La alcaldesa de Arcadia, California, Eileen Wang, presentó su renuncia luego de que fiscales federales de Estados Unidos la acusaran de trabajar de manera encubierta para promover intereses del gobierno chino dentro del país.

Según el Departamento de Justicia, Wang habría colaborado con funcionarios vinculados a China en campañas de propaganda dirigidas a la comunidad china-estadounidense del sur de California. Las autoridades aseguran que utilizó plataformas digitales y medios comunitarios para difundir artículos preparados por funcionarios chinos, incluyendo publicaciones relacionadas con la región de Xinjiang, donde Pekín enfrenta acusaciones internacionales por violaciones a los derechos humanos.

La exfuncionaria, de 58 años, aceptó declararse culpable de un cargo federal por actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero, delito que podría llevarla a enfrentar una condena mínima de 10 años de prisión.

La investigación también involucra a otros colaboradores que ya fueron condenados en casos relacionados con operaciones de influencia vinculadas al gobierno chino en territorio estadounidense.

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