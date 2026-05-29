Los recientes enfrentamientos entre grupos armados en Guaviare, Colombia, han vuelto a poner en alerta a la sociedad colombiana tras la muerte de 48 personas.

El choque ocurrido la zona rural colombiana ha dejado varias personas muertas, lo que evidencia el recrudecimiento de la violencia armada en Colombia.

Las autoridades investigan la situación y piden apoyo a la ciudadanía para restablecer el orden.

Según reportes oficiales del gobierno de Colombia, los hechos se registraron en zonas rurales donde operan disidencias de las FARC y otros grupos ilegales.

Un día después de los hechos de violencia, que el gobierno de Colombia atribuye a choques entre las disidencias encabezadas por alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá”.

El motivo de los enfrentamientos estaría asociado al control territorial y actividades ilícitas en territorios clave para el narcotráfico.

Estos choques muestran la complejidad del conflicto y el desafío permanente para alcanzar la paz.

“De acuerdo con la información entregada por líderes comunales de la zona, habrían presuntamente 48 cuerpos sin vida en el lugar”, dijo el Ejército de Colombia.

Las comunidades de Guaviare han quedado en medio del fuego cruzado. Testimonios recogidos en la zona reflejan temor y desplazamientos forzados, situación que pone presión sobre las ya limitadas capacidades de respuesta estatal en materia de seguridad y asistencia humanitaria.

Los enfrentamientos entre grupos armados en Guaviare no solo han afectado la vida de los habitantes, sino que también han puesto en entredicho la eficacia de las políticas públicas de seguridad.

“Se activó una ruta social comunitaria que permitirá el transporte de los cuerpos hasta un punto previamente acordado con las autoridades y organismos humanitarios”, agregó, señalando que en este proceso también participarán la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas y socorristas.

Fuentes oficiales han reiterado su compromiso con la búsqueda de soluciones al conflicto, aunque muchos expertos insisten en la urgente necesidad de implementar estrategias integrales de diálogo y desarrollo regional.

Fotografía de archivo. / cortesía-

Más de 90 militares muertos en un accidente de avión de las FFAA de Colombia

Un impactante video ha circulado en redes sociales, mostrando el accidente de un avión militar de la Fuerza Aérea de Colombia.

El hecho ha generado conmoción y ha puesto sobre la mesa la discusión sobre la seguridad aérea en operaciones militares, tema recurrente en los últimos años.

El trágico incidente se produjo cuando la aeronave despegaba de Puerto Leguízamo, en la región de Putumayo.

“Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente”, dijo el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez.

Detalles del accidente en Colombia y reacción de las autoridades

Testigos aseguran que el avión perdió altitud repentinamente, cayendo a tierra en cuestión de segundos.

La Fuerza Aérea Colombiana informó que se inició una investigación para esclarecer las causas del siniestro y prevenir incidentes similares en el futuro.

No es la primera vez que episodios de esta índole se registran; expertos recalcan la importancia de adaptar protocolos a estándares internacionales.

El ELN en Colombia anunció que volverá a llevar a cabo secuestros con objetivos económicos

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia anunció hoy que reanudará los secuestros, argumentando el incumplimiento por parte del Ejecutivo de su compromiso de recibir donaciones de la comunidad internacional en el contexto de las negociaciones de paz en curso.

Estas conversaciones, reactivadas en noviembre pasado tras la disolución de las FARC y el ascenso de Gustavo Petro, el primer presidente colombiano de izquierda, han sido un proceso marcado por altibajos.

La guerrilla, que había suspendido temporalmente las retenciones económicas desde 2023, atribuye su decisión al estancamiento en la entrega de fondos internacionales prometidos.

Esta medida representa un revés para el proceso de paz, que ya avanzaba lentamente y se ve envuelto en acusaciones mutuas de incumplimiento.

El gobierno colombiano reiteró su postura contra el secuestro humano y espera que el ELN mantenga su compromiso con la sociedad y la comunidad internacional.

La Defensoría del Pueblo también criticó la falta de voluntad del ELN para avanzar en el diálogo de paz. A pesar de las dificultades, las partes retomaron las negociaciones tras una pausa en abril, buscando alcanzar una solución duradera a más de seis décadas de conflicto armado que ha dejado un gran número de víctimas de secuestro en el país.

Imagen cortesía.





