¡Así como lo lee! El gobierno de EEUU ironizó sobre los temas de los OVNIS y la migración, generando una ola de comentarios.

La admiración del presidente Donald Trump ha sorprendido al incluir una referencia a “extraterrestres” en una plataforma oficial para rastrear inmigrantes.

El incidente promovido desde el oficialismo de EE.UU. fue publicado en el sitio web, dedicado a proporcionar información sobre inmigración.

“Caminan entre nosotros”, conocida por asociarse comúnmente con teorías alienígenas, fue utilizada para ironizar que los inmigrantes también están entre los estadounidenses y deben ser capturados.

Esta situación ha generado debate sobre el tono y la seriedad con la que el gobierno de Estados Unidos aborda la migración.

Organizaciones de derechos humanos y defensores de los inmigrantes han expresado su preocupación, señalando que el lenguaje utilizado en plataformas gubernamentales debe ser responsable y exento de estigmatización.

El uso del término “extraterrestres” y referencias como “caminan entre nosotros” provocó rápidas respuestas en redes sociales y declaraciones de diversos sectores.

Trump ordena a los bancos revisar el estatus migratorio de sus clientes

El presidente de EEUU, Donald Trump, vuelve a causar controversia con su nueva instrucción: exige que bancos en Estados Unidos soliciten prueba del estatus migratorio de sus clientes antes de procesar préstamos y créditos.

Esta directriz, que busca limitar el acceso a servicios bancarios para quienes no son ciudadanos estadounidenses, ha inquietado a diversas comunidades latinas y defensores de derechos migratorios.

La medida responde, según voceros de Trump, a su promesa de priorizar la ciudadanía estadounidense en la economía y limitar el acceso de inmigrantes a oportunidades crediticias, razón por la cual la banca debe pedir el estatus migratorio antes de aperturar una cuenta.

La orden fue comunicada recientemente a entidades financieras, lo que ha desatado preocupación sobre la posibilidad de discriminación y exclusión económica.

Organizaciones defensoras de derechos de los inmigrantes consideran que estas restricciones pueden marginar aún más a quienes buscan integrarse legalmente a la sociedad estadounidense.

Cientos de miles de inmigrantes dependen del acceso a préstamos, créditos para vivienda y pequeñas empresas.

Según expertos consultados, imponer requisitos de ciudadanía o estatus migratorio legal podría aumentar el riesgo de que más personas caigan en la economía informal y sean vulnerables a prácticas financieras fraudulentas.

Además, este tipo de medidas suele intensificar la desconfianza de las comunidades inmigrantes hacia los servicios tradicionales, generando aislamiento financiero.

Trump quiere cambiar el nombre de ICE a NICE

El presidente Donald Trump ha vuelto a posicionarse en el centro del debate migratorio en Estados Unidos, esta vez proponiendo un controversial cambio de marca para la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La idea de Trump, de cara a la campaña presidencial de 2026, es rebautizar al organismo como NICE Trax, un nombre que busca suavizar la imagen de la institución sin modificar su función principal: la vigilancia y detención de inmigrantes indocumentados.

La propuesta ha causado revuelo tanto en el ámbito político estadounidense como internacional, especialmente entre comunidades migrantes en Centroamérica y Latinoamérica, para quienes cualquier cambio en ICE genera expectativa y preocupación sobre eventuales modificaciones en las políticas de migración Estados Unidos.

Trump aseguró que el relanzamiento como NICE Trax serviría para “mejorar la percepción pública” de la agencia y reforzar su papel en la seguridad fronteriza.

Sin embargo, críticos aseguran que se trata de una estrategia meramente cosmética, pues no hay anuncios de cambios profundos en la Agencia de Control de Inmigración ni en su funcionamiento.

El impacto de esta propuesta puede variar dependiendo de si Trump logra ganar las próximas elecciones, pero abre un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo se percibe y administra la política migratoria estadounidense.

Gestión Trump prepara su nuevo plan de “tolerancia cero” para un millón de deportados

Estados Unidos se prepara para implementar una deportación masiva de migrantes, tras anunciar un nuevo plan migratorio.

La nueva medida cero tolerancia busca expulsar a un millón de personas indocumentadas mediante operativos en diversos puntos del país.

La medida, revelada por autoridades federales, impactará especialmente a comunidades latinoamericanas y centroamericanas, reforzando la política migratoria ante la presión preelectoral y crisis fronteriza.

El foco principal de este plan son las redadas coordinadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que pondrán especial atención en fábricas, cárceles y otros lugares públicos.

Un alto funcionario indicó que la prioridad será detener y deportar a migrantes con órdenes de expulsión pendientes y antecedentes penales.

No obstante, organizaciones de derechos humanos alertan sobre riesgos de detenciones arbitrarias y la separación familiar.

Imágenes cortesía.

Detalles del plan: redadas y consecuencias para los migrantes

El despliegue del plan se centrará en identificar grandes grupos de migrantes en centros laborales y penales, ampliando también las operaciones a comunidades residenciales y desplazando a familias enteras.

La iniciativa busca desincentivar el flujo migratorio, enviando una señal clara sobre la estricta postura del gobierno estadounidense.

