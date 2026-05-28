“Grandes potencialidades en la lucha contra el cáncer”. A pesar de los bloqueos, sanciones y dificultades políticas, el gobierno cubano aplaudió el trabajo de sus médicos por el desarrollo de un novedoso candidato vacunal.

Cuba ha marcado un hito en la medicina al desarrollar un tratamiento vacunal contra el cáncer con potencial importante para el combate de la enfermedad.

Este candidato vacunal único podría transformar los tratamientos oncológicos, ya que está diseñado para combatir diversos tipos de tumores sólidos y avanzados.

A diferencia de otras soluciones, el nuevo medicamento, desarrollado por los científicos cubanos, no se limita a un solo tipo de cáncer.

Los ensayos iniciales han mostrado signos alentadores en la disminución de progresión tumoral y el fortalecimiento de la respuesta inmunológica en pacientes, destacando la experiencia de Cuba en biotecnología y medicina avanzada.

Según el informe, este desarrollo representa una oportunidad para miles de enfermos en Latinoamérica y el mundo, donde el acceso a tratamientos oncológicos de punta es limitado.

El diseño de la vacuna cubana contra el cáncer permitiría, de confirmarse su eficacia, una producción a bajo costo y amplia distribución.

Además, el medicamento no sólo podría mejorar la expectativa de vida de los pacientes, sino también posicionar a Cuba como referente global en terapias innovadoras contra el cáncer

La presidencia cubana detalló que el ‘HEBERSaVax’ es un novedoso candidato vacunal diseñado para el tratamiento de diversos tumores malignos a través de la “inmunoterapia activa” que además aumenta la esperanza de vida de pacientes oncológicos.

La vacuna terapéutica se ha aplicado a pacientes en ensayos clínicos de Fase II, e incluso en estadios avanzados, que han mostrado una mejoría significativa en su calidad de vida y respuestas completas al tratamiento.

La investigación científica sobre el tratamiento contra el cáncer ya transitó por rigurosas fases de control, desde las pruebas iniciales en animales de laboratorio hasta los estudios más recientes. Debido a las altas exigencias de la agencia regulatoria cubana, el grupo de expertos recopila con rigurosidad las evidencias necesarias para avanzar hacia los siguientes niveles de validación.

Retiran el estudio de Barbacid sobre tratamiento del cáncer de páncreas por sus intereses empresariales

La cura del cáncer de páncreas vuelve a generar debate internacional tras la decisión de la Academia Nacional de Ciencias de EEUU, que ha tumbado un estudio liderado por el científico español Mariano Barbacid.

La polémica surge luego de que la Academia identificara intereses empresariales no revelados por parte del propio investigador, levantando cuestionamientos sobre la ética en investigaciones médicas de alto impacto.

Los responsables de la publicación llevaban desde febrero analizando el caso, y han decidido retirar el estudio completo debido a que ni Barbacid, ni sus colegas Carmen Guerra y Vasiliki Liaki informaron de que son copropietarios con otros socios de la empresa Vega Oncotargets.

Conflictos de interés en la investigación médica en el estudio contra el cáncer

El caso recae sobre una esperanzadora investigación que prometía avances en la cura del cáncer de páncreas, uno de los tumores más mortales y difíciles de tratar.

Sin embargo, el informe de la Academia denuncia que Barbacid ocultó sus vínculos empresariales, lo que podría haber influido en la forma en que se presentaron y evaluaron los resultados.

Este incidente reaviva el debate sobre el conflicto de intereses y la necesidad de transparencia en la ciencia.

El cáncer de páncreas es responsable de miles de muertes cada año y, por ello, cualquier avance en su tratamiento se sigue con atención mundial.

Pero la desconfianza generada por situaciones como esta puede dañar la credibilidad, tanto de los científicos como de las instituciones.

Barbacid y Guerra cofundaron esta compañía en 2024 para la posible explotación comercial de los resultados de las investigaciones del grupo.

La ciencia hace un avance significativo contra el cáncer de páncreas: logran eliminar tumores

El cáncer de páncreas es una de las enfermedades más letales y de más difícil tratamiento, pero la ciencia avanza, dando esperanza.

Recientemente, un grupo de científicos logró eliminar tumores de páncreas en ratones gracias a un innovador tratamiento experimental, lo que ofrece nuevas esperanzas hacia la cura del cáncer de páncreas.

El estudio, publicado por investigadores estadounidenses, demostró que la combinación de medicamentos específicos y técnicas genéticas consiguió eliminar por completo los tumores pancreáticos en los animales de prueba.

Estos avances han generado optimismo en la comunidad científica sobre la posibilidad de trasladar estos resultados a pacientes humanos, donde la tasa de supervivencia sigue siendo baja.

