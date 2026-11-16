a despedida del papa León XIV en Perú estuvo marcada por una emotiva misa ante aproximadamente 1,5 millones de personas y un incidente inesperado: un objeto que parecía ser un rosario fue lanzado desde la multitud y aparentemente golpeó al pontífice en el rostro mientras recorría el lugar a bordo del papamóvil.

El episodio ocurrió este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, poco antes de la celebración eucarística con la que el papa concluyó su visita al país que considera su segunda patria.

Las imágenes mostraron al líder de la Iglesia católica haciendo una mueca y llevándose una mano a la sien tras el aparente impacto. A pesar del incidente, continuó su recorrido y la misa comenzó según lo previsto. https://www.whsv.com

El momento se produjo al final de una gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú, que también representó una prueba de resistencia física después de que León XIV fuera sometido a una cirugía por cáncer de pulmón en octubre.

Por qué importa: Perú ocupa un lugar especial en la vida del primer papa estadounidense, que pasó aproximadamente dos décadas en el país como misionero y obispo. Su visita combinó encuentros multitudinarios, recorridos por comunidades alejadas y un mensaje de cercanía con los pueblos latinoamericanos.

The Facts | Cómo fue la despedida del papa León XIV en Perú

La última misa del pontífice comenzó durante la mañana del lunes en la Base Aérea Las Palmas.

Según las estimaciones de las autoridades locales difundidas por el Vaticano, alrededor de 1,5 millones de fieles participaron en la celebración, mientras otras personas se reunieron a lo largo de las rutas utilizadas por el papa. Vatican Press

Antes de iniciar la misa, León XIV recorrió la multitud en un vehículo abierto para saludar a los asistentes.

Durante ese trayecto, alguien lanzó un objeto hacia el pontífice. Las imágenes captadas por cámaras de prensa mostraron que parecía tratarse de un rosario, uno de los artículos que los fieles suelen ofrecerle durante sus apariciones públicas.

El objeto aparentemente alcanzó su rostro. León XIV reaccionó inclinando ligeramente la cabeza y tocándose la zona de la sien.

No se reportó una interrupción de las actividades programadas ni se informó de una lesión que requiriera atención médica.

La celebración continuó y el papa dirigió un mensaje de agradecimiento a los peruanos.

Al concluir, recordó el papel que Perú tuvo en su formación religiosa y agradeció el recibimiento de las comunidades que visitó.

The Breakdown | El regreso del papa León XIV a su segunda patria

La despedida del papa León XIV en Perú tuvo un significado personal que va más allá de una visita diplomática o religiosa.

Robert Francis Prevost, nombre de nacimiento del pontífice, nació en Chicago, Estados Unidos, pero desarrolló una parte importante de su vida sacerdotal en territorio peruano.

Trabajó como misionero y posteriormente ejerció como obispo de Chiclayo, en el norte del país.

Durante esos años estableció vínculos con comunidades religiosas, familias y organizaciones sociales que continúan formando parte de su historia.

León XIV posee ciudadanía estadounidense y peruana, y ha señalado que su experiencia pastoral en Perú influyó profundamente en su manera de comprender la Iglesia.

Durante la visita, regresó a lugares vinculados con su trayectoria, entre ellos Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

El domingo 15 de noviembre realizó una extensa jornada que lo llevó desde la costa norte hasta los Andes y la Amazonía peruana.

Los desplazamientos implicaron cambios importantes de temperatura, humedad y altitud, incluyendo una visita a Cusco, situada aproximadamente a 3.400 metros sobre el nivel del mar.

Una gira después de una operación por cáncer de pulmón

La gira también estuvo acompañada de atención sobre la salud del pontífice.

León XIV fue sometido a una cirugía por cáncer de pulmón el 13 de octubre en Roma, aproximadamente tres semanas antes del comienzo del viaje.

La intervención generó interrogantes sobre su capacidad para completar una agenda que incluía múltiples ciudades, desplazamientos aéreos y celebraciones multitudinarias.

Sin embargo, el papa mantuvo sus actividades públicas durante el recorrido.

No obstante, completar una agenda exigente no permite establecer por sí solo su situación médica o pronóstico a largo plazo.

La despedida del papa León XIV en Perú también reflejó su interés por mantener el contacto directo con las comunidades que conoció antes de convertirse en pontífice.

The Impact | Un vínculo especial con América Latina

El viaje de León XIV comenzó el 6 de noviembre en Uruguay y continuó hacia Argentina antes de concluir en Perú.

La visita tuvo un significado particular por la relación histórica de la Iglesia católica con América Latina, una región donde millones de fieles mantienen una fuerte vinculación con la institución.

Para León XIV, el recorrido también representó la oportunidad de volver a las comunidades que formaron parte de sus primeros años como sacerdote y obispo.

Uno de los referentes espirituales centrales de su gira fue santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima durante el período colonial.

Mogrovejo es recordado por sus largos recorridos para visitar comunidades indígenas y por sus esfuerzos para comunicar las enseñanzas religiosas en lenguas como el quechua y el aimara.

Durante su visita, León XIV acudió a lugares relacionados con la vida de ese santo, incluida la localidad de Zaña.

El papa destacó la importancia de una Iglesia que no se limite a los grandes centros urbanos, sino que mantenga contacto con comunidades de diferentes regiones y condiciones sociales.

En Perú, su presencia también generó expectativas entre personas que enfrentan problemas de inseguridad, desigualdad y dificultades económicas.

Para muchos asistentes, la visita representó una oportunidad de encuentro religioso y un mensaje de esperanza.

The Next Move | El papa León XIV regresa a Roma

Después de concluir la misa, León XIV se trasladó a la Base Aérea del Callao para participar en la ceremonia oficial de despedida.

El Vaticano confirmó que abordó un Boeing 787-9 de LATAM Airlines y despegó hacia Roma a las 2:28 p. m., hora peruana.

Su llegada al aeropuerto de Roma-Fiumicino está prevista para la mañana del martes 17 de noviembre. Vatican Press

Antes de partir, el pontífice agradeció la hospitalidad recibida y dejó un mensaje que subrayó su relación personal con Perú.

En sus palabras finales, expresó que la experiencia del viaje había reafirmado el sentido de comunidad y cercanía que encontró durante su vida pastoral en el país.

El papa también aseguró que conservaría el recuerdo de los niños, jóvenes, familias y adultos mayores que participaron en los diferentes encuentros.

A las autoridades peruanas les transmitió su agradecimiento mediante un telegrama oficial enviado durante su regreso a Italia.

Aunque el episodio del rosario captó la atención internacional, la despedida del papa León XIV en Perú estuvo principalmente marcada por la magnitud de la participación popular y el regreso del pontífice a una nación que considera parte fundamental de su identidad.