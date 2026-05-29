El Departamento del Tesoro confirmó la idea en un comunicado, indicando que se estaba llevando a cabo una “planificación y diligencia apropiadas” para que se imprima el billete con la cara del presidente de EE.UU.

En Estados Unidos se desató una fuerte polémica por el anuncio del lanzamiento del billete conmemorativo con el rostro del presidente Donald Trump.

Se trata de un billete de 250 dólares que muestra el rostro del del mandatario que está siendo promovido por autoridades del Departamento del Tesoro.

La Oficina de Grabado e Impresión detalló que existe la posibilidad de imprimir el billete conmemorativo de US$ 250 con la imagen del presidente Donald Trump para conmemorar el 250° aniversario de Estados Unidos.

Un portavoz del Departamento del Tesoro confirmó la idea en un comunicado, indicando que se estaba llevando a cabo una “planificación y diligencia apropiadas” en respuesta a la “legislación vigente”.

“Si este mandato legislativo se convierte en ley, la Oficina de Emisión de Moneda (BEP) está trabajando proactivamente para producir un billete conmemorativo de US$ 250 que reconocerá debidamente el 250° aniversario de nuestra gran nación”, se informó.

A satirical banknote featuring Donald Trump’s portrait and campaign slogans, humorously depicting a ‘Trump 2024’ currency.

Legislador estadounidense propone colocar el rostro de Trump en los billetes de $100

El legislador republicano Brandon Gill ha generado polémica al proponer que el rostro de Donald Trump aparezca en el billete de 100 dólares.

La iniciativa fue anunciada en las redes sociales, generando un debate sobre la posibilidad de que el rostro del presidente republicano reemplace el de Benjamin Franklin.

El representante de Texas escribió en su cuenta de X que la iniciativa sería presentada ante el Congreso de Estados Unidos, con el nombre de Ley de la Edad de Oro.

“Presento la Ley de la Edad de Oro para poner al presidente Donald Trump en el billete de 100 dólares. Hagamos historia”, cita la publicación de Brandon.

Inmediatamente, la noticia trascendió por la ola de comentarios que viralizaron su idea. Unos califican la moción de colocar el rostro de Trump en el billete de descabellada y otros aseguran que es una forma de honrar sus esfuerzos.

La publicación del legislador republicano fue acompañada con un montaje del billete. El posteo ha conseguido más de 18 mil me gustas y cerca de 7,000 comentarios.

El congresista detalló, en una entrevista a la cadena Fox News, que su propuesta tiene como finalidad reconocer el impacto de Trump en diversas áreas de la política nacional e internacional.

“El presidente Trump podría estar disfrutando de sus años dorados, jugando golf y pasando tiempo con su familia“, dijo Gill al resaltar la importancia de colocar el rostro de Trump en el billete de 100 dólares y reemplazar a Benjamin Franklin.

La iniciativa coincide con otra propuesta similar. Anna Paulina Luna anunció en X que está preparando una legislación para que la cara del líder republicano quede plasmada históricamente en el monumento en el icónico Monte Rushmore.

Congresista republicana propone agregar el rostro de Trump en el icónico Monte Rushmore

La congresista republicana Anna Paulina Luna propuso agregar el rostro de Donald Trump en el icónico Monte Rushmore, generando polémica por tratarse de un ícono de la historia.

Según la representante de Florida, está preparando una legislación especial para que su ida sea una realidad, y la cara de Trump quede plasmada para la historia.

“De hecho, estoy preparando la legislación ahora mismo“, dijo la congresista al confirmar que desea concretar la idea, convirtiéndola en ley.

La iniciativa surgió luego que Mónica Lewandowski propuso en el programa The Benny Show que la cara de Donald Trump debería de estar en el Monte Rushmore.

“¿Qué estamos esperando? La cara de Donald Trump debería de estar en el Monte Rushmore. Tenemos los votos. Trump va a firmarlo. Hagámoslo para conmemorar lo que este hombre ha logrado por este país”, dijo la escritora.

El monumento de granito cuenta con los rostros de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.

Los presidentes fueron electos para estar en el monte por representar hitos claves en la historia. “El nacimiento de la nación, por Washington; la expansión por Jefferson; el desarrollo, Roosevelt y la preservación, por Lincoln.

