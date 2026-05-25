Avanzanite comercializará y distribuirá PYRUKYND en Europa en el marco de su acuerdo exclusivo con Agios

Avanzanite ha asumido el compromiso de colaborar con las autoridades locales de la UE para facilitar el acceso a PYRUKYND a los pacientes adultos con talasemia

ÁMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Avanzanite Bioscience B.V., una empresa farmacéutica europea en fase comercial y en rápido crecimiento que se especializa en las enfermedades raras, ha informado hoy que su socio, Agios Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: AGIO), una empresa biofarmacéutica en fase comercial radicada en Cambridge, Massachusetts, que se dedica a ofrecer medicamentos innovadores para los pacientes con enfermedades raras, ha anunciado que la Comisión Europea le ha otorgado la autorización de comercialización de PYRUKYND® (mitapivat), un activador oral de la piruvato quinasa (PK), para tratar a los adultos con anemia asociada a la alfa o beta-talasemia dependiente o no dependiente de las transfusiones, con la designación de medicamento huérfano.









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