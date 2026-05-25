La evidencia a largo plazo y los datos en el mundo real comprueban que BRUKINSA es el tratamiento base de la leucemia linfocítica crónica

Tres presentaciones en la ASCO ponen de relieve la rápida expansión del programa para tumores sólidos de BeOne

SAN CARLOS, California–(BUSINESS WIRE)–BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), una compañía global especializada en oncología, anunció hoy que más de 60 presentaciones científicas sobre enfermedades hematológicas malignas y tumores sólidos fueron aceptadas para la reunión anual 2026 de la American Society of Clinical Oncology (ASCO), que tendrá lugar del 29 de mayo al 2 de junio en Chicago, y el congreso de la European Hematology Association (EHA) 2026, que tendrá lugar del 11 al 14 de junio en Estocolmo.





Continuamos elevando el estándar del tratamiento para la leucemia linfocítica crónica

En la ASCO y la EHA 2026, BeOne Medicines presentará su liderazgo en hematología con resultados que abarcan desde terapias de referencia hasta innovaciones de próxima generación en leucemia linfocítica crónica, linfoma de células del manto y otras neoplasias malignas de células B. Los datos ponen de relieve resultados sólidos a largo plazo, una respuesta duradera en diversas poblaciones de pacientes y un enfoque riguroso para el desarrollo de futuros regímenes terapéuticos. En conjunto, estos datos subrayan la estrategia de BeOne de liderar la ciencia en materia de hematología y el impacto en los pacientes estableciendo un estándar actual y, a su vez, a definir el futuro de la leucemia linfocítica crónica.

Amit Agarwal, M.D., Ph.D., director médico de Hematología de BeOne Medicines, señaló:

“Los datos de seguimiento a setenta y ocho meses de SEQUOIA destacan lo que se requiere para mantener el liderazgo en materia de leucemia linfocítica crónica a largo plazo: eficacia prolongada, capacidad para secuenciar tratamientos y confianza en las decisiones en la primera línea de tratamientos. Bpartir de ese liderazgo, nos entusiasma impulsar rápidamente la próxima generación de medicamentos, incluidas las combinaciones con sonrotoclax y nuestro modulador selectivo de la tirosina-cinasa de Bruton (BTK), BGB-16673, concebidos para ampliar las posibilidades de tratamiento para los pacientes en todas las líneas terapéuticas”.

Las principales presentaciones relacionadas con la leucemia linfocítica crónica incluyen:

Nuevos resultados del ensayo SEQUOIA con 78 meses de datos de seguimiento respaldan que BRUKINSA ® (zanubrutinib) es el inhibidor de la BTK de referencia para la leucemia linfocítica crónica, con un control sostenido de la enfermedad que sigue redefiniendo las expectativas de pacientes y médicos respecto de los resultados que puede ofrecer una terapia de primera línea a largo plazo. Los datos se presentarán tanto en la ASCO como en la EHA.

respaldan que BRUKINSA (zanubrutinib) es el inhibidor de la BTK de referencia para la leucemia linfocítica crónica, con un control sostenido de la enfermedad que sigue redefiniendo las expectativas de pacientes y médicos respecto de los resultados que puede ofrecer una terapia de primera línea a largo plazo. Los datos se presentarán tanto en la ASCO como en la EHA. Un análisis de subgrupos de SEQUOIA —que comprende una de las cohortes más grandes y con seguimiento más prolongado de pacientes de 80 años o más, con el seguimiento más extenso que se haya informado en un ensayo de fase 3 de leucemia linfocítica crónica — evidenció que la edad no limitó los beneficios del tratamiento. Los datos se presentarán en el congreso de la EHA 2026.

— evidenció que la edad no limitó los beneficios del tratamiento. Los datos se presentarán en el congreso de la EHA 2026. En la presentación del congreso de la EHA 2026 de los datos actualizados del modulador selectivo de la tirosina-cinasa de Bruton (BTK) de referencia de BeOne, el BGB-16673, en pacientes con leucemia linfocítica crónica en recaída o refractaria (R/R) , se demostrará su actividad prometedora y duradera, así como un perfil de seguridad manejable. También se presentará un póster adicional con datos inéditos del BGB-16673 en pacientes sin tratamiento previo con moduladores selectivos de la BTK. El BGB-16673 es el modulador selectivo de la BTK más avanzado en la clínica y más de 1100 pacientes han recibido dosis.

