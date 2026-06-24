El presidente Trump, a pesar de que el acuerdo es de conocimiento público, continúa negando que debe darle a Irán 300,000 millones para su reconstrucción y que Irán debe comprar exclusivamente alimentos a EE.UU.

El escenario diplomático internacional dio un giro inesperado tras las recientes declaraciones de Donald Trump sobre Irán. El presidente de EE.UU. asumió un rol protagónico al señalar que podría poner fin a las negociaciones nucleares.

En sus declaraciones, Trump afirmó que Estados Unidos “tiene la facultad de decidir seguir o no seguir negociando con Irán bajo las circunstancias actuales”, incrementando la tensión en torno al acuerdo nuclear alcanzado años atrás.

Esta postura podría agravar las relaciones EE.UU.-Irán, poniendo en riesgo acuerdos previos e incrementando las alarmas sobre seguridad global y posibles sanciones.

“Irán ha informado a EE.UU. que, a pesar de las noticias falsas y problemáticas que afirman lo contrario, no se solicitan ni se reciben peajes, costos de seguro ni otros cargos de ningún tipo por parte de Irán en los barcos que navegan por el estrecho de Ormuz. Si esta información es falsa, las negociaciones terminarían de inmediato”, publicó en Truth Social.

Al respecto, agregó que “Liberaremos parte de su dinero, que está totalmente bajo nuestro control, para nuestros agricultores y ganaderos, para la compra de maíz, trigo, soja y otros productos”.

El inquilino de la Casa Blanca señaló que la nación persa “necesita urgentemente alimentos”, que van a ser comprados “exclusivamente” al país norteamericano.

EE.UU. permite que la selección de Irán viaje dos días antes del partido

Washington está flexibilizando sus restricciones sobre la selección de Irán en el Mundial, lo que permitirá que el plantel viaje al país dos días antes de su próximo partido, informó el martes el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El equipo aún deberá salir después del partido del viernes en Seattle, señaló un portavoz del departamento. Un vocero de la Federación de Futbol de Irán confirmó que el equipo dejará su campamento base en Tijuana, México, el miércoles, para partir rumbo a Seattle.

“Esto estaba planeado de nuestra parte”, dijo a Andrew Giuliani de The Associated Press, director general del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la FIFA. “Íbamos a ver cómo salían los dos primeros desplazamientos y, si transcurrían sin problemas, ampliaríamos el día extra teniendo en cuenta el mayor tiempo de viaje”.

NBC News informó primero sobre el cambio de política, que se produce mientras funcionarios de ambos países negocian cómo poner fin a la guerra en Irán.

El plantel de Irán se ha quejado de las restricciones de viaje impuestas al equipo y de las dificultades que ha enfrentado desde el estallido de la guerra. Irán buscó en marzo trasladar sus partidos de la fase de grupos a México, con el que mantiene relaciones diplomáticas.

Su solicitud para mudar su campamento base de Tucson, Arizona, a Tijuana fue aprobada dos semanas antes de la llegada del equipo. A varios directivos y miembros del personal de apoyo de la selección se les ha prohibido viajar a Estados Unidos con el plantel.

Para los dos primeros partidos, cerca de Los Ángeles, al equipo no se le permitió viajar sino hasta el día anterior. El entrenador de Irán, Amir Ghalenoei, manifestó repetidamente que esa restricción perjudicaba a su conjunto, especialmente cuando dispuso de menos de 24 horas en la sede de su partido del domingo pasado al mediodía.

“Ahora mismo necesitamos recuperación más que nada”, expresó Ghalenoei después del empate 0-0 contra Bélgica. “Las condiciones han sido extremadamente duras para nosotros”.

No es raro que los equipos viajen un día antes del partido, lo cual se apega a las normas de la FIFA.

Éstas señalan que “cada equipo viajará desde su campamento base al estadio un día antes del partido (MD-1) y en casos excepcionales en MD-2, y regresará a su campamento base después del partido (en MD/MD+1)”.

Pero Irán había pedido más tiempo para aclimatarse a las ciudades sede y recuperarse después de los partidos, especialmente para el viaje de 1.930 kilómetros a Seattle. El equipo tiene previsto entrenar el jueves en la Universidad de Washington.

“No pedimos mucho. Solo pedimos el mismo procedimiento que para los otros 47 equipos”, dijo el domingo el capitán de Irán, Alireza Jahanbakhsh. “Ojalá podamos traer a todos los que están involucrados y que nos ayuden”.

El equipo de Irán también ha señalado que tuvo dificultades para entrar y salir de Estados Unidos cada vez que realizó el vuelo de 204 kilómetros entre Tijuana y Los Ángeles. El trayecto, normalmente breve, tomó cinco horas el día antes de su primer partido contra Nueva Zelanda, según contó el capitán del equipo Mehdi Taremi.

Horas antes del partido del domingo contra Bélgica, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, declaró a Fox News que los iraníes habían “intentado meter a alguien ayer” que tenía vínculos directos con la Guardia Revolucionaria de Irán. En un comunicado, la federación de futbol rechazó enérgicamente la afirmación y calificó la acusación como “una mentira rotunda e innegable”.

Los jugadores y entrenadores de Irán, en su mayoría, han evitado hacer comentarios directos sobre la guerra.

“Estamos aquí por el futbol, no por la política”, afirmó Ghalenoei el sábado.

Pero el equipo no ha evitado destacar a las víctimas de un mortífero ataque con misiles contra una escuela primaria al inicio de la guerra en Oriente Medio, probablemente lanzado por Estados Unidos.

Los jugadores llevaron prendedores de color dorado con el número “168” en sus chaquetas el 7 de junio, cuando desembarcaron en México. Hicieron así referencia al número de personas fallecidas en el ataque, en su mayoría niñas.

Dejaron una nota de despedida en el vestuario del SoFi Stadium en Inglewood, California, después de su partido del domingo, en la que pedían paz “entre todas las naciones” y añadían las etiquetas #168 y #minab, el nombre de la escuela.

En la última sesión de entrenamiento de Irán el martes en Tijuana antes de partir hacia Seattle, habían clavado cuatro pequeñas banderas en el césped, cada una con el número 168.

No está claro si el próximo rival de Irán, Egipto, también podrá llegar a Seattle con dos días de anticipación. Tras su victoria 3-1 contra Nueva Zelanda en Vancouver el domingo, Egipto pidió volar directamente a Seattle.

La FIFA denegó esa solicitud, citando la falta de recursos de seguridad para atender la demanda de último minuto. Egipto regresó a su campamento base en Spokane, Washington, a 45 minutos de vuelo de Seattle.

Selección de Irán debe entrar y salir de EE.UU. el mismo día el partido

La selección de fútbol de Irán afrontará restricciones inéditas durante su participación en la Copa Mundial 2026, celebrada en Estados Unidos, México y Canadá.

Según recientes informes, el conjunto iraní tendrá ingresar y salir de territorio estadounidense el mismo día en que juegue sus partidos, como resultado de normas migratorias y convenios diplomáticos especiales.

Esta determinación responde a la ausencia de relaciones diplomáticas plenas entre Irán y Estados Unidos, lo que limita significativamente la movilidad del equipo nacional iraní durante el evento mundialista.

A diferencia de otras selecciones, la de Irán no podrán permanecer en suelo estadounidense entre partidos ni realizar entrenamientos o actividades extracurriculares en el país anfitrión.

El desafío para la selección de Irán va más allá de lo deportivo. Deberá gestionar vuelos de entrada y salida precisos para cada encuentro que dispute en Estados Unidos, minimizando su tiempo de estancia a unas pocas horas.

Esta situación podría influir en el rendimiento del equipo y marcar un precedente en cuanto al trato diferencial de países participantes en futuros eventos globales.

Ante esta medida, la FIFA y el Comité Organizador buscan asegurar la participación de todos los equipos a pesar de las tensiones diplomáticas, pero mantienen la firmeza respecto a las leyes y acuerdos migratorios vigentes.

Selección de Irán llevan pines por víctimas de ataque a escuela al llegar a México



La selección de Irán que disputará el Mundial llegó a México con pines en la solapa que destacaban a las víctimas de un mortífero ataque con misiles contra una escuela primaria al inicio de la guerra en Oriente Medio.

Los jugadores llevaban pines dorados con el número “168” en sus chaquetas al bajar del avión el domingo en Tijuana, México. La cifra aludía a las personas fallecidas, la mayoría niñas, cuando un ataque del 28 de febrero, probablemente lanzado por Estados Unidos, impactó la escuela en Minab, en el sur de Irán.

La embajada de Irán en Hungría resaltó los pines el lunes en una publicación en redes sociales con una referencia a Minab.

El ataque contra la escuela, que estaba cerca de una base de la Guardia Revolucionaria, ya había sido conmemorado por el equipo de Irán antes de un partido de preparación en marzo en Antalya, Turquía. Los jugadores sostuvieron mochilas escolares rosas y moradas mientras sonaba su himno nacional.

Ni Estados Unidos ni Israel han asumido la responsabilidad del ataque contra la escuela, que ha recibido duras críticas de las Naciones Unidas y de grupos de derechos humanos. El ejército de Estados Unidos está investigando y asegura que nunca atacaría a civiles.

La delegación iraní voló en un jet privado desde Antalya el sábado hacia Tijuana, tras un cambio de planes de última hora hace dos semanas para usar México como base de entrenamiento en lugar de Tucson, Arizona.

Irán se prepara para disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, que ha retrasado la tramitación de visas para los jugadores y ha negado algunas a miembros de la delegación que tienen vínculos con la Guardia Revolucionaria.

Sin embargo, no está claro cuándo se permitirá que el equipo de Irán ingrese a Estados Unidos antes de su partido inaugural del 15 de junio en Inglewood, cerca de Los Ángeles, para enfrentar a Nueva Zelanda.

Está previsto que Irán regrese a Tijuana entre partidos y vuelva a Inglewood el 21 de junio para jugar contra Bélgica, y luego se dirija a Seattle para medirse con Egipto el 26 de junio.

Irán y Estados Unidos podrían enfrentarse en los dieciseisavos de final el 3 de julio en el estadio de los Cowboys de Dallas en Arlington, Texas, si ambos equipos terminan segundos en sus grupos.

Guerra EE.UU. e Irán: Trump quiere inspección nuclear y el país persa dice NO

El jefe de la agencia nuclear de Naciones Unidas indicó el miércoles que sus inspectores visitarán instalaciones de Irán de enriquecimiento nuclear, un componente clave del acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

Pero un diplomático iraní lo negó con rapidez y afirmó que la visita sólo puede producirse después de un acuerdo definitivo, en un reflejo de la precariedad de las negociaciones.

El comentario del director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, fue el más firme hasta ahora por parte de la agencia de Naciones Unidas, que es considerada clave para determinar el estado de las reservas nucleares de Irán.

Desde que Israel lanzó una guerra de 12 días contra Irán en 2025, Teherán ha bloqueado el acceso del OIEA para visitar sitios de enriquecimiento donde se cree que la República Islámica almacena suficiente uranio altamente enriquecido como para potencialmente construir hasta 10 armas nucleares, si decidiera apresurarse a conseguir la bomba.

Irán ha sostenido durante mucho tiempo que su programa es pacífico, aunque es el único país del mundo que tiene uranio enriquecido hasta una pureza del 60% sin un programa de armas.

Estados Unidos e Irán ofrecieron declaraciones contradictorias el martes sobre si se inspeccionarían o no esos sitios. Grossi reconoció las contradicciones, que calificó como una “guerra de palabras”.

Grossi dice que las inspecciones en Irán”van a ocurrir”

“Puedo entender las declaraciones políticas, son parte de la realidad, pero lo fundamental que me gustaría recordarles y llamar su atención es que ha habido un Memorando de Entendimiento, firmado por ambos presidentes”, dijo Grossi a los periodistas en una conferencia de prensa en la central nuclear Fukushima Daiichi, afectada por el tsunami.

El acuerdo entre EE.UU. es Irán “establece explícitamente que las actividades nucleares que se van a llevar a cabo con respecto a las instalaciones de material nuclear serán supervisadas por el OIEA, en todos los términos”, dijo.

“Obviamente, para hacer eso, tendremos que inspeccionar”, añadió. “El que esto ocurra pasado mañana o en una semana o en 10 días, es importante, pero no esencial. Esto va a ocurrir”.

Esas inspecciones son clave para el acuerdo entre EE.UU. e Irán, que prevé que las reservas de uranio de Irán sean “rebajadas” desde niveles altamente enriquecidos.

Kazem Gharibabadi, un viceministro de Exteriores iraní, arremetió contra Grossi después de sus comentarios, diciendo que Teherán no se reunió con él mientras estaba en Suiza.

“Estos asuntos se revisarán y decidirán únicamente en el marco de un acuerdo final y como resultado de una acción práctica por la otra parte para poner fin a todas las sanciones y otras medidas”, escribió Gharibabadi en X.

