Cientos de personas permanecen fuera de sus casas por temor a un nuevo sismo de magnitudes que jamás había experimentado el pueblo venezolano.

El miedo a las réplicas en Caracas ha transformado la cotidianidad de la ciudad tras los sismos registrados el miércoles en Venezuela.

Cientos de familias abandonaron sus viviendas por temor a nuevos temblores, optando por dormir en parques, plazas y hasta en autopistas, según reportes de residentes y autoridades locales.

La incertidumbre se intensificó en la capital, donde muchas personas aún temen retornar a sus hogares por el riesgo de estructuras débiles y posibles desprendimientos. Este temor ha derivado en un ambiente de alerta permanente y en la búsqueda de alternativas seguras por parte de la ciudadanía.

La prevención de terremotos es un desafío recurrente en regiones sísmicas como Venezuela. En Caracas, la falta de información oficial oportuna ha alimentado el miedo, mientras se multiplican en redes sociales recomendaciones sobre cómo actuar ante réplicas.

Muchas personas han improvisado campamentos y se mantienen informadas a través de radios y portales digitales.

Imagen cortesía.

Luto y desconcierto en Venezuela: Imágenes de los terremotos que devastaron la nación

Dos potentes sismos que sacudieron Venezuela han dejado hasta ahora un saldo de al menos 164 muertos y 971 heridos, según la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Los equipos de rescate trabajan en las zonas más afectadas para liberar a personas atrapadas bajo los escombros.

Los terremotos de 7,2 y 7,5 grados de magnitud son los más fuertes registrados en Venezuela en más de un siglo y han causado daños en el principal aeropuerto del país y el colapso de decenas de edificios.

Aquí los últimos acontecimientos registrados en Venezuela:

Mandatarios latinoamericanos ofrecen su ayuda a Venezuela

Varios gobernantes de la región de signo conservador mostraron su solidaridad con Venezuela, sin importar las diferencias ideológicas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló que 300 miembros de equipos de rescate y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipamiento, medicamentos y suministros de emergencia, estaban listos para viajar a Caracas.

El presidente argentino Javier Milei también dijo estar dispuesto a brindar ayuda humanitaria en coordinación con organizaciones internacionales, si fuera necesario. En tanto, el presidente chileno José Antonio Kast afirmó que su gobierno está dispuesto a coordinar el envío de ayuda humanitaria y a desplegar equipos de rescate en Venezuela, y lo mismo indicó el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader.

Los mandatarios de Bolivia, Rodrigo Paz; de Panamá, José Raúl Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa, también ofrecieron su ayuda a Venezuela.

Estados Unidos en contacto con Venezuela

El subsecretario de Estado Christopher Landau afirmó en X que “Estados Unidos se solidariza con el pueblo de Venezuela tras los devastadores terremotos” y está en contacto con las autoridades para movilizar ayuda. Y terminó su mensaje diciendo en español “¡Fuerza, Venezuela! ¡Estamos con vosotros!”.

Cientos de personas amanecieron el jueves en las cercanías de edificios que fueron evacuados.

María Cristina Díaz, una trabajadora de limpieza de 41 años, comentó que no pudo dormir en toda la noche y que se alojó en a la Plaza Candelaria, en el centro de Caracas, porque es uno de los pocos lugares despejados en las cercanías de su casa.

Las ciudades venezolanas carecen de puntos de reunión demarcados donde las personas pueden concentrarse después de un sismo.

“Teníamos miedo que los edificios se nos vinieran encima. Pasamos frío. Mi mamá, mi hija y yo no pegamos un ojo, pero no queríamos pasar la noche solas en casa”, comentó Díaz.

Otros pernoctaron en vehículos aparcados en las calles. Las autoridades han pedido que no regresen a las casas con daños estructurales.

El Ministerio de Educación indicó en un comunicado la noche del miércoles que se han suspendido las actividades escolares en todo el país y que las escuelas serán utilizadas como centros de acopio y refugios para atender a las familias afectadas.

