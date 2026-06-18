El portero de 40 años, que logró detener varios lanzamientos de España, recibirá uno de sus regalos más importantes para el Mundial.

El reencuentro de Vozinha con su madre en el Mundial ha dado de qué hablar en el mundo deportivo y social. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, es clave para que el portero de Cabo Verde pueda abrazar a su madre durante la cita internacional, tras un acto considerado por muchos como un auténtico gesto de generosidad y humanismo.

El portero Vozinha, representante de Cabo Verde, había estado separado de su madre debido a restricciones migratorias, lo que generaba una gran carga emocional tanto para él como para su familia.

Sin embargo, la intervención de Trump facilitará un “gran regalo”: la obtención del permiso especial para que su madre pudiera asistir al Mundial y reunirse con su hijo en un momento de altísima visibilidad pública.

Ante las restricciones que enfrentaban muchas familias en situaciones similares, el caso de Vozinha se volvió simbólico.

Según se informó, la intervención presidencial fue decisiva para que la historia tuviera un final feliz. Este suceso, ampliamente compartido en redes y medios, subraya la importancia de la familia incluso en los escenarios deportivos más exigentes.

EE.UU. está ayudando a la madre de Vozinha para su llegada al Mundial

El Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.) confirmó públicamente que está colaborando para facilitar el viaje de la madre de Vozinha, portero de la selección de fútbol de Cabo Verde.

El objetivo es que pueda acompañar a su hijo durante el Mundial 2026, cita futbolística que concentra la atención de millones de aficionados alrededor del mundo.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses, la situación migratoria de la madre del guardameta se volvió un tema diplomático tras hacerse viral en redes sociales.

La familia de Vozinha ha expresado su esperanza de reunirse para este evento histórico, destacando la importancia del apoyo familiar en la carrera profesional de los deportistas.

La historia resalta el lado humano de las grandes competiciones deportivas, como el Mundial 2026, subrayando el papel fundamental que juegan las familias detrás de los atletas.

El apoyo de las autoridades estadounidenses pone de manifiesto cómo el fútbol trasciende fronteras y se convierte en un espacio de unión.

FIFA investiga a árbitro por gesto durante transmisión del Mundial

La FIFA abrió una investigación preliminar sobre el árbitro australiano Shaun Evans después de que realizara un gesto con la mano durante una transmisión televisiva previa al encuentro entre Germany national football team y Curaçao national football team en el Mundial 2026.

Las imágenes mostraron a Evans en la sala de revisión del VAR junto a otros oficiales arbitrales cuando, al percatarse de la presencia de las cámaras, realizó una señal formando un círculo con el pulgar y el índice de su mano derecha. El gesto fue ampliamente comentado en redes sociales debido a las distintas interpretaciones que se le han atribuido en diversos contextos.

Según reportes internacionales, la FIFA solicitó a su equipo encargado de monitorear posibles incidentes de discriminación que analizara el caso para determinar si existe algún motivo de preocupación. Como parte de este proceso, también se estudia la posibilidad de apartar temporalmente al árbitro de sus funciones mientras se completa la evaluación.

En un comunicado, el organismo señaló que el gesto observado puede asemejarse a símbolos que en determinadas circunstancias han sido asociados con grupos extremistas. Sin embargo, aclaró que hasta el momento no se ha abierto un procedimiento disciplinario formal ni se ha anunciado ninguna sanción.

La investigación continúa y la FIFA indicó que revisará todas las evidencias disponibles antes de adoptar cualquier decisión sobre la participación futura del árbitro en el torneo

FIFA obliga a Egipto a modificar su uniforme para el Mundial

La FIFA solicitó a la selección nacional de fútbol de Egipto realizar ajustes en su uniforme oficial de cara a su estreno en la Copa del Mundo 2026.

Según la disposición del organismo rector del fútbol mundial, el equipo deberá cambiar el color de los números de su camiseta principal, que pasarán de dorado a blanco para su encuentro ante la Belgium national football team.

Además, la FIFA ordenó retirar las siete estrellas que aparecen sobre el escudo de la selección egipcia. Estas estrellas representan los títulos obtenidos por Egipto en la Copa Africana de Naciones, torneo en el que es uno de los equipos más exitosos del continente.

La decisión se basa en la normativa de la FIFA, que establece que únicamente las selecciones campeonas del mundo pueden exhibir estrellas sobre su escudo como reconocimiento a sus títulos mundialistas.

La medida ha generado comentarios entre aficionados y medios deportivos, ya que las estrellas forman parte de la identidad visual de la selección egipcia desde hace años. No obstante, el equipo deberá cumplir con los requisitos establecidos para participar en el torneo internacional.

Egipto se prepara así para su debut mundialista con una imagen renovada, aunque manteniendo intacta la historia y el prestigio que ha construido en el fútbol africano.

Fiebre futbolística: Comienza el Mundial 2026

El calendario del Mundial 2026 ya está disponible, y la expectativa crece entre fanáticos de todo el mundo. Esta edición, que por primera vez contará con 48 selecciones participantes y se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, promete ser histórica.

