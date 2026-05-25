La salida de Lionel Messi durante el empate 4-4 entre Inter Miami y Philadelphia Union generó preocupación a solo 17 días del inicio de la Copa del Mundo 2026.

El capitán de la selección argentina arrancó como titular en el último partido de las “Garzas” antes de la pausa de la MLS por el torneo mundialista. Sin embargo, al minuto 72 sorprendió al desentenderse de una jugada ofensiva y pedir su cambio de inmediato.

Aunque hasta el momento no existe un parte médico oficial, las imágenes del delantero rosarino abandonando el terreno de juego despertaron inquietud tanto en el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni como entre millones de aficionados.

La posible molestia física del campeón del mundo mantiene en alerta a Argentina y al entorno futbolístico internacional, a la espera de conocer el estado real del jugador de cara al Mundial 2026.

El Mundial 2026 tendrá nuevas reglas y el formato más grande de la historia