Fuerte sismo de 7.1 sacude Venezuela y activa alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió este miércoles la costa norte de Venezuela, con epicentro cerca de la localidad de Morón, según el United States Geological Survey. El movimiento telúrico se sintió con fuerza en Caracas y otras regiones del país, generando escenas de pánico y la evacuación de numerosos edificios.

Las autoridades venezolanas informaron que varias viviendas y edificaciones sufrieron daños, mientras equipos de emergencia, bomberos, protección civil y cuerpos de seguridad fueron desplegados para atender la situación. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, pidió a la población permanecer fuera de los inmuebles ante el riesgo de réplicas.

Testigos reportaron grietas en edificios, ventanas rotas y derrumbes parciales en distintos sectores de la capital. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado un balance oficial de víctimas o heridos.

Tras el sismo, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió alertas y avisos preventivos para varios territorios del Caribe, incluidos Aruba, Bonaire, Puerto Rico y las British Virgin Islands, mientras continúa el monitoreo de la actividad sísmica en la región.

Dinorah Figuera, la figura opositora que EE.UU. quiere en Venezuela

En un giro reciente, Estados Unidos impulsa una nueva figura opositora en Venezuela para negociar la transición democrática, marcando un distanciamiento de la candidatura de María Corina Machado.

Según información revelada esta semana, Washington busca posicionar un liderazgo alternativo capaz de facilitar acuerdos para una eventual salida de la crisis política en el país sudamericano.

La administración estadounidense, según fuentes diplomáticas, ha intensificado su respaldo a Dinorah Figueroa para que participe en las elecciones de Venezuela y haga perder al chavismo.

La estrategia de impulsar una nueva figura opositora en Venezuela pretende superar los estancamientos actuales y responder a la demanda de “garantías verificables” tanto del oficialismo como de la comunidad internacional.

El perfil de esta nueva figura opositora no se limita a la confrontación. Al contrario, su función principal sería negociar condiciones favorables para una eventual transición política en Venezuela.

Fuentes destacan la presión existente para que este liderazgo goce de legitimidad ante la sociedad venezolana, pero también en espacios internacionales.

La decisión de apartar a María Corina Machado del centro de la negociación responde, en parte, a los obstáculos legales y políticos que enfrenta su candidatura.

Venezolanos no disfrutan su ansiada nueva bonanza de petróleo a cinco meses del derrocamiento de Maduro

El tema de la bonanza del petróleo en Venezuela es recurrente cada vez que los precios internacionales se recuperan. Sin embargo, más allá de las cifras oficiales de ingresos petroleros, la crisis económica venezolana sigue afectando a millones de ciudadanos, quienes no ven mejoras reales en su día a día.

La esperanza de que una subida en los precios del petróleo traiga alivio social ha chocado con la realidad: el dinero proveniente de la exportación de crudo tras los acuerdos con EE.UU: se mantiene bajo un control estatal estricto.

Aunque la economía muestra ciertos signos de estabilización en macrodatos, los trabajadores, pequeños comerciantes y familias de bajos recursos aseguran que no sienten el impacto de estos ingresos en sus bolsillos.

Expertos señalan que la bonanza petrolera en Venezuela está condicionada por sanciones, restricciones de acceso a fondos y la priorización de pagos para mantener estable el régimen.

Esto provoca que los recursos del petróleo no lleguen a la mayoría de la población y, en cambio, se centralicen en proyectos gestionados por el gobierno.

Mientras tanto, los servicios públicos, el salario mínimo y los precios de productos esenciales continúan siendo temas de amplia preocupación social.

Según reportes de El País, las autoridades han priorizado la gestión macroeconómica sobre garantizar mejoras directas para la ciudadanía.

En situaciones similares, otros países latinoamericanos han mostrado cómo la transparencia en el uso de los ingresos del petróleo puede tener efectos positivos, aunque Venezuela todavía enfrenta grandes retos por resolver en este plano.

María Corina Machado no es parte de las negociaciones de Venezuela y EE.UU.

