Un reciente estudio científico ha reavivado el debate sobre el trato ético hacia las langostas, al concluir que estos crustáceos pueden sentir dolor de forma similar a los mamíferos, incluidos los seres humanos. El hallazgo cuestiona prácticas tradicionales como hervirlas vivas, método ampliamente utilizado en la gastronomía a nivel mundial.

La investigación fue desarrollada por expertos de la Universidad de Gotemburgo, quienes analizaron el comportamiento de las langostas noruegas ante estímulos considerados dolorosos. Durante años, la comunidad científica ha discutido si las reacciones de estos animales ante el daño eran simples reflejos o si realmente implicaban una experiencia consciente de dolor.

Para esclarecer esta duda, los investigadores diseñaron un experimento basado en la administración de estímulos eléctricos similares a los que los humanos perciben como dolorosos. Las langostas que no recibieron ningún tratamiento previo reaccionaron de inmediato intentando escapar, moviendo rápidamente sus colas en un claro comportamiento de huida.

Sin embargo, el resultado más relevante surgió cuando los científicos introdujeron analgésicos en el experimento. Al administrar sustancias como Aspirina o Lidocaína, las langostas dejaron de mostrar respuestas de escape ante los estímulos. Esta diferencia en el comportamiento sugiere que su reacción no es meramente automática, sino que está relacionada con una percepción del dolor que puede ser modulada químicamente.

Según los autores del estudio, este tipo de respuesta refuerza la idea de que los crustáceos decápodos poseen cierto grado de sensibilidad. “Si un organismo responde a los analgésicos durante una experiencia potencialmente dolorosa, es una señal de que no se trata solo de reflejos”, indicaron los investigadores, destacando que este hallazgo tiene importantes implicaciones éticas.

Este estudio se suma a investigaciones previas realizadas en la misma universidad, donde se determinó que los cangrejos también son capaces de sentir dolor. En conjunto, estos resultados están impulsando a científicos y expertos en bienestar animal a solicitar cambios en las leyes que regulan el tratamiento de estos animales.

En varios países ya se han tomado medidas al respecto. La práctica de hervir crustáceos vivos ha sido prohibida en lugares como Austria, algunas regiones de Australia, así como en Noruega y Nueva Zelanda. Estas regulaciones buscan reducir el sufrimiento animal y promover métodos más humanitarios.

Los especialistas coinciden en que, si bien las langostas no expresan el dolor de la misma forma que los mamíferos, esto no significa que no lo experimenten. Por ello, comparan la práctica de hervirlas vivas con métodos que serían inaceptables en otros animales destinados al consumo humano, como vacas o pollos.

Ante esta situación, también se han propuesto alternativas consideradas menos dolorosas. Expertos del ámbito marino recomiendan procedimientos que incluyen la inmovilización previa del animal mediante frío y la destrucción rápida de su sistema nervioso central. Aunque estos métodos pueden resultar más complejos, se consideran opciones más éticas frente a la ebullición directa.

El debate no solo involucra a la comunidad científica, sino también a la industria gastronómica y a los consumidores. Restaurantes, chefs y empresas del sector alimentario enfrentan una creciente presión para adaptar sus prácticas a estándares más elevados de bienestar animal.

Asimismo, organizaciones defensoras de los derechos de los animales han utilizado estos hallazgos para impulsar campañas de concienciación, buscando que el público reconsidere sus hábitos de consumo. La evidencia científica, argumentan, debe traducirse en cambios concretos tanto en la legislación como en las costumbres sociales.

En un contexto donde la ética en el trato hacia los animales gana cada vez más relevancia, este estudio representa un punto de inflexión. La posibilidad de que las langostas experimenten dolor plantea interrogantes sobre prácticas que durante siglos han sido consideradas normales.

A medida que avanza la investigación científica, el desafío será equilibrar tradiciones culturales con el respeto hacia otras formas de vida. Por ahora, la evidencia apunta a una conclusión clara: la forma en que se preparan ciertos alimentos podría requerir una revisión urgente a la luz del conocimiento actual.

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