, se demostrará su actividad prometedora y duradera, así como un perfil de seguridad manejable. También se presentará un póster adicional con datos inéditos del BGB-16673 en pacientes sin tratamiento previo con moduladores selectivos de la BTK. El BGB-16673 es el modulador selectivo de la BTK más avanzado en la clínica y más de 1100 pacientes han recibido dosis. Datos de la combinación solo por vía oral del inhibidor de BCL2 de referencia de BeOne, sonrotoclax, más zanubrutinib (ZS) en leucemias linfocíticas crónicas, demostraron respuestas sostenidas, una velocidad sin precedentes para alcanzar una enfermedad residual mínima (EMR) indetectable, remisiones duraderas y un perfil de seguridad generalmente bien tolerado. Estos datos potencial de un enfoque terapéutico de próxima generación y tiempo limitado, concebido para ofrecer resultados sostenidos a largo plazo sin comprometer la durabilidad de la respuesta ni la seguridad. Los datos se presentarán en formato póster en la reunión anual 2026 de la ASCO y en el congreso de la EHA 2026.

Impulsar una cartera de alto potencial para tumores sólidos

BeOne Medicines pondrá de relieve el sólido avance de su extensa y diversa cartera para tumores sólidos en la reunión de la ASCO, con siete activos únicos incluidos en tres presentaciones orales y ocho pósteres. Los datos abarcan terapias comercializadas y candidatos en investigación, incluidos resultados que muestran el perfil diferenciado del inhibidor de PD-1 TEVIMBRA® (tislelizumab) en cáncer de pulmón y gastrointestinal, así como en combinación con el novedoso agente dirigido a la proteína HER2, ZIIHERA® (zanidatamab). El acelerado modelo de desarrollo de la compañía está impulsando avances en todas las fases del desarrollo clínico y produciendo datos convincentes que respaldan el potencial de estas terapias para modificar el abordaje terapéutico en áreas donde hay muchas necesidades médicas no satisfechas.

Mark Lanasa, M.D., Ph.D., director médico de Tumores Sólidos de BeOne Medicines, señaló:

“En ASCO 2026, mostraremos la fortaleza científica de BeOne, la amplitud de nuestra cartera de desarrollo y la velocidad con la que impulsamos la innovación para los pacientes. Con varios programas avanzando de manera simultánea hacia estudios fundamentales, estamos consolidando un liderazgo sostenido en cánceres de mama, ginecológico, pulmonar y gastrointestinal, áreas donde aún existen importantes necesidades médicas no satisfechas”.

Las principales presentaciones de datos de nuestros programas de tumores sólido incluyen lo siguiente:

Primera divulgación de datos de fase 1 del inhibidor de CDK4 altamente selectivo (BGB-43395) que muestra efectos antitumorales y un perfil de seguridad y tolerabilidad en cánceres de mama HR positivo/HER2 negativo en primeras líneas de tratamiento.

que muestra efectos antitumorales y un perfil de seguridad y tolerabilidad en cánceres de mama HR positivo/HER2 negativo en primeras líneas de tratamiento. Presentación oral rápida del BG-C9074, un prometedor conjugado anticuerpo-fármaco (ADC) dirigido a B7-H4 , que incluye datos de escalamiento de dosis y expansión de seguridad de fase 1.

, que incluye datos de escalamiento de dosis y expansión de seguridad de fase 1. Presentación oral rápida sobre el BGB-B2033, un anticuerpo biespecífico GPC3 x 4-1BB, seguramente el primero en su clase, con los primeros datos clínicos de un estudio de fase 1 en pacientes con carcinoma hepatocelular sometidos a múltiples tratamientos.