El gobierno de Venezuela niega negociación con María Corina Machado, aclarando que no existe “ningún tipo de contacto o negociación” con la líder opositora y tampoco fueron contempladas por EE.UU. como parte de los acuerdos.

La declaración se produce tras reportes difundidos por la agencia EFE y otros medios sobre supuestas conversaciones vinculadas al proceso electoral de 2026.

Desde las filas del oficialismo, se ha desmentido la idea de un acercamiento con Machado, quien se mantiene como una de las figuras más relevantes de la oposición venezolana y ha sido impulsora de candidaturas alternativas para las próximas elecciones.

El canciller Gil enfatizó que “el Gobierno Bolivariano no reconoce intermediarios ni interlocutores” y que todas las informaciones que circulan en ese sentido son “falsas”.

La versión oficial, compartida también en redes sociales, niega cualquier diálogo en curso con Machado, quien ha denunciado en distintas ocasiones la falta de garantías electorales en el país.

Analistas consideran que el escenario político sigue siendo tenso, ya que diferentes sectores opositores buscan condiciones democráticas para la votación presidencial.

María Corina Machado ha sido protagonista de recientes debates sobre la transparencia electoral y la participación ciudadana.

Su equipo sostiene que la presión internacional sigue siendo clave para asegurar elecciones libres y transparentes en Venezuela. Mientras tanto, otros actores políticos y mediáticos se mantienen atentos a cualquier cambio en la narrativa oficial.

María Corina Machado nunca formó parte del plan de EEUU para gobernar Venezuela

La reciente noticia de que María Corina Machado no formó parte del plan de Estados Unidos tras el derrocamiento de Nicolás Maduro ha generado polémica a nivel mundial.

Según reportes de medios internacionales, la figura más destacada de la oposición, no fue incluida en los temas centrales de los diálogos para liderar la nación.

Lo anterior, confirma que María Corina Machado es considerada como una líder débil, como lo dijo directamente el presidente estadounidense, Donald Trump.

Estos encuentros, impulsados a través de la mediación de Qatar, giraron principalmente en torno al derrocamiento y captura de Maduro. Además del levantamiento de sanciones y la garantía de elecciones libres en Venezuela.

Sin embargo, el nombre de Machado, inhabilitada por el chavismo para ocupar cargos públicos, apenas fue mencionado de manera lateral durante las negociaciones.

¿Por qué quedó fuera María Corina Machado?

El gobierno de Estados Unidos priorizó mantener un canal de diálogo directo con funcionarios venezolanos sobre aspectos económicos y políticos, especialmente en materia de sanciones a la industria petrolera y liberación de presos políticos.

Según fuentes consultadas, la agenda no giró en torno a figuras específicas de la oposición, como Machado, sino sobre condiciones más amplias para reestablecer la democracia en el país.

Para la región y la diáspora venezolana, el rol de María Corina Machado había sido central tras su triunfo en las primarias opositoras.

Su exclusión de las conversaciones hace surgir dudas sobre la estrategia internacional para abordar la crisis venezolana y el futuro de las elecciones 2026.

Opositora María Corina Machado presiona para celebrar elecciones en Venezuela

En las últimas horas, la líder opositora María Corina Machado ha lanzado una advertencia contundente sobre el retraso de elecciones en Venezuela.

Durante declaraciones a medios internacionales, Machado subrayó que cualquier postergación de la fecha electoral representaría “un peligro muy grande” para la democracia y para el futuro político del país sudamericano.

Asegura que el pueblo venezolano espera respuestas claras y elecciones en los plazos previamente establecidos, ya que cualquier aplazamiento podría interpretarse como un intento del gobierno de Nicolás Maduro de aferrarse al poder.

“Aquellos que ven un riesgo en el proceso electoral, no están viendo que no hacer elecciones conlleva un riesgo mucho mayor”, detalló la opositora venezolana, calificada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como débil.

EE.UU. exige cambios electorales en Venezuela lo antes posible

Estados Unidos exige cambios electorales en Venezuela tras recientes cuestionamientos al funcionamiento de la comisión electoral.