¡Desinformación total! EE.UU. e Irán no se ponen de acuerdo en cuáles son los alcances de la negociación

EE.UU. e Irán no logran ponerse totalmente de acuerdo sobre los alcances de las negociaciones: inspecciones nucleares y el estrecho de Ormuz continúan siendo el talón de Aquiles de un acuerdo de paz que ya estaba sellado e Israel derrumbó con sus ataques a Líbano.

En las últimas declaraciones, el presidente estadounidense dejó claro que se realizarán inspecciones nucleares, pero Irán ha dilatado esta decisión a la espera que EE.UU. cumpla su palabra.

Otro de los temas es el estrecho de Ormuz, mientras Donald Trump amenazó con cerrarlo, Irán le recordó que son ellos los que tienen el control total de la región marítima y que ya no será la misma.

Trump enfatizó la importancia de retomar la supervisión internacional del programa nuclear iraní, subrayando que su administración sería firme ante cualquier intento de Irán de avanzar en su capacidad atómica.

Según sus palabras, las inspecciones nucleares en Irán serán una condición obligatoria para garantizar la seguridad global y evitar la proliferación nuclear en Medio Oriente.

Por su parte Irán está dilatando el acceso de la ONU a uranio clave, generando alertas a nivel internacional y amenazan con obstaculizar las negociaciones nucleares con Estados Unidos.

El foco de tensión se centra en la exigencia de los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) para examinar depósitos de uranio altamente enriquecido, necesarios para verificar el alcance del programa nuclear iraní.

Piloto rescatado en Irán revela que el país persa usó un arma inusual para el derribar el avión

Un nuevo informe revela que un piloto de EE.UU. derribado recientemente en una misión internacional aseguró haber observado un “enjambre de medusa” formado por drones de Irán.

Este suceso, que ha generado alarma entre autoridades militares y analistas internacionales, muestra la sofisticación creciente de las tácticas aéreas por parte de Irán.

Según la exclusiva presentada por CNN en Español, el piloto describió que, momentos antes de ser alcanzado, detectó una agrupación masiva y organizada de drones volando en una extraña configuración que recordó a una medusa.

Esta táctica, indican expertos, puede dificultar las defensas tradicionales y sugiere un avance en la tecnología de drones de Irán, utilizada para el acoso y el combate en zonas de conflicto.

El término hace referencia a la forma en que numerosos drones operan juntos, coordinados y conectados, para moverse como un solo organismo complejo.

Esta estrategia puede saturar sistemas de defensa aérea, permitiendo que algunos drones penetren y realicen misiones de vigilancia, ataque o confusión electrónica, incrementando la amenaza a fuerzas estadounidenses y aliadas.

El uso de enjambres de drones ha sido motivo de preocupación para las fuerzas militares occidentales en los últimos años

Por su parte, el Pentágono aún investiga el incidente en Irán y sus posibles consecuencias estratégicas en la región.

EE.UU. autoriza la venta de petróleo a Irán

Estados Unidos (EE.UU.) autoriza venta de petróleo iraní por 60 días, en medio de negociaciones clave para alcanzar un acuerdo de paz definitivo en Medio Oriente.

Esta medida temporal supone un alivio parcial a las sanciones petroleras impuestas a Irán y abre una ventana de oportunidad para el diálogo regional.

De acuerdo con agencias, la decisión fue anunciada tras avances diplomáticos entre Teherán y Washington, que buscan reducir tensiones en la región y fomentar la confianza para avanzar hacia un acuerdo que ponga fin a años de conflicto e incertidumbre.

La autorización para que Irán venda petróleo durante 60 días podría mejorar temporalmente la economía iraní, permitiéndole acceder a recursos clave y ganando margen de maniobra en las discusiones multilaterales.

Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre el futuro de las sanciones petroleras si las negociaciones no alcanzan un acuerdo definitivo.

En el plano internacional, los mercados energéticos han reaccionado con cautela ante el anuncio, mientras varios actores regionales observan de cerca el desarrollo de las conversaciones.

EE.UU. e Irán pasan de un firme acuerdo de paz a un diálogo técnico por ataques israelíes en Líbano

Las negociaciones de alto nivel en Suiza que buscaban un fin permanente a la guerra de Irán terminaron el lunes temprano, y se prevén conversaciones de menor nivel para el resto de la semana luego que Irán y Estados Unidos acordaron crear una “célula de desconflicto” para abordar los combates en Líbano.

Un comunicado de los mediadores Pakistán y Qatar indicó que la célula incluirá al gobierno libanés y “garantizará el cumplimiento de la terminación de las operaciones militares en Líbano”. Pero sigue sin estar claro si eso será suficiente para detener los combates entre el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán, e Israel, que ocupa Líbano e insiste en que debe mantener libertad de acción para atacar a milicianos que están lanzando ataques hacia el norte de Israel.

Estados Unidos no ofreció comentarios al respecto, pero Irán elogió el trabajo de los mediadores.

Las conversaciones marcaron el inicio de un proceso diplomático de 60 días que busca alcanzar un acuerdo permanente para poner fin a la guerra de Irán. Pero los combates en Líbano siguen siendo uno de los principales puntos de fricción.

Por otra parte, Irán insistió en que había cerrado nuevamente el estrecho de Ormuz durante el fin de semana, la estrecha boca del Golfo Pérsico crucial para los envíos de energía, si bien Estados Unidos afirmó que el tráfico continuó.

Inicio tenso de las conversaciones entre EE.UU. e Irán

Las negociaciones tuvieron un inicio tenso el domingo en Suiza, cuando Irán se ofendió por la amenaza de ataque del presidente estadounidense Donald Trump y su advertencia de que el presidente de Irán debería cuidar lo que dice.

“Irán debe detener inmediatamente a sus ESBIRROS altamente pagados en Líbano de causar problemas”, dijo Trump en redes sociales. “Si no lo hacen, volveremos a golpear a Irán muy duro, como lo hicimos la semana pasada, ¡¡¡sólo que más duro!!”

Los comentarios desde la distancia —en redes sociales y a medios de comunicación— complicaron los esfuerzos del vicepresidente estadounidense JD Vance y de los mediadores Pakistán y Qatar para mantener a Irán comprometido en discusiones.

“Mejor que sean cuidadosos con sus declaraciones”, dijo en X el principal negociador de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, después de los comentarios de Trump. “Nuestras fuerzas armadas están preparadas para responderles de una manera diferente. Ellos pueden seguir hablando, somos nosotros quienes actuamos”.

Pero más tarde, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, escribió en X que la “incansable mediación pakistaní y qatarí ha logrado un gran progreso para poner fin a la guerra en Líbano”. Añadió que la primera “prueba real” de las negociaciones será si la célula de desconflicto lograba detener los combates en Líbano.

Vance y los negociadores estadounidenses, incluidos Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Trump, se reunieron con Qalibaf y con Araghchi, durante lo que, según los medios estatales iraníes, fue un encuentro de unos 80 minutos. Una foto difundida mostró a Vance en una computadora portátil, trabajando con el primer ministro de Qatar y con Kushner detrás de él, con una máquina de café visible en el fondo.

Pakistán y Qatar anunciaron después de la reunión que las conversaciones técnicas de menor nivel continuarán en Suiza durante el resto de la semana. Esas conversaciones buscan producir los avances necesarios para que los funcionarios de alto nivel regresen y firmen acuerdos.

Un alto diplomático estadounidense involucrado en las conversaciones, que habló bajo condición de anonimato para describir discusiones privadas, dijo que las conversaciones del domingo incluyeron aclarar lo que Irán quiso decir con declaraciones recientes sobre el estrecho de Ormuz. Los negociadores también discutieron “mecanismos” para garantizar que el estrecho permanezca abierto y que se haga cumplir un alto el fuego en el sur de Líbano, junto con discusiones “sólidas” sobre la cuestión nuclear.

“Compromiso a compromiso”: Irán avisa a EE.UU. que debe cumplir lo pactado

Irán asestó dos golpes rápidos al acuerdo provisional con Estados Unidos el sábado, enfurecido por la continuidad de los ataques de Israel en Líbano, anunciando que había cerrado el estrecho de Ormuz y que, si bien sus negociadores se dirigen a Suiza para conversaciones, es poco probable que allí ocurra mucho.

Por su parte, Pakistán, mediador clave, indicó que las conversaciones a nivel técnico comenzarán el domingo en Bürgenstock, Suiza, con la participación también de mediadores qataríes.

En la primera andanada de Teherán, el mando militar conjunto de Irán informó sobre el cierre del estrecho, citando los ataques israelíes, la “mala fe” de Estados Unidos y una “clara violación de sus compromisos” por no poner fin a la guerra. Su comunicado en la televisión estatal advirtió que “si la agresión continúa, se han planificado medidas posteriores”.

Poco después, la radiodifusora estatal reportó que el equipo negociador de Irán se dirigía a Suiza, un viaje que originalmente estaba previsto para el viernes.

Medios estatales iraníes publicaron que el equipo incluye al presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, al ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, y a funcionarios del banco central y del sector petrolero, entre otros.

Equipo de Irán parte para conversaciones en medio de incertidumbre

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, señaló que podría ocurrir poco hasta que Irán considere que Estados Unidos está cumpliendo el acuerdo.

“Este viaje, por lo tanto, trata de exigir que la otra parte cumpla sus obligaciones”, dijo, añadiendo que las negociaciones hacia un acuerdo final comenzarán sólo una vez que se respeten compromisos clave. Si no lo son, subrayó, “entonces el memorando de entendimiento en su conjunto se verá comprometido”.

En Washington, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, confirmó que los principales negociadores estadounidenses, Jared Kushner y Steve Witkoff, ya estaban en Suiza y han estado trabajando en los detalles técnicos de las negociaciones previstas sobre el programa nuclear de Irán.

Vance dijo a Fox News que espera viajar a Suiza “en algún momento de los próximos dos días”, pero reconoció que “siempre es una delicada danza de coordinación”.

Como parte de los esfuerzos para reactivar las conversaciones directas, el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, se reunió con Araghchi en Teherán temprano el sábado, según funcionarios en Islamabad que hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto.

Por otro lado, la economía mundial se preparaba para más incertidumbre.

Poco después del anuncio de Irán, el cual no abordó, el ejército de Estados Unidos informó que el tráfico de buques comerciales continuó a través del estrecho el sábado, con 55 barcos mercantes transitando, “moviendo grandes cantidades de carga y más de 17 millones de barriles de petróleo a los mercados globales”.

No estaba claro en qué momento del día habían transitado.

Los barcos habían comenzado a transitar el estrecho después que se firmara a principios de semana el acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, un hito que ha dejado muchas preguntas sin respuesta.

Israel es “la piedra de tropiezo” para la paz entre EE.UU. e Irán: persisten los combates en Líbano

Ataques israelíes en el sur de Líbano mataron a al menos 16 personas el sábado, incluyendo dos menores, horas después de que se reportara un alto el fuego. La continuidad de los combates amenazaba un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa, de propiedad estatal, dijo que la ofensiva alcanzó la localidad de Nabatiyeh, en el sur del país, y aldeas cercanas. Al menos siete personas permanecían atrapadas bajo los escombros, añadió.

Los mediadores se apresuraban a parar los enfrentamientos entre Israel y el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah, después de que un intenso intercambio causó el viernes la muerte de al menos 47 personas en Líbano y cuatro soldados israelíes.

Un funcionario militar israelí afirmó que Hezbollah había disparado más de 50 proyectiles contra las fuerzas rivales en el sur de Líbano durante la noche, lo que llevó al ejército a comenzar a atacar al grupo. El funcionario habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las normas del departamento. El ejército dijo que atacó decenas de objetivos y a miembros de Hezbollah en el sur de Líbano, incluidas posiciones de lanzamiento de cohetes y centros de mando de la milicia.

El viernes, el embajador de Israel en Washington, Yechiel Leiter, escribió en X que Israel “sigue firmemente comprometido con un alto el fuego inmediato” si Hezbolá respeta el acuerdo y cesa las hostilidades.

Hezbollah afirmó el sábado que estaba comprometido con el alto el fuego, pero culpó a Israel de violarlo varias veces el viernes por la noche. Un comunicado del ala militar del grupo apuntó que acataría el alto el fuego, pero que también repelería los ataques de las tropas israelíes.

Un conflicto que podría hundir el pacto EEUU-Irán

Hezbollah e Israel entraron en guerra unos días después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán el 28 de febrero: el grupo disparó cohetes y drones contra comunidades civiles en el norte de Israel mientras que el ejército israelí se apoderó de amplias franjas de territorio en el sur de Líbano.

El acuerdo provisional entre EE.UU. e Irán firmado esta semana, ya ha supuesto la reapertura del estrecho de Ormuz, que Irán había bloqueado coincidiendo con la intensificación de la guerra, impidiendo a la economía mundial el acceso a suministros significativos de petróleo y gas natural. El pacto contempla además el relanzamiento de conversaciones sobre el programa nuclear de la República Islámica, un asunto clave en la guerra.

