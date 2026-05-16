La operación se realizó junto a Nigeria y marca un golpe contra el terrorismo internacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el “terrorista más activo del mundo” ha sido abatido en una operación conjunta con las fuerzas de seguridad de Nigeria. Este hecho se considera un importante golpe contra el terrorismo internacional.

La información, confirmada este viernes 16 de mayo, fue dada a conocer a través de un comunicado en el que Trump detalló que la operación fue el resultado de meses de cooperación entre ambas naciones.

Si bien no se reveló la identidad concreta del líder terrorista abatido, diversas fuentes señalan que se trata de un líder radical implicado en ataques recientes en África occidental.

“Ya no aterrorizará a la gente de África, ni ayudará a planear operaciones contra estadounidenses“, escribió Trump en su red social.

Según reportes preliminares, la acción tuvo lugar en una zona conflictiva del norte de Nigeria, donde operan varios grupos insurgentes.

Estados Unidos proporcionó tecnología, inteligencia y asesoramiento logístico, mientras que Nigeria desplegó fuerzas especiales en el terreno para dar con el terrorista más buscado.

Este tipo de alianzas refuerzan los esfuerzos internacionales por frenar el avance de organizaciones terroristas en la región.

Por su parte, analistas resaltan que la muerte del “terrorista más activo del mundo” representa una señal de advertencia para otros grupos extremistas.

Además, ayuda a fortalecer la cooperación bilateral y da un respiro a la población local afectada por el conflicto.

Imagen cortesía.

Israel demuestra que terrorista de Hamas se disfrazaba de periodista

El ejército de Israel informó que abatió a un militante de Hamas que se hacía pasar por periodista.

El caso, según fuentes militares israelíes y reportes internacionales, reaviva la polémica sobre la protección de periodistas auténticos en escenarios de guerra y las tácticas empleadas por grupos armados en la región.

La noticia fue confirmada por el portavoz militar de Israel, quien explicó que el hombre operaba activamente para Hamas bajo la cobertura de un chaleco de prensa y una cámara falsa.

Según agencias, la identificación de insurgentes usando este tipo de camuflaje representa un nuevo desafío para la seguridad de reporteros y corresponsales, sobre todo en zonas con restricciones para el acceso a la información.

La tensión aumenta sobre la protección de periodistas en Gaza

La Franja de Gaza es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, en medio de bombardeos y operaciones militares recurrentes.

Además, el uso de identificaciones periodísticas falsas complica la verificación de los trabajadores de prensa y pone en duda la cobertura imparcial, dificultando la labor de organizaciones internacionales y ONGs que velan por la libertad informativa.

El conflicto Israel-Hamas sigue cobrando víctimas, e incrementa la preocupación sobre el respeto al derecho internacional humanitario y la protección de civiles, tal como señalan expertos y organismos como Reporteros Sin Fronteras.

Fotografías cortesía. / Facilitada por Infobae.

Cae el segundo líder terrorista de ISIS en Turquía por quien se ofrecía $5 millones

Sami Jasim al Jaburi, el segundo líder terrorista del ISIS, fue capturado durante una operación de los servicios secretos de Irak en territorio turco.

La captura del segundo máximo combatiente se confirmó este lunes por autoridades iraquíes que detallaron que Jasim fue sorprendido en la frontera de Turquía.

Al terrorista se le considerada el segundo líder del ISIS porque manejaba las finanzas del grupo denominado como terrorista.

“Los servicios secretos de Irak capturaron en Turquía a un dirigente del grupo yihadista Estado Islámico, Sami Jasim al Jaburi”, informaron medios locales al replicar la información de las autoridades.

El gobierno de los Estados Unidos (EEUU) había ofrecido cinco millones de dólares por información que derivara en su aprehensión.

Para EEUU el segundo líder de ISIS es considerado un importante responsable financiero de la organización.

El primer ministró de Irak, Mustafá al Kazimi, informó que el “terrorista” fue sorprendido en el exterior de las fronteras.

Además, describió la operación como una de las más difíciles jamás realizadas por las fuerzas iraquíes.

Expertos han señalado que la captura del segundo líder de ISIS se da en el marco de las elecciones legislativas anticipadas del domingo.

La AFP destacó que un alto responsable militar de Irak indicó que el segundo máximo combatiente fue detenido en Turquía, sin ofrecer mayores detalles.

Desde septiembre del 2015, Jasim era considerado un importante terrorista, luego que el Departamento del Tesoro de EEUU lo incluyó en su lista de terroristas.

Foto: shutterstock