La fase de grupos se extenderá desde el 11 de junio hasta el 27 de junio, con partidos diarios en múltiples estadios emblemáticos.

Los partidos inaugurales del Mundial 2026 serán en tres ciudades: Ciudad de México, Toronto y Nueva York, lo que refleja el carácter internacional de este torneo.

Cada día habrá varios encuentros distribuidos en horario matutino, vespertino y nocturno, adaptándose a distintas zonas horarias del continente.

Estadios como el Estadio Azteca, el MetLife Stadium y el BMO Field serán escenarios de encuentros decisivos.

El calendario completo permite planificar la agenda para seguir a las principales selecciones, incluidos los favoritos sudamericanos y centroamericanos.

La fase de octavos de final está prevista para comenzar el 2 de julio, seguido por cuartos, semifinales y la gran final el 19 de julio en Nueva Jersey.

“México y Sudáfrica, que abrirán el Grupo A del máximo torneo de fútbol. Luego, Corea del Sur y República Checa cerrarán el primer día de competencia en el estadio Akron de Guadalajara”, se informó sobre el Mundial.

La acción continuará el viernes 12 con otros dos encuentros. Canadá jugará en el BMO Field de Toronto frente a Bosnia-Herzegovina, inaugurando el Grupo B. En tanto que Estados Unidos chocará contra la Paraguay de Gustavo Alfaro en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Otros partidos destacados de la primera semana del Mundial serán: Brasil-Marruecos (sábado 13, en Nueva Jersey), Países Bajos-Japón (domingo 14, en Arlington), España-Cabo Verde (lunes 15, en Atlanta), Argentina-Argelia (martes 16, en Kansas City), Francia-Senegal (martes 16, en Nueva Jersey) e Inglaterra-Croacia (miércoles 17, en Arlington.

EE.UU. “prohíbe” a “influencers” crear contenido durante el Mundial

En vísperas del Mundial 2026, el gobierno de Estados Unidos ha lanzado una advertencia directa a los influencers extranjeros: es ilegal crear contenido con una visa de turista en el país.

La noticia, confirmada recientemente por el Departamento de Estado, afecta a miles de creadores de contenido que planean asistir al evento futbolístico y documentar su estadía.

Según las autoridades estadounidenses, la visa B-2 de turista únicamente permite actividades de ocio, recreo o visitas familiares, y no autoriza actividades comerciales, incluyendo la generación de videos, publicaciones patrocinadas o cualquier tipo de contenido monetizable.

Las sanciones por incumplir estas restricciones pueden ser severas, desde la deportación inmediata hasta la prohibición de ingreso futuro a Estados Unidos.

Muchos influencers venían aprovechando grandes eventos, como el Mundial, para producir contenido destinado a sus redes sociales y marcas colaboradoras.

Sin embargo, actuar fuera del permiso otorgado por la visa puede costarles muy caro. Las autoridades aduaneras estadounidenses han señalado que estarán atentos a los perfiles públicos, y recomiendan a creadores solicitar la visa apropiada para actividades laborales o comerciales.

Esta medida no es nueva, pero cobra relevancia ahora que Estados Unidos se prepara para recibir a millones de visitantes y cientos de creadores durante el Mundial de 2026.

La noticia ha generado debate sobre los límites entre lo personal y lo profesional para los generadores de contenido digital.

Irán denuncia que revocaron entradas de aficionados para el Mundial 2026

La FIFA revocó la asignación de boletos para aficionados de Irán en los tres partidos que disputará la selección en el Mundial en Estados Unidos, afirmó el martes la federación nacional de fútbol.

Cada federación de los 48 países participantes tiene derecho a recibir y distribuir el 8% del aforo del estadio en el torneo, lo que supone varias miles de entradas para cada encuentro.

A pocos días de que Irán debute en el Mundial, el 15 de junio en el estadio de los Rams y Chargers de los Rams de Los Ángeles en Inglewood contra Nueva Zelanda, la federación dijo en un comunicado difundido por medios estatales semioficiales que ya no podrá proporcionar entradas a sus hinchas.

La FIFA no respondió a un pedido de comentarios.

La afirmación se suma a la tensión existente entre el fútbol iraní, la FIFA y Estados Unidos, el coanfitrión que inició ataques militares contra la República Islámica el 28 de febrero.

La selección iraní tiene ahora su cuartel general en la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana, en lugar de en Tucson, Arizona, donde tenían previsto alojarse antes de la guerra.

A algunos funcionarios de la federación se les ha negado la visa para ingresar a Estados Unidos, donde el equipo se enfrentará también a Bélgica en Inglewood, el 21 de junio, y a Egipto en Seattle, el 26 de junio, durante la fase de grupos.

Las federaciones de los participantes en el Mundial suelen vender su asignación de boletos a sus hinchas más leales, que asisten a los partidos tanto en casa como fuera.

