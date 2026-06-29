¡Un revés! Los magistrados dejan claro lo importante que es contar votos por correo aunque lleguen luego del día de las elecciones.

La Corte Suprema de Estados Unidos (EE.UU.) permite contar votos por correo en una importante decisión para el proceso electoral dek país, según reportan agencias.

El alto tribunal rechazó un intento republicano de descartar sufragios postales que fueron enviados antes del cierre de las urnas pero llegaron varios días después, lo que podría marcar una diferencia fundamental en contiendas reñidas.

El voto por correo ha ganado protagonismo en los últimos ciclos electorales, especialmente tras la pandemia de COVID-19, por facilitar la participación de millones de estadounidenses.

Grupos conservadores argumentaron que aceptar votos recibidos después del día de las elecciones abría la puerta a posibles fraudes y desconfianza en el sistema.

Por su parte, defensores del sufragio afirmaron que este tipo de restricciones afectaban principalmente a comunidades vulnerables y dificultaban el ejercicio democrático.

La decisión de la Corte Suprema establece que los votos emitidos y enviados antes del cierre de las urnas, pero recibidos posteriormente, deben ser contados conforme a la normativa estatal.

Esto podría beneficiar a sectores que dependen del voto por correo y garantizar que más ciudadanos tengan la oportunidad de hacer valer su voz, especialmente en distritos donde el acceso a centros de votación es limitado.

El fallo representa un revés para los republicanos que han promovido cambios legales para restringir el voto postal.

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Trump habla de un tercer mandato electoral: “Mucha gente quiere que lo haga”



El presidente estadounidense, Donald Trump, ha generado polémica nuevamente al hablar de un tercer mandato electoral, argumentando que mucha gente se lo pide.

Como era de esperarse, las declaraciones del líder republicano han generado una ola de reacciones, por tratarse de una idea inconstitucional, ya que en la Carta Magna del país norteamericano se habla de dos periodos electorales.

De acuerdo con Trump, la posibilidad de un tercer mandato representa un desafío, destacando que existen métodos para lograrlo si así lo estima conveniente para el país.

“No bromeo”, dijo en tono contundente Trump al mencionar que está dispuesto a postularse por tercera vez a la presidencia de Estados Unidos.

El presidente de EEUU señaló que “hay métodos con los que podría llegar por tercera vez” al Poder Ejecutivo del país, algo que sería histórico y un acontecimiento político sin precedentes en la nación.

Según el líder estadounidense, hay gente que quiere que lo haga, refiriéndose al apoyo de sus seguidores; quienes apoyarían que Trump continúe en el poder para lograr que EEUU “vuelva a ser grande”.

“Pero básicamente les digo que tenemos un largo camino por delante, saben, es muy pronto es la administración“, agregó al señalar que solo lleva unos meses de su segunda gestión como para pensar en un tercer mandato.

Expertos han señalado, que para que Trump continúe en el poder es necesaria una votación de dos tercios, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.

Fotografías cortesías / Vía Getty Images.

Corte Suprema de Colorado eliminó a Donald Trump de la boleta electoral



La Corte Suprema de Colorado ha emitido una resolución sin precedentes al eliminar al magnate Donald Trump de la papeleta electoral de las elecciones internas que se desarrollarán en el 2024.

Los jueces basaron la decisión “dictaminando que no es un candidato presidencial elegible debido a la “prohibición insurreccional” de la 14ª Enmienda”.

El fallo será apelado por la defensa de Donald Trump, lo que significa que quedará en suspenso hasta el 4 de enero del 2024 a la espera del resultado de la acción legal interpuesta por los abogados del exgobernante.

Expertos detallaron que la decisión de la Corte Suprema de Colorado solo aplica para ese estado y no es vinculante para ningún otra ciudad.

Al respecto, se destacó que el fallo judicial enturbiará la campaña presidencial de 2024, especialmente porque Trump se posiciona como favorito de las elecciones internas republicanas.

El exgobernante emitió una amplia opinión que posteó en su red social Truth. “Incluso cuando el asedio al Capitolio estaba en pleno apogeo, continuó apoyándolo exigiendo repetidamente que el vicepresidente (Mike) Pence se negara a cumplir con su deber constitucional y llamando a los senadores para persuadirlos de que detuvieran el conteo de votos electorales. Estas acciones constituyeron una participación abierta, voluntaria y directa en la insurrección”.

La opinión sobre la decisión de la Corte Suprema de Colorado continúa asegurando que ha demostrado que no participó en los eventos en el Capitolio.

“Concluimos que la evidencia anterior, la gran mayoría de la cual fue indiscutible en el juicio, estableció que el presidente Trump participó en una insurrección… Los esfuerzos directos y expresos del presidente Trump, durante varios meses, exhortando a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio para evitar lo que caracterizó falsamente como un presunto fraude contra el pueblo de este país fueron indiscutiblemente abiertos y voluntarios”.

La 14ª Enmienda dice que los funcionarios que prestan juramento de apoyar la Constitución tienen prohibido ocupar cargos en el futuro si “participan en una insurrección”.