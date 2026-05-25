- Avanzanite comercializará y distribuirá PYRUKYND en Europa en el marco de su acuerdo exclusivo con Agios
- Avanzanite ha asumido el compromiso de colaborar con las autoridades locales de la UE para facilitar el acceso a PYRUKYND a los pacientes adultos con talasemia
ÁMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Avanzanite Bioscience B.V., una empresa farmacéutica europea en fase comercial y en rápido crecimiento que se especializa en las enfermedades raras, ha informado hoy que su socio, Agios Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: AGIO), una empresa biofarmacéutica en fase comercial radicada en Cambridge, Massachusetts, que se dedica a ofrecer medicamentos innovadores para los pacientes con enfermedades raras, ha anunciado que la Comisión Europea le ha otorgado la autorización de comercialización de PYRUKYND® (mitapivat), un activador oral de la piruvato quinasa (PK), para tratar a los adultos con anemia asociada a la alfa o beta-talasemia dependiente o no dependiente de las transfusiones, con la designación de medicamento huérfano.
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