Los residentes en Irán estaban sujetos a una prohibición de viajar del gobierno estadounidense desde el año pasado, y era poco probable que obtuvieran permisos de entrada para el Mundial. Se desconoce cuántos boletos del cupo iraní se vendieron desde el sorteo del Mundial en diciembre a la diáspora del país, incluida la que vive en Estados Unidos.

Aun así, el presidente de la FIFA Gianni Infantino declaró en 2017 —cuando los responsables del fútbol estadounidense preparaban la candidatura conjunta con Canadá y México, que ganaron al año siguiente, que los aficionados debían tener acceso al torneo.

“Es evidente que, cuando se trata de competiciones de la FIFA, cualquier equipo —incluidos los seguidores y los responsables de ese equipo— que se clasifique para un Mundial necesita tener acceso al país, de lo contrario, no hay Mundial”, afirmó Infantino hace nueve años. “Eso es evidente”.

A un árbitro somalí designado por la FIFA se le negó la entrada a Estados Unidos en Miami durante el fin de semana y el lunes quedó excluido de la competencia de 104 partidos que comienza el jueves.

Futbolista estrella de Irak fue retenido siete horas por EE.UU. previo al Mundial

El delantero de la selección nacional de Irak, Aymen Hussein, fue retenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos previo al inicio del Mundial de Fútbol.

Hussein, una pieza clave para la ofensiva del combinado iraquí, fue supuestamente detenido al intentar ingresar a territorio estadounidense para un partido amistoso de preparación, según reportes difundidos por agencias.

La razón exacta detrás de la detención aún no ha sido confirmada oficialmente, aunque fuentes indican que estaría vinculada a cuestiones de visa y documentación migratoria porque su estadía en EE.UU. está relacionada con el Mundial 2026.

Esto pone en foco la política migratoria estadounidense y su impacto en el deporte internacional.

El arresto del futbolista no solo significa un obstáculo personal para Hussein sino un golpe duro para las aspiraciones de Irak en el Mundial 2026.

La ausencia de su goleador titular podría alterar la estrategia del equipo y dejarlo en desventaja competitiva.

Además, este caso reaviva el debate sobre las políticas migratorias estrictas aplicadas incluso a deportistas de alto nivel.

La Federación Iraquí de Fútbol está gestionando la situación y exige claridad a las autoridades involucradas.

Selección de Irán se alojará en México para seguir su preparación al Mundial

La selección de Irán partió el sábado desde Turquía hacia su base de entrenamiento en México, a pesar de que algunos miembros de su comitiva supuestamente aún no tienen visas para ingresar a Estados Unidos, antes de sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos a finales de este mes.

Según la televisión estatal iraní, el secretario general de la Federación Iraní de Fútbol, Hedayat Mombeini, y su vicepresidente, Mehdi Mohammad Nabi, figuraban entre los 14 integrantes del personal de apoyo y funcionarios que no tenían visas para Estados Unidos antes de los partidos en Los Ángeles y Seattle.

No está claro si al presidente de la federación, Mehdi Taj, le habían emitido una visa.

La participación del equipo en el Mundial se ha visto complicada por la guerra de Irán con Israel y Estados Unidos. Los problemas con la tramitación de visas ya habían llevado a Irán a trasladar su base de entrenamiento de Tucson, Arizona, a Tijuana, en la frontera de México con California.

La federación acusó a Estados Unidos de “conducta vengativa” al negar visas a “miembros clave de la dirección y la administración” del equipo.

La decisión “en la práctica negó a la selección nacional iraní la oportunidad de competir en igualdad de condiciones y en una competencia libre de discriminación”, señaló un comunicado en el sitio web de la federación. Añadió que la federación llevaría el asunto ante la FIFA.

La Embajada de Irán en Ankara, por su parte, respondió a una publicación en redes sociales del embajador de Estados Unidos en Turquía, Tom Barrack, en la que felicitó al personal de su embajada por tramitar las visas del equipo de Irán.

“No pueden blanquear una conducta que viola los reglamentos de la FIFA y quebranta las obligaciones de Estados Unidos como país anfitrión simplemente elogiándose a ustedes mismos”, decía una publicación iraní. “Esto representa la peor forma posible de injerencia políticamente sesgada en el deporte”.

Un funcionario de Estados Unidos le confirmó a The Associated Press que aprobaron todas las visas de los jugadores iraníes y un segundo funcionario indicó que se habían emitido visas para jugadores, entrenadores, preparadores y parte del personal de apoyo. Un tercer funcionario sugirió que a algunos solicitantes vinculados al equipo se les rechazó por pedir visas “bajo falsos pretextos”.

Los funcionarios comentaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente sobre las visas.

El plantel se ha estado preparando para el Mundial en Antalya, Turquía. El equipo indicó que ya recibió visas de la Embajada de México en Ankara.