La administración estadounidense ha solicitado, a través de sus representantes, reformas profundas y urgentes para asegurar elecciones libres y transparentes en el país sudamericano.

Rubio aseguró que la falta de independencia y transparencia en la comisión electoral pone en duda la legitimidad de cualquier proceso comicial en Venezuela, instando a la comunidad internacional a mantenerse vigilante ante posibles intentos de manipulación.

“Nos gustaría verla lo antes posible, pero recuerden que han pasado cinco meses, ni cinco años, ni 50 meses”, comentó Rubio durante su comparecencia ante el comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.

“Cinco meses no es mucho tiempo para un país que ha pasado por lo que ese país ha pasado, pero claramente necesitamos una nueva comisión electoral“, agregó el alto funcionario estadounidense.

Diversos países y organismos han respaldado la postura de Washington, pidiendo a Venezuela implementar reformas en su sistema electoral para garantizar el respeto a la voluntad popular.

Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado estas presiones, argumentando que se trata de una injerencia extranjera en asuntos internos del país.

La comisión electoral, eje central del debate, ha sido repetidamente señalada por su falta de imparcialidad.

Según reportes de medios internacionales, las denuncias de irregularidades en procesos pasados aumentan la presión para lograr un cambio sustancial en la organización y supervisión de futuras elecciones.

Venezuela entregó su uranio altamente enriquecido a EE.UU.

En una decisión histórica, Venezuela entrega uranio enriquecido a Estados Unidos como parte de u nueva relación con el país suramericano.

El material, suficiente para alimentar reactores o en teoría construir un arma, había sido almacenado en Venezuela desde hace décadas.

El uranio entregado por Venezuela es altamente enriquecido, una categoría especialmente delicada de material nuclear que apenas unos pocos países poseen.

La BBC resaltó que la transferencia se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y como resultado de un diálogo con las nuevas autoridades de Venezuela, Estados Unidos y organismos internacionales como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Esta decisión representa un giro relevante en la política venezolana respecto al control y manejo de material nuclear. Por un lado, la entrega refuerza los compromisos de Venezuela con tratados de no proliferación y prevención de riesgos nucleares.

Por otro, envía una señal de apertura internacional y colaboración, en momentos en que el país enfrenta presiones externas y desafíos internos.

Venezuela deporta a EEUU a Alex Saab, aliado de Maduro

El empresario colombiano Alex Saab fue deportado a EEUU, cerrando un capítulo clave en las relaciones entre Venezuela y el país norteamericano.

La noticia de que Alex Saab fue deportado a EEUU desató reacciones políticas y sociales, no solo en Venezuela sino también en toda América Latina, debido a su rol como presunto testaferro de altos funcionarios del gobierno venezolano.

Saab fue arrestado en 2020 en Cabo Verde y extraditado inicialmente a Estados Unidos para enfrentar cargos de lavado de dinero, fraude y corrupción.

Sin embargo, en diciembre de 2023 fue devuelto temporalmente a Venezuela como parte de sucesivos acuerdos políticos.

Finalmente, el 16 de mayo de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que Saab fue deportado nuevamente a territorio estadounidense, donde completará su proceso legal.

La deportación de Alex Saab a EEUU tiene profundas implicancias diplomáticas y judiciales. Por un lado, representa un duro golpe para el gobierno de Nicolás Maduro, quien en numerosas ocasiones defendió la inocencia de Saab y denunció su detención como un acto de persecución política.

Por otro, el caso abre nuevas interrogantes sobre las redes de corrupción y lavado de dinero en América Latina y cómo podrían responder otros gobiernos de la región.

Según el caso sigue siendo seguido de cerca por organizaciones internacionales de derechos humanos y agencias anticorrupción, que ven en este proceso un mensaje sobre la capacidad de la justicia internacional para perseguir delitos financieros complejos.

Rubio le recuerda a Venezuela quien manda y usa famoso chándal con el que capturaron a Maduro

El secretario de Estados de Estados Unidos (EEUU), Marco Rubio , lució el famoso chándal de Nike, una prenda que recientemente ha llamado la atención no solo por su marca, sino por su relación con un episodio histórico latinoamericano.