GPC3 x 4-1BB, seguramente el primero en su clase, con los primeros datos clínicos de un estudio de fase 1 en pacientes con carcinoma hepatocelular sometidos a múltiples tratamientos. Presentación oral rápida con un análisis por subgrupos de PD-L1 del estudio HERIZON-GEA-01, en el que TEVIMBRA en combinación con ZIIHERA y quimioterapia demostró una mejoría estadísticamente significativa en la supervivencia general y la supervivencia sin evolución en pacientes con adenocarcinoma gastroesofágico HER2 positivo, independientemente de la expresión de PD-L1 (en colaboración con Jazz Pharmaceuticals).

Transmisión web para inversores centrada en los datos de la cartera de desarrollo en la reunión de la ASCO

BeOne realizará una transmisión web para inversionistas el 1 de junio de 2026 a las 7:00 p. m. (hora del centro) u 8:00 p. m. (hora del este), encabezado por John V. Oyler, cofundador, presidente y director ejecutivo, junto con el equipo directivo de la compañía y líderes de opinión invitados. En la transmisión se revisarán los aspectos clínicos y corporativos más destacados de las presentaciones en la ASCO, se ofrecerán actualizaciones sobre la cartera de desarrollo y las plataformas globales de I+D de BeOne, y se abordarán las prioridades estratégicas y capacidades de ejecución que impulsan el crecimiento a largo plazo de la compañía.

La información detallada para el acceso al seminario web está disponible en el sitio web de BeOne: http://ir.beonemedicines.com, https://hkexir.beonemedicines.com y https://sseir.beonemedicines.com. Habrá un archivo disponible con la transmisión en el sitio web de la compañía.

Lista completa de las presentaciones de BeOne en la ASCO:

Hematología

BRUKINSA® (Zanubrutinib)

Título del abstract Detalles de la presentación Autor principal Tratamientos subsecuentes y tiempo hasta la segunda supervivencia sin evolución en pacientes con leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas sin tratamiento previo que recibieron zanubrutinib o bendamustina-rituximab en el estudio SEQUOIA Presentación en póster: 544 Título de la sesión: Sesión de pósteres. Enfermedades hematológicas malignas: linfoma y leucemia linfocítica crónica Fecha y hora de la sesión: 1 de junio de 2026, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. (hora del centro) Constantine S. Tam Panorama terapéutico posterior al uso de inhibidores covalentes de la tirosina-cinasa de Bruton en linfoma de células del manto: Datos del mundo real sobre patrones de tratamiento, interrupción terapéutica y utilización de recursos de atención médica Presentación en póster: 556 Título de la sesión: Sesión de pósteres. Enfermedades hematológicas malignas: linfoma y leucemia linfocítica crónica Fecha y hora de la sesión: 1 de junio de 2026, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. (hora del centro) Alvaro Alencar Resultados en el mundo real observados en beneficiarios de Medicare tratados en primera línea con tirosina-cinasa de Bruton para la leucemia linfocítica crónica Presentación en póster: 545 Título de la sesión: Sesión de pósteres. Enfermedades hematológicas malignas: linfoma y leucemia linfocítica crónica Fecha y hora de la sesión: 1 de junio de 2026, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. (hora del centro) Daniel A. Ermann Impacto en el mundo real de la fibrilación auricular sobre los resultados cardiovasculares y la utilización de recursos de atención médica en pacientes con leucemia linfocítica crónica Presentación en póster: 540 Título de la sesión: Sesión de pósteres. Enfermedades hematológicas malignas: linfoma y leucemia linfocítica crónica Fecha y hora de la sesión: 1 de junio de 2026, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. (hora del centro) Michael Fradley Resultados en el mundo real de supervivencia del tratamiento para la monoterapia con zanubrutinib y acalabrutinib en pacientes con leucemia linfocítica crónica sin tratamiento previo en Estados Unidos Presentación en póster: 543 Título de la sesión: Sesión de pósteres. Enfermedades hematológicas malignas: linfoma y leucemia linfocítica crónica Fecha y hora de la sesión: 1 de junio de 2026, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. (hora del centro) Ryan Jacobs Comparación en el mundo real de los resultados terapéuticos y de supervivencia con monoterapia de zanubrutinib y acalabrutinib en pacientes con linfoma de células del manto en recaída o refractario en Estados Unidos Presentación en póster: 560 Título de la sesión: Sesión de pósteres. Enfermedades hematológicas malignas: linfoma y leucemia linfocítica crónica Fecha y hora de la sesión: 1 de junio de 2026, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. (hora del centro) Yucai Wang Incidencia de mortalidad relacionada con eventos cardíacos en pacientes de 65 años o más con neoplasias malignas de células B tratados con ibrutinib Número del abstract: e19020 Ryan Jacobs Utilización de inmunoglobulina intravenosa en el mundo real en pacientes con leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas tratados con venetoclax más obinutuzumab versus tratamientos con zanubrutinib. Ensayo en práctica clínica real Número del abstract: e19022 Lili Zhou Caracterización del cumplimiento informado por los pacientes a los inhibidores de la BTK y de los síntomas en pacientes con leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas mediante una plataforma electrónica con los resultados comunicados por los pacientes Número del abstract: e19030 Mustafa Ascha Utilización terapéutica, patrones de secuenciación de tratamientos y uso de recursos de atención médica en la vida real en pacientes con macroglobulinemia de Waldenström Número del abstract: e19056 Jorge Castillo