Los jugadores, vestidos con sacos azules sobre camisetas blancas, salieron del lujoso hotel Mardan Palace en Antalya el sábado por la tarde. Abordaron un jet privado en el aeropuerto de la ciudad mediterránea y tenían previsto volar directamente a México.

Irán disputa sus dos primeros partidos en Inglewood, California contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica seis días después; luego viaja a Seattle para enfrentar a Egipto el 26 de junio. Irán y Estados Unidos podrían encontrarse en la ronda de dieciseisavos el 3 de julio en Arlington, Texas, si ambos equipos terminan segundos en sus grupos.

El presidente Donald Trump había desalentado en marzo la participación de Irán en el torneo, al afirmar que no le parecía “apropiado” y al plantear preocupaciones sobre la “vida y seguridad” de los jugadores. Un día después, la selección iraní respondió, al señalar que “nadie puede excluirla” de jugar.

Irán finalizó la lista de jugadores el lunes, incluidos 17 jugadores que militan en el país y cuyos clubes no han jugado desde febrero debido a la guerra. El delantero estrella Sardar Azmoun fue excluido en marzo, según se informó, por una publicación en redes sociales que enfureció a las autoridades iraníes durante la guerra.

El ministro de Deportes de Irán manifestó en marzo que “no sería posible” que el equipo participara en el Mundial, pero la federación de fútbol de la república indicó en mayo que seguía adelante con un equipo.

La federación había insistió en que se concedieran visas a todos los jugadores y al personal, incluidos quienes habían cumplido servicio militar en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

México quiere albergar a la selección de fútbol de Irán para el Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el lunes que México está dispuesto a albergar al equipo de Irán durante el Mundial de Fútbol y que viaje a Estados Unidos para los tres partidos que se disputarán allí.

Sheinbaum dijo durante su conferencia matutina que en México “no tenemos ningún problema” en que la selección iraní permanezca en su territorio mexicano luego de que Estados Unidos objetó que mantuvieran su campamento en ese país.

Irán tenía previsto entrenar en Tucson, Arizona, pero su traslado a México comenzó a barajarse como una opción debido a la incertidumbre por la guerra en Oriente Medio y las preocupaciones de seguridad.

La selección iraní disputará sus partidos del Grupo G en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica seis días después, para luego enfrentarse a Egipto el 26 de junio en Seattle.

La mandataria detalló que se está evaluando que la selección de Irán pueda hacer su campamento en la ciudad fronteriza de Tijuana, frente a California. Los equipos utilizan campamentos base para entrenar antes y después de los partidos.

La selección de Irán participa en su cuarta Copa Mundial consecutiva y en su séptima en total. Nunca ha superado la primera ronda.

Al ser preguntada sobre las exigencias que impuso Estados Unidos a la selección de la República Democrática del Congo de que debe aislarse 21 días antes de llegar a territorio estadounidense por el brote de ébola que enfrenta ese país, la mandataria señaló que en el caso de México “tiene que haber algunas medidas sanitarias en particular que se trabajen junto con el país de origen”, para el partido que disputará el equipo africano en la ciudad mexicana de Guadalajara, pero no dio detalles.

La selección africana tendrá su campamento base en Houston durante el Mundial y disputará su primer juego del Grupo K contra Portugal el 17 de junio en esa ciudad, seguido de los partidos ante Colombia el 23 de junio en Guadalajara y el 27 de junio contra Uzbekistán en Atlanta.

Irán no “se perderá el Mundial” a pesar de la guerra con EEUU

Un prominente dirigente del fútbol en Asia afirma que Irán sigue listo para jugar el Mundial que se disputará en junio en Estados Unidos, Canadá y México.

En una publicación en redes sociales la semana pasada, en reacción a comentarios del presidente estadounidense Donald Trump, la selección nacional de fútbol de Irán señaló que “nadie puede excluirla” de disputar el torneo.

El lunes, el secretario general de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés), Windsor John, indicó que el ente rector continental no ha escuchado nada que sugiera que Irán no competirá en el Mundial.

“Son miembros nuestros. Queremos que jueguen”, declaró en una conferencia de prensa en Kuala Lumpur, donde tiene su sede la AFC. “Hasta donde sabemos, Irán va a jugar.

“Es un momento muy emotivo, todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al final del día, es la federación (de fútbol de Irán) la que debe decidir si juega y, a día de hoy, la federación… nos ha dicho que van al Mundial”.

Trump había publicado en redes sociales que el equipo iraní era bienvenido en el Mundial pese a la guerra en curso con Irán. No obstante, él dijo que “realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”.

Está previsto que Irán dispute sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial en Estados Unidos. Este país coorganiza el torneo con México y Canadá.

La guerra regional ha sembrado dudas sobre la capacidad de Irán para cumplir con su participación en el Mundial. Además, el ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, dijo a la televisión estatal la semana pasada que las circunstancias actuales significaban que no era posible jugar.

Pero la réplica del equipo iraní en Instagram confirmó que aún quiere participar. También subrayó que el torneo lo organiza la FIFA, el organismo rector mundial del fútbol, no Trump ni Estados Unidos.