La chaqueta y pantalón deportivos que llevó Rubio son similares al atuendo que vestía el actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante su derrocamiento y captura en enero del 2026; hecho que ha sido ampliamente recordado en las redes sociales y medios de comunicación.

La aparición de Rubio con el icónico chándal de Nike rápidamente se hizo viral y ha desencadenado diversas interpretaciones.

Para algunos, se trata de una simple coincidencia de moda, pero otros lo ven como un guiño político o incluso una provocación, tomando en cuenta la postura crítica de Rubio hacia los gobiernos latinoamericanos de izquierda, en particular el de Venezuela.

Usuarios en plataformas como X y Facebook han comparado las imágenes de Rubio y Maduro, sugiriendo teorías sobre el mensaje detrás del atuendo.

Analistas políticos destacan que, en contextos de alta polarización, los gestos y símbolos pueden adquirir significados inesperados.

Trump considera a Venezuela como posible estado 51 de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al afirmar que contempla la posibilidad de que Venezuela se convierta en el estado número 51 del país norteamericano, debido al enorme potencial petrolero de la nación sudamericana.

Durante una entrevista telefónica con Fox News, Trump aseguró que Venezuela posee reservas de petróleo valoradas en aproximadamente 40 billones de dólares y destacó que, tras la salida de Nicolás Maduro del poder, las relaciones entre ambos países han mejorado significativamente.

El mandatario también afirmó que la producción petrolera venezolana está recuperándose bajo acuerdos impulsados por Washington y compañías energéticas internacionales. Según datos recientes, las exportaciones de crudo venezolano superaron el millón de barriles diarios en abril, alcanzando su nivel más alto desde 2018.

Aunque la Casa Blanca confirmó el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el interés de empresas petroleras estadounidenses en invertir nuevamente en Venezuela, no ofreció detalles concretos sobre cómo funcionaría una eventual integración del país latinoamericano a Estados Unidos.

Las declaraciones de Trump han generado debate internacional, especialmente por el impacto político y económico que tendría una propuesta de este tipo en la región.

Relaciones EEUU-Venezuela se afianzan con el primer vuelo comercial directo de Miami a Caracas

Después de una pausa de siete años, los vuelos directos comerciales entre EEUU y Venezuela se reanudaron este jueves 30 de abril, marcando un capítulo trascendental para la migración y el intercambio económico entre ambos países.

El primer vuelo despegó desde Miami con destino a Caracas, reflejando un cambio en la dinámica de conexión aérea que durante años se había visto afectada por restricciones políticas y económicas.

Este reinicio del tráfico aéreo significa un alivio inmediato para la extensa comunidad venezolana radicada en Miami y otras ciudades estadounidenses, quienes podrán viajar de forma más directa y eficiente a su país de origen.

La ruta Miami-Caracas ha sido durante décadas una de las más transitadas entre América del Norte y Sudamérica, facilitando visitas familiares, oportunidades comerciales y el flujo de remesas

El vuelo AA3599 operado por Envoy Air, una subsidiaria de American Airlines, despegó de Miami a las 10.16 hora local (06:16 GMT) y llegó tres horas después a la capital venezolana, regresando a Florida en la tarde.

La aerolínea había anunciado su intención de restablecer el servicio a Venezuela en enero el mismo día en que el presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Transporte que abriera el espacio aéreo comercial sobre el país sudamericano.

Estados Unidos y Venezuela acordaron en marzo reanudar las relaciones diplomáticas luego de la operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero en la que fue capturado el entonces presidente Nicolás Maduro, luego trasladado junto a su esposa a Nueva York para enfrentar cargos por tráfico de drogas.

Dos días después Delcy Rodríguez, vicepresidenta y cercana colaboradora de Maduro, prestó juramento como mandataria encargada y se restableció el contacto con Washington.

American Airlines fue la última aerolínea en volar en directo desde Estados Unidos a Venezuela en 2019.