El Monte Rushmore surge en la década de 1920 con el historiador de Dakota del Sur Doane Robinson. El escultor fue Gutzon Borglum, elegido para la magnífica obra.

Nueva moneda de un dólar en EEUU llevaría el rostro de Trump

El anuncio del diseño de la nueva moneda de un dólar con el rostro de Donald Trump ha causado polémica en Estados Unidos.

La moneda, presentada oficialmente en octubre de 2025, marca un hecho inédito en la historia monetaria del país, pues es la primera vez que un expresidente reciente es homenajeado en una denominación en circulación.

La moneda de un dólar con Trump, desarrollada por la Casa de Moneda estadounidense, ha encendido el debate tanto en círculos políticos como sociales.

“No hay noticias falsas aquí”, dijo el departamento del Tesoro, a través de su representante, Brandon Beach.

Reacciones públicas y significado político de la moneda



Diversos sectores opinan que la inclusión de Donald Trump en el diseño de la moneda de un dólar representa una fuerte carga política.

Algunos consideran que el gesto busca fortalecer el legado del presidente, mientras críticos lo ven como una apropiación de símbolos nacionales.

Organismos oficiales recalcan que el diseño fue aprobado conforme a los procedimientos habituales, aunque admiten que en otros periodos históricos se solían elegir figuras no contemporáneas para evitar polarizaciones.

En redes sociales y foros de opinión, ciudadanos estadounidenses han expresado variadas reacciones, desde orgullo hasta rechazo.

Mientras simpatizantes de Trump celebran la decisión, otros urgen a revalorar los criterios para elegir personalidades en la moneda nacional.

Esta controversia recuerda a otras ocasiones en que el diseño de monedas ha generado debate sobre la memoria histórica y la unidad nacional.

La cara de Trump aparecerá en los pasaportes

En Estados Unidos, se vive una creciente controversia tras la aparición de “pasaportes conmemorativos” que llevan la imagen de Donald Trump.

La distribución de estos documentos oficiales con el rostro del presidente ha despertado preocupación, lo que hace que el tema de los pasaportes conmemorativos imagen Trump ocupe las tendencias del país.

“Mientras Estados Unidos celebra el 250º aniversario del país en julio, el Departamento de Estado se está preparando para lanzar un número limitado de pasaportes estadounidenses con un diseño especial para conmemorar esta ocasión histórica”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Según una maqueta del pasaporte, una imagen del rostro de Trump y su firma en dorado aparecerán en la portada interior.

“Estos pasaportes contarán con arte personalizado e imágenes mejoradas, manteniendo las mismas características de seguridad que hacen del pasaporte estadounidense uno de los documentos más seguros del mundo”, agregó.

Trump rompe un nuevo récord: aprobación cae a nuevo mínimo

El índice de aprobación de Trump ha caído a su nivel más bajo desde el inicio de su mandato, según recientes encuestas, marcando un giro significativo en la opinión pública estadounidense.

Las últimas mediciones reflejan un marcado descenso provocado principalmente por los crecientes problemas económicos y la escalada de tensión militar con Irán.

Una serie de encuestas recientes que muestran una disminución en su índice de aprobación de Trump en medio de la persistente inflación, los altos precios de la gasolina y las consecuencias económicas de la guerra con Irán.

El mínimo de abril lo reveló la encuesta de Associated Press-NORC. “La aprobación de Trump se sitúa en el 33 por ciento, por debajo del 38 por ciento registrado en marzo, marcando un nuevo mínimo en su segundo mandato”.

Otra encuesta de Reuters/Ipsos, realizada durante seis días, informó que solo el 36 por ciento de los estadounidenses aprueba su gestión.

Otros promedios de encuestas sitúan su apoyo entre el 35 por ciento y el 40 por ciento, mientras que el promedio de encuestas de CNN muestra un índice de desaprobación del 62 por ciento.

Los analistas afirman que este deterioro refleja una amplia insatisfacción tanto con la política interna como con la externa.

Factores detrás de la caída de popularidad de Trump

El desplome en la popularidad de Donald Trump se atribuye, en gran medida, a la complicada situación económica de Estados Unidos producto de la guerra con Irán.

El incremento del desempleo, la inflación y la incertidumbre financiera han impactado directamente en la percepción ciudadana sobre la gestión presidencial.