Irán tiene programado jugar en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 16 de junio y contra Bélgica el 21 de junio. Además, cerrará la fase de grupos en Seattle frente a Egipto el 27 de junio.

Irán es una potencia del fútbol asiático. Ocupa el puesto número 20 del mundo en el ranking de la FIFA y se clasificó para su cuarta edición consecutiva del Mundial.

Antes del Mundial, se espera que dirigentes del fútbol iraní asistan al congreso annual de la FIFA el 30 de abril en Vancouver. Sin embargo, la federación iraní no pudo asistir a reuniones en Atlanta la semana pasada para ayudar a los equipos a prepararse para el torneo de 48 selecciones.

EE.UU. investiga a la FIFA por precios de boletería del Mundial: ¡Demasiado altos!

La investigación a FIFA por precios del Mundial ha generado controversia en las últimas horas. Según autoridades de Estados Unidos, la organización enfrenta un proceso por el posible abuso en el costo de las entradas para la Copa Mundial que se celebrará en 2026.

Las fiscalías del estado de Nueva York y Nueva Jersey señalaron que estudian con detalle la estructura de precios impuesta por la FIFA para el certamen.

Existen denuncias sobre la falta de accesibilidad para el público, lo que podría derivar en una violación a las leyes estadounidenses que regulan prácticas comerciales justas.

Entre los principales temores está que, de comprobarse un abuso, la FIFA podría verse forzada a modificar su sistema de venta para las entradas del Mundial 2026, afectando a millones de aficionados que esperan asistir a este evento.

Asociaciones civiles ya han solicitado que se revisen también las tarifas aplicadas en anteriores ediciones.

Por su parte, la FIFA indicó que colaborará con la investigación y aseguró que sus plataformas de distribución cumplen los estándares internacionales. Sin embargo, tanto consumidores como analistas han señalado que el costo de boletos para el Mundial 2026 ha tenido aumentos significativos respecto a otros mundiales recientes.

Este caso recuerda a otras investigaciones a entidades deportivas internacionales, donde la transparencia y el acceso a eventos han sido continuamente cuestionados.

Madonna, Shakira y los BTS serán los artistas del Mundial

La expectación crece a medida que se acerca la final del Mundial 2026 y la pregunta que acapara la atención global es: ¿quién animará el show de clausura?

Entre los nombres que más resuenan están Shakira, Madonna y el grupo surcoreano BTS, artistas de talla mundial que, según reportes de agencias, podrían protagonizar el evento musical más visto del planeta.

El espectáculo de la final del Mundial trasciende el deporte y se convierte en un fenómeno cultural capaz de unir a millones de personas de diferentes países.

Figuras como Shakira, quien ya dejó huella en ediciones anteriores con éxitos como “Waka Waka”, y Madonna, ícono de la música pop, elevarían el poder de convocatoria del evento.

La presencia de BTS, representantes del K-pop, reflejaría la creciente globalización y diversidad cultural del fútbol.

La presentación artística del Mundial no solo busca entretener, sino también enviar un mensaje de unidad y celebración multicultural.

La posible combinación de estrellas de América Latina, Europa y Asia reforzaría este espíritu y podría superar el alcance de shows pasados.

En anteriores ocasiones, actuaciones como la de Shakira han marcado la memoria del público, generando tendencias en redes y potenciando la proyección internacional del evento.

Ahora, la potencial participación de Madonna o BTS abre interrogantes sobre el rumbo artístico que tomará la nueva edición.

Modelo matemático proyecta al próximo campeón del Mundial

La tecnología y el deporte se dan la mano una vez más: un modelo matemático predice el final del Mundial 2026, alimentando las expectativas sobre quién será el próximo campeón.

Investigadores y expertos en análisis de datos han desarrollado algoritmos avanzados que, tomando en cuenta el rendimiento histórico de selecciones, estadísticas de jugadores y escenarios probables, buscan anticipar el empate, la victoria o la derrota en cada partido decisivo.

Según el reporte publicados en agencias, el sistema utiliza inteligencia artificial, machine learning y miles de datos reales para realizar simulaciones sobre los resultados de los partidos en el Mundial.

El modelo matemático procesa factores clave como historial de goles, estado físico de los equipos y tendencia en las fases eliminatorias, ajustando sus predicciones de acuerdo a cada ronda.

Aunque los creadores del modelo admiten que siempre existen variables imprevistas, su tasa de acierto en ediciones pasadas del torneo ha superado el 65%, lo que ha aumentado el interés de casas de apuestas, aficionados y expertos futbolísticos en América Latina y el mundo.

Varios portales deportivos han señalado que los modelos matemáticos han marcado tendencia en los últimos eventos internacionales.

Las predicciones de este modelo sugieren un final reñido entre algunos de los equipos favoritos según los rankings actuales.

Sin embargo, el fútbol siempre da espacio para las sorpresas, algo que las matemáticas intentan anticipar, pero nunca controlar por completo.

