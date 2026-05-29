La exsecretaria de Justicia de EE.UU. llegó el viernes al Capitolio para su entrevista a puerta cerrada, mostrándose desafiante en testimonios públicos anteriores cuando los legisladores la confrontaron sobre la investigación.

WASHINGTON (AP) — La exsecretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, se negó el viernes a responder preguntas sobre la participación del presidente Donald Trump en la divulgación de los archivos del caso Jeffrey Epstein, mientras defendía las acciones del gobierno de Trump ante legisladores de la Cámara de Representantes que examinaban un proceso que se retrasó e incluyó información personal de posibles víctimas.

Bondi, quien llegó el viernes por la mañana al Capitolio para su entrevista a puerta cerrada, se mostró desafiante en testimonios públicos anteriores cuando los legisladores la confrontaron sobre la investigación de Epstein.

En su declaración inicial, mantuvo la misma línea y afirmó que el entonces subsecretario de Justicia y actual titular interino del cargo, Todd Blanche, supervisó el proceso para divulgar los archivos del caso Epstein, tal como lo exige una ley aprobada por el Congreso y firmada por Trump el año pasado.

“En definitiva: la justicia y la transparencia en este asunto se han cumplido por instrucción del presidente Trump y su gobierno”, manifestó, según una copia escrita de su declaración inicial.

La entrevista transcrita a Bondi dio a los legisladores la oportunidad de buscar información sobre la gestión del gobierno de Trump respecto a los archivos de Epstein y otros asuntos relacionados, incluida la condena de prisión de la exnovia y confidente del magnate, Ghislaine Maxwell.

Pero legisladores demócratas señalaron que Bondi les dijo que no hablaría del presidente en la entrevista y, tras consultar con un abogado del Departamento de Justicia, invocó su facultad de negarse a responder preguntas porque aceptó comparecer ante el comité de manera voluntaria.

“Es una farsa ahí dentro. No responden ninguna pregunta”, declaró el representante demócrata de California, Dave Min, durante un receso de la entrevista.

El representante demócrata de Virginia, James Walkinshaw, indicó que le preguntó a Bondi si Trump tenía algún conocimiento de los delitos de Epstein antes de que se hicieran públicos. Al leer sus notas del diálogo, Walkinshaw dijo a los reporteros que la respuesta de Bondi fue: “No estoy segura del alcance de su conocimiento”.

Epstein se suicidó en una celda de una cárcel de la ciudad de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio. Maxwell, una socialité británica, fue condenada en 2021 por atraer a adolescentes para que Epstein abusara sexualmente de ellas, pero ha insistido en que es inocente, afirmando que nunca debió haber sido procesada. En agosto pasado, el Departamento de Justicia trasladó a Maxwell de una prisión federal en Florida a un campamento penitenciario en Texas.

Los legisladores intentan averiguar qué decisiones han tomado los fiscales sobre investigar a asociados de Epstein, cómo el Departamento de Justicia gestionó el mandato del Congreso de divulgar los archivos del caso y si el presidente Donald Trump participó en el proceso.

Bondi dijo a los legisladores en su declaración inicial que divulgar los archivos del caso Epstein fue “un proceso enormemente complicado y que requirió mucha mano de obra”, y admitió que el departamento cometió errores en las tachaduras. Pero defendió en gran medida el trabajo del Departamento de Justicia, al afirmar que cumplió la ley y demostró “un compromiso sin precedentes con la transparencia”.

Varias sobrevivientes de los abusos de Epstein también se reunieron fuera de la oficina del Capitolio donde se realizaba la entrevista. Intentaron hacer notar su presencia a La exfuncionaria cuando entró a la sala, pero varias de ellas dijeron que agentes de policía las empujaron a un lado.

“Solo espero que ella tenga un momento en el que recuerde su propia humanidad y la nuestra, y encuentre su compasión, y recuerde que esta es una historia más grande que la retórica política”, expresó Danielle Bensky, una de las sobrevivientes.

Las sobrevivientes también instaron a los legisladores a exigirle cuentas a Bondi por la forma en que se gestionó la divulgación de los archivos del caso Epstein, en la que se reveló información personal de posibles víctimas.

También enfrentaron al presidente del comité, el representante republicano de Kentucky, James Comer, y él les dijo que presionaría para que se liberen los archivos completos del caso, según lo exige la ley.

“Queremos justicia para las sobrevivientes, sí la queremos”, añadió Comer.

Bondi, quien reveló esta semana que está en tratamiento por cáncer de tiroides, se ha mantenido dentro de la órbita del presidente republicano aun después de haber sido destituida de su cargo a principios de abril.

Trump nombró a Bondi esta semana para integrarse a un panel de la Casa Blanca sobre inteligencia artificial, y el viernes estará acompañada por funcionarios del Departamento de Justicia, incluida Harmeet Dhillon, quien dirige la División de Derechos Civiles del departamento, actuando como su asesora legal.