Expertos advierten que el plan podría agudizar la crisis humanitaria en la región, incrementando las deportaciones sin debido proceso y tensionando aún más las relaciones diplomáticas con los países de origen.

Padres inmigrantes temen mandar a sus hijos a clases por redadas: “Es un miedo muy feo”

Esta tendencia, según se informó, se ha intensificado conforme se endurecen los operativos de las autoridades migratorias.

“Que hagan así, como pasó en (la pandemia de) coronavirus, que haya enseñanza en línea, porque no sabemos cuánto va a durar esto”, dijo uno de los padres afectados por las redadas.

Gestión Trump publica segunda tanda de archivos sobre extraterrestres

En un hecho que ha captado la atención internacional, el gobierno de Estados Unidos (EEUU) publicado la segunda tanda de archivos extraterrestres.

Esta revelación, que se suma a esfuerzos recientes de otros países, pone sobre la mesa nuevos testimonios, imágenes y grabaciones de fenómenos aéreos no identificados observados en el país.

La publicación de estos documentos desclasificados sobre extraterrestres responde a un interés creciente de la sociedad y la comunidad científica por entender la naturaleza e implicancias de este tipo de sucesos.

Entre los archivos de los extraterrestres reciente publicación figura un video grabado por un sensor infrarrojo de la Guardia Costera estadounidense en abril de 2024, en el que se observa un objeto que vuela cerca de una aeronave al sureste de Estados Unidos.

Otro material, titulado ‘Aceleración instantánea de fenómeno anómalo no identificado sirio’, fue capturado por un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar de EEUU en 2021 y cargado a una red clasificada en 2024.

Los archivos incluyen reportes de pilotos, militares y civiles que aseguran haber presenciado vehículos u objetos sin explicación aparente en los cielos.

Existen cuatro especies de extraterrestres, según exagente de la CIA

El tema de los objetos voladores no identificados (ovnis) o extraterrestres vuelve a ser centro de atención luego de que un físico y exagente relacionado con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) declarara que existen cuatro tipos de seres.

El exagente de la CIA Hal Puthoff, cuya experiencia abarca colaboraciones con agencias de seguridad e inteligencia, aseguró que existe evidencia suficiente para respaldar la existencia de ovnis, aunque aún se desconocen su origen y naturaleza.

De acuerdo con el profesional hay cuatro tipos de extraterrestres, identificadas por investigaciones de alto rango.

Estas afirmaciones agregan un nuevo nivel de controversia a un debate que crece a medida que surgen más reportes y filtraciones sobre fenómenos aéreos no identificados.

El año pasado, Eric Davis, excolega de Puthoff, detalló que los extraterrestres son grises, nórdicos, insectoides y reptiloides. En ese sentido, indicó que se parecen a los seres humanos.

“Los grises representarían un tipo clásico de aproximadamente un metro de altura, con una gran cabeza. Los nórdicos se asemejarían a hombres altos de apariencia escandinava. Los reptiloides se parecían a las serpientes y supuestamente podrían transformarse, mientras que los insectoides recordarían a mantis gigantes con múltiples extremidades”, detalla la reseña publicada por Actualidad RT.

Mientras algunos especialistas piden cautela y demandan más pruebas concretas sobre la existencia de extraterrestres, otros resaltan la importancia de investigar estos testimonios de manera seria y transparente.

El asunto no solo despierta el interés de la población, sino también alimenta teorías sobre una posible vida extraterrestre y el papel de las grandes agencias en la vigilancia global.

Expertos recomiendan no descartar ninguna posibilidad sobre la existencia de extraterrestres, pero insisten en la necesidad de información verificable y estudios colaborativos internacionales.

Las revelaciones recientes mantienen en vilo a quienes siguen de cerca las noticias relacionadas con los ovnis y vida en otros planetas.

Imagen cortesía.





Trump quiere liberar todos los documentos clasificados sobre vida extraterrestre

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, volvió a captar la atención internacional tras asegurar que publicaría archivos secretos sobre vida extraterrestre.

Trump indicó que las agencias gubernamentales disponen de información sobre fenómenos anómalos no identificados. Este dato interesa a millones de curiosos y entusiastas del tema en todo el mundo.

En años recientes, el tema de los ovnis y la vida extraterrestre ha generado titulares. Esto ocurrió especialmente luego de que el Pentágono admitiera la existencia de investigaciones sobre objetos voladores inexplicados.

Las declaraciones de Trump reavivan la discusión sobre cuánto sabe el gobierno de EEUU. También reavivan la discusión sobre si realmente existen pruebas contundentes al respecto.

“Basándome en el tremendo interés mostrado, daré instrucciones al secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias relevantes para que comiencen el proceso de identificar y liberar archivos gubernamentales relacionados con seres alienígenas y vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI o UAP, por sus siglas en inglés) y objetos voladores no identificados (ovnis), así como cualquier y toda otra información conectada con estos asuntos sumamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes”, publicó Trump en su red social.

¿Qué dicen las agencias y expertos?

Hasta ahora, las agencias gubernamentales, como la NASA y el Departamento de Defensa, han publicado algunos informes sobre fenómenos anómalos no identificados, pero sin confirmar contactos directos con vida extraterrestre.

Sin embargo, figuras políticas y exfuncionarios han insistido en la necesidad de una mayor transparencia.