Trump critica precios del Mundial 2026: “Yo tampoco pagaría más de mil dólares”

Donald Trump cuestionó el alto precio de las entradas para el Mundial de 2026, especialmente para los partidos de la selección de Estados Unidos. En una entrevista con el New York Post, el exmandatario aseguró que él tampoco pagaría más de mil dólares por un boleto, luego de conocerse que las entradas más económicas para algunos encuentros superan los 1,100 dólares.

Trump afirmó que le gustaría asistir a los partidos, pero considera excesivos los costos para muchos aficionados. Además, expresó que le decepcionaría que personas de clase trabajadora, como habitantes de Queens y Brooklyn, no puedan acceder a los encuentros por los elevados precios.

Sus declaraciones surgieron un día después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendiera el uso de precios dinámicos para el Mundial 2026. Este sistema permite que el valor de las entradas aumente según la demanda, una práctica común en eventos deportivos y de entretenimiento en Estados Unidos.

Infantino aseguró que los precios responden al mercado y señaló que vender boletos demasiado baratos provocaría una reventa aún más costosa. Sin embargo, algunas de sus afirmaciones sobre los precios promedio de eventos deportivos en Estados Unidos fueron cuestionadas por medios locales.

El presidente de la FIFA defiende a EEUU por el alto precio de los boletos para el Mundial

El precio de los boletos para el Mundial 2026 ha causado gran controversia, especialmente entre aficionados latinoamericanos y centroamericanos.

Tras recibir numerosas críticas, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, salió al paso para defender el alto costo de las entradas, asegurando que se debe a la enorme demanda y los altos costos de organización del evento.

Durante una reciente declaración pública, Infantino señaló que el Mundial 2026, el primero en organizarse simultáneamente en Estados Unidos, México y Canadá, representa un desafío logístico y económico sin precedentes.

“El fútbol es un deporte global. El valor de unas entradas limitadas se determina también por la emoción y la capacidad de ofrecer un espectáculo único”, afirmó el directivo.

El impacto del precio del Mundial 2026 en los aficionados latinoamericanos

Para millones de seguidores del fútbol en América Latina, estos precios representan una importante barrera. Muchos usuarios han manifestado su inconformidad en redes sociales, argumentando que el alto precio de los boletos para el Mundial excluye a grupos con menor capacidad adquisitiva.

La preocupación crece en países como Honduras o Guatemala, donde el salario promedio vuelve inalcanzables muchos de estos boletos.

Sin embargo, Infantino recalcó que se implementarán estrategias para acercar el evento a todos los públicos, como paquetes familiares o sorteos, aunque aún no hay detalles concretos.

Denuncian a la FIFA por altos precios de las entradas del Mundial 2026: “Impagables”

La Football Supporters Europe (FSE) anunció que presentó una demanda contra la FIFA. Esto ha provocado un intenso debate sobre la accesibilidad a los partidos para los seguidores del fútbol.

No solo la FSE ha alzado la voz. Diversas asociaciones y fanáticos han alzado su voz contra los altos costos establecidos para adquirir entradas al Mundial 2026.

La controversia se desató tras la revelación de los valores oficiales de los boletos de los partidos que se celebrarán en Estados Unidos, México y Canadá.

El reclamo central pone en entredicho el compromiso de la FIFA con la inclusión y la pasión popular que caracteriza al fútbol internacional.

Siete veces más del Mundial de Qatar 2022

De acuerdo con la FSE, los boletos más económicos para la final del torneo, prevista en Estados Unidos, alcanzan los 4,185 dólares. Esta cifra, aseguran, es hasta siete veces superior a la registrada en la final del Mundial de Catar 2022.

Según con las denuncias, presentadas ante entidades de defensa al consumidor, los precios actuales de las entradas para el Mundial 2026 superan considerablemente los valores de ediciones anteriores.

Esta situación complica la asistencia de quienes sueñan con vivir el evento en persona.

Organizaciones y analistas deportivos exigen a la FIFA una revisión urgente de su política de precios. Advierten que la desilusión podría traducirse en menor asistencia y en afectar la imagen del torneo.

Desde la FIFA, su presidente Gianni Infantino ha defendido la política de precios. Él ha señalado que responde a la alta demanda y al modelo de “tarificación dinámica”. En este modelo los valores fluctúan según el interés de los aficionados.

La FIFA confirma el formato del Mundial de EEUU, México y Canadá 2026

La FIFA oficializó este martes el nuevo formato de la Copa Mundial de los Estados Unidos (EEUU), México y Canadá de 2026.

Con la oficialización se confirman algunas reformas aprobadas por el Consejo, el cual se celebró el martes en Ruanda.

“Se ha aprobado el nuevo formato este martes 14 de marzo, el cambio de formato de cara al Mundial de EEUU, México y Canadá”, se destacó al respecto.

El formado del Mundial pone fin a una serie de especulaciones sobre la posibilidad de grupos de tres.