Caracas y Washington rompieron relaciones en febrero de ese año por decisión de Maduro luego de que Trump, en su primer mandato, apoyó al líder opositor Juan Guaidó, quien se había declarado presidente interino de Venezuela.

Guaidó fue reconocido como el gobernante legítimo de Venezuela por Estados Unidos y varias decenas de países que consideraron fraudulentas las elecciones en las que Maduro había sido reelecto para un segundo mandato.

En mayo de 2019, Estados Unidos ordenó la suspensión de todos los vuelos comerciales y de carga hacia Venezuela por considerar que la agitación social y la tensión política en el país sudamericano representaban un riesgo.

Sin embargo, sólo resultó afectado un pequeño número de vuelos entre ambas naciones debido a que las aerolíneas estadounidenses, incluida American Airlines, ya no viajaban a Venezuela.

Venezuela tiene mucho más que petróleo: minerales, metales y potencialmente elementos de tierras raras

La mirada internacional está puesta sobre los minerales de Venezuela, especialmente desde Estados Unidos, que reconoce su valor estratégico ante la dinámica política y económica global.

Los abundantes y variados recursos naturales de Venezuela, en particular los minerales críticos como el coltán y el oro, se han vuelto un punto central en las relaciones bilaterales y en la geopolítica regional.

Las reservas venezolanas sobresalen por su potencial industrial y tecnológico, con especial foco en minerales necesarios para dispositivos electrónicos, baterías y sistemas energéticos.

Según un informe reciente publicado en CNN, la administración estadounidense vigila de cerca la extracción y exportación de estos materiales, preocupada por su influencia en la cadena de suministros y, eventualmente, en la seguridad nacional.

El papel clave de los minerales estratégicos en la economía global

El acceso a minerales estratégicos como el litio, oro y coltán es considerado uno de los principales motores para el desarrollo tecnológico y la transición energética mundial.

Venezuela mantiene activos estos sectores productivos, lo que supone un atractivo irresistible para potencias como Estados Unidos y China.

Diferentes sectores analizan el posible impacto a largo plazo, no solo para el país sudamericano sino para la estabilidad en América Latina.

La extracción irregular, denuncias de corrupción y explotación ilícita suman preocupación internacional y abren debates sobre la soberanía y el futuro económico del país.

Trump permite que Venezuela pague la defensa de Maduro, según NYT

En un giro inesperado en la tensa relación entre Washington y Caracas, Estados Unidos permite a Venezuela pagar la defensa legal de Nicolás Maduro utilizando fondos previamente congelados debido a sanciones.

Esta decisión impacta directamente en el desarrollo de los procesos jurídicos que enfrenta el mandatario venezolano ante instancias de la justicia estadounidense.

Sanciones y repercusiones legales en la relación bilateral

Estados Unidos ha impuesto múltiples sanciones a Venezuela, limitando gravemente el acceso del gobierno de Maduro a recursos financieros internacionales.

Ahora, tras una solicitud formal, el Departamento del Tesoro otorgó una licencia temporal que autoriza el uso de ciertos activos para cubrir honorarios de abogados que defienden a Maduro y otros funcionarios.

Este permiso no significa un cambio en la política general de Washington hacia Caracas, pero sí responde a la necesidad de garantizar derechos procesales en los casos abiertos en tribunales estadounidenses.

La medida es vista por analistas como una señal de que, incluso en el marco de fuertes tensiones políticas, persiste la voluntad de seguir ciertos estándares jurídicos internacionales.

La decisión ha generado debate entre opositores y aliados internacionales de Venezuela, algunos critican cualquier flexibilización de las sanciones, mientras otros destacan la importancia del acceso a una defensa adecuada.

Opositora María Corina Machado presiona para celebrar elecciones en Venezuela

En las últimas horas, la líder opositora María Corina Machado ha lanzado una advertencia contundente sobre el retraso de elecciones en Venezuela.

Durante declaraciones a medios internacionales, Machado subrayó que cualquier postergación de la fecha electoral representaría “un peligro muy grande” para la democracia y para el futuro político del país sudamericano.