Ni Israel ni Hezbollah han firmado el acuerdo, que pide detener las operaciones militares en Líbano y que se respete la soberanía del país. Con los combates en curso, el pacto se ve amenazado y las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza, que estaba previsto que arrancasen el viernes, se han retrasado sin que se haya anunciado una nueva fecha.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha prometido mantener a sus tropas en el sur de Líbano hasta que se elimine cualquier amenaza para su nación. Hezbolá se ha negado a detener sus ataques a menos que Israel se comprometa a retirarse de suelo libanés, algo que, de acuerdo con Irán, es una condición del acuerdo.

Se espera que la próxima semana se celebre en Washington una nueva ronda de conversaciones entre el gobierno libanés e Israel auspiciada por la Casa Blanca.

Irán cierra Ormuz y EE.UU. impulsa un alto al fuego en el Líbano

Estados Unidos y Qatar tuvieron que intervenir en un alto al fuego entre Israel Hezbolá para evitar un estancamiento en las negociaciones con Irán, que ya había cerrado nuevamente el estrecho de Ormuz.

La tensión creció este viernes, fecha en la que estaba prevista la firma del convenio de paz, cuando Israel decidió a tacar el Líbano.

Desde el inicio de los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá, tras el conflicto en Gaza, numerosas zonas fronterizas han sido escenario de bombardeos y desplazamientos masivos de civiles, lo que ha generado en Irán un malestar.

Entre las 14 cláusulas se detalló que una paz permanente en la región era parte fundamental para sellar un acuerdo, que, hasta el momento, beneficia en su mayoría a Irán. Uno de esos 14 puntos establece un pago de 300 mil millones de dólares de parte de EE.UU. para la reconstrucción del país islámico.

Israel “boicotea” el acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se cancelaron el viernes después de los intensos combates entre Israel y Hezbollah en el sur de Líbano, dijeron tres funcionarios, lo que plantea dudas acerca del incipiente acuerdo para poner fin a la guerra con Irán.

Los funcionarios de Irán no viajaron a Suiza como estaba previsto e insistieron en que los combates en Líbano deben parar antes de que puedan celebrarse las conversaciones, de acuerdo con los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las labores de mediación en curso para tratar de reprogramar el diálogo. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, también canceló su viaje.

El ejército de Israel atacó objetivos en el sur y el este de Líbano durante la madrugada y el grupo político-paramilitar Hezbollah informó de intensos combates. El Ministerio de Salud de Líbano dijo que al menos 21 personas perdieron la vida en la ofensiva e Israel reportó la muerte de cuatro soldados.

El conflicto entre Israel y Hezbollah, que cuenta con el apoyo de Teherán, es la parte más precaria del acuerdo con Irán. Ni Israel ni el grupo miliciano firmaron el acuerdo —que se supone que debe poner fin a su enfrentamiento, e Irán ha mostrado su disposición a arriesgarse a una renovada guerra en la región por el bien de sus intereses en Líbano y de su aliado regional más importante.

Los mediadores se apresuran ahora a reprogramar las reuniones, en las que se suponía que se comenzaría a abordar cómo restringir el programa nuclear de Irán, el motivo principal por el que Israel y Estados Unidos fueron a la guerra el 28 de febrero.

Las conversaciones también deberían lograr un fin permanente del conflicto. El pacto provisional ya ha reabierto el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo internacional, después de que los ataques y las amenazas iraníes detuvieron casi por completo el flujo de petróleo y gas natural a través del crucial paso.

Una nueva autoridad iraní encargada de supervisar el estrecho emitió el viernes nuevas directrices que piden a los buques que se registren ante ella, aunque el tránsito es gratuito, lo que señala la posible intención de Teherán de comenzar a cobrar un peaje.

El mundo es el gran perdedor de la guerra EE.UU. e Irán: 1,000 millones de barriles de petróleo se esfumaron del mercado

El anuncio de que desaparecen mil millones de barriles de petróleo ha sacudido al mundo energético y económico. Según reportes, esa monumental cantidad de crudo, equivalente a la demanda anual de varios países.

Los datos recientes muestran un “vacío inexplicable” en las reservas de petróleo, afectando directamente los precios y la confianza en el monitoreo internacional de esta materia prima vital.

Desde hace casi cuatro meses no se extrae petróleo de Medio Oriente. En total, el mundo perdió 1.150 millones de barriles de petróleo durante la guerra, según la firma de análisis Kpler.

Las reservas estratégicas de petróleo de la Administración Internacional de Energía se encuentran en sus niveles más bajos desde 1990. La reserva de emergencia estadounidense está en su nivel más bajo en 43 años. Y los inventarios comerciales han alcanzado niveles críticos de estrés operativo.

La ausencia de mil millones de barriles en los registros ha provocado una danza de especulaciones. Por un lado, existe el temor de que la escasez provocada dispare los precios, afectando economías dependientes del petróleo.

Por otro, expertos advierten que la falta de transparencia pone en duda la confiabilidad de los informes de reservas globales, lo que podría motivar una revisión de los estándares de auditoría y control.

Conozca algunas de las concesiones de Trump a Irán en el acuerdo que pondría fin a la guerra

El presidente estadounidense Donald Trump firmó un acuerdo con Irán el miércoles que exige que este diluya sus reservas de uranio altamente enriquecido y exime las sanciones respaldadas por Estados Unidos contra el país, permitiendo de inmediato que Teherán venda su petróleo libremente en una importante concesión de Washington, según detalles difundidos por ambos países.

El acuerdo inicial para poner fin a la guerra entra en vigor “con efecto inmediato” después de que los mandatarios de ambos países lo firmaron, indicó en redes sociales el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, que ayudó a mediar el acuerdo.

El pacto exige un fin permanente de las hostilidades y pone en marcha un reloj de negociación de 60 días para alcanzar un acuerdo final sobre el futuro del programa nuclear de Irán, aunque Trump dejó abierta la puerta a reanudar los ataques. Parece ofrecer a Teherán varios beneficios por adelantado, mientras que obtiene poco a cambio.

El acuerdo ha estado envuelto en hermetismo y confusión durante días. Funcionarios estadounidenses se negaron a divulgar los términos incluso después de decir que Trump y su vicepresidente JD Vance lo firmaron digitalmente durante el fin de semana. Trump firmó una copia física el miércoles mientras cenaba con el presidente francés Emmanuel Macron en Versalles, el palacio donde a lo largo de los siglos se han firmado muchos acuerdos históricos, poniendo fin a guerras o disputas territoriales.

La Casa Blanca había planeado una ceremonia formal de firma el viernes en Suiza, pero su destino ahora es incierto, ya que hay información contradictoria de Estados Unidos, Irán y Pakistán.

“Está firmado”, declaró Trump al salir de la cena en Versalles, que se dio durante su viaje a la cumbre del Grupo de los Siete en Francia.

En un video publicado en internet por un asistente de la Casa Blanca, se ve a Trump sentado en una mesa junto a Macron mientras firma una copia en papel del acuerdo. Luego Trump entrega el documento y el bolígrafo al secretario de Estado, Marco Rubio, y personas en la sala aplauden.

“No fue fácil”, dijo Trump justo antes de firmarlo, según un video publicado en redes sociales por Macron.

En Teherán, el presidente Masoud Pezeshkian, con semblante pétreo, firmó el acuerdo en nombre de Irán, según la agencia de noticias estatal IRNA, que publicó imágenes de él levantando el acuerdo con su firma y la de Trump.

El texto del acuerdo aún no ha sido difundido formalmente por Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses dictaron a periodistas el borrador tras días de hermetismo, hablando a condición de guardar el anonimato. Más tarde, la televisión estatal iraní difundió un texto que en gran medida coincide con lo que Washington dio a conocer.

Con el acuerdo EE.UU. e Irán cesarán los combates y se iniciarán más negociaciones

Gran parte del acuerdo restablecería el statu quo previo a la guerra, incluido el fin de las hostilidades, la reanudación de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear de Teherán, y la reapertura del estrecho de Ormuz, que es un paso crucial para el petróleo y el gas natural del mundo, y cuyo cierre creó una crisis energética histórica.

El acuerdo abriría el estrecho sin peajes durante dos meses, pero no excluye el cobro de cuotas en el futuro, según los borradores de ambos países.

A cambio, Washington avanzará para eximir —pero no eliminar— algunas sanciones de amplio alcance contra Irán.

El acuerdo también ratifica un compromiso con la “integridad territorial” de Líbano frente a la invasión de Israel contra el grupo político-paramilitar Hezbolá. Esa es una de las partes más delicadas del acuerdo, porque el gobierno israelí ha sostenido que seguirá defendiéndose y ocupando vastas franjas de Líbano. Teherán ha dicho que Israel debe retirarse en virtud del acuerdo, una condición que los israelíes ya han rechazado.

Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, en parte para impedir que el país desarrollara un arma nuclear. Trump ha citado diversos objetivos para el conflicto, incluido en ocasiones prometer que pondría fin a los programas nucleares y de misiles de Teherán, al igual que a su apoyo a Hezbollah y otros grupos aliados en la región. También dejó entrever que podría conducir al derrocamiento del gobierno iraní.

El acuerdo interino no alcanza ninguno de esos objetivos, aunque Trump lo describió el miércoles como “muy fuerte”.

Pero también dejó abierta la puerta a abandonarlo: “Es un memorando de entendimiento, y si no me gusta, volveremos a dispararles, a arrojar bombas”.

El que Estados Unidos haya accedido a permitir de inmediato que Irán venda su petróleo libremente, y la oferta de a la larga levantar todas las sanciones, representan concesiones importantes, las cuales van mucho más allá que el acuerdo nuclear de Irán en 2015 con las potencias mundiales. En su primer mandato, Trump retiró a Estados Unidos de ese pacto del gobierno del presidente Barack Obama, luego de declararlo el “peor acuerdo de la historia”.

La República Islámica sostiene que su programa nuclear tiene fines pacíficos, aunque es el único país que enriquece uranio a una pureza del 60% sin tener un programa de armas, según el Organismo Internacional de Energía Atómica. El acuerdo interino exige que el OIEA supervise la “dilución” de ese uranio en Irán, sin dar más detalles.

El nuevo acuerdo probablemente generará fuertes objeciones en Washington, y parece ser un gran revés para el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien está recibiendo críticas en su país por parte de los medios, sus opositores e incluso algunos aliados a medida que surgen los detalles.

Bajo el acuerdo nuclear con Irán durante el gobierno de Obama, Teherán también aceptó restricciones a su programa nuclear y se comprometió a nunca construir un arma atómica a cambio del levantamiento de sanciones económicas.

Se le han ofrecido grandes concesiones a Irán

Algunas concesiones a Irán, incluido el levantamiento total de sanciones y la liberación de activos congelados, ocurrirían gradualmente y estarían vinculadas al avance en las conversaciones nucleares, según funcionarios de Pakistán, un mediador clave. Expusieron algunos de los principales puntos del acuerdo a condición de guardar el anonimato, debido a lo delicado del asunto.

Mientras tanto, Estados Unidos emitirá dispensas a las sanciones que permitirán que Irán venda su petróleo libremente.

Los ingresos de la República Islámica por exportaciones de petróleo en 2024 fueron de más de 46.000 millones de dólares. Se cree que su principal comprador de crudo, China, lo ha adquirido a precios por debajo del mercado debido a su disposición a ignorar las sanciones.

El conceder exenciones petroleras directamente al inicio de las conversaciones de 60 días priva a Estados Unidos de un importante punto de presión. Sólo al concluir el acuerdo general en 2015 se levantaron esas sanciones sobre el petróleo de Irán.

El acuerdo interino también abre la puerta a poner fin a todas las sanciones que Teherán enfrenta por parte de Washington y en la ONU, incluidas las relacionadas con los programas iraníes de armas y violaciones a los derechos humanos, aunque indica que el calendario para ello se definirá más adelante.

Aun así, eso supera con creces el acuerdo de 2015, que sólo levantó algunas sanciones a cambio de que el gobierno iraní redujera drásticamente su enriquecimiento y sus reservas de uranio.

El acuerdo también le proporcionaría a Irán al menos 300.000 millones de dólares para la reconstrucción, una cifra extraordinaria y otro gran beneficio para el país. La entrega del dinero también parece depender del avance de nuevas negociaciones.

Vance ha dicho que las naciones árabes del golfo Pérsico invertirían esa cantidad. Pero es probable que esos países se muestren reacios a ayudar a Irán después de que ataques iraníes durante la guerra destruyeran instalaciones petroleras y otros sitios en su territorio.

Trump reiteró el miércoles que Estados Unidos no contribuiría, y dijo que dependía de otros países si querían invertir.

El pacto EE.UU. e Irán proporcionaría alivio a la economía mundial

El acuerdo inicial supone una gran victoria para la economía mundial: la reapertura del estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por donde antes de la guerra pasaba una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados. Desde entonces, los ataques iraníes contra el transporte marítimo y la amenaza a los buques prácticamente lo cerraron.

El cierre de Ormuz elevó los precios de la energía en todo el mundo y encareció muchos productos básicos, incluidos los alimentos. Irán dejó salir a algunos buques que pagaron peajes, algo nunca hecho antes en el estrecho, que desde hace tiempo se considera una vía marítima internacional. Posteriormente, Estados Unidos brindó apoyo militar para sacar a otros petroleros, pero el nivel de tráfico no se acercó a los previos a la guerra.

