La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una resolución destinada a limitar las facultades de guerra del presidente Donald Trump en relación con un posible conflicto con Irán.

La iniciativa fue impulsada por legisladores demócratas, quienes han promovido en ambas cámaras del Congreso diversas propuestas para reforzar el papel del Poder Legislativo en las decisiones sobre intervenciones militares. La resolución fue aprobada por 215 votos a favor y 208 en contra.

Cuatro congresistas republicanos se unieron a los demócratas para respaldar la medida, reflejando una creciente preocupación bipartidista sobre el alcance de las facultades presidenciales en asuntos de guerra.

El proyecto, conocido como resolución concurrente, requiere la aprobación tanto de la Cámara de Representantes como del Senado para entrar en vigor. Sin embargo, al tratarse de este tipo de resolución, no necesita la firma del presidente.

Los promotores de la iniciativa sostienen que cualquier acción militar significativa contra Irán debe contar con la autorización del Congreso, mientras que sus detractores argumentan que podría limitar la capacidad del mandatario para responder con rapidez ante amenazas a la seguridad nacional.

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