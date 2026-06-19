Un estudio reciente ha encontrado que las mujeres que recibieron la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) durante la adolescencia temprana presentan un riesgo prácticamente nulo de morir por cáncer cervicouterino antes de los 30 años de edad.

El cáncer cervicouterino es actualmente el cuarto tipo de cáncer más frecuente entre

las mujeres a nivel mundial. Según especialistas, cerca del 99% de los casos están relacionados con infecciones causadas por variantes de alto riesgo del VPH.

Aunque la vacuna ya era reconocida por prevenir alrededor del 90% de los casos de esta enfermedad, hasta ahora no se contaba con evidencia clara sobre su efecto en la reducción de la mortalidad.

La investigación, realizada por científicos de Queen Mary University of London, analizó datos oficiales de vacunación y mortalidad por cáncer en mujeres de entre 20 y 34 años. Los resultados muestran que la inmunización temprana ofrece una protección significativa contra las muertes asociadas al cáncer cervicouterino.

Peter Sasieni, profesor de epidemiología del cáncer y uno de los autores del estudio, señaló que las altas tasas de vacunación registradas entre mujeres nacidas entre 1995 y 2004 podrían traducirse en miles de vidas salvadas en los próximos años.

Los expertos advierten, sin embargo, que una disminución en la cobertura de vacunación podría provocar un aumento de casos y muertes prevenibles en el futuro, por lo que destacan la importancia de mantener y fortalecer los programas de inmunización.

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