Sonrotoclax

Título del abstract Detalles de la presentación Autor principal El tratamiento de primera línea de la leucemia linfocítica crónica/el linfoma linfocítico de células pequeñas con la combinación solo por vía oral de sonrotoclax y zanubrutinib consigue más del 90 % de enfermedad residual mínima indetectable, incluso en pacientes con deleción 17p o mutación TP53 Presentación en póster: 541 Título de la sesión: Sesión de pósteres. Enfermedades hematológicas malignas: linfoma y leucemia linfocítica crónica Fecha y hora de la sesión: 1 de junio de 2026, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. (hora del centro) Constantine S. Tam Sonrotoclax + zanubrutinib versus venetoclax + acalabrutinib en pacientes con leucemia linfocítica crónica sin tratamiento previo: Un diseño de ensayo aleatorizado de fase 3 (CELESTIAL-TNCLL-2) Presentación en póster: 596a Título de la sesión: Sesión de pósteres. Enfermedades hematológicas malignas: linfoma y leucemia linfocítica crónica Fecha y hora de la sesión: 1 de junio de 2026, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. (hora del centro) Mazyar Shadman Eficacia del sonrotoclax versus el pirtobrutinib para el linfoma de células del manto en recaída o refractario posterior al inhibidor de la tirosina-cinasa de Bruton: Una comparación indirecta Número del abstract: e19050 Alvaro Alencar

Tumores sólidos

BGB-43395 (CDK4i)

Título del abstract Detalles de la presentación Autor principal Primera divulgación sobre el tratamiento inicial con el inhibidor selectivo de CDK4, BGB-43395, en combinación con letrozol para el cáncer de mama metastásico HR positivo/HER2 negativo: Una ampliación del estudio de seguridad de fase 1 Sesión de pósteres: 180 Título de la sesión: Sesión de pósteres. Cáncer de mama metastásico Fecha y hora de la sesión: 1 de junio de 2026, de 1:30 a 4:30 p. m. (hora del centro) Shom Goel

BG-C9074 (conjugados de anticuerpo-fármaco dirigidos a B7-H4)

Título del abstract Detalles de la presentación Autor principal Primer estudio en humanos con BG-C9074 (conjugados anticuerpo-fármaco dirigidos a B7-H4) en tumores sólidos avanzados. Escalamiento de la dosis y expansión de seguridad Presentación oral del abstract: 3013 Título de la sesión: Sesión rápida de presentación oral del abstract. Terapias en desarrollo: agentes con diana molecular y biología tumoral Fecha y hora de la sesión: 2 de junio de 2026 de 9:45 a 11:15 a. m. (hora del centro) Binghe Xu Análisis de la dosificación basada en el peso corporal ideal ajustado en el estudio BG-C9074 (conjugados anticuerpo-fármaco dirigidos a B7-H4) desde el punto de vista farmacocinético, de eficacia y de seguridad Sesión de pósteres: 166 Título de la sesión: Sesión de pósteres. Terapias en desarrollo: agentes con diana molecular y biología tumoral Fecha y hora de la sesión: 30 de mayo de 2026 de 1:30 a 4:30 p. m. (hora del centro) Hugh Giovinazzo