El acuerdo también estipula que Washington levantará un bloqueo impuesto a los puertos iraníes y que el estrecho volverá a sus niveles de tráfico anteriores a la guerra en 30 días, al tiempo que reconoce que podría ser necesario destruir minas iraníes.

Funcionarios de EE.UU. dictan a los medios el acuerdo con Irán ante el secretismo



Funcionarios estadounidenses dictaron el miércoles a periodistas el memorando de entendimiento con Irán tras días de secretismo, e Irán sugirió que su acuerdo con Estados Unidos podría ser firmado por los presidentes Donald Trump y Masoud Pezeshkian.

Semejante ceremonia representaría un paso importante para los dos países, que rompieron relaciones diplomáticas en 1980 por la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense en Teherán.

Los funcionarios estadounidenses hablaron bajo condición de anonimato para leer el borrador, que Irán no ha publicado, antes de la ceremonia formal de firma prevista para el viernes.

Según los funcionarios, el borrador del acuerdo incluye un nuevo estándar “mínimo” para la dilución del uranio iraní altamente enriquecido y contiene disposiciones para garantizar la “integridad territorial” de Líbano tras los más recientes ataques de Israel contra Hezbollah en territorio libanés.

A cambio, Estados Unidos avanzará para eximir, pero no eliminar, algunas sanciones contra Irán una vez que se firme el acuerdo.

El borrador estadounidense del acuerdo también garantiza el paso sin peajes por el estrecho de Ormuz solo por 60 días, pero no excluye el cobro de tarifas en el futuro, dijeron los funcionarios.

Mientras tanto en Irán, la televisión estatal iraní citó al portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, hablando sobre la posibilidad de que los dos presidentes firmen el pacto.

Pezeshkian asumió el cargo con la promesa de buscar mejores relaciones con Occidente. Sin embargo, ha sido marginado durante meses después de la matanza masiva de manifestantes en Irán en enero y en la guerra, mientras los sectores de línea dura han tomado el control de la teocracia del país.

Trump genera incertidumbre sobre firma de Irán

Trump generó cierta incertidumbre sobre si llevará a cabo la firma del entendimiento. Preguntado sobre cuán confiado estaba en que la ceremonia se llevaría a cabo, Trump comentó sobre la imprevisibilidad de cualquier acuerdo.

“Nunca se sabe con los acuerdos, ¿verdad? Pero lo van a averiguar muy pronto”, dijo.

Estados Unidos e Israel fueron a la guerra el 28 de febrero en parte para impedir que Irán obtuviera alguna vez un arma nuclear, aunque las metas de Trump en el conflicto han cambiado varias veces. El acuerdo preliminar detiene la guerra antes de que se alcance ese objetivo. En su lugar, abre un periodo de dos meses para negociaciones nucleares y parece ofrecer a Irán varios beneficios por adelantado mientras obtiene poco a cambio.

Permitir de inmediato que Irán venda su petróleo libremente y la oferta de levantar eventualmente todas las sanciones, por ejemplo, representan concesiones importantes, mucho más favorables a Irán que el acuerdo forjado en 2015. Trump retiró a Estados Unidos de ese pacto en su primer mandato, al declararlo el “peor acuerdo de la historia”.

El acuerdo podría despertar fuertes objeciones en Washington y parece ser un gran revés para el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien está recibiendo críticas en su país por parte de los medios, sus opositores e incluso algunos aliados a medida que surgen los detalles.

Acuerdo EE.UU. e Irán no incluye el programa nuclear de Teherán

El acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán daría paso a un periodo de dos meses que abordaría el asunto más divisivo entre los viejos adversarios: el programa nuclear de Teherán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que un motivo clave por el que había emprendido la guerra junto con Israel en febrero era evitar que Irán obtuviera una bomba nuclear.

Pero el acuerdo tentativo que ha pregonado deja muy poco margen para negociar una cuestión enquistada desde hace años. El pacto nuclear anterior entre Irán y las potencias mundiales, del que Trump retiró a Estados Unidos en su primer mandato, tardó muchos meses en negociarse.

Se han publicado pocos detalles sobre el acuerdo inicial, que está previsto firmar oficialmente el viernes en Suiza, pero en términos generales contempla reabrir el estrecho de Ormuz a los envíos mundiales de petróleo, incentivos financieros para Irán si cumple ciertos parámetros y un periodo de 60 días para conversaciones sobre el fin del programa nuclear del país.

Hay un profundo escepticismo entre legisladores republicanos y demócratas, defensores proisraelíes y el propio Israel sobre que el acuerdo sea realista, viable o que tenga algún efecto en las conversaciones nucleares.

“Mi escepticismo es el propio Irán”, dijo el martes el senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, un aliado cercano de Trump y halcón en la cuestión iraní desde hace tiempo. “¿Cómo sería un buen acuerdo? Nada de enriquecimiento. Y veremos si podemos llegar ahí”.

“Pero si podemos o no llegar a la fase dos, no lo sé”, señaló.

Un acuerdo nuclear de Irán requiere compromiso con los detalles

David Schenker, director del Programa de Política Árabe del Washington Institute for Near East Policy, señaló que “este gobierno ha demostrado que le cuesta mantener la atención en estos asuntos”.

Schenker, quien se desempeñó como subsecretario de Estado para Asuntos de Oriente Próximo en el primer mandato de Trump, puso en duda que el gobierno actual tenga la capacidad de concretar un acuerdo nuclear con Irán incluso si el acuerdo se firma el viernes.

“Esto es el tipo de cosa que requiere una atención tenaz, atención al detalle y numerosos expertos técnicos involucrados”, explicó. “Trump pierde la atención, pasa a otra cosa, y el gobierno. Es como si no entendieran la estrategia de Irán. No la entendieron la primera vez, ni la segunda”.

La Casa Blanca ha mantenido su confianza. El vicepresidente, JD Vance, dijo que gran parte del detalle técnico debe negociarse, pero que Estados Unidos debe ver acciones para que Irán reciba incentivos como el alivio de sanciones.

“Nuestro plan bajo este acuerdo es que, de nuevo, los iraníes obtienen muchos beneficios siempre y cuando desmantelen ese programa de armas nucleares”, le dijo Vance a Megyn Kelly en su pódcast el martes.

“La gente siempre me pregunta: ‘¿Por qué lo crees esta vez?’ Yo no les creo”, agregó. “No confío en nada de lo que diga nadie. Confío en lo que la gente hace. Y la forma en que está estructurado este acuerdo es que, a medida que hacen más, reciben más. A medida que hacen menos, reciben menos”.

Irán ha sostenido durante mucho tiempo que su programa nuclear es pacífico.

El acuerdo nuclear en Irán anterior tomó más de un año y medio

El Plan de Acción Integral Conjunto de 2015, o JCPOA por sus siglas en inglés, tardó más de 18 meses en negociarse, comenzando con conversaciones secretas entre funcionarios de Estados Unidos e Irán en Omán al final del primer mandato del entonces presidente Barack Obama.

Requirieron decenas de intervenciones directas de alto nivel del secretario de Estado, John Kerry, y del secretario de Energía, Ernest Moniz, por no mencionar un equipo de decenas de expertos técnicos que viajaron a Europa y a otros lugares antes de la conclusión de las negociaciones en Viena, Austria.

Trump se retiró del JCPOA en 2018 antes de que la mayoría de sus concesiones más controversiales entraran en vigor, y ahora no hay indicios de que Irán esté dispuesto a ofrecer mucho más.

El JCPOA se apoyaba en un lenguaje y entendimientos muy técnicos, incluidos límites al enriquecimiento de uranio, a las centrifugadoras avanzadas y a la producción de agua pesada. A cambio, a Irán se le concedió un alivio significativo de sanciones, por un monto de miles de millones de dólares.

Por más descontentos que estuvieran los críticos con el JCPOA, Trump lo calificó como “el peor acuerdo jamás negociado”, mientras que todos los republicanos y varios demócratas destacados votaron en contra, todas las partes reconocen que se tardó más de 18 meses en llegar a un acuerdo, aunque fuera imperfecto.

Irán reabrirá el estrecho de Ormuz y venderá petróleo libremente

Irán tomará de inmediato medidas para reabrir el estrecho de Ormuz una vez que se firme un acuerdo provisional con Estados Unidos para poner fin a la guerra y se le permita vender su petróleo sin restricciones, según copias filtradas de un acuerdo interino que, según funcionarios, coinciden en líneas generales con el documento.

El acuerdo, que está previsto que se firme formalmente en una ceremonia en Suiza el viernes, también contempla que Irán reciba al menos 300.000 millones de dólares para reconstruir después de la guerra y dice que Estados Unidos trabajaría para poner fin a todas las sanciones estadounidenses y de Naciones Unidas impuestas a Teherán si se alcanza un acuerdo final que aborde el programa nuclear iraní.

Estados Unidos e Israel fueron a la guerra el 28 de febrero en parte para impedir que Irán obtuviera alguna vez un arma nuclear, aunque los objetivos del presidente estadounidense Donald Trump en el conflicto han cambiado varias veces. El acuerdo preliminar detiene la guerra antes de que se alcance ese objetivo, y en su lugar abre un periodo de dos meses para negociaciones nucleares. También parece ofrecer a Irán varios beneficios por adelantado mientras obtiene poco a cambio.

El acuerdo de Estados Unidos para permitir de inmediato que Irán venda su petróleo libremente y la oferta de levantar eventualmente todas las sanciones, por ejemplo, representan concesiones importantes que superan los términos del acuerdo nuclear de Irán de 2015 con las potencias mundiales, del cual el presidente estadounidense Donald Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos en su primer mandato, al declararlo el “peor acuerdo de la historia”.

Es probable que el acuerdo despierte fuertes objeciones en Washington —y parece ser un gran revés para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien está recibiendo duras críticas en su país a medida que surgen los detalles.

El plan detendrá los combates e iniciará más negociaciones

Gran parte del acuerdo restablecería el statu quo anterior a la guerra, incluido el fin de las hostilidades, la reanudación de las negociaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní y la reapertura del estrecho, que es un paso crucial para el petróleo y el gas natural del mundo y cuyo cierre creó una crisis energética histórica.

El acuerdo incluye el fin de los combates en Líbano entre Israel y el grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán. Esa es una de las partes más delicadas del acuerdo porque Israel ha sostenido que seguirá defendiéndose y ocupando vastas franjas de Líbano. Irán ha dicho que, en virtud del acuerdo, Israel debe retirarse, aunque las versiones filtradas no mencionan ninguna retirada.

Una persona informada sobre el memorando de entendimiento después de que se firmó y otra que vio una copia antes dijeron que coincidía en gran medida con el texto de lo publicado por la cadena Al Arabiya, de propiedad saudí, que reportó detalles del acuerdo el martes. Ambas personas hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las conversaciones.

Otros dos funcionarios en Oriente Medio, que hablaron bajo condición de anonimato por la misma razón, también señalaron que las versiones publicadas por Al Arabiya y Bloomberg coincidían en términos generales con el acuerdo final.

La Casa Blanca y otros funcionarios estadounidenses no han publicado los términos y no respondieron de inmediato a las preguntas. Sin embargo, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, escribió en internet el miércoles después de que CNN publicara una versión filtrada del acuerdo que “no refleja el lenguaje del acuerdo real”, sin dar más detalles.

Irán tampoco ha publicado una versión oficial del acuerdo. La agencia semioficial iraní Tasnim, cercana a su Guardia Revolucionaria, un importante cuerpo paramilitar, afirmó el miércoles que a la versión de Bloomberg le faltaban fragmentos, sin ofrecer un recuento completo.

Trump ha citado objetivos cambiantes para la guerra, incluido en ocasiones prometer que pondría fin a los programas nuclear y de misiles de Irán y a su apoyo a Hezbollah y otros grupos aliados en la región. También sugirió que podría conducir al derrocamiento del gobierno iraní.

El acuerdo interino no alcanza ninguno de esos objetivos, pero Trump lo elogió el miércoles.

“Nadie sabe qué es, pero es muy fuerte”, dijo Trump en Francia, donde asiste a una cumbre del Grupo de los Siete.

Pero también dejó abierta la puerta a abandonarlo: “Es un memorando de entendimiento y si no me gusta, volveremos a dispararles, a lanzar bombas”.

El acuerdo ofrece importantes concesiones a Irán

Algunas concesiones a Irán —como el levantamiento total de sanciones y la liberación de activos congelados— ocurrirían gradualmente y estarían vinculadas al avance en las conversaciones nucleares, según funcionarios de Pakistán, un mediador clave. Expusieron algunos de los principales puntos del acuerdo bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto.

Pero, mientras tanto, Estados Unidos emitirá de inmediato exenciones para las ventas de petróleo iraní. Se cree que el principal comprador de petróleo de Irán, China, ha comprado a precios por debajo del mercado debido a su disposición a ignorar las sanciones.

Conceder exenciones petroleras directamente al inicio de las conversaciones de 60 días priva a Estados Unidos de un importante punto de presión sobre Irán. Sólo al concluir el acuerdo general en 2015 se levantaron esas sanciones.

