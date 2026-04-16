Las denuncias de abuso en albergue de niños migrantes en territorio estadounidense han encendido las alarmas sobre la situación en refugios administrados por autoridades federales.

La información fue divulgada por fuentes cercanas al caso y está basada en quejas formales, documentos de inspección y testimonios de niños que pasaron por el albergue.

Entre las denuncias figuran agresiones físicas y verbales, así como negligencia en el cuidado y acceso a servicios básicos a niños migrantes.

Estos hechos abren el debate sobre la protección real que reciben quienes logran llegar a EEUU tras largos viajes migratorios.

Según dos de las fuentes, los relatos de fuentes federales y expertos en bienestar infantil describen un enfoque severo para castigar posibles problemas de conducta en los últimos años, lo que ha motivado una revisión interna por parte de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que se encarga del cuidado de los niños migrantes.

Testimonios desgarradores y respuestas oficiales

Varios menores relataron situaciones donde el personal del albergue respondía con gritos o castigos desproporcionados a las conductas infantiles, vulnerando su integridad emocional.

Las denuncias también incluyen falta de información a las familias y obstáculos burocráticos para poder comunicarse con los niños migrantes.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos indicó que investiga las acusaciones y ha implementado supervisiones adicionales en el refugio.

El tema pone de relieve el reto que enfrentan miles de niños migrantes no acompañados, un problema que ha sido reportado previamente por organizaciones internacionales y que sigue sin resolverse de fondo.

Mientras tanto, organizaciones como Human Rights Watch urgen a revisar y transformar el sistema de refugios.

El albergue, llamado Children’s Village, cuenta con varias sedes en Nueva York que atienden a niños, incluidos ciudadanos estadounidenses, aunque las acusaciones de abuso se derivan del trato que reciben los niños migrantes en la sede de Dobbs Ferry. Children’s Village ha brindado servicios a menores migrantes no acompañados desde 2004.

Según las denuncias, los niños fueron golpeados por una unidad “especial”, similar a un equipo de seguridad, incluso en ocasiones fuera del alcance de las cámaras.

También se alega que fueron inmovilizados con correas durante varios minutos, más allá del protocolo establecido para garantizar su seguridad.

Además, según una fuente cercana a la situación, los niños fueron llevados a una habitación contra su voluntad como castigo.

Trump ordena suspender los servicios legales a los niños migrantes no acompañados

La administración de Donald Trump ordenó la suspensión de los servicios legales a los niños migrantes no acompañados como parte de sus políticas de cero tolerancia a la migración irregular.

De acuerdo con un memorando que se filtró a la prensa, el gobernante dio a conocer su decisión a todos los proveedores de estos servicios para que a partir de la fecha suspendan su colaboración legal.

La medida se suma a una serie de estrategias que buscan disminuir el apoyo o los recursos claves para que los inmigrantes puedan obtener algún beneficio al ingresar a los Estados Unidos (EEUU) de forma irregular.

La notificación para todos los proveedores de servicios legales a los niños migrantes no acompañados fue girada por el Departamento del Interior.

Una de las organizaciones que recibió el memorando fue el Centro de Acacia para la Justicia, el cual ayuda a casi 26,000 niños bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas).

Ahora los niños no acompañados que estaban bajo el cuidado del Centro de Acacia pasarán al ORR, dependencia bajo el mando del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

“La decisión de la administración de suspender este programa socava el debido proceso, afecta de manera desproporcionada a los niños vulnerables y pone a los que ya han sufrido traumas graves en riesgo de sufrir más daños o explotación”, dijo la organización a la que se le prohibió dar servicios legales a los niños migrantes no acompañados.

Con la decisión, los mejores se verán obligados a representarse a sí mismos, solos, en los tribunales de migración.

Con jaulas, protestan en Nueva York por detención de niños migrantes

NUEVA YORK (AP) — Un grupo opuesto a las políticas migratorias de Estados Unidos atrajo la atención de los residentes de Nueva York al colocar en diversas partes de la ciudad dos docenas de jaulas con maniquíes del tamaño de niños en su interior.

La policía atendió un llamado el miércoles cuando una de las jaulas fue encadenada a una señal de tránsito en el centro de Manhattan.

Los maniquíes tienen la forma de niños envueltos en una cobija.

Los altavoces dentro de las jaulas reproducen las voces de niños de verdad que llaman a sus padres entre sollozos después de ser detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza.

La campaña fue lanzada por Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES), una organización sin fines de lucro con sede en Texas que defiende los derechos de los inmigrantes.

Las jaulas pretenden poner de relieve la detención de niños inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos.

Los policías retiraron de las calles la mayoría de las jaulas en cuestión de horas, pero algunas fueron dejadas en el sitio donde fueron colocadas.

Madres y niños migrantes demandan a EEUU por prohibición de asilo

Frontera Sur de EE.UU. El lunes, varias madres y menores migrantes presentaron una demanda ante el Tribunal de Dsitrito de Estados Unidos contra el gobierno de ese país, alegando la existencia de violación de los derechos de los solicitantes de asilo ante la implementación “arbitraria y caprichosa” de asilo en la frontera.

126 mujeres y niños de 59 familias originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador entablaron la denuncia al ser rechazados en las primeras etapas de proceso de asilo.

La demanda de las familias centroamericanas es la primera de este tipo. La semana pasada la Corte Suprema de EE.UU decidió permitir una nueva regla antiasilo.

El abogado de los demandantes, Hassan Ahmad, indicó que con la implementación de la ley antiasilo, a los migrantes que solicitan no se les informa cuál de los estándares será aplicado en sus casos.

“Lo que estamos desafiando es la aleatoria falta de procedimientos legales. No hay razón para ello”, dijo el abogado.