BGB-B2033 (anticuerpo biespecífico de GPC3x4-1BB)

Título del abstract Detalles de la presentación Autor principal Estudio de fase 1 de monoterapia con BGB-B2033 (anticuerposbiespecífico de GPC3 x 4-1BB) en pacientes con tumores sólidos metastásicos o avanzados seleccionados. Primera divulgación de datos clínicos Rapid Oral Abstract: 3016 Título de la sesión: Sesión rápida de presentación oral del abstract. Terapias en desarrollo: agentes con diana molecular y biología tumoral Fecha y hora de la sesión: 2 de junio de 2026 de 9:45 a 11:15 a. m. (hora del centro) Hong Jae Chon

TEVIMBRA® (tislelizumab) y ZIIHERA® (zanidatamab)

Título del abstract Detalles de la presentación Autor principal Zanidatamab + quimioterapia ± tislelizumab como tratamiento de primera línea del adenocarcinoma gastroesofágico HER2-positivo, localmente avanzado o metastásico: Análisis de subgrupos de PD-L1 de HERIZON-GEA-01 Presentación oral del abstract: 4010 Título de la sesión: Presentación oral del abstract



Sesión: Gastrointestinal



Cáncer gastroesofágico



pancreático y hepatobiliar Fecha y hora de la sesión: 1 de junio de 2026, de 1:15 a 2:45 p. m. (hora del centro) SunYoung Rha Caracterizaciòn y manejo de los eventos gastrointestinales adversos con Zanidatamab + quimioterapia ± tislelizumab como primera línea de tratamiento del adenocarcinoma gastroesofágico HER2-positivo, localmente avanzado o metastásico: Análisis de HERIZON-GEA-01 Presentación en póster: 25 Título de la sesión: Sesión de pósteres: Cáncer gastrointestinal, gastroesofágico, pancreático y hepatobiliar Fecha y hora de la sesión: 30 de mayo de 2026 de 9 a. m.



a 12:00 p. m. (hora del centro) Elena Elimova

TEVIMBRA® (tislelizumab)

Título del abstract Detalles de la presentación Autor principal RATIONALE-315: Análisis post hoc de la supervivencia sin eventos en subgrupos quirúrgicamente relevantes tratados con tislelizumab perioperatorio y quimioterapia neoadyuvante frente a quimioterapia neoadyuvante Presentación en póster: 533 Título de la sesión: Sesión de pósteres. Cáncer de pulmón: de células no pequeñas local o regional/de células pequeñas/otros cánceres torácicos Fecha y hora de la sesión: 31 de mayo de 2026 de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. (hora del centro) Gustavo Schvartsman Comparación de la supervivencia ajustada por calidad entre tislelizumab + quimioterapia y placebo + quimioterapia como primera línea de tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica con metástasis peritoneales: Seguimiento a largo plazo de RATIONALE-305 Presentación en póster: 17 Título de la sesión: Sesión de pósteres. Cáncer gastrointestinal: gastroesofágico, pancreático y hepatobiliar Fecha y hora de la sesión: 30 de mayo de 2026 de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. (hora del centro) Rutika Mehta Un nuevo enfoque bayesiano para evaluar las asociaciones entre el estado funcional ECOG y los resultados comunicados por los pacientes en personas con adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica: Análisis post hoc del ensayo RATIONALE-305 Número del abstract: e16044 Marcia Cruz-Correa

Ociperlimab

Título del abstract Detalles de la presentación Autor principal Análisis exploratorio de biomarcadores de ociperlimab en combinación con tislelizumab en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico PD-L1 positivo en el estudio AdvanTIG-105 Sesión de pósteres: 361 Título de la sesión: Sesión de pósteres. Terapias en desarrollo: Inmunoterapia Fecha y hora de la sesión: 30 de mayo de 2026 de 1:30 a 4:30 p. m. (hora del centro) Jun Zhang

