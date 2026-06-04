BEIRUT (AP) — Hezbolá rechazó el jueves el más reciente acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y el gobierno libanés, y exigió una retirada completa del ejército israelí mientras los continuos combates dificultan las acciones para poner fin a la guerra.

El anuncio se produjo tras la muerte de al menos cuatro personas por ataques israelíes, informaron autoridades locales. Un casco azul de la ONU murió en el fuego cruzado.

El líder de Hezbolá, Naim Kassem, manifestó en un comunicado escrito leído en televisión que la exigencia del acuerdo de que los combatientes del grupo armado abandonen el sur de Líbano, que se encuentra bajo fuego, significaría “rendición, derrota y lograr los objetivos del enemigo”.

“Lo que nos preocupa es el fin de la agresión, el alto el fuego y la retirada de Israel”, afirmó. “No asumimos ningún compromiso con ninguna parte para dejar de resistir mientras haya ocupación”, agregó, subrayando que Hezbolá no ha hecho ningún compromiso para detener la lucha. “En tanto nuestros pueblos no estén seguros y sean bombardeados y destruidos, y nuestra gente sea asesinada”, señaló, el norte de Israel “no será seguro“.

Kassem calificó a las negociaciones de “absurdas, humillantes e insultantes”, y diseñadas para dar a Israel el control de lo que no ha sido capaz de obtener mediante la guerra.

Los combates que se desarrollan en Líbano, donde las fuerzas israelíes han tomado grandes extensiones del sur, amenazan los esfuerzos por poner fin a la guerra con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz, un punto clave de tránsito de petróleo y gas cuyo cierre ha sacudido la economía mundial.

Irán ha exigido que cualquier tregua duradera se extienda a Líbano. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que enfrenta elecciones en los próximos meses, quiere seguir adelante con la ofensiva israelí hasta que Hezbolá ya no represente una amenaza.

Las tropas israelíes han tomado alrededor de una quinta parte de Líbano desde que Hezbolá comenzó a lanzar ataques con cohetes y drones en solidaridad con Irán, pocos días después de iniciada la guerra en la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que recibió el miércoles una inusual reprimenda del Congreso, ha intentado restar importancia al estancamiento diplomático y al fracaso de los acuerdos declarados para poner fin a los combates, y dijo a los periodistas que, en Oriente Medio, “un alto el fuego es cuando disparas de una manera más moderada”.

Muere un casco azul en el fuego cruzado entre Israel y Hezbolá

Un casco azul serbio murió y otros dos resultaron heridos cuando un mortero impactó su ubicación cerca de Marjayoun, una localidad de mayoría cristiana donde se han producido intensos combates, informaron la misión de la ONU, conocida como UNIFIL, y el Ministerio de Defensa de Serbia.

Ninguno de los dos organismos indicó si el fuego de mortero provenía de Israel o de Hezbolá.

La Agencia Nacional de Noticias, administrada por el Estado libanés, informó que un ataque con dron mató a un motociclista e hirió a cuatro personas en la aldea de Maaroub.

Señaló que tres personas murieron y otras más resultaron heridas en ataques aéreos contra la aldea de Sohmor, en el valle de la Bekaa, en el este de Líbano. También reportó ataques aéreos en otras zonas del sur.

Hasta el momento, el ejército israelí no ha hecho comentarios, aunque ha advertido a la población que no ingrese a partes del sur de Líbano, donde asegura que está atacando instalaciones de Hezbolá.

Israel vuelve a atacar el Líbano y destruye un colegio supuestamente utilizado por Hezbolá

El Ejército de Israel ataca colegio en Líbano tras acusar a Hezbolá de utilizar el lugar para lanzar agresiones a su territorio.

Según el comunicado militar israelí, el ataque aéreo fue dirigido a un edificio en la localidad de Qabrikha, alegando que el sitio, aunque funcionaba como colegio, habría sido base de operaciones para el grupo chíita libanés.

La operación ha generado preocupación regional y llamado la atención de organizaciones internacionales.

Contexto del conflicto entre Israel y Hezbolá

Las tensiones en la frontera entre Israel y el sur de Líbano han ido en aumento en los últimos meses, con intercambios de fuego y acusaciones cruzadas.

Israel sostiene que Hezbolá, considerado grupo terrorista por varias potencias occidentales, utiliza infraestructura civil, como escuelas y hospitales, para planear y ejecutar ataques contra su territorio.

Por su parte, el grupo libanés suele negar dichas acusaciones y denuncia las acciones militares israelíes como violaciones a la soberanía nacional.

Fuentes oficiales aún no han confirmado víctimas civiles en el ataque, aunque organismos humanitarios expresan alarma ante el riesgo para la población escolar.

El episodio ocurre en un contexto donde los incidentes armados se multiplican, agudizando la crítica situación humanitaria en la zona.

Israel demuestra que terrorista de Hamas se disfrazaba de periodista

El ejército de Israel informó que abatió a un militante de Hamas que se hacía pasar por periodista.