El acuerdo interino también abre la puerta a poner fin a todas las sanciones que Irán enfrenta por parte de Estados Unidos y en la ONU —aunque indica que el calendario para ello se definirá más adelante—. Aun así, eso va mucho más allá del acuerdo de 2015, que solo levantó algunas sanciones a cambio de que Irán redujera drásticamente su enriquecimiento y sus reservas de uranio.

El acuerdo también proporcionaría a Irán al menos 300.000 millones de dólares para reconstruir tras una intensa campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel: una cifra extraordinaria y otro gran beneficio para Irán. Eso también parece depender del avance de nuevas negociaciones.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha dicho que las naciones árabes del Golfo aportarían esa cantidad como inversiones en Irán. Trump reiteró el miércoles que Estados Unidos no contribuiría y dijo que dependía de otros países si querían invertir.

EE.UU. e Irán: Acuerdo se firmará en Suiza

Estados Unidos e Irán firmarán este viernes un acuerdo clave en Suiza que podría recalibrar la situación diplomática entre ambas naciones y tener consecuencias globales.

El acuerdo, resultado de meses de negociaciones nucleares e intensos diálogos diplomáticos, busca poner fin a años de tensión y abrir puertas a nuevas oportunidades de cooperación internacional.

Ambas delegaciones confirmaron a través de sus portavoces que la firma se realizará en suelo suizo, un país históricamente neutral y habitual escenario de pactos internacionales.

Según agencias, el contenido exacto del acuerdo aún no se ha hecho público, pero se espera que incluya compromisos de reducción de sanciones y controles vinculados a las actividades nucleares de Irán.

Expertos en diplomacia internacional coinciden en que este avance puede significar un cambio significativo en la estabilidad del Medio Oriente, afectando las relaciones con países vecinos y potencias como Rusia y China.

Trump: Irán abrirá Ormuz el viernes

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la apertura del Estrecho de Ormuz estará garantizada y plenamente restablecida antes del próximo viernes.

Esta declaración surge en medio de crecientes tensiones geopolíticas en una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio global de petróleo y gas.

La apertura del Estrecho de Ormuz resulta fundamental no solo para Estados Unidos, sino también para países importadores de energía de toda Latinoamérica.

El anuncio realizado por Trump intenta disipar la preocupación internacional sobre posibles interrupciones en el tránsito marítimo debido a los recientes incidentes en la zona.

Bolton: Irán “maneja a Trump como un violín”

El exasesor de seguridad nacional estadounidense John Bolton afirmó que Irán ha sabido jugar con la administración de Donald Trump para lograr sus objetivos geopolíticos, aprovechando la falta de una estrategia clara por parte del expresidente norteamericano.

A juicio de Bolton, Irán ha seguido avanzando en su programa nuclear y fortaleciendo su influencia en Oriente Medio, a pesar de la política de “máxima presión” implementada durante el mandato de Trump.

Según dijo, los gestos y acuerdos puntuales no impidieron que el régimen iraní ganara tiempo y espacio internacional.

Durante el gobierno de Trump, las relaciones entre Estados Unidos e Irán se deterioraron, especialmente en los últimos meses que EE.UU. decidió atacar.

Sin embargo, Bolton sostiene que, pese a la retórica dura, la diplomacia y las acciones estadounidenses resultaron insuficientes para frenar los avances iraníes.

La supuesta manipulación de Trump por parte de Irán refuerza el argumento de Bolton sobre la necesidad de una política internacional más coherente y firme.

El ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, partidario de una línea dura en el seno de los republicanos, cree que Estados Unidos ha sacrificado su “ventaja estratégica” porque Trump ha priorizado abaratar el petróleo.

“Lo han manejado a su antojo”, ha dicho Bolton. “Por eso han logrado el acuerdo que querían”.

Irán: Acuerdo incluye fin de la guerra de Israel en el Líbano

El principal diplomático de Irán dijo el martes que el acuerdo provisional para poner fin a la guerra con Estados Unidos requiere que Israel se retire de Líbano, una condición que Israel rechaza y que podría hundir el acuerdo, llevando a la reanudación de una guerra total.

El acuerdo, que es entre Estados Unidos e Irán, no se ha hecho público, y los funcionarios a veces han ofrecido interpretaciones contradictorias de lo que contiene. Aunque Israel no es parte del acuerdo, es parte de la guerra: se unió a Estados Unidos en los ataques contra Irán el 28 de febrero, y desde entonces ha combatido al grupo armado Hezbollah, respaldado por Teherán, en Líbano y ha tomado grandes franjas de ese país.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, dijo que la ocupación israelí continuada del sur de Líbano violaría el acuerdo.

“Sin la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios que ocuparon durante esta guerra, la guerra no ha llegado plenamente a su fin”, señaló el canciller.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, expresó que el acuerdo no pedía una retirada israelí. Y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo el lunes que Israel permanecería en Líbano “el tiempo que sea necesario”.

Las negociaciones para poner fin a la guerra ya han estado plagadas de este tipo de desacuerdos, lo que ha llevado a un alto el fuego prolongado pero incómodo que no ha logrado convertirse en un fin permanente de las hostilidades y que ha dejado el estrecho de Ormuz, una vía fluvial crucial para los suministros energéticos del mundo, efectivamente cerrado.

En otros acontecimientos, el Ministerio de Exteriores de Suiza dijo que la ceremonia de firma del acuerdo tendrá lugar el viernes en el complejo turístico de Bürgenstock, cerca de la ciudad de Lucerna. Funcionarios del ministerio dijeron el martes que la ubicación fue propuesta por mediadores de Pakistán y Qatar, junto con Estados Unidos e Irán.

Furia contra Netanyahu en Israel por acuerdo de paz entre EEUU e Irán

Israelíes de todo el espectro político reaccionaron con enojo el lunes ante la noticia de un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, al que calificaron de desastre para Israel y dirigieron su furia contra un solo hombre: el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Netanyahu aún no había emitido un comunicado hasta primeras horas de la noche del lunes. Pero otros funcionarios del gobierno, rivales, políticos y comentaristas se apresuraron a criticar el acuerdo, lo que marcó una especie de referéndum informal sobre la permanencia del primer ministro en el cargo de cara a las elecciones de este otoño.

También han subrayado el creciente aislamiento de Netanyah,en casa, en la región y, cada vez más, respecto de Estados Unidos.

Los críticos sostienen que el mandatario llevó al presidente Donald Trump a la guerra con Irán mientras prometía en exceso lo que podía lograrse, y que ahora Trump está sacando a Israel del conflicto antes de que se sienta listo.

Afirman que Netanyahu calculó mal el apetito de Trump por un conflicto prolongado, fue superado por Irán en las negociaciones y quedó cada vez más marginado por los otros actores principales de la región.

“Israel está pagando el precio de la soberbia y la ceguera de Netanyahu, y el precio de las manipulaciones que intentó hacerle a Trump”, dijo el ex primer ministro Ehud Barak en una entrevista con la radiodifusora pública de Israel el lunes. “Irán salió fortalecido; Israel salió debilitado. Esa es la responsabilidad estratégica de Netanyahu. Fracasó”.

Yair Lapid, quien desafiará a Netanyahu en las próximas elecciones, escribió el domingo que el acuerdo se perfila como “uno de los fracasos más impactantes en la política exterior y de seguridad de Israel… enteramente registrado a nombre de Netanyahu”.

“Se puede arreglar, se debe arreglar”, escribió. “Netanyahu ya no puede arreglarlo, nosotros lo haremos”.



Trump niega y llama ridículo el pago de $300,000 millones a Irán, revelado en el acuerdo

La frase “Trump niega pago de 300 millones a Irán” se volvió tendencia luego de que el presidente de Estados Unidos abordara públicamente los rumores sobre un supuesto acuerdo millonario entre su administración y el gobierno iraní.

Según varios medios, Trump habría autorizado una compensación, lo que el mandatario desmintió categóricamente la inversión por medio de se red social, Truth Social.

Desde el entorno de Donald Trump, catalogaron la información sobre el pago de 300 millones de dólares como una “campaña de fake news” destinada a perjudicar su imagen política.

¡Irán ha aceptado no tener nunca un arma nuclear! Además, la historia de que EE.UU. paga a Irán 300 millones de dólares es una noticia falsa, difundida por los dumócratas!! Presidente DJT

Trump debe “pagar” $300,000 millones a Irán, según el acuerdo

Las relaciones entre Estados Unidos e Irán podrían dar un giro inesperado. Según medios internacionales, ambas naciones están negociando un acuerdo de inversión que contempla la creación de un fondo valuado en 300 mil millones de dólares.

Este posible acuerdo de inversión entre EE.UU. e Irán busca abrir nuevas oportunidades económicas y disminuir tensiones geopolíticas, marcando una potencial transición hacia una relación bilateral más constructiva.

Desde hace décadas, las relaciones entre EE.UU e Irán han estado marcadas por la desconfianza, sanciones y confrontaciones indirectas.

Sin embargo, el nuevo fondo de inversión sería un punto de inflexión. Según International Business Times, el objetivo es canalizar recursos hacia infraestructuras energéticas, desarrollo tecnológico y la modernización de sectores productivos iraníes, a cambio de compromisos en materia de seguridad.

Un funcionario iraní describió el mecanismo propuesto al New York Times como un ‘programa de reconstrucción’ que se prometería a Irán tras la firma de un acuerdo final.

Si se concreta el acuerdo, el impacto económico no se limitaría a los países firmantes.

Irán y EEUU alcanzan un acuerdo tentativo

Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo inicial el lunes que ampliaría su frágil alto el fuego y conduciría a la reapertura del estrecho de Ormuz, aunque persistían desafíos significativos, como si Israel continuará su ofensiva en Líbano.

Los detalles del acuerdo no se dieron a conocer de inmediato, pero parecía que no se implementaría hasta que su firma, lo que el mediador clave Pakistán dijo que ocurriría el viernes en Ginebra. Hasta entonces, es probable que el transporte marítimo siga restringido en el estrecho, que es un paso crucial para el petróleo y el gas del mundo y cuyo cierre ha provocado una crisis energética global.

El ministro de Defensa de Israel dijo el lunes que el país no se retiraría de las tierras ocupadas en Líbano, donde Israel combate al grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán. Israel y Estados Unidos emprendieron la guerra el 28 de febrero, pero Israel no forma parte del acuerdo. Un portavoz en la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo que Israel seguirá defendiéndose contra cualquier amenaza a su seguridad.

Eso por sí solo podría descarrilar el acuerdo, ya que Irán ha insistido en que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra incluya el fin de los combates en Líbano.

Pero el acuerdo también enfrenta otros desafíos importantes. Contempla apenas 60 días para decidir qué hacer con las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán y su programa atómico, que Estados Unidos e Israel temen que pueda usarse para construir un arma atómica, pese a la insistencia de Teherán de que es pacífico. Eso tomó años en resolverse en el acuerdo nuclear de 2015 de Irán con las potencias mundiales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró unilateralmente a Estados Unidos de ese acuerdo en su primer mandato, preparando el terreno para las tensiones que culminaron en la guerra actual.

A pesar de la incertidumbre, dirigentes desde Europa hasta China acogieron con satisfacción el acuerdo para poner fin a un conflicto que ha matado a miles en todo Oriente Medio, incluidos los principales líderes de la teocracia de Irán, y ha elevado los precios del combustible, los alimentos y otros productos básicos mucho más allá de la región.

Pero algunos expresaron preocupación de que el acuerdo llegue a concretarse. “Queda mucho para el viernes”, señaló el ministro de Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel.

El estrecho de Ormuz no se abrirá hasta que se firme el acuerdo, dice Irán

Trump, que enfrentó presión para poner fin a la guerra antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre, celebró el acuerdo en redes sociales, diciendo que había autorizado la apertura del estrecho de Ormuz y el fin del bloqueo de Estados Unidos a los puertos de Irán. Más tarde dijo que el estrecho no se abriría hasta el viernes.

El viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, confirmó el acuerdo en la televisión estatal pero dijo que Irán no comenzaría a implementarlo hasta que se firmara.

Al principio de la guerra, los ataques de Irán contra barcos llevaron el tráfico en la crucial vía fluvial a un casi punto muerto. Trump impuso un bloqueo en respuesta.

El cierre del estrecho, por el que antes de la guerra pasaba una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo, y el bloqueo hicieron que los precios del combustible se disparen, y los efectos en cadena se extendieron por toda la economía mundial. Probablemente pasarán meses antes de que las empresas energéticas puedan reanudar las operaciones hasta el punto de satisfacer la demanda mundial, según expertos en energía.

Funcionarios de Irán y estadounidenses celebrarán esta semana reuniones preparatorias en Doha, Qatar, antes de la firma, dijo un diplomático con conocimiento directo de las conversaciones, que habló bajo condición de anonimato para discutir las reuniones a puerta cerrada.

