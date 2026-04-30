El vuelo hecho por American Airlines se celebró con banderas venezolanas y el desayuno típico de ese país, que incluyó arepas y tequeños.

AP Y Redacción.- Después de una pausa de siete años, los vuelos directos comerciales entre EEUU y Venezuela se reanudaron este jueves 30 de abril, marcando un capítulo trascendental para la migración y el intercambio económico entre ambos países.

El primer vuelo despegó desde Miami con destino a Caracas, reflejando un cambio en la dinámica de conexión aérea que durante años se había visto afectada por restricciones políticas y económicas.

Este reinicio del tráfico aéreo significa un alivio inmediato para la extensa comunidad venezolana radicada en Miami y otras ciudades estadounidenses, quienes podrán viajar de forma más directa y eficiente a su país de origen.

La ruta Miami-Caracas ha sido durante décadas una de las más transitadas entre América del Norte y Sudamérica, facilitando visitas familiares, oportunidades comerciales y el flujo de remesas

El vuelo AA3599 operado por Envoy Air, una subsidiaria de American Airlines, despegó de Miami a las 10.16 hora local (06:16 GMT) y llegó tres horas después a la capital venezolana, regresando a Florida en la tarde.

La aerolínea había anunciado su intención de restablecer el servicio a Venezuela en enero el mismo día en que el presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Transporte que abriera el espacio aéreo comercial sobre el país sudamericano.

Estados Unidos y Venezuela acordaron en marzo reanudar las relaciones diplomáticas luego de la operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero en la que fue capturado el entonces presidente Nicolás Maduro, luego trasladado junto a su esposa a Nueva York para enfrentar cargos por tráfico de drogas.

Dos días después Delcy Rodríguez, vicepresidenta y cercana colaboradora de Maduro, prestó juramento como mandataria encargada y se restableció el contacto con Washington.

American Airlines fue la última aerolínea en volar en directo desde Estados Unidos a Venezuela en 2019.

Caracas y Washington rompieron relaciones en febrero de ese año por decisión de Maduro luego de que Trump, en su primer mandato, apoyó al líder opositor Juan Guaidó, quien se había declarado presidente interino de Venezuela.

Guaidó fue reconocido como el gobernante legítimo de Venezuela por Estados Unidos y varias decenas de países que consideraron fraudulentas las elecciones en las que Maduro había sido reelecto para un segundo mandato.

En mayo de 2019, Estados Unidos ordenó la suspensión de todos los vuelos comerciales y de carga hacia Venezuela por considerar que la agitación social y la tensión política en el país sudamericano representaban un riesgo.

Sin embargo, sólo resultó afectado un pequeño número de vuelos entre ambas naciones debido a que las aerolíneas estadounidenses, incluida American Airlines, ya no viajaban a Venezuela.

Venezuela tiene mucho más que petróleo: minerales, metales y potencialmente elementos de tierras raras

La mirada internacional está puesta sobre los minerales de Venezuela, especialmente desde Estados Unidos, que reconoce su valor estratégico ante la dinámica política y económica global.

Los abundantes y variados recursos naturales de Venezuela, en particular los minerales críticos como el coltán y el oro, se han vuelto un punto central en las relaciones bilaterales y en la geopolítica regional.

Las reservas venezolanas sobresalen por su potencial industrial y tecnológico, con especial foco en minerales necesarios para dispositivos electrónicos, baterías y sistemas energéticos.

Según un informe reciente publicado en CNN, la administración estadounidense vigila de cerca la extracción y exportación de estos materiales, preocupada por su influencia en la cadena de suministros y, eventualmente, en la seguridad nacional.

El papel clave de los minerales estratégicos en la economía global

El acceso a minerales estratégicos como el litio, oro y coltán es considerado uno de los principales motores para el desarrollo tecnológico y la transición energética mundial.

Venezuela mantiene activos estos sectores productivos, lo que supone un atractivo irresistible para potencias como Estados Unidos y China.

Diferentes sectores analizan el posible impacto a largo plazo, no solo para el país sudamericano sino para la estabilidad en América Latina.

La extracción irregular, denuncias de corrupción y explotación ilícita suman preocupación internacional y abren debates sobre la soberanía y el futuro económico del país.

Trump permite que Venezuela pague la defensa de Maduro, según NYT

En un giro inesperado en la tensa relación entre Washington y Caracas, Estados Unidos permite a Venezuela pagar la defensa legal de Nicolás Maduro utilizando fondos previamente congelados debido a sanciones.

Esta decisión impacta directamente en el desarrollo de los procesos jurídicos que enfrenta el mandatario venezolano ante instancias de la justicia estadounidense.