En ese sentido, se indicó que pasará a jugarse con 48 equipos, dejando de lado el formato de 32 equipos que estaba estipulado anteriormente.

El campeonato se dividirá en 12 grupos de 4 equipos. Los dos primeros de cada grupo clasificarán a los dieciseisavos de final de la competición.

“Junto con los ocho mejores terceros de la primera etapa. Luego de esto se juegan las llaves de octavos, cuartos, semifinales y finales”, señaló la FIFA.

En total en el nuevo formado del Mundial se estipula un total de 104 partido jugados, aumentando el máximo que puede jugar una selección en la Copa.

“Los equipos que accedan a la semifinal, jugarán un total de 8 encuentros”, se indicó.

Adidas lanza camisetas para perros inspiradas en el Mundial 2026

La reconocida marca deportiva Adidas presentó una innovadora colección de camisetas diseñadas especialmente para perros, inspiradas en las selecciones nacionales que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La propuesta, que combina moda, deporte y la creciente tendencia “pet friendly”, estará disponible a partir del 1 de mayo en mercados de Norteamérica, Latinoamérica y Asia.

La nueva línea incluye versiones adaptadas de los uniformes de cuatro selecciones: Selección de México, Selección de Argentina, Selección de Colombia y Selección de Japón. Cada prenda ha sido diseñada para replicar los elementos visuales más representativos de las camisetas oficiales, incluyendo colores, patrones, escudos y las tradicionales tres franjas de la marca alemana.

El precio estimado de estas camisetas para mascotas será de 45 dólares en mercados como México, lo que las posiciona como un producto accesible para los aficionados que buscan incluir a sus animales de compañía en el ambiente futbolero que rodeará el Mundial de 2026, el cual será organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los diseños que ha generado mayor interés es el correspondiente a la selección mexicana. Este modelo presenta el clásico color verde como base, acompañado de detalles en rojo en el cuello y las mangas, además del escudo oficial de la federación y el logotipo de Adidas. La intención es que, a simple vista, las prendas sean fácilmente reconocibles para los seguidores del fútbol.

A diferencia de otros productos similares en el mercado, la empresa ha destacado que estas camisetas no son simples disfraces, sino versiones funcionales y adaptadas de los uniformes oficiales. Para lograrlo, se ha trabajado en un diseño ergonómico que se ajusta a la anatomía de los perros, permitiendo libertad de movimiento y comodidad durante su uso.

Entre las características técnicas, la marca ha incorporado materiales ligeros y transpirables, similares a los utilizados en las camisetas deportivas para humanos. Además, los escudos y logotipos han sido aplicados mediante termosellado, una técnica que reduce costuras y evita relieves que podrían resultar incómodos para las mascotas.

El desarrollo de esta colección responde a una tendencia creciente en la industria del consumo, donde los productos para mascotas ocupan un lugar cada vez más importante. En este caso, Adidas busca conectar con los aficionados al fútbol que consideran a sus mascotas como parte de la familia y desean incluirlas en celebraciones, reuniones y eventos deportivos.

La compañía también ha señalado que, aunque el enfoque principal está en perros, algunos mercados podrían ofrecer tallas adaptadas para gatos, ampliando así el alcance de la colección. Esta decisión refleja el interés de la marca por diversificar su oferta y adaptarse a diferentes tipos de consumidores.

El lanzamiento se produce en un contexto de alta expectativa por la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento que promete ser uno de los más grandes en la historia del fútbol, tanto por el número de equipos participantes como por la magnitud de su organización en tres países.

Con esta iniciativa, Adidas no solo refuerza su presencia en el ámbito deportivo, sino que también incursiona en un segmento en crecimiento, donde la moda y el estilo de vida se combinan con la pasión por el deporte. La colección de camisetas para mascotas se perfila así como una propuesta novedosa que busca transformar la forma en que los aficionados viven la experiencia mundialista, incluyendo a sus animales de compañía como parte del espectáculo.

EEUU no impedirá que Irán se luzca en el Mundial 2026 y promete una participación orgullosa y exitosa

Una portavoz del gobierno iraní afirmó que la selección nacional masculina se está preparando para una “participación orgullosa y exitosa” en sus partidos del Mundial en Estados Unidos.

La capacidad y la disposición de Irán para acudir al Mundial en Norteamérica, que comienza el 11 de junio, no han estado claras desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares el 28 de febrero.

“La cartera de Juventud y Deportes hizo un anuncio sobre la plena preparación de nuestra selección nacional de fútbol para estar presente en el Mundial 2026 en Estados Unidos, por orden del ministro”, declaró la portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohejerani, a la televisión estatal de Irán el miércoles.

La FIFA ha dicho de manera constante que Irán se mantendrá en el calendario de partidos del Mundial decidido el pasado diciembre, y se negó a negociar cualquier sugerencia de que el equipo dispute sus encuentros en México.