Adicionalmente, la guerra con Irán ha generado controversia tanto a nivel interno como internacional, exacerbando la sensación de inestabilidad y preocupación entre la población.

Analistas coinciden en que la política exterior estadounidense, sumada a los retos económicos, ha sido determinante para que la aprobación alcance mínimos históricos.

Trump cambia de postura y ahora le apuesta al diálogo: Espera un acuerdo en 72 horas

La posibilidad de abrir un nuevo espacio de diálogo entre Estados Unidos e Irán vuelve a ser tema central, luego de que Donald Trump declarara que las negociaciones con Irán son “posibles” el viernes, dentro de 72 horas.

El anuncio, realizado por el propio presidente norteamericano, genera repercusión internacional tras meses de distanciamiento y una escalada en la tensión regional.

El tema de las negociaciones con Irán siempre ha estado marcado por posturas opuestas y numerosos desafíos.

Sin embargo, Trump manifestó que ve un escenario viable para retomar conversaciones, apuntando a resolver diferencias a través del diálogo y evitando conflictos mayores.

Fuentes de New York Post afirman que existe la posibilidad de que Islamabad acoja nuevas conversaciones de paz en las próximas “36 a 72 horas”.

Mientras, fuentes en Islamabad también dijeron al medio que los esfuerzos de mediación avanzan de forma positiva y que existe la posibilidad de que la capital pakistaní acoja nuevas conversaciones de paz.

Amnistía Internacional llama “depredadores” a Trump, Netanyahu y Putin

Amnistía Internacional presentó un informe en el cual se califica como depredadores a Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Vladimir Putin.

En el documento llama a los líderes de las naciones a resistir frente a los llamados “líderes depredadores” en el mundo; advirtiendo sobre el grave retroceso en materia de derechos humanos que sus políticas pueden provocar.

Según Amnistía Internacional, el avance de estos mandatarios representa una amenaza sin precedentes, especialmente en regiones que ya enfrentan situaciones de conflicto y represión.

“Impulsaron una estrategia de dominación económica y política mediante la destrucción, la represión y la violencia global generalizada”, dijo el informe sobre los “depredadores” políticos. Para Amnistía Internacional Trump, Putin y Netanyahu actúan desafiando las normas y las entidades internacionales establecidas tras la Segunda Guerra Mundial, creando un mundo en el que “la guerra sustituye a la diplomacia“.

“Para 2025, Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu, por nombrar solo algunos, impulsaron una estrategia de dominación económica y política mediante la destrucción, la represión y la violencia global generalizada”.

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Trump dice que buque iraní incautado traía un regalo de China: “Estoy sorprendido”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sorprendió recientemente al declarar que el buque iraní incautado en aguas internacionales venía con “un regalo de China”.

Estas palabras, pronunciadas en una conferencia de prensa, han generado dudas y reacciones dentro y fuera del país, reavivando las tensiones entre Washington y Pekín.

Este comentario se suma a una serie de declaraciones polémicas del mandatario sobre su gestión ante el gigante asiático, un tema recurrente en la política exterior estadounidense.

Daniel Ortega llama desquiciado mental a Donald Trump

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sorprendió al lanzar fuertes críticas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó de “desquiciado mental“.

Las palabras de Ortega rápidamente generaron repercusiones tanto en su país como a nivel internacional, reavivando la atención sobre la ya compleja relación entre Nicaragua y Estados Unidos.

Durante su intervención, Ortega cuestionó la política exterior estadounidense y no dudó en etiquetar la gestión de Trump como “un peligro para la paz mundial”.

Este no es el primer enfrentamiento verbal entre Ortega y gobiernos estadounidenses, pero la dureza del calificativo usado resalta el actual contexto de tensiones diplomáticas.

“Hasta el Nobel de la Paz estuvo peleando, pero no se lo dieron (…) Es un problema, diríamos, de desquiciamiento mental. Como decimos aquí: no está en sus cincos sentidos”, afirmó el gobernante sandinista de 80 años.

Reacciones nacionales e internacionales ante las declaraciones en contra de Trump

Tras el discurso, miembros de la oposición nicaragüense expresaron preocupación por el impacto de estas declaraciones en la relación bilateral, así como por las posibles represalias económicas.

