La empresaria y ex presentadora Lauren Sánchez expresó su deseo de ampliar su familia junto a su esposo, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, asegurando que estaría dispuesta a tener otro hijo “mañana mismo”.

Durante una entrevista reciente, Sánchez, de 56 años, manifestó su entusiasmo ante la posibilidad de volver a ser madre, destacando que, aunque actualmente no está embarazada, la idea de tener un nuevo bebé es algo que le ilusiona profundamente. La pareja contrajo matrimonio en junio de 2025 en una ceremonia de varios días celebrada en Venecia.

Entre ambos suman siete hijos de relaciones anteriores, pero Sánchez dejó claro que su deseo de agrandar la familia sigue presente. La declaración generó atención mediática, lo que llevó a su equipo a aclarar posteriormente que no existe un embarazo en curso.

Más allá de este tema, la empresaria también habló sobre su vida matrimonial, describiendo su relación con Bezos como cercana y sólida. Según relató, ambos comparten gran parte de su rutina diaria, desde las mañanas en su residencia en Miami hasta actividades como ejercitarse juntos.

Sánchez explicó que suelen comenzar el día con una lista de agradecimientos y observando el amanecer, una práctica que refuerza su vínculo. Además, destacó la comunicación constante entre ambos, calificando a Bezos como su mejor amigo.

La pareja reside actualmente en una propiedad temporal mientras se construye su vivienda principal en Indian Creek Island, una exclusiva zona residencial. Este periodo coincide con una etapa de cambios familiares, ya que la hija menor de Sánchez, Ella Whitesell, se prepara para ingresar a la universidad, lo que marcará una nueva dinámica en el hogar.

Por su parte, Bezos mantiene una vida familiar más reservada en relación con los hijos que tuvo con su exesposa MacKenzie Scott, con quien comparte cuatro hijos.

Las declaraciones de Sánchez reflejan una etapa de estabilidad personal y familiar, en la que la posibilidad de tener un nuevo hijo se mantiene como un deseo latente, aunque sin planes confirmados en el corto plazo.

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