¿Cómo funciona el nuevo tratamiento experimental del cáncer de páncreas?

El método consiste en reforzar el sistema inmune de los ratones, permitiendo que su propio organismo ataque y destruya las células cancerígenas.

Según los investigadores, la terapia logra “reprogramar” el entorno tumoral, haciendo que éste deje de proteger al cáncer y lo vuelva vulnerable a los ataques del cuerpo.

Aunque el ensayo se encuentra en fases iniciales y solo se ha probado en animales, los resultados han sido calificados como “esperanzadores”.

Este logro abre nuevas puertas en la investigación oncológica y podría significar un avance crucial para la medicina moderna.

La larga batalla contra el cáncer: Vacuna logra un primer éxito contra tumores en el páncreas

Una vacuna de ARN ha logrado un primer éxito contra el cáncer de páncreas, el tumor más letal de todos los tipos de cáncer conocidos.

La vacuna basada en ARN, la misma molécula que permitió crear en tiempo récord las inmunizaciones contra el Covid-19, ha demostrado ser prometedora en las primeras pruebas en pacientes en un ensayo clínico con 16 voluntarios.

Según los investigadores, el ARN logró activar el sistema inmunológico en la mitad de los pacientes y ninguno de ellos tuvo una recaída durante los 18 meses que duró el ensayo. Por otro lado, todos los pacientes en los que la vacuna no provocó una reacción suficiente sufrieron recaídas.

Aunque los resultados obtenidos son aún muy preliminares, marcan un importante hito en un campo en el que los tratamientos y la supervivencia de los pacientes apenas ha mejorado en los últimos 40 años.

El equipo del médico Vinod Balachandran, del Centro de Cáncer Sloan Kettering de Nueva York, que desarrolló la vacuna, también ha descubierto que “el cáncer de páncreas sí produce moléculas que permiten que el sistema inmunológico lo ataque”.

En el ensayo clínico, se tuvo que fabricar una vacuna individualizada para cada paciente y, luego de extirpar los tumores del abdomen de los participantes, los investigadores secuenciaron su genoma e identificaron hasta 20 neoantígenos.

Después, se desarrollaron vacunas de ARN que incluían la fórmula para que cada individuo pudiera producir en su cuerpo las moléculas particulares de su tumor.

Además de los resultados prometedores en el 50% de los pacientes mencionados anteriormente, los científicos notaron un aumento en el número de linfocitos asesinos en sus cuerpos, encargados de destruir las células tumorales, lo cual podría ser la causa detrás de la ausencia de recaídas.

Los resultados se publicaron este miércoles en la revista Nature, en el que destacan que el siguiente paso será comenzar la segunda fase de pruebas más detalladas y con más pacientes, junto a BioNTech, para esclarecer la efectividad real de la vacuna.

Con un virus modificado combatirían el cáncer de páncreas, uno de los más letales

Científicos trabajan en el combate del cáncer de páncreas por medio de un virus modificado que promete excelentes resultados para los tumores considerado el más letal.

“El proceso sirve para reconocer y atacar las células tumorales y se ha demostrado que es seguro y efectivo para combatir el cáncer de páncreas”, informó el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitgge y el Instituto Catalán de Oncología.

Los resultados del uso de un virus modificado están en su primera fase, cuyos resultados fueron publicados en la revista Journal of Inmmuno Therapy of Cancer.

“Este virus llamado VCN-01 es viable y una posible nueva herramienta en el tratamiento del cáncer de páncreas avanzado”, cita la publicación.

Al respecto, se indicó que la actividad antitumoral muestra que el virus es activo, llega a los tumores primarios y las metástasis. Es ahí cuando el virus modificado desencadena la respuesta en el sistema inmunitario.

Un dato importante es que el proceso no desencadena efectos adversos importantes. “Se muestra la seguridad y el potencial de la inmunoterapia con el virus VCN-01”, indicaron los expertos sobre la primera fase de los ensayos.

La terapia impide que el virus modificado se quede retenido en el hígado y lo dirige hacia el tumor.

Vacuna rusa contra el cáncer de colon está en su etapa final: la dosis será aplicada a humanos

Rusia ha dado un paso importante en la lucha contra el cáncer de colon con el anuncio de una vacuna experimental que podría revolucionar el tratamiento de esta enfermedad.

Según investigadores del Instituto de Investigación de Gubernskaia, la vacuna contra el cáncer de colon ya se encuentra en fase de pruebas preclínicas, y los científicos esperan iniciar los ensayos en humanos este mismo año.

El cáncer de colon es una de las principales causas de mortalidad oncológica en América Latina y el mundo, por lo que cualquier avance en su tratamiento genera expectativas globales.