Se avanzó en ello el 31 de marzo, cuando el presidente de la FIFA Gianni Infantino fue a reunirse con dirigentes y jugadores del fútbol iraní en Turquía, donde el equipo disputó dos partidos de preparación.

Aunque la liga iraní de fútbol se ha detenido durante la guerra, la cuenta oficial de Instagram del equipo publicó esta semana fotos de un entrenamiento en Teherán.

Mohejerani añadió el miércoles que “se han hecho los arreglos necesarios que estos queridos necesitan para la participación orgullosa y exitosa del equipo”.

Infantino prometió al equipo iraní hace tres semanas que ayudaría a encontrar un campamento de entrenamiento fuera del país para que el equipo se prepare para el Mundial. Eso también podría ser en Turquía, donde Irán disputó fogueos el mes pasado en Antalya contra Nigeria y Costa Rica.

La FIFA no confirmó de inmediato el miércoles detalles de la organización de un posible campamento.

Irán tiene programado jugar dos partidos de la fase de grupos en el estadio de los Rams de Los Ángeles en Inglewoo, contra Nueva Zelanda y Bélgica, y luego enfrentar a Egipto en Seattle.

El equipo debe presentarse a su base de entrenamiento en Tucson, Arizona, a más tardar el 10 de junio, lo que es al menos cinco días antes de su primer partido, como exigen las reglas del Mundial de la FIFA.

Un asunto clave por resolver es que el gobierno de Estados Unidos otorgue visas de entrada a la delegación iraní, incluido el presidente de la federación de fútbol, Mehdi Taj. Es vicepresidente del organismo asiático de fútbol y se le impidió asistir al sorteo del Mundial en diciembre en Washington, donde Infantino entregó al presidente estadounidense Donald Trump el Premio de la Paz de la FIFA, creado especialmente.

Irán no “se perderá el Mundial” a pesar de la guerra con EEUU

Un prominente dirigente del fútbol en Asia afirma que Irán sigue listo para jugar el Mundial que se disputará en junio en Estados Unidos, Canadá y México.

En una publicación en redes sociales la semana pasada, en reacción a comentarios del presidente estadounidense Donald Trump, la selección nacional de fútbol de Irán señaló que “nadie puede excluirla” de disputar el torneo.

El lunes, el secretario general de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés), Windsor John, indicó que el ente rector continental no ha escuchado nada que sugiera que Irán no competirá en el Mundial.

“Son miembros nuestros. Queremos que jueguen”, declaró en una conferencia de prensa en Kuala Lumpur, donde tiene su sede la AFC. “Hasta donde sabemos, Irán va a jugar.

“Es un momento muy emotivo, todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al final del día, es la federación (de fútbol de Irán) la que debe decidir si juega y, a día de hoy, la federación… nos ha dicho que van al Mundial”.

Trump había publicado en redes sociales que el equipo iraní era bienvenido en el Mundial pese a la guerra en curso con Irán. No obstante, él dijo que “realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”.

Está previsto que Irán dispute sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial en Estados Unidos. Este país coorganiza el torneo con México y Canadá.

La guerra regional ha sembrado dudas sobre la capacidad de Irán para cumplir con su participación en el Mundial. Además, el ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, dijo a la televisión estatal la semana pasada que las circunstancias actuales significaban que no era posible jugar.

Pero la réplica del equipo iraní en Instagram confirmó que aún quiere participar. También subrayó que el torneo lo organiza la FIFA, el organismo rector mundial del fútbol, no Trump ni Estados Unidos.

Irán tiene programado jugar en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 16 de junio y contra Bélgica el 21 de junio. Además, cerrará la fase de grupos en Seattle frente a Egipto el 27 de junio.

Irán es una potencia del fútbol asiático. Ocupa el puesto número 20 del mundo en el ranking de la FIFA y se clasificó para su cuarta edición consecutiva del Mundial.

Antes del Mundial, se espera que dirigentes del fútbol iraní asistan al congreso annual de la FIFA el 30 de abril en Vancouver. Sin embargo, la federación iraní no pudo asistir a reuniones en Atlanta la semana pasada para ayudar a los equipos a prepararse para el torneo de 48 selecciones.

EEUU presenta uniforme oficial para el Mundial 2026

La selección de Estados Unidos presentó oficialmente el uniforme que utilizará durante el Mundial 2026. Este uniforme también será adoptado por sus 27 selecciones nacionales a partir de finales de marzo.

El equipo mayor masculino estrenará la nueva equipación en una doble jornada de partidos amistosos frente a Bélgica y Portugal. Ambos encuentros se disputarán en Atlanta, una de las ciudades sede del próximo torneo mundialista y considerada la nueva base del combinado estadounidense.

De acuerdo con la federación, el diseño del uniforme busca unificar la identidad visual de todas las selecciones nacionales, desde las categorías juveniles hasta el equipo absoluto. Además, la propuesta incluye un escudo y estilo compartido. El objetivo es fortalecer el sentido de pertenencia y conexión entre los jugadores de todos los niveles.

