos defensores de los derechos humanos han denunciado que las constantes amenazas de Trump mantienen en zozobra a la comunidad migrantes en EEUU que aporta a la nación la fuerza laboral para se el país grande que es.