BGB-A3055 (anticuerpo monoclonal anti-CCR8)

Título del abstract Detalles de la presentación Autor principal Estudio de fase 1 de BGB-A3055 (anticuerpo monoclonal anti-CCR8) en monoterapia o en combinación con tislelizumab (anti-PD-1) en pacientes con tumores sólidos Sesión de pósteres: 313 Título de la sesión: Sesión de pósteres. Terapias en desarrollo: Inmunoterapia Fecha y hora de la sesión: 30 de mayo de 2026 de 1:30 a 4:30 p. m. (hora del centro) Judith Raimbourg

Lista completa de las presentaciones de BeOne en la EHA:

Zanubrutinib

Título del abstract Detalles de la presentación Autor principal Seguimiento a largo plazo de la seguridad y eficacia del zanubrutinib en pacientes de 80 años o más con leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas no tratados previamente, incluidos aquellos con deleción 17p: Análisis de subgrupos del ensayo SEQUOIA Número de publicación: PS1703 Sesión: Sesión de pósteres 2 Fecha y hora de la sesión: 13 de junio de 2026 de 6:45 a 7:45 p. m. (hora de Europa Central) Alessandra Tedeschi Tratamientos subsecuentes y tiempo hasta la segunda supervivencia sin evolución en pacientes con leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas que recibieron zanubrutinib o bendamustina-rituximab Número de publicación: PF601 Sesión: Sesión de pósteres 1 Fecha y hora de la sesión: 12 de junio de 2026 de 6:45 a 7:45 p. m. (hora de Europa Central) Mazyar Shadman Sonrotoclax + zanubrutinib versus venetoclax + acalabrutinib en pacientes con leucemia linfocítica crónica sin tratamiento previo: Implicaciones para la interpretación de los resultados de tratamiento de duración fija del estudio CLL17 Número de publicación: PS1718 Sesión: Sesión de pósteres 2 Fecha y hora de la sesión: 13 de junio de 2026 de 6:45 a 7:45 p. m. (hora de Europa Central) Talha Munir Asociaciones entre el estado funcional ECOG y los resultados comunicados por los pacientes en personas con leucemia linfocítica crónica o linfoma linfocítico de células pequeñas en recaída o refractarios. Análisis post hoc del ensayo ALPINE Número de publicación: PS2492 Sesión: Sesión de pósteres 2 Fecha y hora de la sesión: 13 de junio de 2026 de 6:45 a 7:45 p. m. (hora de Europa Central) Nicole Lamanna Análisis longitudinal de pacientes con leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas con deterioro basal en la calidad de vida relacionada con la salud, tratados con zanubrutinib versus ibrutinib. Análisis post hoc de ALPINE Número de publicación: PF1398 Sesión: Sesión de pósteres 1 Fecha y hora de la sesión: 12 de junio de 2026 de 6:45 a 7:45 p. m. (hora de Europa Central) Loic Ysebaert Patrones de tratamiento en el mundo real con zanubrutinib en pacientes con leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas de centros oncológicos comunitarios de Estados Unidos previamente tratados con acalabrutinib Número de publicación: PF618 Sesión: Sesión de pósteres 1 Fecha y hora de la sesión: 12 de junio de 2026 de 6:45 a 7:45 p. m. (hora de Europa Central) Jing-Zhou Hou Patrones de utilización terapéutica y secuenciación en las distintas líneas de tratamiento de la macroglobulinemia de Waldenström. Evidencia en la vida real en Estados Unidos Número de publicación: PS2516 Sesión: Sesión de pósteres 2 Fecha y hora de la sesión: 13 de junio de 2026 de 6:45 a 7:45 p. m. (hora de Europa Central) Prashant Kapoor Análisis comparativo en el mundo real de la discontinuación del tratamiento de primera línea con inhibidores covalentes de la tirosina-cinasa de Bruton en la leucemia linfocítica crónica Número de publicación: PS1710 Sesión: Sesión de pósteres 2 Fecha y hora de la sesión: 13 de junio de 2026 de 6:45 a 7:45 p. m. (hora de Europa Central) Nakhle Saba Resultados en el mundo real y supervivencia del tratamiento de monoterapia con