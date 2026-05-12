El estado de Florida cerrará a principios de junio el centro de detención para migrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en la zona de los Everglades, según reportes de medios estadounidenses citando fuentes cercanas a la operación del lugar.

De acuerdo con la información divulgada, las autoridades ya notificaron a contratistas y proveedores que los detenidos serán trasladados en las próximas semanas y que posteriormente comenzará el desmantelamiento de las instalaciones.

El centro fue inaugurado el año pasado como parte de las políticas migratorias impulsadas por sectores republicanos y respaldadas por el presidente Donald Trump. Sin embargo, desde su apertura enfrentó fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, ambientalistas y legisladores demócratas, quienes denunciaron condiciones inhumanas dentro del recinto.

Visitas realizadas por congresistas y testimonios de familiares de detenidos señalaron problemas como calor extremo, hacinamiento, presencia de insectos y acceso limitado a representación legal. A pesar de ello, autoridades migratorias defendieron el funcionamiento del centro y aseguraron que cumplía con estándares adecuados de detención.

El gobernador Ron DeSantis confirmó recientemente que el lugar siempre fue concebido como una instalación temporal. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional indicó que continúa evaluando las necesidades operativas relacionadas con la detención de migrantes.

Hasta ahora no se ha informado oficialmente a qué instalaciones serán trasladadas las casi 1.400 personas que permanecían detenidas en el centro.

Jueza ordena a Trump detener la construcción de Alligator Alcatraz