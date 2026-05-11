“Son reales, pero no los he visto”, dijo el expresidente de EEUU sobre la posibilidad de extraterrestres en el planeta Tierra.

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha vuelto a captar la atención internacional tras declarar que estaría dispuesto a recibir a los extraterrestres si alguna vez visitan el planeta Tierra.

Durante una reciente entrevista, Obama se refirió de manera abierta al tema de la vida extraterrestre, abordando la curiosidad global sobre los ovnis y la posibilidad de contacto interplanetario.

Obama se ofrece a recibir a los extraterrestres argumentando que, como representante de la humanidad, sería su deber dialogar con seres de otros mundos.

Estas declaraciones, aunque no representan políticas oficiales, sí reflejan una postura positiva hacia el entendimiento y la convivencia con posibles visitantes del espacio.

“Si alguna vez aterrizan aquí, soy el primero en ofrecerme para encabezar la bienvenida”, expresó Obama, alimentando así el debate sobre la manera en que la sociedad y los líderes deberían afrontar un posible encuentro.

La fascinación por los ovnis y la vida extraterrestre no es un tema nuevo en la agenda mediática de Obama.

Durante su mandato, y en varias entrevistas posteriores, ha admitido que existen fenómenos aéreos no identificados que los expertos llevan años tratando de explicar, aunque insiste en la necesidad de un enfoque racional ante estas cuestiones.

Sus comentarios han generado tanto interés como escepticismo, reavivando la discusión sobre la transparencia en temas relacionados con objetos voladores y vida alienígena.

Congresista de EEUU sobre los OVNIS: “Lo que viene es enorme”

El congresista de EEUU, Tim Burchett, advierte sobre los OVNIS recientemente publicados y asegura que lo que viene será “enorme”.

Su declaración ha llamado la atención dentro y fuera de Estados Unidos, alimentando el ya creciente interés sobre la presencia de vida extraterrestre y el papel del gobierno estadounidense en la divulgación de información de alto impacto.

Durante una reciente comparecencia ante medios nacionales, Tim Burchett afirmó que la divulgación de documentos clasificados sobre OVNIS podría desatar “repercusiones globales”.

El congresista señaló que el Congreso ha sido presionado para hacer pública información que, hasta hace poco, permanecía reservada, y anticipó que los secretos que pueden salir a la luz “removerán al mundo tal y como lo conocemos”.

Expertos opinan que la advertencia del congresista de EEUU puede empujar a otras naciones a reexaminar sus propios archivos OVNIS.

En América Latina, la expectativa es creciente, dada la histórica fascinación por el fenómeno extraterrestre. Además, la comunidad científica internacional busca analizar el contenido de estos documentos, que podrían cambiar nuestra comprensión sobre el universo y la vida más allá de la Tierra.

Trump quiere liberar todos los documentos clasificados sobre vida extraterrestre

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, volvió a captar la atención internacional tras asegurar que publicaría archivos secretos sobre vida extraterrestre.

Trump indicó que las agencias gubernamentales disponen de información sobre fenómenos anómalos no identificados. Este dato interesa a millones de curiosos y entusiastas del tema en todo el mundo.

En años recientes, el tema de los ovnis y la vida extraterrestre ha generado titulares. Esto ocurrió especialmente luego de que el Pentágono admitiera la existencia de investigaciones sobre objetos voladores inexplicados.

Las declaraciones de Trump reavivan la discusión sobre cuánto sabe el gobierno de EEUU. También reavivan la discusión sobre si realmente existen pruebas contundentes al respecto.

“Basándome en el tremendo interés mostrado, daré instrucciones al secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias relevantes para que comiencen el proceso de identificar y liberar archivos gubernamentales relacionados con seres alienígenas y vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI o UAP, por sus siglas en inglés) y objetos voladores no identificados (ovnis), así como cualquier y toda otra información conectada con estos asuntos sumamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes”, publicó Trump en su red social.

¿Qué dicen las agencias y expertos?

Hasta ahora, las agencias gubernamentales, como la NASA y el Departamento de Defensa, han publicado algunos informes sobre fenómenos anómalos no identificados, pero sin confirmar contactos directos con vida extraterrestre.

Sin embargo, figuras políticas y exfuncionarios han insistido en la necesidad de una mayor transparencia.

Los extraterrestres “viven” entre nosotros, asegura un estudio de Harvard

Una increíble revelación han hecho científicos de la Universidad de Harvard sobre la posibilidad de vida extraterrestre entre nosotros.