Asegura que el pueblo venezolano espera respuestas claras y elecciones en los plazos previamente establecidos, ya que cualquier aplazamiento podría interpretarse como un intento del gobierno de Nicolás Maduro de aferrarse al poder.

“Aquellos que ven un riesgo en el proceso electoral, no están viendo que no hacer elecciones conlleva un riesgo mucho mayor”, detalló la opositora venezolana, calificada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como débil.

Contexto político y reacción internacional por las declaraciones de Machado

Esta advertencia llega en un momento crucial para Venezuela, donde organismos internacionales y gobiernos extranjeros han expresado su preocupación por las condiciones electorales.

Según datos, la capacidad del chavismo para fijar nuevas fechas podría tener repercusiones directas en los acuerdos alcanzados durante diálogos anteriores.

Machado concluyó sus declaraciones pidiendo a la comunidad internacional mantenerse vigilante y a la ciudadanía venezolana no ceder ante presiones que busquen debilitar la institucionalidad democrática.

“Si los venezolanos sienten que lo que está pasando es un tema económico, por la plata, y no por la gente, pueden perder completamente la paciencia”, advirtió.

“De hecho yo voy a volver a Venezuela para asegurarme de que el proceso sea pacífico y que se canalice toda esa energía, toda esa angustia, alrededor de un proceso electoral”, anunció Machado.

María Corina Machado esperará el momento adecuado para ser presidenta de Venezuela

María Corina Machado aseguró que “cuando llegue el momento adecuado” será la presidenta de Venezuela luego de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y entregarle su Premio Nobel de la Paz.

Su mensaje deja entrever un cambio político en Venezuela y genera debate tanto en el oficialismo como en la oposición.

Durante una entrevista concedida a medios internacionales, Machado dejó claro que no abandonará su lucha pese a los vetos y obstáculos impuestos por el chavismo, quien mantiene el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en territorio venezolano.

El mensaje de Machado y las reacciones políticas en Venezuela

Las palabras de María Corina Machado provocaron reacciones inmediatas en sectores tanto del gobierno como de la oposición venezolana, quien consideran que Trump ha dejado claro que su apoyo es para Delcy Rodríguez, a quien considera capaz de gobernar.

Analistas destacan que sus declaraciones buscan consolidar la unidad opositora y presionar por el respeto a los resultados de las primarias, mientras el oficialismo insiste en cuestionar la legitimidad del proceso.

Venezuela da luz verde a ley que busca impulsar inversión en el sector minero

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una nueva ley que busca abrir bajo reglas claras el sector minero.

La aprobación de la ley para impulsar a la inversión de empresas privadas locales e internacionales tras 26 años bajo un estricto control estatal.

La Ley de Minas –que deroga otras dos normas de 1999 y 2015— establece amplias garantías jurídicas, incluida la posibilidad que “las dudas y controversias de cualquier naturaleza”, que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes, podrán ser decididas por tribunales competentes de Venezuela o mediante mecanismos alternativos, incluyendo la “mediación y el arbitraje“.

El gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez espera que los cambios sirvan de garantía para las principales firmas mineras internacionales que han dudado en regresar al país.

Varias compañías, entre ellas la empresa minera canadiense Crystallex International Corporation, perdieron inversiones cuando el gobierno del ahora fallecido presidente Hugo Chávez cambió abruptamente las condiciones de sus operaciones en el país y posteriormente revocó su permiso de explotación. Varias otras empresas internacionales aún buscan compensación por proyectos expropiados y paralizados por el gobierno en las últimas dos décadas.

La nueva legislación, que entrará en vigor cuando el Tribunal Supremo se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico, sea promulgada por el Poder Ejecutivo y publicada en la Gaceta Oficial, se aprobó después de una operación militar estadounidense en Caracas que depuso y capturó al entonces presidente Nicolás Maduro el 3 de enero.

Rodríguez fue juramentada presidenta en funciones el 5 de enero. La entonces vicepresidenta era, de acuerdo con la Constitución, la primera en la línea de sucesión.

