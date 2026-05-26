Apple sorprendió al mundo tecnológico y deportivo tras colaborar con la MLS para transmitir un partido completo entre LA Galaxy y Houston Dynamo FC utilizando exclusivamente 15 unidades del iPhone 17 Pro Max.

El encuentro se convirtió en el primer evento deportivo de gran nivel grabado totalmente con teléfonos inteligentes y sin el respaldo de cámaras tradicionales de televisión. Los dispositivos fueron colocados en distintos puntos del estadio para capturar ángulos cercanos y tomas dinámicas imposibles de lograr fácilmente con equipos convencionales.

Uno de los aspectos más comentados por los espectadores fue la cercanía de las imágenes, especialmente en cámaras ubicadas dentro de las porterías y a nivel de cancha, lo que ofreció una experiencia más inmersiva para el público.

Sin embargo, la transmisión también generó críticas. Algunos usuarios señalaron problemas de compresión, pérdida de nitidez y texturas borrosas al ver el partido en pantallas grandes, lo que abrió el debate sobre las limitaciones de los smartphones en producciones deportivas de gran escala.

Además, varios especialistas destacaron que, aunque el iPhone 17 Pro Max fue la pieza principal de la grabación, la producción estuvo acompañada por equipos profesionales, soportes especiales y lentes de alto costo que superaban ampliamente el precio de los propios teléfonos.

A pesar de las opiniones divididas, el experimento reafirma el interés de Apple por posicionar al iPhone como una herramienta profesional para la grabación de video y demuestra cómo la tecnología móvil continúa ganando espacio dentro de la industria audiovisual.

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