Sanciones y repercusiones legales en la relación bilateral

Estados Unidos ha impuesto múltiples sanciones a Venezuela, limitando gravemente el acceso del gobierno de Maduro a recursos financieros internacionales.

Ahora, tras una solicitud formal, el Departamento del Tesoro otorgó una licencia temporal que autoriza el uso de ciertos activos para cubrir honorarios de abogados que defienden a Maduro y otros funcionarios.

Este permiso no significa un cambio en la política general de Washington hacia Caracas, pero sí responde a la necesidad de garantizar derechos procesales en los casos abiertos en tribunales estadounidenses.

La medida es vista por analistas como una señal de que, incluso en el marco de fuertes tensiones políticas, persiste la voluntad de seguir ciertos estándares jurídicos internacionales.

La decisión ha generado debate entre opositores y aliados internacionales de Venezuela, algunos critican cualquier flexibilización de las sanciones, mientras otros destacan la importancia del acceso a una defensa adecuada.

Opositora María Corina Machado presiona para celebrar elecciones en Venezuela

En las últimas horas, la líder opositora María Corina Machado ha lanzado una advertencia contundente sobre el retraso de elecciones en Venezuela.

Durante declaraciones a medios internacionales, Machado subrayó que cualquier postergación de la fecha electoral representaría “un peligro muy grande” para la democracia y para el futuro político del país sudamericano.

Asegura que el pueblo venezolano espera respuestas claras y elecciones en los plazos previamente establecidos, ya que cualquier aplazamiento podría interpretarse como un intento del gobierno de Nicolás Maduro de aferrarse al poder.

“Aquellos que ven un riesgo en el proceso electoral, no están viendo que no hacer elecciones conlleva un riesgo mucho mayor”, detalló la opositora venezolana, calificada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como débil.

Contexto político y reacción internacional por las declaraciones de Machado

Esta advertencia llega en un momento crucial para Venezuela, donde organismos internacionales y gobiernos extranjeros han expresado su preocupación por las condiciones electorales.

Según datos, la capacidad del chavismo para fijar nuevas fechas podría tener repercusiones directas en los acuerdos alcanzados durante diálogos anteriores.

Machado concluyó sus declaraciones pidiendo a la comunidad internacional mantenerse vigilante y a la ciudadanía venezolana no ceder ante presiones que busquen debilitar la institucionalidad democrática.

“Si los venezolanos sienten que lo que está pasando es un tema económico, por la plata, y no por la gente, pueden perder completamente la paciencia”, advirtió.

“De hecho yo voy a volver a Venezuela para asegurarme de que el proceso sea pacífico y que se canalice toda esa energía, toda esa angustia, alrededor de un proceso electoral”, anunció Machado.

María Corina Machado esperará el momento adecuado para ser presidenta de Venezuela

María Corina Machado aseguró que “cuando llegue el momento adecuado” será la presidenta de Venezuela luego de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y entregarle su Premio Nobel de la Paz.

Su mensaje deja entrever un cambio político en Venezuela y genera debate tanto en el oficialismo como en la oposición.

Durante una entrevista concedida a medios internacionales, Machado dejó claro que no abandonará su lucha pese a los vetos y obstáculos impuestos por el chavismo, quien mantiene el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en territorio venezolano.

El mensaje de Machado y las reacciones políticas en Venezuela

Las palabras de María Corina Machado provocaron reacciones inmediatas en sectores tanto del gobierno como de la oposición venezolana, quien consideran que Trump ha dejado claro que su apoyo es para Delcy Rodríguez, a quien considera capaz de gobernar.

Analistas destacan que sus declaraciones buscan consolidar la unidad opositora y presionar por el respeto a los resultados de las primarias, mientras el oficialismo insiste en cuestionar la legitimidad del proceso.

Venezuela da luz verde a ley que busca impulsar inversión en el sector minero

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una nueva ley que busca abrir bajo reglas claras el sector minero.

La aprobación de la ley para impulsar a la inversión de empresas privadas locales e internacionales tras 26 años bajo un estricto control estatal.

La Ley de Minas –que deroga otras dos normas de 1999 y 2015— establece amplias garantías jurídicas, incluida la posibilidad que “las dudas y controversias de cualquier naturaleza”, que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes, podrán ser decididas por tribunales competentes de Venezuela o mediante mecanismos alternativos, incluyendo la “mediación y el arbitraje“.

El gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez espera que los cambios sirvan de garantía para las principales firmas mineras internacionales que han dudado en regresar al país.

Varias compañías, entre ellas la empresa minera canadiense Crystallex International Corporation, perdieron inversiones cuando el gobierno del ahora fallecido presidente Hugo Chávez cambió abruptamente las condiciones de sus operaciones en el país y posteriormente revocó su permiso de explotación. Varias otras empresas internacionales aún buscan compensación por proyectos expropiados y paralizados por el gobierno en las últimas dos décadas.

