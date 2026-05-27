¡Lamentable! El cuerpo de la víctima fue encontrado en una maleta, mientras que el exfutbolista fue detenido en Chile por matar a su amigo, cegando la vida de una persona y arruinando la suya.

El reciente arresto de un exfutbolista colombiano que decapitó a su amigo, lo quemó y luego metió el cuerpo en una maleta ha generado consternación.

El capturado fue identificado como Abel Stiven Carabalí, una expromesa del fútbol profesional colombiano que truncó la vida de una persona y arruinó la suya por el futuro que le espera en prisión.

Según se informó, el exfutbolista participó en el brutal crimen que dejó la decapitación, desmembramiento y quema del cuerpo de quien era su amigo.

El crimen ocurrió en Chile, en la localidad de Curacaví, donde se encontraron los restos mortales de la víctima.

Las autoridades chilenas informaron que la víctima, también de nacionalidad colombiana, fue identificada debido a los tatuajes en su cuerpo ya que su cabeza no fue encontrada junto al resto de los restos mortales.

De acuerdo con fuentes policiales, el exfutbolista habría intentado huir tras cometer el crimen, pero fue capturado por la policía chilena que le dio seguimiento.

“Previo a la decapitación, tuvo varias heridas cortopunzantes innecesarias, si es que el objetivo era matarlo. La forma en que lo presentan, lo dejan, lo queman, lo distribuyen, dejan la Biblia al lado de su cabeza, claramente es una marca delictual del crimen organizado”, se informó en su momento.

El móvil del crimen sigue bajo investigación, pero versiones apuntan a un supuesto ajuste de cuentas relacionado con actividades ilícitas.

El caso ha reavivado el debate sobre la violencia en Sudamérica y el impacto de la migración en los índices delictivos de la región.

Imagen cortesía. / Policía de Chlle.

Hombres armados raptaron, golpearon y le robaron al exfutbolista italiano Baggio

El exfutbolista italiano Roberto Baggio fue raptado, golpeado y asaltado luego que cinco hombres armados ingresaron a su casa.

El suceso ocurrió justo cuando se disputaba el encuentro deportivo de la Eurocopa 2024 entre España y su país.

Según denuncia del exjugador, estuvo raptado por al menos 40 minutos en una habitación de su casa, donde fue encerrado junto a su familia.

El reporte policial detalla que a la mansión de Baggio ingresaron los cinco sujetos que bajo amenazas tenían amedrentada a la familia.

El deportista intentó defender a los suyos y se enfrentó a los delincuentes, quienes no dudaron en golpearlo y dejarlo malherido.

Posteriormente, lo encerraron con su esposa e hijos en una habitación de la vivienda mientras ellos se apoderaban de todas las cosas de valor.

“Baggio resultó herido en la frente al ser golpeado con la punta de una pistola durante el atraco en su casa de Altavilla Vicentina”, se informó sobre el suceso.

Se informó que el golpe que sufrió, y por el cual fue ingresado a un hospital, se lo propinó uno de los delincuentes con la punta de un arma.

“El golpe le causó una herida profunda”, informaron medios locales sobre el lamentable incidente en contra del conocido exjugador.

No se detalló a cuánto asciende el robo, pero se estima que se llevaron joyas y dinero en efectivo.

La policía italiana inspeccionará las cámaras de seguridad y hará otras investigaciones para dar con los responsables del hecho violento.

Imagen cortesía. / Archivo.



