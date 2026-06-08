El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interrumpió de manera abrupta una entrevista con la periodista Kristen Welker durante una conversación grabada para el programa Meet the Press de la cadena NBC News.

Según reportes sobre la entrevista, el momento de tensión se produjo después de que Welker solicitara en varias ocasiones evidencias que respaldaran las denuncias de fraude electoral que Trump ha sostenido públicamente en diferentes ocasiones.

La conversación, realizada en una granja del estado de Wisconsin, también abordó un fondo de 1.800 millones de dólares relacionado con iniciativas del Departamento de Justicia destinadas a combatir lo que algunos sectores consideran una instrumentalización política de las instituciones federales.

Durante el intercambio, la periodista preguntó al mandatario si personas condenadas por agredir a agentes de policía durante el asalto al United States Capitol attack of January 6, 2021 deberían recibir compensaciones económicas provenientes de fondos públicos.

Trump evitó responder directamente a la pregunta y afirmó que algunas de las personas involucradas fueron perjudicadas por actuaciones que calificó como injustas por parte de ciertos agentes, sugiriendo que podrían merecer algún tipo de compensación.

El episodio se suma a una serie de entrevistas en las que el presidente ha defendido sus posiciones sobre las elecciones y los acontecimientos relacionados con el 6 de enero de 2021, temas que continúan generando debate político en Estados Unidos.

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