La nueva legislación, que entrará en vigor cuando el Tribunal Supremo se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico, sea promulgada por el Poder Ejecutivo y publicada en la Gaceta Oficial, se aprobó después de una operación militar estadounidense en Caracas que depuso y capturó al entonces presidente Nicolás Maduro el 3 de enero.

Rodríguez fue juramentada presidenta en funciones el 5 de enero. La entonces vicepresidenta era, de acuerdo con la Constitución, la primera en la línea de sucesión.

La ley deja en claro que los yacimientos mineros seguirán siendo propiedad del Estado venezolano, resalta insistentemente el oficialismo, en momentos que la administración del presidente Donald Trump abiertamente manifiesta su intención de ejercer un mayor control sobre los recursos naturales del país sudamericano.

El debate del proyecto de ley comenzó apenas cuatro días después de la visita del secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum, con el propósito de ampliar los acuerdos en materia de energía y minería de ambos países.

Al final de la visita, el 5 de marzo, Rodríguez pidió a los legisladores “actuar con celeridad” para aprobar la ley. Burgum estuvo acompañado por representantes de más de dos docenas de empresas mineras y de minerales de Estados Unidos.

En febrero, el gobierno de Trump anunció su intención de crear un bloque comercial de minerales estratégicos con sus aliados y socios para defenderse del control de China en la cadena de suministro de estos minerales y tierras raras, esenciales para la industria electrónica, la fabricación de motores eléctricos, aviones militares, entre otros.

El 6 de marzo, Estados Unidos emitió una licencia que autoriza realizar transacciones con Minerven, la compañía estatal de extracción de oro. Según la licencia, las personas y empresas de Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba no están autorizadas a celebrar contratos con Minerven.

Además del petróleo, Venezuela es rica en oro, cobre, diamantes, coltán y otros metales preciosos, pero su explotación se concentra en zonas inseguras.

En ese sentido, Burgum manifestó que el gobierno de Venezuela dio garantías de seguridad a las compañías mineras interesadas en invertir en el país donde las zonas ricas en minerales han estado controladas por guerrilleros colombianos y otros grupos ilegales locales durante mucho tiempo.

La ley busca reproducir el modelo de la recién aprobada Ley de Hidrocarburos, que redujo drásticamente el rígido control estatal sobre las operaciones petroleras vigente en las últimas dos décadas y que abrió ampliamente el sector a la inversión extranjera.

En sintonía, el Departamento del Tesoro comenzó a flexibilizar las sanciones a los hidrocarburos venezolanos y amplió la capacidad de las compañías energéticas estadounidenses para operar en Venezuela.

Los gobiernos de Washington y Caracas también acordaron restablecer relaciones diplomáticas, rotas en 2019. Esas y otras medidas han sido adoptadas después del traslado de Maduro y su esposa a Nueva York para enfrentar cargos federales de tráfico de droga.

Bandera de EEUU flamea en su embajada en Venezuela

Después de años de tensiones y ruptura diplomática, la bandera de EEUU vuelve a ondear en la embajada estadounidense en Venezuela. Esto marca un hecho sin precedentes en la historia reciente de ambos países.

Este gesto simboliza el reinicio de relaciones diplomáticas y podría abrir nuevas oportunidades de diálogo tras una década de confrontaciones políticas y sanciones internacionales.

En el acto de reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas, funcionarios y diplomáticos izaron la bandera estadounidense. Además, este evento fue transmitido por importantes cadenas de noticias.

Esta acción sigue a meses de negociaciones y avances en temas clave para ambas naciones, como los intercambios de prisioneros y acuerdos energéticos.

La embajada había sido cerrada en 2019, tras desconocimientos políticos y sanciones hacia el gobierno venezolano. Esto dejó a miles de ciudadanos sin servicios consulares directos.

Reacciones y contexto del restablecimiento de relaciones

La comunidad internacional ha reaccionado con atención al restablecimiento de la embajada de EEUU en Venezuela.

Mientras la Casa Blanca lo celebra como un “avance positivo”, algunos sectores en Venezuela ven el regreso como una oportunidad para el diálogo y la cooperación.

Especialmente se espera cooperación en áreas como el comercio y la migración.

Al mismo tiempo, se abre un nuevo escenario para los ciudadanos venezolanos que esperan facilidades consulares y una mejor comunicación bilateral.

Este suceso ocurre poco después de que, en la región, otros países también buscaran restablecer relaciones bilaterales.

Según analistas internacionales, la reapertura podría influir en negociaciones futuras sobre sanciones y derechos humanos, temas largamente discutidos por las autoridades locales y actores externos.