Organizaciones internacionales y analistas consideran que este tipo de expresiones fortalecen la imagen autoritaria de Ortega, mientras las autoridades estadounidenses aún no han respondido oficialmente.

Expertos apuntan a que Ortega busca reafirmar su postura antiestadounidense, frecuentemente utilizada como herramienta política dentro de Nicaragua.

Sin embargo, para muchos sectores, este tipo de discurso solo incrementa la polarización interna y el aislamiento internacional del país.

Trump asegura que Irán se rendirá porque EEUU tiene una posición “muy fuerte”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su país está “en una posición muy fuerte para negociar con Irán”.

Trump subrayó que la actual situación otorga a Estados Unidos una ventaja frente al complicado panorama diplomático derivado de las tensiones recientes con Irán.

“Vamos a lograr un gran acuerdo. Creo que no tienen otra opción… Estamos en una posición de negociación muy, muy fuerte“, dijo Trump a CNBC.

Además, dice no tener intención de extender el alto el fuego, que vence el miércoles.

“No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo”, respondió.

Trump quiere obligar a Irán a rendirse con bloqueo de buques en aguas internacionales: “O firman o no pasan”

El estrecho de Ormuz vuelve a captar la atención internacional tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que no permitirá que buques iraníes naveguen por aguas internaciones sin un “acuerdo firme”.

Desde hace una semana, el presidente de EEUU bloqueó las cercanías del estrecho de Ormuz para obligar a Irán a rendirse ante una serie de operaciones fallidas para lograr tomar el control de Irán, como sucedió en Venezuela.

Esta mañana, Trump indicó que no reabrirá el estrecho de Ormuz, refiriéndose a la operación que realiza en aguas internacionales del golfo Pérsico y que dejó esta mañana la incautación de un buque iraní.

Estas palabras, emitidas en medio de crecientes tensiones políticas y militares en la región, han generado preocupación sobre el futuro del comercio mundial de crudo y sobre la estabilidad del golfo Pérsico.

“Quieren que lo abra. Los iraníes lo desean desesperadamente. No lo abriré hasta que se firme un acuerdo”, indicó Trump.

Trump incauta un buque iraní y los persas prometen una respuesta contundente

El gobierno de Trump atacó e incautó el domingo un buque de carga con bandera de Irán que intentó eludir el bloqueo naval estadounidense cerca del estrecho de Ormuz, y el mando militar conjunto de Irán prometió responder, lo que puso en duda un frágil alto el fuego a pocos días de que expire.

Fue la primera interceptación de este tipo desde que comenzó el bloqueo de puertos iraníes la semana pasada.

El mando militar conjunto de Irán calificó el abordaje armado como un acto de piratería y una violación del alto el fuego, reportó la televisora estatal.

Ante el recrudecimiento del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán por el estrecho y la expiración del alto el fuego el miércoles, no queda claro en qué situación se encuentra ahora el anuncio previo del presidente Donald Trump sobre nuevas conversaciones con Irán. Trump había dicho que los negociadores estadounidenses viajarán a Pakistán el lunes.

La incertidumbre generó una nueva alza de los precios del petróleo. Una de las peores crisis energéticas a nivel mundial en décadas amenazaba con profundizarse.

Trump escribió en redes sociales que un destructor de misiles guiados de la Marina de Estados Unidos en el golfo de Omán advirtió a la embarcación que se detuviera, pero no lo hizo. Añadió que la Marina “los frenó en seco al abrir un agujero en la sala de máquinas” y que los marines estadounidenses tenían bajo custodia a la embarcación, de nombre Touska, y estaban “¡viendo qué hay a bordo!”

Por ahora se desconoce si alguien resultó herido. El Comando Central de Estados Unidos, que no respondió a preguntas, señaló que el destructor emitió “repetidas advertencias durante un período de seis horas”.

Trump a los que le dieron la espalda en la guerra con Irán: “Perdedores”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a estar en el centro de la controversia tras lanzar fuertes insultos a algunos de sus exaliados políticos.

Durante una reciente declaración pública, Trump calificó a varias de estas figuras como “nacidos perdedores y con bajo IQ”, desatando una ola de reacciones tanto a nivel nacional como internacional.

Los insultos fueron dirigidos contra figuras como el periodista Tucker Carlson y el exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joe Kent.

