Redacción / AP.- La noticia del rescate de exploradores en Laos se ha convertido en uno de los sucesos más comentados de las últimas horas.

Una misión internacional de equipos especializados logró salvar a un grupo de personas que había quedado atrapado en una cueva, generando gran expectativa y esperanza en la comunidad global.

El incidente ocurrió en una extensa cavidad subterránea que presentó serios desafíos para los rescatistas.

Las intensas lluvias y la falta de visibilidad complicaron las tareas en la cueva de Laos, pero gracias a la colaboración entre distintos países y la utilización de tecnología de punta, fue posible localizar y extraer a los exploradores con vida.

Según reportes, la operación requirió la intervención de expertos en espeleología y equipos de buceo de rescate, quienes coordinaron sus acciones bajo presión para enfrentar las adversas condiciones del lugar.

En operaciones de este tipo, la supervivencia de los atrapados depende no solo de la experiencia de los rescatistas, sino también del apoyo logístico y la cooperación internacional.

Este caso recuerda al famoso rescate de la cueva Tham Luang en Tailandia (2018), y pone en evidencia la importancia de la preparación y la respuesta rápida para salvar vidas en situaciones extremas.

Mued, el primer hombre rescatado, fue visto sonriendo y diciendo: “Estoy bien. Todavía tengo fuerzas”, mientras buzos expertos lo escoltaban a través del sistema.

Los hombres atrapados se encontraban a más de 200 metros de la entrada de la cueva en Laos, que desciende con una pendiente de 45 grados.

Los rescatistas están escalando pozos y arrastrándose por estrechos túneles para llegar hasta ellos, una tarea que lleva horas.

Buzos de varios países se sumaron al esfuerzo de rescate en Laos



Las cinco personas fueron halladas por buzos el miércoles, y los rescatistas tenían dos importantes tareas: sacar a los cinco y encontrar a otras dos personas que siguen desaparecidas.

Las evacuaciones de los otros cuatro fueron suspendidas hasta el día siguiente porque no estaban listos, dijo Chakkit Taengtang, de la Asociación Sai Than, una de las organizaciones de rescate tailandesas que se encuentran en el lugar.

El viernes, los equipos de rescate habían sacado agua de los pasadizos de la cueva inundada, pero una tormenta matutina complicó su trabajo. Los hombres atrapados ya han recibido agua, alimentos blandos y mantas térmicas para mantenerlos calientes.

Según reportes, los aldeanos entraron a la cueva la semana pasada para buscar minerales valiosos antes de quedar atrapados por inundaciones repentinas que impidieron su salida. Otro aldeano logró escapar a tiempo y alertó a las autoridades sobre los siete que quedaron atrapados.

Un video grabado dentro de la cueva el jueves ilustró vívidamente la desesperación que sentían los hombres atrapados.

El buzo rescatista tailandés Norrased Palasing habló con un aldeano atrapado llamado Khamla, quien instó a los buzos a permitir que el grupo intentara nadar para salir de inmediato.

“No puedo seguir. No tengo fuerzas”, dijo.

Norrased buscó tranquilizarlo, diciéndole que el agua estaba siendo drenada, y entregándole mantas y comida. Le advirtió que comiera despacio para evitar problemas digestivos.

Cavers or rescuers navigate a dark, wet cave, their headlamps cutting through the gloom and highlighting the rugged, damp rock formations.

Los rescatistas deben sopesar los riesgos en la cueva de Laos

Equipos de rescate de Laos y la vecina Tailandia se unieron a colegas japoneses y malasios. También se informó que especialistas de Indonesia y Francia acudirían al sitio, ubicado en una zona escarpada de la provincia central de Xaisomboun, a unos 120 kilómetros (75 millas) al norte de Vientiane, la capital.

Trabajando en la oscuridad en un entorno desconocido, los buzos tuvieron que abrirse paso por estrechos pasadizos retorcidos e inundados con paredes afiladas.

Un buen plan de rescate depende de “la duración de las inmersiones, las restricciones y el tamaño mismo de los pasadizos en los que están, así como del apoyo disponible”, dijo Gary Mitchell, funcionario de prensa del South & Mid Wales Cave Rescue Team, asociado con el British Cave Rescue Council.

Otras necesidades normalmente incluyen el espacio y el equipo para recargar cilindros de aire u oxígeno, y un equipo médico.

Al mismo tiempo, los rescatistas deben sopesar los altos riesgos de guiar a sobrevivientes sin habilidades de buceo a través de agua con visibilidad nula frente a la estrategia de esperar a que los niveles de agua bajen, dijo Mitchell, quien participó en el complejo rescate en el norte de Tailandia de 12 niños y su entrenador de fútbol, realizado en 2018. Varios de los buzos en el sitio en Laos también participaron en ese rescate.

“No se puede dejar a la gente bajo tierra demasiado tiempo sin apoyo médico, sin comida adecuada, sustento, agua limpia… antes de que su condición se deteriore”, advirtió Mitchell el jueves desde Gales en una entrevista en video.

Los cinco aldeanos hallados el miércoles fueron identificados por sus nombres de pila como Khamla, Mued, Ee, Ing y Laen. Según informes, estaban en buen estado de salud, pero exhaustos por la deshidratación y la falta de comida.

En un video filmado por el buzo tailandés, Norrased Palasing, se mostró el emotivo momento en que él y el instructor de buceo finlandés, Mikko Paasi, salieron del agua y descubrieron a los hombres atrapados sentados sobre una roca rodeada por agua.

Mued envió un mensaje a su familia ante la cámara, diciendo: “No se preocupen, mamá, papá. Sigo con fuerza, estoy sano. Mañana estaré en casa. Los amo, mamá y papá”.

Según funcionarios de Laos, los habitantes de la zona suelen recolectar alimentos en los alrededores montañosos para ganarse la vida.

Rescuers work in a dark, confined space, assisting an individual during an operation.

Los aldeanos habrían estado buscando oro

Los aldeanos entraron en la cueva para buscar yacimientos de oro, según reportes. Bounphong Khammanyvong, un funcionario local de Longcheng, el distrito donde se encuentra la cueva, explicó que habían notado rocas o arena con colores inusuales en ella, por lo que entraron con la esperanza de excavarlas para ver si eran valiosas.

El jueves, en una entrevista con el medio local Xaisomboun Province Television, Bounphong dijo que los aldeanos entraron a la cueva el 20 de mayo, contradiciendo a los rescatistas que sitúan la fecha en el 19 de mayo.