Los demócratas dicen que ese arreglo constituye un conflicto de intereses.

Bondi fue una figura central en la saga de Epstein

La exsecretaria de Justicia ha sido una figura central en la tormenta política en torno a Epstein, al elevar inicialmente las expectativas de una divulgación total de lo que se conoce como los archivos Epstein, para luego dar marcha atrás. Ese giro llevó al Congreso a intervenir y aprobar una ley que exige la divulgación.

Bondi enfrentó aún más críticas cuando la divulgación de los archivos por parte del Departamento de Justicia se retrasó y luego incluyó información personal y fotos de desnudos de varias posibles víctimas. Ella ha insistido, en audiencias del Congreso, que intentaba cumplir la ley.

Por su parte, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ha realizado una investigación amplia sobre Epstein que abarca varias administraciones presidenciales.

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Pam Bondi fue diagnosticada con cáncer de tiroides



La noticia que diagnostican cáncer al exfiscal general de EE.UU., Pam Bondi, ha generado preocupación y reacciones diversas en el ámbito político nacional e internacional.

Bondi, quien se desempeñó como fiscal general bajo la presidencia de Donald Trump, ahora atraviesa un complicado momento de salud tras confirmarse la enfermedad.

Según la información difundida recientemente, Bondi fue diagnosticada tras su salida del cargo, luego que Trump la destituyó.

La noticia trasciende mientras se informa que Trump la ha propuesto para integrar el Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología, con foco en inteligencia artificial.

Su salida del Departamento de Justicia se produjo el mismo día en que acompañó al mandatario a la Corte Suprema para una audiencia sobre ciudadanía por nacimiento.

Trump destituye a Pam Bondi como fiscal general de EE.UU.

El presidente Donald Trump sorprendió al anunciar la destitución de Pam Bondi como fiscal general de Estados Unidos.

La medida ha provocado fuertes debates en torno a la independencia judicial y el uso político de esta institución.

Pam Bondi, quien ocupaba el cargo desde 2025, era considerada una aliada clave para la administración Trump.

Su salida ocurre en medio de crecientes tensiones dentro del gabinete presidencial y rumores de desacuerdos.

Entre los desacuerdos se destaca sla investigación de casos de alto perfil.

Varios analistas han señalado la relevancia de esta decisión. Bondi era una figura clave para la aplicación de las leyes federales.

Además, su cargo tenía como objetivo la protección del Estado de derecho en Estados Unidos.

Motivos de la destitución y posibles implicaciones

La remoción de Bondi pone en duda el grado de autonomía del Departamento de Justicia. Además reaviva la discusión sobre la posible interferencia del poder ejecutivo en los procesos judiciales.

Diversos sectores han comenzado a criticar la decisión, advirtiendo que podría sentar un precedente peligroso para la democracia norteamericana.

Pam Bondi podría ser acusada de desacato tras la publicar solo algunos de los archivos Epstein

El reciente intento de declarar en desacato a la fiscal general Pam Bondi por archivos Epstein ha generado polémica en el Congreso de EEUU.

Demócratas y republicanos, encabezados por Ro Khanna y Thomas Massie, exigen acceso completo a documentos vinculados al escándalo de Jeffrey Epstein que, según alegan, han sido indebidamente retenidos.

Con esto buscan arrojar luz sobre los supuestos incumplimientos en la entrega de información requerida para avanzar en las investigaciones.

En el centro de la discusión está la falta de entrega de archivos críticos, lo cual ha desatado críticas sobre posibles obstáculos a la justicia. El caso Epstein sigue siendo uno de los más sensibles y mediáticos en Estados Unidos, con fuertes repercusiones a nivel internacional.

La presión política crece, ya que tanto la opinión pública como diversos organismos reclaman transparencia máxima sobre el tema.

Ro Khanna y Thomas Massie impulsan la rendición de cuentas

La alianza poco común entre el demócrata Ro Khanna y el republicano Thomas Massie subraya la gravedad de la situación.

Ambos legisladores han solicitado formalmente que el Congreso declare en desacato a la fiscal general, argumentando que el acceso a los archivos Epstein es indispensable para esclarecer los posibles encubrimientos y responsabilidades institucionales.

El llamado a la rendición de cuentas se da en un contexto donde el escrutinio sobre el sistema judicial estadounidense continúa aumentando.

La colaboración bipartidista demuestra la urgencia de garantizar la transparencia y evitar que casos de alto perfil queden sin las respuestas que la ciudadanía espera.

Trump designa a Pam Bondi como su elección para fiscal general tras la retirada de Gaetz

El presidente electo Donald Trump ha anunciado a Pam Bondi, exfiscal general de Florida, como su candidata para ocupar el cargo de fiscal general de Estados Unidos, tras la retirada de Matt Gaetz de la consideración para el puesto.