Los expertos rusos aseguran que la nueva vacuna ha mostrado resultados alentadores en modelos animales, demostrando su potencial para prevenir la propagación de tumores y mejorar las perspectivas de recuperación.

¿Qué se sabe sobre la nueva vacuna rusa contra el cáncer?

La vacuna, aún en fase experimental, utiliza una combinación de antígenos tumorales y componentes estimulantes del sistema inmunológico.

El objetivo es enseñar al cuerpo a reconocer células cancerosas y atacarlas eficazmente, reduciendo así el riesgo de recaídas.

De acuerdo con declaraciones de los investigadores, si las pruebas resultan satisfactorias, el producto podría estar disponible para pacientes en unos cinco o seis años.

Aunque aún faltan varios pasos científicos y regulatorios, el anuncio suma esperanza en un contexto donde el tratamiento del cáncer continúa siendo un desafío.

Recientemente, otras investigaciones han mostrado progresos en el desarrollo de terapias personalizadas para el cáncer de colon, lo que subraya la importancia de innovaciones continuas en el sector médico.

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Muertes por cáncer en EEUU disminuyeron un 33%, pero la incidencia de la enfermedad está aumentando entre adultos jóvenes

El cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo, y los avances científicos en su tratamiento y diagnóstico son fundamentales para combatir esta enfermedad. El informe anual de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer (AACR) resalta tanto los progresos como las preocupaciones actuales en torno al cáncer, especialmente el aumento de casos en personas menores de 50 años.

Entre las buenas noticias, el informe destaca que la mortalidad general por cáncer en Estados Unidos ha disminuido un 33% entre 1991 y 2021, lo que ha salvado aproximadamente 4,1 millones de vidas. Esta reducción ha sido posible gracias a mejoras en la detección temprana, el tratamiento y las políticas de salud pública, como la reducción en las tasas de tabaquismo. Cánceres como el de pulmón, mama y colorrectal han visto importantes descensos en sus tasas de mortalidad. Por ejemplo, entre 1989 y 2021, la mortalidad por cáncer de mama disminuyó un 42%, lo que evitó casi medio millón de muertes.

Sin embargo, el aumento de cánceres en personas jóvenes es una preocupación creciente. Los cánceres de aparición temprana, que afectan a personas menores de 50 años, están aumentando, especialmente los de mama, tiroides y colorrectal. Entre 2010 y 2019, la incidencia de estos cánceres ha crecido, con un aumento particular del 1,9% anual en los casos de cáncer colorrectal en menores de 50 años. Este incremento ha llevado a los expertos a reevaluar las estrategias de prevención y detección.

El informe también destaca que alrededor del 4,2% de los casos de cáncer diagnosticados en los próximos años corresponderá a personas de entre 18 y 50 años, una población tradicionalmente considerada demasiado joven para desarrollar cáncer. Los científicos han identificado varios factores de riesgo modificables, como la obesidad, el consumo de alcohol, una dieta poco saludable, la exposición a productos químicos en el medio ambiente y las conductas sedentarias, que están relacionados con el aumento de casos en jóvenes.

En el caso de los niños y adolescentes, aunque los casos de cáncer son menos frecuentes, los avances en el tratamiento han mejorado notablemente las tasas de supervivencia. Las tasas de mortalidad por cáncer en estas poblaciones han disminuido un 70% entre los niños y un 63% entre los adolescentes desde la década de 1970. Sin embargo, a pesar de estos avances, el cáncer sigue siendo la principal causa de muerte por enfermedades entre los niños en Estados Unidos.

El informe subraya que aún persisten disparidades raciales y socioeconómicas en el acceso a tratamientos, afectando principalmente a niños y adolescentes afroamericanos e hispanos, quienes enfrentan mayores barreras para acceder a ensayos clínicos y atención médica de calidad. Ante este panorama, los expertos insisten en la importancia de continuar invirtiendo en la investigación para prevenir y tratar eficazmente el cáncer en todas las edades.

Avance revolucionario contra el cáncer reduce tumor cerebral en solo cinco días

Un increíble avance ha ocurrido en el mundo del tratamiento del cáncer. Una nueva terapia pionera ha sido utilizada para tratar una forma mortal de cáncer cerebral, y los primeros tres pacientes tratados han mostrado “respuestas dramáticas en cuestión de días”.

Investigadores y cirujanos del sistema de salud Mass General Brigham emplearon un nuevo enfoque de la terapia CAR-T, un tratamiento complejo y personalizado que estimula el sistema inmunológico para atacar las células cancerosas. Trataron a tres pacientes con glioblastoma recurrente utilizando una variante de la terapia CAR-T existente, añadiendo anticuerpos adicionales al tratamiento, y los resultados fueron realmente asombrosos.

