La organización protectora de animales RSPCA informó sobre el rescate de más de 250 perros mestizos tipo caniche en una vivienda del Reino Unido, en un caso que evidencia el aumento de situaciones de acumulación de animales.

Según la entidad, la cantidad de perros y sus condiciones de vida se salieron de control debido a circunstancias familiares complejas. Una imagen difundida por rescatistas, en la que se observan decenas de animales hacinados en una sala, generó impacto en redes sociales, donde algunos usuarios dudaron de su veracidad. Sin embargo, la organización confirmó que la fotografía es real y refleja la magnitud del problema.

El centro Radcliffe Animal Centre, que recibió parte de los animales, reportó que muchos llegaron con el pelaje enredado y afecciones en la piel, además de mostrar signos de miedo extremo.

La RSPCA señaló que este tipo de casos ha aumentado significativamente, con un incremento del 70% en Inglaterra y Gales desde 2021. Solo en el último año, la organización atendió más de 4,200 incidentes relacionados con múltiples animales en un mismo hogar.

Las autoridades indicaron que no se iniciará un proceso judicial debido a la situación vulnerable de los propietarios, quienes habrían solicitado ayuda al verse sobrepasados. También destacaron que estos casos pueden estar relacionados con problemas de salud mental, dificultades económicas o prácticas irresponsables de crianza.

De los perros rescatados, 87 quedaron bajo el cuidado de la RSPCA, mientras que el resto fue trasladado a la organización Dogs Trust. El caso pone en evidencia los riesgos del crecimiento descontrolado de mascotas, especialmente en razas populares como los cruces de caniche, conocidos como “doodles”.

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