El caso, según fuentes militares israelíes y reportes internacionales, reaviva la polémica sobre la protección de periodistas auténticos en escenarios de guerra y las tácticas empleadas por grupos armados en la región.

La noticia fue confirmada por el portavoz militar de Israel, quien explicó que el hombre operaba activamente para Hamas bajo la cobertura de un chaleco de prensa y una cámara falsa.

Según agencias, la identificación de insurgentes usando este tipo de camuflaje representa un nuevo desafío para la seguridad de reporteros y corresponsales, sobre todo en zonas con restricciones para el acceso a la información

Imagen cortesía.

La tensión aumenta sobre la protección de periodistas en Gaza

La Franja de Gaza es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, en medio de bombardeos y operaciones militares recurrentes.

Además, el uso de identificaciones periodísticas falsas complica la verificación de los trabajadores de prensa y pone en duda la cobertura imparcial, dificultando la labor de organizaciones internacionales y ONGs que velan por la libertad informativa.

El conflicto Israel-Hamas sigue cobrando víctimas, e incrementa la preocupación sobre el respeto al derecho internacional humanitario y la protección de civiles, tal como señalan expertos y organismos como Reporteros Sin Fronteras.

Tregua EEUU e Irán se tambalea: Líbano y Ormuz son los talones de Aquiles

Un frágil alto el fuego en la guerra con Irán se tambaleaba el jueves bajo el peso del intenso bombardeo de Israel sobre Beirut.

El continuo control de Irán sobre el estrecho de Ormuz y la incertidumbre sobre si los negociadores pueden encontrar puntos en común en una serie de otras diferencias.

Horas después de que se anunciara el alto el fuego, en medio del desacuerdo sobre si incluía una pausa en los combates entre Israel y Hezbollah , Israel golpeó Beirut con ataques aéreos, lo que resultó en el día más mortífero en el país desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

Irán y Estados Unidos , que hicieron sendas declaraciones de victoria tras el anuncio del alto el fuego, parecieron intentar presionarse mutuamente.

Agencias de noticias semioficiales en Irán sugirieron que fuerzas han minado el estrecho de Ormuz, una vía fluvial crucial para el petróleo mundial cuyo cierre ha demostrado ser la mayor ventaja estratégica de Teherán en el conflicto.

El presidente Donald Trump, mientras tanto, advirtió que las fuerzas de Estados Unidos golpearían a Irán aún más fuerte que antes si no cumplía el acuerdo.

Pero qué es ese acuerdo sigue siendo objeto de una profunda disputa. Más allá de si Líbano está incluido, hay preguntas sobre qué pasará con la reserva de uranio enriquecido de Irán, cómo y cuándo se reanudará el tráfico normal a través del estrecho, y qué ocurre con la capacidad de Irán para lanzar ataques con misiles en el futuro.

Estados Unidos e Irán tienen previsto reunirse en Pakistán para conversaciones este fin de semana.

Israel no descansa y ahora se ensaña con el Líbano: 100 objetivos en minutos

Israel ejecutó el mayor ataque registrado hasta el momento contra la infraestructura del grupo armado Hezbolá en territorio libanés.

Esta escalada militar, ocurrida en abril de 2026, ha despertado alarma tanto a nivel regional como internacional, pues podría redefinir la dinámica del enfrentamiento entre ambas partes.

¿En qué consistió el operativo y cuál fue su impacto?

Según fuentes oficiales y reportes internacionales, el ejército israelí lanzó una ofensiva dirigida a instalaciones estratégicas y centros de mando de Hezbolá en el sur de Líbano.

Este ataque masivo, descrito por expertos como el de mayor envergadura en los últimos años, incluyó bombardeos aéreos y el uso de armamento especializado.

La ofensiva buscaba, según portavoces israelíes, debilitar la capacidad operativa de Hezbolá y frenar la supuesta acumulación de armamento cerca de la frontera israelí.

La respuesta internacional no se hizo esperar. Organismos de derechos humanos y diplomáticos han pedido contención y el cese de agresiones, alertando sobre el riesgo de una nueva escalada regional.

Además, la población civil de las zonas afectadas enfrenta consecuencias humanitarias y desplazamientos forzados.

Israel es cuestionada por evitar que otras naciones de Medio Oriente tengan armas nucleares

¿Solo Israel puede tener armas nucleares en Medio Oriente? La interrogante ha sido motivo de debates internacionales durante décadas.

Uno de los motivos de esos debates es por la falta de transparencia por parte del Estado israelí acerca de su supuesto arsenal nuclear.

Mientras países vecinos y organizaciones internacionales continúan su preocupación, expertos internacionales advierten sobre la probable capacidad nuclear de Israel.

La capacidad nuclear del gobierno hebreo permanece oficialmente sin confirmar, pues el país nunca ha admitido ni desmentido poseer armas nucleares.

