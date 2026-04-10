NUEVA YORK (AP) — Los abogados de Sean “Diddy” Combs buscarán persuadir a jueces de un tribunal federal de apelaciones de que el magnate del hip hop fue tratado injustamente en el juicio que lo envió a prisión por cargos relacionados con prostitución, y de que la Primera Enmienda debería devolverle la libertad.

Combs, actualmente en una prisión federal en Nueva Jersey, no estará presente en los alegatos del jueves por la mañana ante un panel de tres jueces federales de apelación. Impugna su condena y una pena de prisión de más de 4 años.

Sus abogados sostienen que la condena de Combs debería revocarse o, al menos, que él debería quedar en libertad y ser sentenciado de nuevo a menos tiempo.

Los fiscales se oponen a esos argumentos

En alegatos por escrito, los abogados de Combs reiteraron afirmaciones que ya habían planteado ante el juez, incluida la aseveración de que las filmaciones de Combs de encuentros sexuales entre sus novias y trabajadores sexuales masculinos equivalían a “pornografía amateur” y estaban protegidas por la Primera Enmienda que protégé la libertad de expresión. Los abogados señalaron que el término “prostitución” debería interpretarse de manera estricta para excluir lo que describen como una actividad voyerista y expresiva.

Los abogados también argumentan que la sentencia de Combs fue demasiado severa, al afirmar que el juez del juicio se basó erróneamente en parte en la conclusión de que los delitos implicaban fraude y coerción y de que Combs era un líder u organizador de actividad delictiva. Combs fue absuelto de los cargos de trata sexual y asociación delictuosa, que conllevaban la posibilidad de una condena a cadena perpetua.

Fue declarado culpable en virtud de la Ley Mann federal, que prohíbe transportar a personas a través de fronteras estatales para cometer cualquier delito sexual.

Los fiscales federales señalaron en documentos judiciales que las grabaciones de Combs no convierten su caso en un asunto de libertad de expresión.

Indicaron que, si Combs tuviera razón al afirmar que actos sexuales “creativos”, “elaborados” y “altamente escenificados” significaban que estaban protegidos por la Primera Enmienda, entonces “los burdeles que ofrezcan escenas elaboradas y escenificadas para que individuos tengan sexo con mujeres a cambio de pago podrían alegar protección de la Primera Enmienda”.

Los fiscales también sostuvieron que la sentencia fue adecuada

El juicio de Combs expuso el año pasado la sórdida vida privada de una de las figuras más influyentes de la música. El caso incluyó testimonios estremecedores sobre violencia, drogas y actos sexuales que, según los testigos, él llamaba “freak-offs” o “noches de hotel”.

Combs no testificó. Su equipo de defensa reconoció que podía ser violento, pero argumentó que los fiscales estaban forzando la situación para convertir su vida personal en un delito federal.

Combs, de 56 años, ha estado tras las rejas desde su arresto en septiembre de 2024. La Oficina Federal de Prisiones indica que su liberación está programada para abril de 2028.

Diddy confía en obtener indulto de Trump, según su defensa



Uno de los abogados del artista Sean “Diddy” Combs confirmó que han mantenido conversaciones con la administración del presidente Donald Trump para solicitar un posible indulto presidencial, luego del reciente veredicto judicial en contra del productor musical.

“Entiendo que ya hemos establecido contacto y sostenido conversaciones respecto a un perdón”, declaró la abogada Nicole Westmoreland en una entrevista con CNN el martes 5 de agosto. Al ser consultada sobre el ánimo de Combs ante la posibilidad del indulto, Westmoreland señaló que el artista, de 55 años, “es una persona con mucha esperanza y creo que sigue confiando en una solución favorable”.

El mes pasado, un jurado declaró a Diddy culpable de dos cargos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución. No obstante, fue absuelto de otras acusaciones más graves, incluyendo tráfico sexual y conspiración para crimen organizado. A pesar de mantener su inocencia desde su arresto en septiembre de 2024, el productor podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

Actualmente, Combs permanece detenido en el Centro Metropolitano de Reclusión de Brooklyn, Nueva York, mientras espera la audiencia de sentencia programada para el 3 de octubre. Su solicitud más reciente de libertad bajo fianza fue rechazada el lunes 4 de agosto por el juez Arun Subramanian.

Tras el fallo judicial, medios como Deadline informaron que Donald Trump estaría considerando seriamente conceder un indulto a Diddy. Sin embargo, la Casa Blanca no ha emitido declaraciones oficiales al respecto, ya que no suele comentar sobre posibles indultos.

Durante una entrevista con NewsMax, el propio Trump abordó el tema y puso en duda que el perdón ocurra. “Fue declarado medio inocente, por así decirlo. No sé por qué sigue en prisión si celebró una victoria… aunque tal vez no fue tan buena”, comentó el exmandatario.

Trump también se refirió a su relación personal con Diddy, asegurando que en el pasado mantenían una relación cordial, aunque esta se deterioró cuando él decidió entrar en política. “Era un tipo agradable. No lo conocía muy bien, pero nos llevábamos bien. Luego se volvió muy hostil. Es difícil mantener la objetividad cuando alguien que conocías habla mal de ti”, afirmó.