Trump detuvo plan militar terrestre para apropiarse del uranio de Irán

Un informe reciente revela que el plan de Estados Unidos para capturar uranio de Irán fue frenado personalmente por Donald Trump ante la posibilidad de una respuesta sin precedente del gobierno persa.

Según fuentes citadas por CNN, la administración Trump detuvo una operación militar terrestre en la que las fuerzas armadas buscaban incautar material nuclear iraní, como lo hizo en Venezuela, tras el derrocamiento y captura de Nicolás Maduro.

El plan de Trump respondía a las crecientes preocupaciones sobre el programa de armas nucleares de Irán y la posibilidad de que Teherán aumentara su capacidad de enriquecimiento de uranio.

La misión, considerada de alto riesgo, pretendía enviar tropas estadounidenses para interceptar el traslado de uranio dentro del territorio iraní.

De haberse ejecutado, el operativo podría haber escalado las tensiones entre Irán y Estados Unidos, además de poner en peligro las negociaciones nucleares internacionales.

La pausa ordenada por Trump mantuvo en vilo a la inteligencia estadounidense y reforzó las dudas sobre la estrategia respecto a Irán.

El hecho de que Estados Unidos considerara una acción tan directa subraya la relevancia estratégica del uranio iraní y la preocupación occidental por su posible uso militar. Para muchos expertos, el episodio refleja la volatilidad de la política exterior bajo la administración Trump.

Trump a Irán: “Es gente muy deshonrosa con la que tratar”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra Irán después de que los términos del acuerdo de paz entre Estados Unidos, Israel e Irán aparecieran publicados en medios estatales iraníes.

La noticia ha generado reacciones inmediatas en la comunidad internacional, justamente en un momento en que se buscaba distender las relaciones y avanzar hacia una solución negociada en la región.

El presidente Donald Trump salió al paso de la situación, calificando la filtración de los detalles del acuerdo como una “provocación inaceptable”, alimentando el escepticismo respecto a la voluntad de las partes para respetar lo pactado.

Esta reacción no solo complica los esfuerzos diplomáticos, sino que coloca bajo presión a las delegaciones negociadoras, justo cuando las conversaciones parecían avanzar con el apoyo de aliados relevantes.

“Los términos que Irán filtró a las ‘Fake News’ (noticias falsas) no tienen NADA que ver con los términos que se acordaron por escrito”, escribió Trump en Truth Social.

“Lo que dijeron, incluida su declaración débil y patética sobre la existencia de un acuerdo, no guarda relación alguna con la verdad”, continuó. “Es gente muy deshonrosa con la que tratar. Con ellos, no existe tal cosa como negociar de buena fe”.

La aparición del acuerdo de paz en medios estatales iraníes puso en evidencia la fragilidad del proceso y la dificultad de mantener la confidencialidad necesaria en negociaciones de esta magnitud.

Voceros del gobierno de Irán sostienen que la publicación tenía el objetivo de informar a la opinión pública, mientras que autoridades estadounidenses y de Israel interpretan el hecho como una violación del espíritu de las negociaciones.

La relación entre EE.UU. e Irán ha estado marcada por episodios de desconfianza y el reciente incidente vuelve a encender alertas en la región, incrementando la incertidumbre sobre el futuro del acuerdo y la estabilidad internacional.

En su mensaje, Trump calificó de “TOTALMENTE INACEPTABLE” que Irán siguiera atacando barcos en el estrecho. “¡Más les vale ponerse las pilas, y rápido!”, afirmó.

Además, analistas advierten que la postura firme de Trump podría influenciar en la respuesta de la administración Biden y la evolución de los diálogos.

Después de tres meses de guerra, Trump sigue apostando por un acuerdo con Irán

El presidente Donald Trump lleva mucho tiempo esperando que este fin de semana sea un importante hito en su presidencia, al llegar a un acuerdo con Irán.

El Mundial de fútbol regresa a Estados Unidos el viernes por primera vez en 32 años, después de que Trump se volcara en lograr la candidatura para coorganizar el mayor torneo de selecciones del mundo durante su primer mandato.

El domingo será agasajado, en su 80 cumpleaños, durante una velada de peleas de la UFC que se espera atraiga a miles de personas a los terrenos de la Casa Blanca.

Horas después del combate final, tiene previsto partir hacia la cumbre del G7 en los Alpes franceses para reunirse con varios líderes con los que ha estado enfrentado por la guerra y los aranceles.

Pero Trump elevó aún más las expectativas para los próximos días cuando el jueves anunció que Estados Unidos e Irán podrían llegar este fin de semana a un acuerdo que allanaría el camino para el final de la guerra de tres meses, que ha sido ampliamente impopular entre los estadounidenses y ha sacudido los mercados mundiales de petróleo. Afirmó que planea enviar a su vicepresidente, JD Vance, a la firma del acuerdo.

Trump ha dicho en varias ocasiones en las últimas semanas que está a punto de cerrar un pacto, sin que nada se haya concretado. Tras los comentarios del mandatario, un vocero del Ministerio de Exteriores iraní declaró a la televisora estatal que los mediadores estaban activos, pero que no se había concretado nada para poner fin al conflicto.

Aun así, Trump sostiene que esta vez podría ser diferente.

El avance llega después de que amenazara con intensificar el conflicto con bombardeos más contundentes contra Irán y con tomar el control de la industria petrolera del país, incluyendo la captura de las cruciales instalaciones de la isla de Jarg. Las amenazas del presidente siguieron a ataques cruzados esta semana que habían dejado prácticamente sin valor el alto el fuego temporal pactado a principios de abril.

“Han recibido una paliza como muy poca gente podría soportar”, manifestó Trump en un intercambio con reporteros en la Oficina Oval al explicar por qué estaba seguro de que, esta vez, el pacto se concretaría. “Y ellos quieren llegar a un acuerdo mucho más que yo”.

Trump ofreció pocos detalles sobre el arreglo que, según él, está tomando forma, pero dijo a los periodistas que creía que el líder supremo iraní, el ayatolá Moytabá Jamenei —de quien se cree que resultó herido el primer día de la guerra y no ha sido visto en público desde entonce, está listo para dar su visto bueno al acuerdo.

Trump presenta el acuerdo como “muy sólido”, aunque reconoce que sigue siendo “un poco conceptual”, y asegura que garantizaría que la República Islámica no pueda desarrollar un arma nuclear.

Trump quiere adueñarse del mercado del petróleo y gas de Irán

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, ha elevado la tensión internacional con una nueva advertencia sobre Irán.

Trump amenaza con asumir el control total del petróleo y gas iraní, una declaración contundente que reaviva temores sobre la estabilidad de los mercados energéticos globales.

“En un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Jarg y otros puntos de la infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, tal como hemos hecho con Venezuela, algo que está funcionando de manera brillante tanto para Venezuela como para los Estados Unidos de América”, escribió en su cuenta de Truth Social.

Las palabras de Trump han sido recogidas por agencias que indican que el líder republicano estaría dispuesto a intervenir de forma directa en los sectores petrolero y gasífero de Irán.

Esta postura podría escalar la frágil relación entre ambos países y complicar la situación diplomática en el Golfo Pérsico.

Expertos señalan que, si Estados Unidos llega efectivamente a asumir control o imponer bloqueos más duros al petróleo iraní, los precios de la energía a nivel mundial podrían ver una fuerte subida, afectando tanto a productores como a consumidores.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y líderes internacionales ya han manifestado su preocupación por el impacto en el suministro global y la eventual respuesta de Irán ante una movida de este calibre.

Mientras tanto, sectores críticos advierten que medidas de esta índole podrían desencadenar una nueva crisis petrolera similar a la de décadas pasadas, afectando especialmente a países en vías de desarrollo que dependen del crudo importado.

Irán y EE.UU. vuelven a atacarse mientras el mundo implora por paz

Estados Unidos bombardeó Irán en la madrugada del miércoles después de culpar a Teherán por el choque de un helicóptero de combate estadounidense, e Irán respondió disparando contra países de la región, otra escalada que amenazó con descarrilar los esfuerzos para poner fin a la guerra.

Horas después de que Baréin, Kuwait y Jordania fueran blanco de fuego iraní, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su red social Truth Social que Irán está tardando “demasiado en negociar un acuerdo” y que “ahora tendrán que pagar el precio”.

No estaba claro qué significaría exactamente eso, pero los ataques cruzados del miércoles volvieron a plantear la pregunta de cuánta presión puede soportar el acuerdo antes de colapsar. El intercambio ponían a prueba el alto el fuego por segunda vez esta semana, después de que Irán e Israel se atacaran mutuamente el lunes.

Trump ha alternado repetidamente entre expresar optimismo sobre las conversaciones y advertir que estaba listo para volver a una guerra total. Irán, por su parte, ha demostrado resiliencia pese a haber enfrentado semanas de intensos bombardeos, apostando a que su capacidad de cerrar de manera efectiva el estrecho de Ormuz, un paso crucial para el petróleo y el gas natural del mundo, le da una fuerte carta de negociación.

Ambos países parecen estar buscando una manera de poner fin al conflicto, si pueden lograr venderlo como una victoria en casa. Pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, parece decidido a perseguir objetivos mucho más difíciles: el colapso del gobierno teocrático de Irán, la eliminación de su programa nuclear y la destrucción del grupo político y militar Hezbollah, aliado de Irán, en Líbano. Eso hará que el compromiso sea mucho más difícil.

Netanyahu publicó en X aproximadamente al mismo tiempo que Trump, insistiendo de nuevo en que Irán nunca podría tener un arma nuclear y defendiendo las decisiones de Israel de atacar a la República Islámica en el pasado.

Los ataques de EEUU e Irán sacuden Oriente Medio

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron la guerra con ataques contra Irán el 28 de febrero, el conflicto ha sacudido la economía global, ha impulsado los precios de la energía en todo el mundo y ha encarecido muchos productos básicos, incluidos los alimentos. El crudo Brent, el estándar internacional, estaba el miércoles por encima de los 91 dólares por barril, un alza de más del 25% desde el inicio de la guerra.

En los ataques más recientes, aviones de combate de Estados Unidos apuntaron a “defensa antiaérea, estaciones de control terrestre y sitios de radar de vigilancia”, informó el Comando Central del ejército estadounidense. Irán reconoció ataques en la región de Bandar Abbas y la isla de Qeshm, pero no dio detalles sobre los daños.

“La operación fue una respuesta proporcional a los recientes ataques contra fuerzas de Estados Unidos y buques comerciales internacionales que transitan por aguas regionales”, dijo el Comando Central.

El principal diplomático de Irán prometió que habría una respuesta, y Teherán más tarde se atribuyó ataques en Kuwait, Baréin y Jordania.

Jordania dijo el miércoles que derribó cinco misiles entrantes, que Irán dijo que tenían como objetivo la Base Aérea Muwaffaq Salti. Esa base aérea ha albergado aviones de combate F-35 estadounidenses y otras aeronaves.

La agencia estatal de noticias Petra de Jordania difundió el comunicado de su ejército, que añadió que no hubo heridos en el ataque y que expertos en explosivos habían examinado los escombros de las intercepciones.

Baréin y Kuwait dijeron que interceptaron fuego entrante, sin dar más detalles.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, condenó los ataques estadounidenses como una violación de la soberanía iraní en llamadas con sus homólogos de Turquía y Arabia Saudí “y recalcó el derecho inherente de autodefensa, incluida la acción recíproca”, según una publicación en el canal de Telegram de su oficina.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, dijo el miércoles en comentarios televisados que, a la luz de los nuevos ataques, Irán revisaría su postura sobre las negociaciones para poner fin a la guerra.

Los intercambios de fuego se produjeron un día después de que un helicóptero de ataque AH-64 Apache del Ejército de Estados Unidos se estrellara cerca del estrecho de Ormuz después de chocar con un dron iraní, según un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para comentar una investigación en curso. No estaba claro si la colisión fue intencional.

Una embarcación no tripulada rescató a ambos aviadores del helicóptero, y Trump dijo que no estaban heridos.

¿Se siente fuerte Irán? Ataques confirmarían que no tiene miedo

Los ataques de Irán contra Israel han captado la atención internacional y encendido las alarmas sobre una nueva fase en el conflicto en Medio Oriente, y de la valentía de Teherán de atacar al principal aliado de EE.UU

Estos hechos, que se inscriben en una escalada de tensiones, han sido interpretados por expertos como una clara señal de que Irán se siente cada vez más fuerte y preparado para asumir un papel protagónico en la región, desafiando abiertamente los intereses israelíes y los de sus aliados.

El reciente intercambio de misiles y drones, que se suma a años de confrontaciones indirectas, marca un cambio en la dinámica habitual del enfrentamiento Israel-Irán.

Según analistas citados por BBC Mundo, estos ataques buscan no solo responder a incidentes previos, sino también enviar el mensaje de que la capacidad militar y política iraní ha crecido, respaldada por diversos actores aliados en la zona.

El conflicto se desarrolla en un escenario particularmente volátil, donde países y grupos armados como Hezbolá y militias en Siria también juegan un papel clave.

A medida que Irán fortalece su influencia mediante el apoyo a estos aliados, Israel intenta frenar su expansión mediante acciones preventivas, lo que incrementa el riesgo de una confrontación directa y a gran escala.