Según el artículo publicado en The New England Journal of Medicine, uno de los pacientes vio cómo su tumor disminuyó un 18.5% en tamaño dos días después del tratamiento, y al día 69, el tumor había disminuido un 60.7%. Otro paciente experimentó una “regresión rápida del tumor”, según Mass General Brigham. Después de tratar al tercer paciente, una resonancia magnética mostró que una sola infusión había llevado a una “regresión casi completa del tumor” en solo cinco días.

“La terapia CAR-T ha transformado nuestra manera de abordar el tratamiento de pacientes con cáncer. Sin embargo, los tumores sólidos, como el glioblastoma, siguen siendo difíciles de tratar debido a que las células cancerosas no son uniformes y varían dentro del tumor.”, dijo Bryan Choi, MD, PhD, neurocirujano y director asociado del Centro de Inmunología e Inmunoterapia de Tumores Cerebrales, Programa de Inmunoterapia Celular, Centro de Cáncer de Mass General y Departamento de Neurocirugía.

“Nuestro método integra dos tipos de terapia, lo que nos permite abordar el glioblastoma de manera más amplia y posiblemente más eficaz.”

Según Mass General Brigham, estudios como este “muestran la promesa de la terapia celular para tratar condiciones incurables”. Aunque las terapias CAR-T suelen utilizarse para tratar cánceres de sangre, este fue el primer paso hacia la posibilidad de utilizarla para atacar tumores sólidos.

Sin embargo, es importante señalar que este fue un estudio muy pequeño de solo tres pacientes. Aunque los resultados parecen ser notables, se necesita mucho más trabajo antes de que un tratamiento como este pueda ser aprobado y extendido de manera más amplia. Elizabeth Gerstner, MD, neuro-oncóloga del Departamento de Neurología del Hospital General de Massachusetts y coautora del estudio, dijo: “Reportamos una respuesta dramática y rápida en estos tres pacientes. Nuestro trabajo hasta la fecha muestra signos de que estamos progresando, pero hay más por hacer”.

Marcela Maus, MD, PhD, directora del Programa de Inmunoterapia Celular, coincidió y dijo: “Estos resultados son emocionantes, pero también son solo el comienzo: nos indican que estamos en el camino correcto para desarrollar una terapia que tiene el potencial de cambiar el pronóstico de esta enfermedad intratable. Aún no hemos curado a los pacientes, pero ese es nuestro objetivo ambicioso”.

Estudio revela que los tatuajes podrían aumentar el riesgo de desarrollar cáncer

La Universidad de Lund en Suecia informó que un grupo de investigadores ha revelado la inquietante relación entre los tatuajes y un mayor riesgo de desarrollar linfoma, un tipo de cáncer que afecta a los glóbulos blancos del sistema linfático.

El linfoma se desarrolla en los leucocitos, células que forman parte del sistema linfático, encargado de combatir infecciones y otras enfermedades. Esta enfermedad puede impactar en los ganglios linfáticos, la médula ósea y otros órganos del cuerpo.

La nueva investigación, publicada en la revista Clinical Medicine, reportó que las personas con tatuajes tienen un 21 % más de riesgo de desarrollar un linfoma maligno en comparación con quienes no tienen tatuajes.

Los científicos llegaron a esta conclusión tras analizar una muestra de 11.905 suecos, de los cuales 2.938 fueron diagnosticados con linfoma entre los 20 y 60 años.

Los datos mostraron que el 21 % de los participantes con linfoma tenían tatuajes, mientras que el 18 % de las personas tatuadas no habían sido diagnosticadas con linfoma.

Christel Nielsen, investigadora principal del estudio, explicó: “Sabemos que cuando se inyecta tinta de tatuaje en la piel, el cuerpo la interpreta como una sustancia extraña, activando el sistema inmunológico. Una gran parte de la tinta se transporta desde la piel hasta los ganglios linfáticos, donde se deposita”.

Antes de analizar los datos, los especialistas plantearon la hipótesis de que el tamaño del tatuaje podría influir en el riesgo de desarrollar linfoma. Sin embargo, los resultados mostraron que este riesgo persistía independientemente del área del cuerpo tatuada.

“Aún no sabemos por qué ocurre esto. Se puede especular que un tatuaje, sin importar su tamaño, provoca una inflamación leve en el cuerpo, que a su vez puede desencadenar el cáncer”, agregó Nielsen.

La investigadora subrayó que la situación es más compleja de lo que se pensaba inicialmente y que los resultados necesitan ser verificados e investigados en profundidad para demostrar de manera concluyente que existe una conexión entre los tatuajes y el desarrollo del linfoma.

