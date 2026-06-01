¿Qué pasaría si una catástrofe mundial pudiera anticiparse observando los movimientos de los más ricos del planeta? Esa es la pregunta que inspiró a Kyle McDonald, un programador y artista radicado en Los Ángeles, a desarrollar una herramienta que monitorea la actividad de jets privados con el objetivo de identificar posibles indicios de una crisis de gran magnitud.

El proyecto, denominado “Sistema de Alerta Temprana del Apocalipsis”, se basa en una premisa sencilla: en caso de una amenaza global inminente, como un conflicto nuclear, un colapso económico o una emergencia de gran escala, las personas con acceso a información privilegiada podrían enterarse antes que el resto de la población y actuar rápidamente para ponerse a salvo.

Según McDonald, no se trata de una teoría conspirativa, sino de una observación sobre cómo funciona el acceso a la información en el mundo moderno. Las élites económicas, líderes empresariales y figuras influyentes suelen estar conectadas a redes donde circulan datos estratégicos antes de que estos se hagan públicos.

Partiendo de esta idea, el sistema analiza datos de aviación y busca patrones inusuales en los desplazamientos de aeronaves privadas. Si un número significativo de multimillonarios, ejecutivos o personas influyentes comenzara a abandonar determinadas regiones de forma simultánea, el sistema podría detectar ese incremento de actividad y generar una alerta.

McDonald explicó en un ensayo publicado por Business Insider que, si una verdadera catástrofe estuviera por ocurrir, existe la posibilidad de que ciertos sectores privilegiados recibieran señales de advertencia antes que la mayoría de la población. “Si fuera a ocurrir una catástrofe global de verdad, sus amigos probablemente se enterarían primero”, escribió.

El creador del proyecto aclara que la herramienta no predice desastres ni cuenta con información secreta. Su función consiste únicamente en recopilar y analizar datos públicos sobre vuelos privados para identificar comportamientos fuera de lo común que puedan despertar interés o generar preguntas.

La iniciativa ha llamado la atención de expertos en tecnología, analistas de datos y usuarios de redes sociales, quienes ven en el proyecto una mezcla de ciencia de datos, observación social y curiosidad sobre cómo reaccionan las élites ante escenarios de incertidumbre.

Aunque no existe evidencia de que los movimientos de jets privados puedan anticipar de manera confiable una crisis global, la propuesta ha abierto un debate sobre el acceso desigual a la información y sobre cómo los avances tecnológicos permiten interpretar grandes volúmenes de datos para detectar tendencias y comportamientos en tiempo real.

Por ahora, el llamado “Sistema de Alerta Temprana del Apocalipsis” se mantiene como un experimento tecnológico que combina humor, análisis de datos y una pregunta que sigue despertando fascinación: si el mundo estuviera a punto de enfrentar una gran crisis, ¿quién lo sabría primero?

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