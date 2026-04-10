Las leyes de protección animal en Suecia han dado un giro histórico con la reciente aprobación de medidas estrictas contra quienes dejan solos a sus perros durante más de seis horas. Autoridades suecas buscan reducir la soledad animal y garantizar un mayor bienestar para las mascotas en el país nórdico.

La normativa aprobada estipula que los dueños que incumplan con estos lineamientos pueden enfrentar multas cuantiosas y hasta dos años de prisión. Así, Suecia se posiciona como referente mundial en la defensa del bienestar animal, poniendo en el centro de la discusión el abandono de mascotas y la responsabilidad que implica tener un animal de compañía.

Medidas drásticas para combatir la soledad animal

Según informes oficiales, la ley exige que los perros no pueden permanecer solos más de seis horas seguidas. Además, se promueve que los dueños dediquen tiempo de calidad, actividad física y estimulación mental a sus mascotas. El objetivo de estas medidas es evitar el estrés, trastornos de conducta y enfermedades derivadas del aislamiento prolongado.

Suecia no es el único país tomando medidas en este sentido, pero sí uno de los más estrictos. Los expertos advierten que dejar a un perro solo por largos periodos puede causar graves problemas de socialización, ansiedad e incluso agresividad. Esta iniciativa ya ha generado debate internacional sobre si otros países deberían implementar regulaciones similares

Detectan metales pesados y compuestos cancerígenos en alimentos comerciales para perros