“Durante demasiado tiempo, el Departamento de Justicia ha sido utilizado como arma contra mí y otros republicanos. Eso se acabó”, declaró Trump en su plataforma Truth Social el jueves. “Pam se encargará de devolver al DOJ a su propósito original: combatir el crimen y hacer que América sea segura nuevamente. Conozco a Pam desde hace años; es inteligente, fuerte y una luchadora de AMÉRICA PRIMERO, que hará un trabajo excepcional como fiscal general”.

La decisión llega después de que Gaetz, exrepresentante de Florida, se retirara de la contienda debido a las dificultades para obtener la aprobación del Senado. Esto ocurrió en medio del creciente debate por un informe del Comité de Ética de la Cámara de Representantes que detalla una investigación sobre acusaciones de conducta sexual inapropiada y otros presuntos delitos. Gaetz ha negado categóricamente las acusaciones tanto del comité como del Departamento de Justicia.

La nominación de Bondi deberá ser aprobada por el Senado para asumir formalmente el liderazgo del Departamento de Justicia, uno de los cargos más importantes en la aplicación de la ley en el país.

Crece la polémica tras cierre del caso Epstein: Senado busca preservar documentos y aliados de Trump piden la renuncia de Pam Bondi

La controversia en torno al caso de Jeffrey Epstein continúa creciendo en Estados Unidos, luego de que el Departamento de Justicia, junto con el FBI, emitiera un memorando oficial confirmando que no existe una “lista de clientes” ni pruebas suficientes para presentar cargos contra otras personas vinculadas al caso. Esta declaración ha desatado indignación en sectores conservadores, generando tensas reacciones contra la fiscal general Pam Bondi.

En respuesta a las críticas, el senador demócrata Chris Van Hollen introdujo una enmienda en el Comité de Asignaciones del Senado que fue aprobada por unanimidad. La medida busca preservar todos los documentos relacionados con la investigación sobre Epstein y exige la elaboración de un informe detallado. “El objetivo es la transparencia. Queremos que los hechos estén sobre la mesa para que el público pueda confiar en el manejo del caso”, explicó Van Hollen.

Sin embargo, mientras el Congreso intenta preservar pruebas y calmar la opinión pública, aliados del presidente Donald Trump han arremetido contra Pam Bondi por haber insinuado repetidamente que existía una gran cantidad de información comprometida sobre personas influyentes. En declaraciones anteriores, la fiscal prometió que revelaría una “carga de documentos” del FBI y llegó a sugerir que tenía una lista de clientes de Epstein sobre su escritorio, lista para ser examinada. Estas afirmaciones contrastan ahora con el memorando oficial que descarta evidencia de chantaje a figuras prominentes o motivos para investigar a terceros no imputados.

La decepción ha sido evidente entre figuras del movimiento conservador. Laura Loomer, conocida activista de derecha, escribió en la red social X: “¡Únanse a mí para pedir la RENUNCIA de Blondi!”. Otros influyentes como Glenn Beck, Benny Johnson y Jack Posobiec también han cuestionado duramente a Bondi por sus promesas no cumplidas.

Incluso exfuncionarios republicanos han criticado el manejo del caso. Peter Keisler, quien se desempeñó como fiscal general interino durante la administración de George W. Bush, comentó que “es problemático adoptar como hábito decir lo que sea políticamente conveniente. Tarde o temprano, eso se revierte. Tener credibilidad con los tribunales y otras instituciones es un valor que se está perdiendo”.

Cabe señalar que Bondi no fue la única en insinuar que había más detalles ocultos sobre el caso. Altos funcionarios como el actual director del FBI, Kash Patel, y su subdirector Dan Bongino, también alentaron teorías sobre una posible red de encubrimiento, al igual que el propio Trump, quien en una entrevista de 2020 se refirió a la muerte de Epstein como un posible asesinato.

Mientras tanto, la enmienda del Senado aún debe pasar por el proceso legislativo completo y ser incluida en la versión final de la ley de financiamiento del gobierno para entrar en vigor. Su aprobación definitiva está pendiente de la firma del presidente Trump, lo que podría reavivar aún más las tensiones políticas sobre un caso que, lejos de cerrarse, sigue generando controversia.

Congreso de EEUU cita a fiscal general por investigación del caso Epstein

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, James Comer, emitió este martes una citación formal contra la fiscal general Pam Bondi para que comparezca en una deposición el próximo 14 de abril. Esto es parte de la investigación sobre el caso Jeffrey Epstein.

Según la carta que acompaña la citación, el comité busca esclarecer posibles fallas en el manejo de la investigación federal relacionada con Epstein. Además, investiga a su colaboradora Ghislaine Maxwell.

Comer indicó que existen dudas sobre cómo el Departamento de Justicia condujo el proceso, así como sobre su cumplimiento con la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein.

La divulgación de estos archivos ha generado críticas de legisladores de ambos partidos. Estos consideran que la información fue excesivamente censurada y han solicitado mayor transparencia en torno a uno de los casos más polémicos en Estados Unidos.