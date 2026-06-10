Zahara Marley Jolie, hija de los actores Angelina Jolie y Brad Pitt, habría completado el proceso legal para retirar el apellido de su padre y adoptar oficialmente el nombre Zahara Jolie.

De acuerdo con documentos citados por medios de entretenimiento, la joven presentó la solicitud de cambio de nombre a inicios de junio, formalizando una decisión que ya había dado señales de adoptar públicamente en meses recientes.

El tema llamó la atención previamente durante su graduación en Psicología por la Universidad Spelman College. Durante la ceremonia, Zahara fue presentada utilizando únicamente el apellido Jolie, a pesar de que en ese momento el cambio legal aún no se había concretado.

La joven también se ha identificado en diversas ocasiones con el apellido de su madre en actividades públicas y académicas, lo que alimentó las especulaciones sobre una posible modificación oficial de su nombre.

En la ceremonia de graduación estuvo acompañada por Angelina Jolie y varios de sus hermanos. Brad Pitt no fue visto durante el evento.

Hasta el momento, ninguna de las partes involucradas ha emitido declaraciones públicas sobre el cambio de nombre o las razones detrás de la decisión.

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