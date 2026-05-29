Netanyahu confirmó un avance significativo en un punto que funciona como referencia militar y política dentro de la campaña contra Hezbolá.

La tensión en Medio Oriente se elevó tras la noticia de que Israel cruza el río Litani, adentrándose más en territorio del Líbano en una ofensiva militar directa contra Hezbolá.

El movimiento, confirmado este 29 de mayo, marca un cambio relevante en las operaciones israelíes en la región, que hasta ahora se habían concentrado mayoritariamente al sur de este emblemático río.

Durante las últimas semanas, los enfrentamientos entre fuerzas israelíes y combatientes de Hezbolá habían aumentado su intensidad en la frontera.

Sin embargo, este avance militar israelí más allá del Litani, adentrando a el Líbano, representa una declaración de intenciones, buscando golpear de frente a las fuerzas del grupo chií libanés.

Según reportes, las tropas israelíes aseguran que su objetivo es debilitar la capacidad operativa de Hezbollah y obligarlo a replegarse lejos de la frontera con Israel.

Históricamente, el río Litani ha sido una línea roja en las operaciones militares en Líbano. El actual avance israelí recuerda a los episodios de 2006, aunque las autoridades aseguran que la escala y los objetivos son diferentes.

El gobierno israelí sostiene que la operación es una respuesta a los ataques recientes de Hezbolá y pretende reducir las amenazas al norte del país.

Para la población civil en el sur de Líbano, el escenario significa una escalada en la inseguridad y el desplazamiento, según reportan organismos humanitarios.

La comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de la ofensiva y sus posibles repercusiones en la estabilidad regional.

Israel tomará el control del Líbano

El gobierno de Israel ha anunciado que asumirá el control militar del territorio de Líbano desde el río Litani hacia el sur.

La decisión, presentada como una medida para garantizar la seguridad nacional, llega en un contexto de fuerte tensión con el grupo armado Hezbollah y tras recientes intercambios de fuego en la frontera.

La palabra clave “Israel control militar sur de Líbano” resalta el alcance y la intención de la acción israelí, que tensa aún más la ya frágil situación en la región.

Según fuentes oficiales israelíes, la franja comprendida hasta el Litani será patrullada para evitar ataques a su territorio, en respuesta al aumento de incidentes fronterizos.

El principal objetivo de esta ofensiva, señalan analistas, es debilitar la infraestructura de Hezbollah cerca de la frontera norte de Israel.

El movimiento chií, respaldado por Irán, mantiene posiciones en el sur de Líbano, desde donde, según Israel, planifica o lanza ataques.

Esto incrementa la preocupación regional, pues la estrategia israelí podría desencadenar una nueva escalada militar.

La decisión ha provocado reacciones de alerta en la comunidad internacional.

La ONU ha advertido sobre el riesgo de un conflicto mayor en Líbano, mientras distintas organizaciones instan a una solución diplomática.

El río Litani, históricamente considerado una línea roja para la seguridad israelí, vuelve al centro de la agenda geopolítica, mientras la población local teme desplazamientos y mayor violencia.

Imágenes cortesía.

Presidente de Líbano se niega a hablar con Netanyahu

El presidente de Líbano se negó el jueves a hablar con el primer ministro israelí, poco antes de lo que hubiera sido la primera conversación directa entre los líderes de los dos países en más de 30 años, dijo a The Associated Press un funcionario del gobierno.

El presidente estadounidense Donald Trump había anunciado que los líderes hablarían sobre detener los combates entre Israel y el grupo libanés Hezbolá.

Pero el presidente libanés Joseph Aoun declinó hablar con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, reveló a The Associated Press un funcionario del gobierno familiarizado con los acontecimientos.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones, dijo que las declaraciones se hicieron durante una llamada con el secretario de Estado Marco Rubio y que Washington “entiende la posición de Líbano”.

La oficina de Aoun reconoció una llamada con Rubio en una declaración pública, pero no mencionó la posibilidad de conversaciones con Netanyahu. La oficina de Netanyahu tampoco lo hizo.

Mientras tanto, el poderoso jefe del ejército de Pakistán se reunió con el presidente del Parlamento de Irán como parte de los esfuerzos internacionales para presionar por una extensión a un alto al fuego que pausó casi siete semanas de guerra entre Israel, Estados Unidos y la República Islámica.

Líbano e Israel celebraron las primeras conversaciones directas en décadas

Líbano e Israel celebraron el martes en Washington sus primeras conversaciones diplomáticas directas en décadas tras más de un mes de guerra entre Israel y Hezbollah, respaldado por Irán.

Líbano ha insistido en una tregua entre Israel y Hezbollah antes de entablar conversaciones directas, al tiempo que se ha comprometido a desarmar al grupo.

Washington no ha declarado públicamente su apoyo a un cese del fuego como condición previa, y el gobierno israelí ha enmarcado las conversaciones como negociaciones de paz con un enfoque en desarmar a Hezbollah, un grupo libanés respaldado por Irán.

Israel y Hezbolá intercambiaron fuego a través de la frontera, con Hezbolá apuntando a localidades del norte de Israel con cohetes y drones. El fuego israelí contra el sur de Líbano se intensificó, especialmente alrededor de las ciudades de Tiro, Nabatieh y la estratégica localidad de Bint Jbeil cerca de la frontera con Israel.

Israel y Líbano llevan técnicamente en guerra desde que se estableció Israel en 1948, y Líbano sigue profundamente dividido sobre el acercamiento diplomático con Israel.

Las tropas israelíes se adentraron más en el sur de Líbano para crear lo que los funcionarios han llamado una “zona de seguridad”, que Netanyahu ha dicho que se extenderá al menos de 8 a 10 kilómetros (de 5 a 6 millas) dentro de Líbano.

General paquistaní se reúne con el presidente del Parlamento iraní

El general del ejército paquistaní Asim Munir se reunió el jueves en Irán con el presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Qalibaf, informó la televisión estatal iraní. Qalibaf ha surgido como el principal negociador de su país.

Persistía la incertidumbre sobre si la frenética actividad diplomática podía conducir a un acuerdo duradero conforme el cese del fuego de dos semanas entraba en su segunda mitad. La guerra de Irán ha matado a miles de personas y han trastocado los mercados mundiales al interrumpir el flujo de petróleo.

La cadena de televisión no proporcionó detalles. No hubo comentarios de Pakistán, que ha surgido como un mediador clave después de que acogiera conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán en Islamabad que, según las autoridades, ayudaron a reducir las diferencias entre ambas partes. Los mediadores buscan una nueva ronda antes de que la tregua expire la próxima semana.

La Casa Blanca indicó que cualquier conversación adicional sobre Irán probablemente se celebraría en la capital paquistaní, Islamabad, aunque no se había tomado ninguna decisión sobre si se reanudarían las negociaciones. El frágil alto al fuego se mantiene pese al bloqueo naval de Estados Unidos a los puertos iraníes y las contraamenazas iraníes de atacar puertos regionales al otro lado del mar Rojo.

La guerra ha sacudido los mercados y ha inquietado a la economía mundial, ya que se ha interrumpido el transporte marítimo y los ataques aéreos han destrozado infraestructura militar y civil en toda la región. Los precios del petróleo han remitido en los últimos días ante la esperanza de un fin de los combates, y las acciones en Estados Unidos el miércoles superaron los récords establecidos en enero.