zanubrutinib y acalabrutinib en pacientes con leucemia linfocítica crónica sin tratamiento previo en Estados Unidos Número de publicación: PF608 Sesión: Sesión de pósteres 1 Fecha y hora de la sesión: 12 de junio de 2026 de 6:45 a 7:45 p. m. (hora de Europa Central) Ryan Jacobs Comparación en el mundo real de los resultados terapéuticos y de supervivencia con monoterapia de zanubrutinib y acalabrutinib en pacientes con linfoma de células del manto en recaída o refractario en Estados Unidos Número de publicación: PS2040 Sesión: Sesión de pósteres 2 Fecha y hora de la sesión: 13 de junio de 2026 de 6:45 a 7:45 p. m. (hora de Europa Central) Yucai Wang Resultados clínicos en pacientes con linfoma de células del manto en recaída o refractario que recibieron zanubrutinib o acalabrutinib en la práctica real en Estados Unidos Número de publicación: PF958 Sesión: Sesión de pósteres 1 Fecha y hora de la sesión: 12 de junio de 2026 de 6:45 a 7:45 p. m. (hora de Europa Central) Javier Munoz Impacto en el mundo real de la fibrilación auricular sobre los resultados cardiovasculares y la utilización de recursos de atención médica en pacientes con leucemia linfocítica crónica Número de publicación: PS2515 Sesión: Sesión de pósteres 2 Fecha y hora de la sesión: 13 de junio de 2026 de 6:45 a 7:45 p. m. (hora de Europa Central) Rhys Williams Carga del tratamiento en pacientes de 75 años o más con leucemia linfocítica crónica y linfoma linfocítico de células pequeñas Número de publicación: PF605 Sesión: Sesión de pósteres 1 Fecha y hora de la sesión: 12 de junio de 2026 de 6:45 a 7:45 p. m. (hora de Europa Central) Daniel Ermann Eficacia y seguridad en el mundo real del zanubrutinib en la macroglobulinemia de Waldenström. Resultados del estudio belga WIZARD Número del abstract: PB3600 Willem Daneels Experiencia en el mundo real con el zanubrutinib en la leucemia linfocítica crónica: perfil del paciente, patrones de tratamiento y seguridad. Análisis preliminar del estudio francés ROZALY Número del abstract: PB2898 Florian Bouclet BRUMIZE: Uso del zanubrutinib en el mundo real y seguridad preliminar en linfomas de la zona marginal en recaída o refractarios en Europa Número del abstract: PB3632 Côme Bommier Comparación indirecta de la eficacia del zanubrutinib frente al acalabrutinib y el ibrutinib en pacientes con leucemia linfocítica crónica sin tratamiento previo Número del abstract: PB2895 Mazyar Shadman Resultados comunicados por los pacientes y progresión de la enfermedad en pacientes con leucemia linfocítica crónica y linfoma linfocítico de células pequeñas. Revisión sistemática de la literatura y un análisis de las deficiencias Número del abstract: PB2909 Loic Ysebaert Comprender los puntos de vista y las preferencias de los pacientes en relación con la primera línea de tratamiento de la leucemia linfocítica crónica en Europa Número del abstract: PB2934 Lydia Scarfò Cantidad de muertes evitadas por el uso de zanubrutinib versus ibrutinib en el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica en Europa Número del abstract: PB2944 Talha Munir Utilización de inmunoglobulina intravenosa en el mundo real en pacientes con leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas tratados con venetoclax más obinutuzumab versus zanubrutinib Número del abstract: PB2915 Nicole Lamanna Resultados en el mundo real observados en beneficiarios de Medicare tratados en primera línea con tirosina-cinasa de Bruton para la leucemia linfocítica crónica Número del abstract: PB2901 Daniel A. Ermann Exploración de las preferencias de pacientes y hematólogos respecto a las características del tratamiento de la leucemia linfocítica crónica: Un estudio cualitativo en Europa Número del abstract: PB4474 Lydia Scarfò

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