La ley deja en claro que los yacimientos mineros seguirán siendo propiedad del Estado venezolano, resalta insistentemente el oficialismo, en momentos que la administración del presidente Donald Trump abiertamente manifiesta su intención de ejercer un mayor control sobre los recursos naturales del país sudamericano.

El debate del proyecto de ley comenzó apenas cuatro días después de la visita del secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum, con el propósito de ampliar los acuerdos en materia de energía y minería de ambos países.

Al final de la visita, el 5 de marzo, Rodríguez pidió a los legisladores “actuar con celeridad” para aprobar la ley. Burgum estuvo acompañado por representantes de más de dos docenas de empresas mineras y de minerales de Estados Unidos.

En febrero, el gobierno de Trump anunció su intención de crear un bloque comercial de minerales estratégicos con sus aliados y socios para defenderse del control de China en la cadena de suministro de estos minerales y tierras raras, esenciales para la industria electrónica, la fabricación de motores eléctricos, aviones militares, entre otros.

El 6 de marzo, Estados Unidos emitió una licencia que autoriza realizar transacciones con Minerven, la compañía estatal de extracción de oro. Según la licencia, las personas y empresas de Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba no están autorizadas a celebrar contratos con Minerven.

Además del petróleo, Venezuela es rica en oro, cobre, diamantes, coltán y otros metales preciosos, pero su explotación se concentra en zonas inseguras.

En ese sentido, Burgum manifestó que el gobierno de Venezuela dio garantías de seguridad a las compañías mineras interesadas en invertir en el país donde las zonas ricas en minerales han estado controladas por guerrilleros colombianos y otros grupos ilegales locales durante mucho tiempo.

La ley busca reproducir el modelo de la recién aprobada Ley de Hidrocarburos, que redujo drásticamente el rígido control estatal sobre las operaciones petroleras vigente en las últimas dos décadas y que abrió ampliamente el sector a la inversión extranjera.

En sintonía, el Departamento del Tesoro comenzó a flexibilizar las sanciones a los hidrocarburos venezolanos y amplió la capacidad de las compañías energéticas estadounidenses para operar en Venezuela.

Los gobiernos de Washington y Caracas también acordaron restablecer relaciones diplomáticas, rotas en 2019. Esas y otras medidas han sido adoptadas después del traslado de Maduro y su esposa a Nueva York para enfrentar cargos federales de tráfico de droga.

Bandera de EEUU flamea en su embajada en Venezuela

Después de años de tensiones y ruptura diplomática, la bandera de EEUU vuelve a ondear en la embajada estadounidense en Venezuela. Esto marca un hecho sin precedentes en la historia reciente de ambos países.

Este gesto simboliza el reinicio de relaciones diplomáticas y podría abrir nuevas oportunidades de diálogo tras una década de confrontaciones políticas y sanciones internacionales.

En el acto de reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas, funcionarios y diplomáticos izaron la bandera estadounidense. Además, este evento fue transmitido por importantes cadenas de noticias.

Esta acción sigue a meses de negociaciones y avances en temas clave para ambas naciones, como los intercambios de prisioneros y acuerdos energéticos.

La embajada había sido cerrada en 2019, tras desconocimientos políticos y sanciones hacia el gobierno venezolano. Esto dejó a miles de ciudadanos sin servicios consulares directos.

Reacciones y contexto del restablecimiento de relaciones

La comunidad internacional ha reaccionado con atención al restablecimiento de la embajada de EEUU en Venezuela.

Mientras la Casa Blanca lo celebra como un “avance positivo”, algunos sectores en Venezuela ven el regreso como una oportunidad para el diálogo y la cooperación.

Especialmente se espera cooperación en áreas como el comercio y la migración.

Al mismo tiempo, se abre un nuevo escenario para los ciudadanos venezolanos que esperan facilidades consulares y una mejor comunicación bilateral.

Este suceso ocurre poco después de que, en la región, otros países también buscaran restablecer relaciones bilaterales.

Según analistas internacionales, la reapertura podría influir en negociaciones futuras sobre sanciones y derechos humanos, temas largamente discutidos por las autoridades locales y actores externos.