De acuerdo con el trabajo realizado por académicos de la reconocida universidad, la vida extraterrestre es más real de lo que pensamos.

Según datos proporcionaos por los investigadores del programa Human Flourishing los extraterrestres viven entre nosotros en forma humana.

Al respecto, se indicó que estos seres vivirían bajo tierra y en una base dentro de la Luna, algo que tiene relación con la decisión de no volver a visitar el satélite.

“Los ovnis (objetos aéreos no identificados) pueden ser naves espaciales que visitan a sus amigos alienígenas con bases en la Tierra”, cita el informe que ha generado expectativa a nivel mundial.

La investigación surge de la necesidad de conocer más sobre los “criptoterrestres”, una civilización no humana tecnológicamente avanzada que fue destruida hace mucho tiempo por el diluvio.

Esta civilización vivirían bajo la tierra y descenderían de homínidos o e dinosaurios inteligentes.

“Podrían estar disfrazándose de humanos para encajar, pueden haber venido del futuro de la Tierra o podrían haber descendido de dinosaurios inteligentes”, agrega el informe.

Los resultados de los académicos sobre los extraterrestres, ofrecen una explicación alternativa no convencional para los avistamientos.

“La posibilidad que los objetos aéreos no identificados puedan involucrar formas de inteligencia no humana que ya están presentes en el entorno de la Tierra en algún sentido viviendo entre nosotros.

La hipótesis de que los seres de otros planetas ya han poseído la tierra se suma a tres teorías más sobre la existencia de estos seres.

Según la investigación, existen los criptoterrestres humanos, lo homínidos o terópodos criptoterrestres que son una civilización tecnológicamente avanzada que consiste en algún animal terrestre que evolucionó, los criptoterrestres extratemporales que llegaron a la tierra en naves.

La cuarta teoría sería los criptoterrestres mágicos que parecen más ángeles.

El interés de los ovnis en el mundo ha aumentado considerablemente en los últimos diez años ante el aumento de los avistamientos.

“Puede que sea excesivamente improbable, pero esperamos que este artículo haya demostrado que, a pesar de todo, debería tenerse en cuenta a la hora de intentar comprender el misterio empírico del UAP”, concluye la polémica investigación.

“Informante” revela que Estados Unidos posee naves extraterrestres “intactas

Un exmiembro de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial aseguró que sí existen los extraterrestres y que vehículos de origen exótico no humano han aterrizado o se han estrellado en la Tierra.

La noticia llega a pocos días que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) hizo su primer anuncio oficial sobre la existencia de objetos voladores no identificados (ovnis) y la vida extraterrestre.

Mientras la NASA señaló que no se cuenta con pruebas exactas sobre la existencia de los seres de otros planetas, este veterano de la Fuerza Aérea sostiene que sí existen.

“En este punto, realmente no tenemos ningún dato explícito que sugiera que hay una conexión entre los objetos no identificados y la vida extraterrestre”, dijo el científico de la NASA David Grinspoon.

Según David Charles Grush, el gobierno le negó acceso a un programa de recuperación de materiales que incluía evidencias físicas de naves espaciales y hasta politos muertos. “Naturalmente, cuando recuperas algo que ha aterrizado o se ha estrellado. A veces te encuentras con pilotos muertos y lo creas o no, tan fantástico como suena, es verdad”.

“Son vehículos técnicos de recuperación de origen extraterrestre, llámenlo nace espacial si quieren, vehículos de origen exótico no humano que han aterrizado o se han estrellado”, dijo el experto.

Este exfuncionario que asegura que sí existen los extraterrestres, cuenta con 14 años de experiencia como miembro de la Agencia Geoespacial y de la Oficina Nacional de Reconocimiento.

Grush recurrió a la prensa luego que proporcionó un informe con datos clasificados para el inspector general del Departamento de Defensa. Desafortunadamente, su identidad fue revelada y ahora denuncia represalias.

— Zack James (@ZackJamesOBZ) June 5, 2023





Ross: We have spacecraft from another species?

David: We do. Yeah.

Today at 6pm EST, @rosscoulthart‘s interview with David Charles Grusch will air on @NewsNation.

Earlier today, @Debriefmedia published an article on Grusch and his knowledge of the US’ UAP retrieval program.… pic.twitter.com/bgcVKCoTB7