Este entorno ya ha provocado alteraciones en el equilibrio de poder regional, generando incertidumbre sobre la estabilidad futura de Medio Oriente.

La confrontación va más allá del ámbito militar y tiene profundas repercusiones políticas, afectando las relaciones diplomáticas y la seguridad de millones de personas.

Irán ataca al mayor aliado de EE.UU. en Medio Oriente

Israel e Irán intercambiaron fuego el lunes en la madrugada en sus primeros ataques desde que Estados Unidos alcanzó un alto el fuego con Teherán hace dos meses. Horas después, el ejército de Irán dijo que detendría sus operaciones ofensivas.

Las nuevas hostilidades amenazaban con arrastrar de nuevo a Oriente Medio a una guerra regional a gran escala.

La guerra, iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero con ataques contra Irán, ha sacudido la economía mundial, ha impulsado los precios de la energía en todo el mundo y ha encarecido muchos productos básicos, incluidos los alimentos. Los funcionarios no han podido convertir el alto el fuego de abril en un acuerdo para poner fin al conflicto de forma permanente.

Durante la tregua, Irán ha mantenido su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, un paso crucial para el petróleo y el gas natural del mundo cuyo cierre fue la razón principal por la que los precios mundiales del combustible se dispararon. Israel ha continuado atacando a Hezbollah, aliado de Irán en Líbano, y se ha adentrado más en ese país. Y el lunes, los rebeldes hutíes en Yemen, otro aliado iraní, también dispararon contra Israel y advirtieron que atacarían a los barcos asociados a Israel en el mar Rojo.

Con poco progreso aparente en las conversaciones de paz, Israel e Irán intercambiando fuego y los hutíes uniéndose a los combates, los riesgos de que la guerra vuelva a estallar por completo parecían más altos que en cualquier momento desde el alto el fuego.

Tras los nuevos ataques, el presidente de Estados Unidos Donald Trump escribió en internet: “Israel e Irán deben dejar inmediatamente de ‘disparar‘”.

Poco después, el mando conjunto del ejército iraní emitió su comunicado. Dijo que si Israel o sus partidarios llevaban a cabo cualquier otra “agresión y actos hostiles”, incluso en el sur de Líbano, entonces “seguirán medidas mucho más severas y aplastantes que antes”.

Diplomáticos tratan de salvar el alto el fuego entre EEUU e Irán

Antes, dos funcionarios regionales dijeron que había esfuerzos diplomáticos concertados en marcha el lunes para salvar el alto el fuego.

Funcionarios de Egipto, Arabia Saudí, Turquía, Pakistán y Qatar han instado al gobierno de Trump a presionar a Israel para que frene sus ataques contra Irán y Beirut. También han instado a funcionarios iraníes a detener los ataques contra Israel, dijeron. Ambos funcionarios hablaron a condición de guardar el anonimato porque no estaban autorizados a hablar con reporteros.

Trump dijo que había conversaciones en marcha para un alto el fuego entre Israel e Irán, aunque no dio detalles.

Israel e Irán intercambiaron ataques

Irán lanzó oleadas de ataques contra Israel el lunes, e Israel lanzó ataques contra el centro y el oeste de Irán. Fue el primer intercambio de fuego desde el alto el fuego.

La televisión estatal de Irán reportó que se oyeron explosiones en Isfahán, Karaj, Tabriz y Teherán. Irán cerró el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional Imán Jomeini de Teherán tras el ataque israelí.

Las agencias semioficiales de noticias Fars y Mehr dijeron que ataques israelíes habían alcanzado una fábrica petroquímica en la ciudad de Mahshahr. No ofrecieron detalles sobre daños. El ejército israelí confirmó posteriormente el ataque contra la planta, diciendo que apuntó a sitios que producen materiales para misiles balísticos. También dijo que atacó lanzadores de misiles montados en camiones.

Israel dijo que sus ataques respondían a un ataque con misiles de Irán. Teherán advirtió el domingo que tomaría represalias después de que Israel atacara sin previo aviso los suburbios del sur de Beirut. Cuando Israel respondió, Irán volvió a disparar.

La Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar iraní, señaló que había atacado dos bases militares en Israel.

Se oyeron explosiones en el centro de Israel mientras las defensas antiaéreas intentaban interceptar el fuego iraní entrante. Las sirenas también sonaron en la vecina Jordania.

Irán culpó a Estados Unidos por la escalada.

“Nadie cree que el régimen israelí emprendería ninguna acción sin coordinación con Estados Unidos”, dijo el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, durante una sesión informativa con periodistas en Teherán.

La Casa Blanca no respondió a mensajes sobre los ataques de Israel y si se realizaron en coordinación con Estados Unidos.

Las tensiones parecen crecer entre Trump y Netanyahu por Irám

Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, iniciaron la guerra en un ataque estrechamente coordinado contra Irán, y funcionarios israelíes presumieron orgullosamente de una cooperación sin precedentes “hombro con hombro” durante todo el conflicto, que llegó a 100 días el lunes.

Pero desde los primeros ataques, los dos hombres se han movido en direcciones opuestas, con tensiones que a veces se han derramado a la vista pública. Netanyahu parece haber desafiado abiertamente a Trump con el ataque del domingo en Beirut y los ataques posteriores en Irán, mientras que Trump ha expresado su descontento con Israel, incluso menospreciando a Netanyahu al declarar a The Financial Times que “Yo tomo todas las decisiones”.

Las diferencias entre ambos parecen derivar de las consideraciones locales de cada líder. Netanyahu enfrenta elecciones este otoño y está bajo presión pública para responder a los continuos ataques de Hezbollah, apoyado por Irán, contra el norte de Israel. También recela de parecer demasiado servil ante Trump.

El presidente de Estados Unidos, por su parte, también enfrenta elecciones —para el Congreso en noviembre— y está ansioso por poner fin a una guerra que ha sacudido la economía mundial y ha elevado los precios para los consumidores.

Los hutíes, aliados de Irán, se atribuyen ataque contra Israel

Por su parte, los rebeldes hutíes en Yemen se atribuyeron el lunes un ataque a Israel y dijeron que los barcos asociados a Israel volverían a ser objetivo de ataques en el mar Rojo, poniendo en peligro el mar Rojo, el golfo de Adén y el estrecho de Bab el-Mandeb, que los conecta. El comunicado del general de brigada Yahya Saree fue difundido en el canal de noticias por satélite al-Masirah de los hutíes.

Los hutíes hicieron una amenaza similar durante la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza y mataron al menos a nueve marinos y hundieron cuatro barcos en más de 100 ataques, a menudo apuntando a embarcaciones con vínculos tangenciales o incluso sin vínculos con Israel.

Los ataques de Irán trastocaron el transporte marítimo en el mar Rojo, por el que antes de la guerra pasaban cada año alrededor de 1 billón de dólares en mercancías.

Guerra EE.UU. e Irán: Suenan las sirenas antiaéreas en países del golfo Pérsico

Irán disparó misiles balísticos y drones hacia territorio bareiní y hacia Kuwait, informó el sábado el gobierno de Baréin.

El Ministerio de Relaciones Exteriores bareiní indicó que fueron interceptados e instó a Irán a cesar de inmediato los ataques contra sus vecinos del Golfo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Kuwait calificó los ataques como una “grave escalada” y una “flagrante violación de su soberanía”. Indicó el sábado que se reserva el derecho de defender al país.

El comunicado se difundió horas después que el ejército de Estados Unidos informara que derribó misiles balísticos y drones de Irán lanzados el viernes hacia el estrecho de Ormuz y aliados árabes del Golfo, al tiempo que, en respuesta, atacó algunos sitios costeros de radar de vigilancia de la República Islámica, un intercambio de fuego que tensó aún más un frágil alto el fuego con Teherán.

El intercambio de ataques se produce cuando el gobierno de Trump incrementa la presión sobre Irán para que alcance un acuerdo que ponga fin al conflicto.

El Comando Central de Estados Unidos señaló en redes sociales el viernes por la noche que Irán disparó siete misiles balísticos hacia Kuwait y Baréin; Las fuerzas estadounidenses interceptaron seis de los misiles y un séptimo no logró alcanzar su objetivo. El ejército añadió que no había reportes de daños a personal de Estados Unidos.

Los misiles balísticos fueron disparados luego que Estados Unidos, más temprano ese día, derribara cuatro drones iraníes que habían sido lanzados hacia el estrecho de Ormuz.

“El ataque con drones representó una amenaza inmediata para el tráfico marítimo regional”, afirmó el Comando Central de Estados Unidos en redes sociales.

El ejército de Kuwait indicó que sus fuerzas estaban interceptando misiles y drones que atacaban el país, y Baréin activó las sirenas de ataque aéreo y pidió a la población trasladarse al lugar seguro más cercano y seguir las instrucciones oficiales.

La Guardia Revolucionaria de Irán declaró que atacó la base aérea Ali Al Salem, que alberga fuerzas estadounidenses en Kuwait, y la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos en Baréin, según la agencia estatal de noticias IRNA.

El ejército de Estados Unidos está imponiendo un bloqueo a los puertos de Irán en respuesta al control asfixiante de Teherán sobre el corredor crucial para los envíos mundiales de petróleo y gas natural, lo que ha disparado los precios de la energía y ha planteado problemas políticos para el Partido Republicano del presidente estadounidense Donald Trump de cara a las elecciones legislativas de medio mandato.

El Comando Central de Estados Unidos informó que atacó los sitios de radar, incluida una isla en el estrecho, “para defenderse de nuevos ataques”.

Trump promete un rápido fin al conflicto en Irán

Fue el episodio más reciente de ataques de ida y vuelta que han puesto a prueba el endeble alto el fuego en la guerra y los esfuerzos por alcanzar un acuerdo para extender esa tregua. A principios de esta semana, drones iraníes dañaron gravemente una terminal de pasajeros en el principal aeropuerto de Kuwait, mataron a una persona, hirieron a decenas y cerraron brevemente el aeródromo.

Pese a que los ataques avivaron nuevas preocupaciones de que el alto el fuego pudiera colapsar, Trump dijo a los periodistas el viernes que “la situación con Irán parece ir bastante bien”.

“Vamos a salir de Irán muy rápidamente y va a ser muy fuerte de una forma u otra, ya sea con un papel o por la vía muy dura”, declaró Trump en un encuentro con agricultores en Wisconsin. “La vía muy dura quizá sea la más fácil, pero vamos a salir, y los precios de sus fertilizantes van a bajar muchísimo, igual que hace cuatro meses”.

Cada vez parece más que Trump está acorralado en un conflicto que se ha asentado en un compás de espera. Negociadores de Estados Unidos e Irán alcanzaron hace una semana un acuerdo tentativo para extender el alto el fuego por 60 días e iniciar una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Pero Trump ha pedido cambios no especificados y las autoridades iraníes no han mostrado señales públicas de dar el visto bueno al acuerdo.

Al ser consultado el viernes sobre por qué estaba tardando tanto, Trump dijo al programa “Meet the Press” de la cadena NBC que era porque “es algo muy difícil para ellos”.

“Hay cosas que nunca pensaron que estarían haciendo y que van a tener que hacer. No tienen opción, y lleva un poco de tiempo”, sostuvo en la entrevista.

Trump señaló que los iraníes aún conservan entre el 21% y el 22% de sus misiles.

Irán a EE.UU.: La República Islámica es poderosa

El canciller iraní exige aceptar un poderoso Irán, lanzando así un mensaje firme a Washington y a la política exterior estadounidense.

En recientes declaraciones, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró que Estados Unidos debe reconocer la nueva realidad en el Medio Oriente: Irán es hoy una potencia regional y mundial ineludible.

“Esto no es una broma: que un país resista 40 días frente a una de las mayores potencias militares del mundo, que incluso está equipada con armas nucleares y, además, frente a otra fuerza militar como el régimen sionista“, estimó Araghchi.

Según el canciller, el resultado fue que sus adversarios acabaron “obligados” a pedir negociaciones y un alto el fuego.

Abdolahian, durante una conferencia en Teherán, enfatizó que ya no es posible retroceder a los tiempos en que Irán era marginado en la política internacional. Según destacó, “la era en la que EE.UU. podía ignorar a Irán ha terminado”.

Las tensiones entre EE.UU. e Irán se han intensificado tras el colapso del acuerdo nuclear, y el gobierno iraní aprovecha cada foro diplomático para recordar su peso en los asuntos regionales y globales.

Expertos advierten que este nuevo tono refuerza la narrativa iraní de resistencia y soberanía.

Líbano le deja claro a Irán que no se entrometa en sus asuntos

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, pide a Irán no intervenir en los asuntos internos del país y asegura que la única salida posible a la crisis actual es la diplomacia.

Según declaraciones recogidas recientemente, el mandatario hizo un llamado a todas las naciones, especialmente a Irán, para que respeten la soberanía libanesa y eviten cualquier injerencia que complique aún más la situación política y social.

“No es su país, es el nuestro (…) No tienen por qué interferir en nuestro país”, lanzó el dirigente libanés dirigiéndose a Irán.

