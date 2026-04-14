La icónica cantante Celia Cruz fue incluida de manera póstuma en el Salón de la Fama del Rock & Roll como parte de la clase 2026, en un reconocimiento que resalta su impacto en la música más allá del género de la salsa.

La institución, con sede en Cleveland, anunció la incorporación de 18 nuevas figuras entre artistas e integrantes de la industria musical. La lista incluye nombres destacados de diversos géneros, como Phil Collins, Oasis, Billy Idol, Iron Maiden y Wu-Tang Clan.

En el caso de Celia Cruz, el reconocimiento se otorgó en la categoría de “Influencia Temprana”, que distingue a artistas cuya obra marcó el desarrollo de la música a nivel global. La artista, fallecida en 2003, es considerada una de las máximas exponentes de la salsa y una figura clave en la proyección internacional de la música latina.

El Salón también destacó en esta categoría a otras figuras influyentes como Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte y Gram Parsons.

La inclusión de Celia Cruz marca su ingreso oficial a esta institución, que exige como criterio que los artistas hayan lanzado su primera grabación al menos 25 años antes de ser considerados.

Este reconocimiento refuerza la presencia de la música latina en un espacio históricamente dominado por el rock, consolidando el legado de Celia Cruz como una de las voces más influyentes de la música mundial.

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