“Kent es un perdedor, igual que Tucker, Candace, Megyn y el resto de ellos son perdedores: ¡ustedes nacieron así, con un coeficiente intelectual bajo, y no hay nada que puedan hacer al respecto!”, sentenció el presidente.

El impacto de las declaraciones de Trump y las respuestas políticas

Analistas políticos señalan que estos insultos son parte de la estrategia de Trump para fortalecer su base electoral y descalificar a quienes lo han confrontado o se han distanciado de él en los últimos años.

El episodio ha tenido eco fuera de Estados Unidos, donde la comunidad internacional observa con atención las declaraciones del mandatario, dado el peso político que aún ostenta.

Trump fue tan contundente con Irán que hasta perdió la voz durante las conversaciones directas

Donald Trump suele ser noticia por sus polémicas declaraciones y actitudes, pero esta vez, reportes internacionales aseguran que el mandatario estadounidense protagonizó un episodio inusual: Trump gritó en conversación con Irán con tal intensidad que terminó perdiendo la voz.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán han sido una constante en los últimos años, especialmente durante la presidencia de Trump.

Según información revelada recientemente, durante una llamada directa con representantes iraníes, el tono alcanzó tal nivel de exaltación que el propio Trump perdió la voz tras los gritos.

Fuentes cercanas a la negociación señalaron que la discusión giraba en torno a asuntos críticos de seguridad y diplomacia, lo que elevó la temperatura del diálogo entre ambos gobiernos.

Fue el senador republicano Lindsey Graham reveló que el presidente Donald Trump elevó el tono durante una reciente conversación directa con Irán hasta el punto de quedarse sin voz.

Episodio de Trump reflejo de la crisis diplomática

Este incidente ha captado la atención internacional, abriendo nuevamente el debate sobre la efectividad del diálogo entre EEUU e Irán y la influencia de las formas en la diplomacia.

Analistas destacan que el método personalista e impulsivo de Trump, lejos de facilitar acuerdos, suele tensar aún más las relaciones bilaterales.

Además, este tipo de situaciones generan dudas sobre las prácticas diplomáticas contemporáneas y su capacidad real para prevenir conflictos mayores.

Trump arremete contra Israel y asegura que obtendrá todo el polvo nuclear iraní

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, sorprendió al afirmar que Estados Unidos prohibió a Israel bombardear el Líbano.

Según el mandatario, su país jugó un papel crucial para frenar ataques sobre territorio libanés, una decisión que podría impactar considerablemente el tablero geopolítico del Medio Oriente.

Las palabras del presidente respondieron a preguntas sobre la gestión de la actual escalada entre Israel y el grupo militante Hezbolá.

Trump aseguró que, bajo la directriz estadounidense, “Israel ya no bombardeará el Líbano”.

Esta afirmación ha generado debate tanto en Estados Unidos como en la región, pues implica un cambio relevante respecto a la tradicional actitud de Washington frente al conflicto.

“Estados Unidos recibirá todo el polvo nuclear generado por nuestros magníficos bombarderos B2. No habrá intercambio de dinero de ningún tipo. Este acuerdo no depende en absoluto del Líbano, pero Estados Unidos colaborará con el Líbano y abordará la situación de Hezbolá de manera apropiada. Israel no bombardeará más el Líbano. Estados Unidos se lo prohíbe. ¡Ya basta! !Gracias! Presdiente DJT”.

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Trump: “Si alguno de los barcos de Irán se acerca, será eliminado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dirigido una declaración contundente en relación con el control de Irán en el estrecho de Ormuz.

Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, se encuentra bajo conflicto luego que Irán tomara la determinación de cerrarla y Trump no pudiera obligar a reabrirla.

El presidente de EEUU advirtió que si un “barco de Irán se acerca” a las fuerzas estadounidenses que bloquean la zona, “será eliminado”.

Esta aseveración eleva la ya tensa relación entre ambos países y pone el foco internacional nuevamente sobre el control del estrecho.

El estrecho de Ormuz es una vía crucial por donde transita una parte significativa del suministro global de petróleo.

Las amenazas de Trump reavivan la preocupación internacional sobre posibles enfrentamientos militares y el impacto en el comercio global de hidrocarburos.

La tensión entre Irán y Estados Unidos en esta región ha sido motivo de preocupación recurrente para los gobiernos y mercados internacionales.

“Advertencia: si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato”.









