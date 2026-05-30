Aunque la izquierda cuenta con el apoyo mayoritario, expertos señalan que sería insuficiente para vencer a la derecha y se avizora una segunda vuelta.

Colombia celebra las elecciones presidenciales en 2026 en medio de una de sus coyunturas más cruciales. El país llega este 31 de mayo con una población polarizada y grandes expectativas frente a los candidatos presidenciales colombianos, que han marcado la agenda con propuestas opuestas en temas como la economía, seguridad y derechos sociales.

En esta primera vuelta, millones de colombianos se dirigen a las urnas para votar en un ambiente donde la incertidumbre, la polarización política y el anhelo de cambios sociales son protagonistas.

De acuerdo con informes, las principales fuerzas políticas de estas elecciones enfrentan desafíos significativos: desde el auge de nuevos liderazgos hasta el impacto de la inseguridad, el desempleo y la migración.

Los favoritos en las encuestas reflejan el espectro político polarizado. En la jornada electoral de este año, nombres como Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella han acaparado la atención nacional.

El resultado de estas votaciones en Colombia podría redefinir el rumbo político del país y su relación con sus vecinos de Latinoamérica, especialmente en temas de seguridad, crecimiento económico y política internacional.

Además del electorado local, se prevé una alta participación de la diáspora colombiana en el extranjero, aspecto que puede influir decisivamente en el resultado final.

Observadores internacionales monitorean las elecciones, subrayando la importancia de una jornada transparente y democrática.

Imagen cortesía.

Elecciones legislativas en Colombia: Petro gana con un 80% en el Pacto Histórico

El resultado de las elecciones legislativas en Colombia ha dado como ganador a la coalición presidencial liderada por Gustavo Petro.

Con más de 90% de los votos escrutados, Petro rozaba el 80% de la preferencia en la consulta del Pacto Histórico.

A pesar del triunfo en las elecciones legislativas los partidos tradicionales reportaron un incremento en su participación, algo que pasaría factura en las elecciones generales que se desarrollarán en mayo del 2022.

“Gustavo Petro roza el 80% de las preferencias en la consulta del Pacto Histórico, Sergio Fajardo el 33% en la Coalición Centro Esperanza y Federico Gutiérrez, en el Equipo por Colombia, registra el 54%”, informaron medios locales.

Por su parte, opositores han aseverado que el movimiento de Gustavo Petro, a pesar de lograr la mayoríaen el Poder Legislativo, solo refleja una reestructuración no un crecimiento en el número de legisladores.

De acuerdo con Migue Uribe, las elecciones legislativas no representan un triunfo de Petro, mucho menos el 80% que supuestamente alcanzó en su pacto para llegar a la presidencia de la República.

“Si bien el Pacto Histórico tuvo 16 senadores, el 70% de ellos ya estaban electos. Hubo más una reconfiguración, que un crecimiento”, manifestó Uribe.

Aseguró que “7 de cada 10 senadores ya estaban, en este momento son los mismos con uno o dos adicionales”.

FRANCIA MÁRQUEZ

Uno de los fenómenos políticos de las elecciones legislativas colombianas fue Francia Márquez, quien logró 600 mil marcas.

Expertos han indicado que las marcas ponen en aprieto a Gustavo Petro y sus 80% de apoyo en el Pacto Histórico.

“Lo pone también en apuros para ganar apoyos externos, porque la Vicepresidencia es uno de los caminos que tiene para traer nuevos apoyos”, se indicó.

Resultados de las elecciones legislativas con más del 90% de los votos escrutados:

“Partido Liberal: 48; 2. Pacto Histórico: 42; 3. Partido Conservador: 40; 4. Centro Democrático: 32; 5. Cambio Radical: 30; 6. Alianza Verde: 25; 7. La U: 25”.

CANDIDATOS

Sobre los candidatos presidencuales se indicó que Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo fueron los vencedores de las consultas de derecha y centro.