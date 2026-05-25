DENVER–(BUSINESS WIRE)–Virta Health Corp. y Virta Medical PC (en adelante, colectivamente “Virta Health”) emiten este aviso sustitutivo a raíz de un incidente de seguridad con el objetivo de brindar información a los usuarios y compartir los recursos disponibles para quienes deseen proteger aún más su información personal. La privacidad y la protección de la información son prioridad fundamental para Virta Health.

El 24 de marzo de 2026, Virta Health identificó una actividad no autorizada limitada a un repositorio de datos independiente de nuestra plataforma de producción actual. Una vez descubierta, tomamos medidas de inmediato para proteger el entorno, iniciamos una investigación para comprender el alcance del incidente, contratamos a expertos externos en ciberseguridad para que realizaran una revisión independiente y notificamos a las autoridades.

La investigación reveló que el incidente se limitó al repositorio de datos, donde posiblemente se haya accedido a ciertos archivos. Tras una investigación exhaustiva de los datos afectados, descubrimos que existe la posibilidad de que se haya expuesto cierta información personal. Aunque la investigación forense no pudo descartar la posibilidad de que un actor desconocido haya accedido a esta información, por el momento no hay indicios de que se haya hecho un uso indebido de la información.

Una vez concluida dicha labor investigativa, Virta Health comenzó a notificar a las personas potencialmente afectadas de las que se disponía de direcciones postales válidas.

Virta Health ha habilitado una línea de asistencia especial para responder a cualquier pregunta sobre el incidente y atender las inquietudes relacionadas con el mismo. El centro de atención telefónica está disponible de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00, hora del Este, excepto los festivos importantes de EE. UU., y puede comunicarse con él llamando al 833-502-8832. También puede contactarnos escribiendo a incident@virtahealth.com.

Para más información, visite https://www.virtahealth.com/notice-of-data-event.

Virta Health considera la privacidad y la seguridad de la información como cuestiones de extrema importancia y lamenta cualquier inquietud que este incidente pueda causar.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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El centro de atención telefónica está disponible de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00, hora del Este, excepto los festivos importantes de EE. UU., y puede comunicarse con él llamando al 833-502-8832. También puede contactarnos escribiendo a incident@virtahealth.com.