Sin embargo, informes de diversas fuentes señalan una alta probabilidad de que Israel disponga de un número significativo de ojivas nucleares.

El secreto nuclear de Israel y su impacto regional

La política de ambigüedad nuclear ha permitido a Israel mantener un equilibrio estratégico en Medio Oriente.

Según expertos, esta postura complica los esfuerzos de desarme y genera inquietud en países como Irán, Egipto y Siria.

Además, el gobierno hebreo no es signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), lo que dificulta la supervisión y verificación internacional de su supuesto arsenal.

Diferentes analistas consideran que esta situación contribuye a la inestabilidad regional, ya que la sospecha de armas atómicas en Medio Oriente puede incentivar una carrera armamentista.

Por otro lado, la comunidad internacional mantiene el debate abierto sobre la necesidad de mayor transparencia en torno al programa nuclear israelí.

Israel aumenta más de 100 millones de dólares en su presupuesto de defensa

El gobierno de Israel sorprendió a la comunidad internacional al anunciar que aumentará su presupuesto de defensa para 2026, incluso tras el reciente alto al fuego.

Esta decisión, que se considera histórica, ha generado intensos debates sobre las prioridades presupuestarias del país y los posibles efectos en su economía.

Según reportes oficiales, las autoridades israelíes aprobaron una ampliación significativa del gasto militar, argumentando la necesidad de mantener la preparación y seguridad nacional pese al cese temporal de hostilidades.

El primer ministro y miembros clave del gabinete han defendido el aumento afirmando que la región sigue siendo volátil y que el fortalecimiento militar es esencial para disuadir amenazas futuras.

“Seguiremos actuando con determinación para fortalecer las Fuerzas Defensa de Israel, dar una respuesta completa a las necesidades de los combatientes y reducir la carga de los reservistas para garantizar la seguridad del Estado de Israel en todos los frentes”, afirmó el ministro de Defensa hebreo, Katz.

Impacto en la economía israelí y reacciones internacionales

El aumento del gasto en defensa llega en un momento en el que sectores sociales y organizaciones civiles piden destinar más fondos a servicios públicos y reconstrucción de infraestructuras afectadas por el conflicto.

Expertos señalan que, aunque el refuerzo militar puede brindar seguridad, también podría incrementar la presión fiscal y social en la población.En el ámbito internacional, la medida ha sido recibida con preocupación por parte de algunos aliados y organizaciones multilaterales, quienes consideran que el aumento del gasto militar podría dificultar el proceso de estabilización y la búsqueda de soluciones políticas a largo plazo.

Netanyahu asegura que el odio a Israel es solo por defenderse

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha vuelto a estar en el centro del debate internacional luego de declarar públicamente que muchos en el mundo “odian a Israel” y que su país enfrenta críticas basadas en el odio, no en hechos.

Esta declaración surge en medio de persistentes cuestionamientos sobre el accionar israelí en el conflicto en Gaza.

Según Netanyahu, las recientes críticas en foros internacionales y de parte de gobiernos y organizaciones humanitarias carecen de fundamento y son impulsadas, según él, por una animosidad irracional hacia el Estado hebreo.

Estas palabras llegan en un momento en que la comunidad internacional aumento la presión sobre Israel por el alto costo humanitario de sus operaciones en Gaza y la permanencia del conflicto.

“Hemos tenido miles de ellas, bueno, muchísimas, muchísimas. Y si usted cree que esto es una crisis, debería estar presente en otras conversaciones. Pero siempre hemos encontrado una manera”, sostuvo.

Además, afirmó que con Trump coinciden en numerosos asuntos, especialmente en que quieren “acabar con el programa nuclear de Irán” para “ampliar el círculo de paz”.



Israel bombardea Líbano y su presidente denuncia agresión casi a diario al territorio

El ejército de Israel bombardea posiciones de Hezbolá en Líbano, en una nueva escalada del prolongado conflicto en la frontera entre ambos países.

Según fuentes castrenses israelíes y medios locales, los ataques se centraron en supuestas infraestructuras del grupo armado chiita en el sur del Líbano, zona considerada estratégica para las operaciones de Hezbolá.

Esta acción intensifica las preocupaciones sobre la estabilidad regional y la posible extensión del conflicto.

Motivos del ataque y reacciones internacionales

De acuerdo con las declaraciones del ejército israelí, el bombardeo respondió a lanzamientos de cohetes atribuidos a Hezbolá desde territorio libanés hacia el norte de Israel.

Hezbolá, grupo respaldado por Irán y considerado terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, mantiene una fuerte presencia en la frontera y ha protagonizado varios incidentes armados en las últimas semanas.

El gobierno libanés denunció una “violación de la soberanía nacional” y pidió la intervención de la comunidad internacional para frenar las hostilidades.

Mientras tanto, organismos como la ONU instaron a la contención de ambas partes, temiendo una escalada mayor en la región.