Al respecto, indicó que “Hezbolá debe entender que no (hay) otra solución que sentarse y hablar, no hay otra forma (…) de salvar lo que queda salvo a través de la negociación y la diplomacia”.

La crisis en Líbano se ha profundizado durante los últimos años, motivada por divisiones políticas, problemas económicos y la influencia de potencias externas.

Esta postura coincide con los esfuerzos que realiza la comunidad internacional para respaldar la estabilidad en la región.

Israel tomará el control del Líbano

El gobierno de Israel ha anunciado que asumirá el control militar del territorio de Líbano desde el río Litani hacia el sur.

La decisión, presentada como una medida para garantizar la seguridad nacional, llega en un contexto de fuerte tensión con el grupo armado Hezbollah y tras recientes intercambios de fuego en la frontera.

La palabra clave “Israel control militar sur de Líbano” resalta el alcance y la intención de la acción israelí, que tensa aún más la ya frágil situación en la región.

Según fuentes oficiales israelíes, la franja comprendida hasta el Litani será patrullada para evitar ataques a su territorio, en respuesta al aumento de incidentes fronterizos.

Hezbollah y la disputa fronteriza

El principal objetivo de esta ofensiva, señalan analistas, es debilitar la infraestructura de Hezbollah cerca de la frontera norte de Israel.

El movimiento chií, respaldado por Irán, mantiene posiciones en el sur de Líbano, desde donde, según Israel, planifica o lanza ataques.

Esto incrementa la preocupación regional, pues la estrategia israelí podría desencadenar una nueva escalada militar.

La decisión ha provocado reacciones de alerta en la comunidad internacional.

La ONU ha advertido sobre el riesgo de un conflicto mayor en Líbano, mientras distintas organizaciones instan a una solución diplomática.

El río Litani, históricamente considerado una línea roja para la seguridad israelí, vuelve al centro de la agenda geopolítica, mientras la población local teme desplazamientos y mayor violencia.

Netanyahu ignora a Trump y realiza ataque en el Líbano

Se han anunciado altos el fuego, a menudo con gran fanfarria, en Gaza, Líbano e Irán. Entonces, ¿por qué todavía hay tantos combates?

En apenas las últimas semanas, las fuerzas israelíes han capturado más territorio en Gaza y han matado allí a dos altos milicianos de Hamás, además de más de una docena de personas.

En Líbano, las tropas israelíes capturaron un castillo estratégico el fin de semana en su incursión más profunda en 26 años, mientras Hezbollah mantenía el lanzamiento de cohetes hacia el norte de Israel.

Los combates en Líbano no mostraban señales de disminuir el martes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ambas partes habían acordado —otra vez— desescalar.

Estados Unidos e Irán han intercambiado fuego, más recientemente el lunes, mientras intentan alcanzar una tregua más duradera. Irán ha mantenido su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, perpetuando una crisis mundial de combustible, mientras Estados Unidos intenta afianzar su bloqueo naval sobre los puertos iraníes.

Ninguna de las partes beligerantes ha abandonado oficialmente el alto el fuego, pero el término está perdiendo rápidamente su significado.

Irán proclama la victoria sobre EE.UU. e Israel

El ayatolá iraní Mojtaba Jamenei proclamó recientemente la victoria de Irán sobre Estados Unidos e Israel en un discurso que refuerza las crecientes tensiones en Medio Oriente.

La victoria de Irán sobre Estados Unidos e Israel fue anunciada por el líder religioso en respuesta a las presiones ejercidas por potencias occidentales sobre la República Islámica.

Según lo informado en agencias, Jamenei afirmó que Occidente, encabezado por EE.UU. e Irán, “no ha podido doblegar la voluntad de Irán” a pesar de sanciones y campañas mediáticas.

El ayatolá aseguró que la resistencia y la unidad nacional han sido claves para sortear los desafíos internacionales, convirtiendo a Irán en un “ejemplo para la región”.

Este tipo de declaraciones llegan en un momento crítico para la política internacional, pues los enfrentamientos verbales y las acciones militares han incrementado en la zona.

Tanto Estados Unidos como Israel consideran a Irán un actor desestabilizador en el Golfo Pérsico, mientras Teherán sostiene que su postura es de defensa nacional.

El discurso de Jamenei intensifica la narrativa de enfrentamiento y resalta el papel de Irán como potencia regional, comprometiéndose a mantener su soberanía frente a las presiones externas.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de estos acontecimientos.

Trump llama “antipatriótica” ley para limitar sus decisiones contra Irán



En una polémica declaración, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, rechazó ley del Congreso sobre guerra con Irán, afirmando que es “antipatriótica y sin sentido”.

La normativa, aprobada recientemente por legisladores estadounidenses, busca restringir la capacidad del presidente para tomar decisiones militares sin la autorización parlamentaria, especialmente en el contexto de posibles enfrentamientos con Irán.

Esta medida se produce tras varias escaladas de tensión desde 2019, cuando el gobierno de Donald Trump ordenó ataques directos contra líderes iraníes, incrementando preocupaciones sobre el control presidencial en asuntos de guerra.

Los congresistas, por su parte, sostienen que la ley pretende evitar acciones unilaterales que puedan llevar al país a conflictos prolongados o indeseados.

El debate sobre la autoridad del presidente frente al Congreso para declarar la guerra ha sido recurrente en la historia de Estados Unidos.

Congreso de Estados Unidos y la administración Trump han tenido roces constantes sobre quién tiene la última palabra en asuntos militares.

Mientras algunos sectores consideran necesaria la supervisión legislativa para evitar excesos ejecutivos, otros alertan sobre el riesgo de debilitar la postura estadounidense en asuntos globales.

Cabe recordar que en 2020, el Congreso intentó frenar, sin éxito, la capacidad de Trump para actuar contra Irán tras la muerte del general Qasem Soleimani.

Un Trump “acorralado” ante una guerra interminable con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta advertencias tanto de adversarios como de aliados de que se está quedando acorralado en la guerra con Irán, un conflicto que presentó como una breve incursión militar pero que desde entonces se ha asentado en una especie de compás de espera.

Ha pasado casi una semana desde que negociadores de Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo provisional para extender el alto el fuego en el conflicto por 60 días e iniciar una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear de Irán, que requería la aprobación de Trump.

Pero Trump ha pedido cambios no especificados al acuerdo, y no parece que los funcionarios iraníes —quizá calculando que el presidente republicano es reacio a reanudar los bombardeos después de agotar sistemas de armas cruciales— vayan a ceder ante nuevas exigencias.

Una serie de ataques de Washington y Teherán esta semana ha reavivado la preocupación de que el alto el fuego pueda colapsar. Trump restó importancia a su significado el miércoles.

“Es una parte diferente del mundo”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval. “Ya saben, yo diría que en esa parte del mundo, un alto el fuego es cuando disparas de una manera más moderada”.

Este momento inestable llega después de que Trump reiterase desde que se acordó un alto el fuego de 14 días el 7 de abril —tras 38 días de bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán— que llegar a un acuerdo era apenas cuestión de días y que la parte iraní estaba rogando llegar a un arreglo. Trump señaló el miércoles que era posible que algo se concretara “durante el fin de semana”.

Sin un acuerdo provisional que permita reabrir el estrecho de Ormuz, los precios mundiales de la energía siguen elevados y están aumentando la ansiedad en todo el mundo por el impacto de los costos al alza, impulsados por el conflicto de tres meses, en el precio de los alimentos, el combustible y otros productos.

Después de una serie de reportes esta semana que indicaban que Irán estaba paralizando las conversaciones, Trump dijo a CNBC que “me da igual” si las negociaciones se habían estancado e incluso insinuó que se habían vuelto “aburridas”.

Netanyahu ignora a Trump y realiza ataque en el Líbano

Se han anunciado altos el fuego, a menudo con gran fanfarria, en Gaza, Líbano e Irán. Entonces, ¿por qué todavía hay tantos combates?

En apenas las últimas semanas, las fuerzas israelíes han capturado más territorio en Gaza y han matado allí a dos altos milicianos de Hamás, además de más de una docena de personas.

En Líbano, las tropas israelíes capturaron un castillo estratégico el fin de semana en su incursión más profunda en 26 años, mientras Hezbollah mantenía el lanzamiento de cohetes hacia el norte de Israel.

Los combates en Líbano no mostraban señales de disminuir el martes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ambas partes habían acordado —otra vez— desescalar.

Estados Unidos e Irán han intercambiado fuego, más recientemente el lunes, mientras intentan alcanzar una tregua más duradera. Irán ha mantenido su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, perpetuando una crisis mundial de combustible, mientras Estados Unidos intenta afianzar su bloqueo naval sobre los puertos iraníes.

Ninguna de las partes beligerantes ha abandonado oficialmente el alto el fuego, pero el término está perdiendo rápidamente su significado.

Un Trump “acorralado” ante una guerra interminable con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta advertencias tanto de adversarios como de aliados de que se está quedando acorralado en la guerra con Irán, un conflicto que presentó como una breve incursión militar pero que desde entonces se ha asentado en una especie de compás de espera.

Ha pasado casi una semana desde que negociadores de Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo provisional para extender el alto el fuego en el conflicto por 60 días e iniciar una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear de Irán, que requería la aprobación de Trump.

Pero Trump ha pedido cambios no especificados al acuerdo, y no parece que los funcionarios iraníes —quizá calculando que el presidente republicano es reacio a reanudar los bombardeos después de agotar sistemas de armas cruciales— vayan a ceder ante nuevas exigencias.

Una serie de ataques de Washington y Teherán esta semana ha reavivado la preocupación de que el alto el fuego pueda colapsar. Trump restó importancia a su significado el miércoles.

“Es una parte diferente del mundo”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval. “Ya saben, yo diría que en esa parte del mundo, un alto el fuego es cuando disparas de una manera más moderada”.

Este momento inestable llega después de que Trump reiterase desde que se acordó un alto el fuego de 14 días el 7 de abril —tras 38 días de bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán— que llegar a un acuerdo era apenas cuestión de días y que la parte iraní estaba rogando llegar a un arreglo. Trump señaló el miércoles que era posible que algo se concretara “durante el fin de semana”.

Sin un acuerdo provisional que permita reabrir el estrecho de Ormuz, los precios mundiales de la energía siguen elevados y están aumentando la ansiedad en todo el mundo por el impacto de los costos al alza, impulsados por el conflicto de tres meses, en el precio de los alimentos, el combustible y otros productos.

Después de una serie de reportes esta semana que indicaban que Irán estaba paralizando las conversaciones, Trump dijo a CNBC que “me da igual” si las negociaciones se habían estancado e incluso insinuó que se habían vuelto “aburridas”.

Netanyahu ignora a Trump y realiza ataque en el Líbano

Se han anunciado altos el fuego, a menudo con gran fanfarria, en Gaza, Líbano e Irán. Entonces, ¿por qué todavía hay tantos combates?

En apenas las últimas semanas, las fuerzas israelíes han capturado más territorio en Gaza y han matado allí a dos altos milicianos de Hamás, además de más de una docena de personas.

En Líbano, las tropas israelíes capturaron un castillo estratégico el fin de semana en su incursión más profunda en 26 años, mientras Hezbollah mantenía el lanzamiento de cohetes hacia el norte de Israel.

Los combates en Líbano no mostraban señales de disminuir el martes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ambas partes habían acordado —otra vez— desescalar.

Estados Unidos e Irán han intercambiado fuego, más recientemente el lunes, mientras intentan alcanzar una tregua más duradera. Irán ha mantenido su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, perpetuando una crisis mundial de combustible, mientras Estados Unidos intenta afianzar su bloqueo naval sobre los puertos iraníes.

Ninguna de las partes beligerantes ha abandonado oficialmente el alto el fuego, pero el término está perdiendo rápidamente su significado.

Irán y EEUU cruzan ataques y se pierden las esperanzas de paz

Kuwait suspendió temporalmente los vuelos comerciales el miércoles después de que drones de Irán dañaran gravemente el aeropuerto del país y mataran a una persona e hirieran a decenas de personas, la última salva en una serie de ataques de ida y vuelta entre Irán y Washington que han puesto a prueba un frágil alto el fuego.

Los ataques se produjeron después de que agencias iraníes semioficiales de noticias dijeran que el país había dejado de comunicarse con los mediadores sobre la extensión de un alto el fuego en la guerra con Estados Unidos e Israel.

Un funcionario regional dijo que Irán quería que se hiciera cumplir la tregua en Líbano antes de volver a las conversaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las negociaciones continuaban.

Esas conversaciones se han prolongado durante semanas, y los repetidos ataques cruzados en la región del Golfo y la ampliación de la guerra de Israel en Líbano están tensando aún más los esfuerzos.

Mientras tanto, Irán ha mantenido su control férreo sobre el estrecho de Ormuz —una arteria crucial para el petróleo y el gas natural del mundo— y Estados Unidos ha continuado su bloqueo de los puertos iraníes, lo que ha mantenido altos los precios mundiales del combustible y hecho sentir las consecuencias del conflicto mucho más allá de la región.



