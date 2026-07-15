El rapero, de 59 años de edad, cumple una condena de 30 años de prisión por conducta sexual inapropiada en contra de varios menores de edad. Su petición formal al presidente de EE.UU. ha generado revuelo mediático.

El exastro del R&B, R. Kelly, pidió al presidente Donald Trump conmutar su condena por abuso a menores mediante una apelación directa al Ejecutivo.

Kelly, actualmente cumpliendo una larga sentencia por múltiples cargos de abuso sexual y explotación de menores, intenta recurrir al poder ejecutivo para una reducción de su pena.

La noticia surge mientras Kelly cumple una condena impuesta en 2022, tras ser encontrado culpable de una serie de delitos graves relacionados con la explotación de jóvenes menores de edad.

Según su equipo legal, la petición se centra en solicitar que Trump utilice su influencia y poder de indulto presidencial para revisar el caso, alegando supuestas irregularidades durante el juicio y argumentando que la condena fue “excesiva”.

La petición de R. Kelly ha generado controversia tanto entre las víctimas como entre grupos de defensa de derechos humanos.

Mientras algunos consideran improbable que Donald Trump acepte intervenir debido a la gravedad de los delitos, otros señalan que el expresidente ya ha otorgado conmutaciones en casos polémicos durante su mandato.

La defensa de Kelly asegura que existen elementos que justifican una reconsideración legal y política. Sin embargo, varias organizaciones han llamado la atención sobre el peligro de otorgar beneficios a figuras públicas condenadas por delitos graves contra menores.

Ghislaine Maxwell se declara no culpable por abuso de menores

Ghislaine Maxwell, la exnovia del multimillonario Jeffrey Epstein, se declaró no culpable por tráfico sexual de menores.

“No culpable, su señoría”, fue la respuesta de exsocia del magnate al juez que la interrogaba por medio de una videoconferencia.

Maxwell, es señalada por ayudar a su expareja a reclutar y abusar de jovencitas menores de edad, entre los años 1994 al 1997. Asimismo, es señalada por el delito de perjurio, cometido en el 2016.

“Asistió, facilitó y contribuyó al abuso de Epstein a niñas menores de edad al ayudarlo y finalmente abusar de víctimas”, cita la acusación en contra de la mujer de 58 años de edad.

A pesar que la expareja del magnate, quien falleció en prisión en un aparente suicidio, ha expresado su intención de defenderse bajo fianza, las autoridades temen que pueda escaparse.

La defensa de Maxwell ha solicitado una fianza de 55 millones dólares para defenderse en libertad por considerar que su clienta corre el riesgo de contagiarse de coronavirus.

Además, se compromete a entregar sus pasaportes y recluirse en una propiedad de Nueva York con un dispositivo por GPS.

Por su parte, la fiscalía pide que la acusada permanezca en prisión hasta que se celebre el juicio.

ARRESTO

Maxwell, fue detenida el pasado 2 de julio en Bradford, Nuevo Hampshire, en una propiedad había que comprado en diciembre en una transacción en efectivo con la identidad protegida.

Se informó que los policías tuvieron que ingresar a la fuerza porque ella no quiso abrir la puerta.

Imagen cortesía, vía redes sociales. / La pequeña Olivia y su hermana en vida.

Menores palestinos enfrentan procesos judiciales en tribunales militares israelíes a partir de los 12 años

El arresto de menores palestinos, según describe el abogado Khaled Quzmar de Defense of Children International – Palestine (DCIP), suele ocurrir en sus propias casas. En estas operaciones, numerosos soldados irrumpen en las viviendas durante la noche, a veces forzando la entrada, para buscar al niño y llevarlo, ingresando incluso en su habitación con armas para despertarlo.

Una vez detenidos, estos niños son trasladados a centros de interrogatorio donde no tienen la presencia de familiares ni abogados. En estos lugares, según denuncia Quzmar, sufren tortura psicológica y, en ocasiones, física, lo que lleva a muchos a confesar delitos bajo presión, delitos que en realidad no han cometido.

El Servicio Penitenciario de Israel (IPS) afirma no tener conocimiento de estas denuncias, asegurando que los prisioneros y detenidos tienen derecho a presentar quejas que serán examinadas por las autoridades oficiales.

Organizaciones como Save the Children y la UNRWA han mostrado preocupación por la situación de estos menores palestinos, señalando abusos físicos y emocionales. Según un informe de Save the Children, la gran mayoría de estos niños ha experimentado golpes, registros humillantes e incluso heridas durante el momento de la detención, incluyendo fracturas óseas y heridas de bala.

La jurisdicción militar israelí en Cisjordania y Jerusalén Este somete a los palestinos, incluidos los niños, a juicios militares. Esta situación ha llevado a que, según estimaciones de organizaciones como Save the Children, unos 10.000 menores palestinos hayan sido recluidos en el Sistema de detención militar israelí en las últimas dos décadas.

A pesar de la legislación que establece la edad mínima de responsabilidad penal en Israel y en la que se afirma que los menores de hasta 12 años pueden ser juzgados y encarcelados, Khaled Quzmar alega que la legislación militar israelí permite arrestar a palestinos de cualquier edad. Defense of Children International – Palestine ha registrado casos de niños de tan solo 6 años que han sido detenidos y liberados horas después.

Se relata el caso de Karim Ghawanmeh, de 12 años, quien fue detenido en su casa en Cisjordania. Durante su arresto, afirma haber sido maltratado físicamente y obligado a presenciar imágenes impactantes. A pesar de haber cumplido los 12 años, la justicia militar ya no lo considera un niño, sino un “joven”.

El servicio de prisiones de Israel ha defendido que los menores bajo su custodia han sido encarcelados por delitos graves como intento de homicidio, agresión y lanzamiento de explosivos, delitos que, según ellos, justifican su detención.



