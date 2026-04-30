“Tu familia es mía. Tú eres mío y ella te robó”. La asesina, detenida en Venezuela, disparó en seis ocasiones a su nuera, quedando grabado en un video que la confirma como la autora de la muerte.

La policía de Venezuela, en coordinación con autoridades mexicanas e Interpol, detuvieron en Caracas a una mujer acusada de haber asesinado a su nuera en México, una exreina de belleza.

Se trata de Erika María Herrera, de 63 años, fue detenida esta semana en la capital de Venezuela, Caracas, dos semanas después de que asesinara a la exreina de belleza, Carolina Flores Gutiérrez, de 27 años.

El caso, bajo titularidad de la Fiscalía venezolana, ha generado atención internacional. La persona fue capturada este 26 de abril, en el municipio Libertador, tras una orden de detención emitida a petición del gobierno mexicano.

La mujer se encontraba prófuga desde el pasado 15 de abril, cuando, según las imágenes de una cámara de seguridad de la residencia, disparó seis veces contra su nuera hasta causarle la muerte.

La detención en Caracas a estala suegra por asesinato en México se produce como resultado de una cooperación judicial internacional.

México solicitó la orden de arresto a través de la Interpol, señalando a la detenida como presunta autora intelectual del homicidio de su nuera, una exreina de belleza.

Interpol y cooperación internacional: el caso judicial de la mujer que mató a su nuera

La extradición se perfila como el siguiente paso tras el arresto, lo que podría derivar en el traslado de la acusada a México para enfrentar cargos de homicidio.

Distintos medios internacionales sostienen que la investigación fue respaldada por acuerdos bilaterales entre ambos países.

Este tipo de colaboraciones internacionales son cada vez más frecuentes para combatir delitos que trascienden fronteras.

Crimen de la exreina de belleza en México

En las imágenes se aprecia a las dos mujeres mientras tienen un intercambio de palabras, sin aparente animosidad.

Después, la exreina de belleza se dirige a una habitación y su suegra la sigue. Aunque esa estancia no es captada por la cámara, sí recoge el sonido de seis disparos.

El hijo al ver que su madre asesinó a su esposa pregunta: “¿Qué fue eso?”. Posteriormente, dice: “¿Qué hiciste, loca?”. “Nada, es que me hizo enojar”, contesta la mujer. A lo que su hijo responde: “¿Qué te pasa, loca? Es mi familia”. Su madre replica: “Tu familia es mía. Tú eres mío y ella te robó”.

El guardia de seguridad nocturno del edificio, que declaró no haber escuchado las detonaciones ni ruidos extraños.

La víctima había destacado en los certámenes de belleza. Nacida en 1999, Gómez fue coronada a los 17 años como Miss Teen Universe Baja California, título con el que después se presentaría a la contienda nacional.

Asesinan a exreina de belleza en Ecuador mencionada en investigación sobre narco-corrupción

La Policía de Ecuador investiga el crimen de Landy Párraga, exreina de belleza e influencer mencionada en el caso de narco-corrupción.

El crimen de la joven ha generado conmoción no solo en la nación latinoamericana, su caso ha traspasado las fronteras por la saña en que fue asesinada.

Grabaciones del restaurante donde se encontraba cuando fue interceptada y atacada a balazos circulan en las distintas plataformas de internet.

La exreina de belleza en Ecuador fue mencionada hace unos meses en el caso de trata de corrupción judicial, policial y carcelaria; lo que su muerte podría estar relacionada con el escándalo.

Al momento del ataque, la joven, de apenas 23 años de edad, estaba acompañada de un hombre cuando repentinamente escucharon las detonaciones y ambos se tiraron al suelo.

El sicario llegó hasta donde estaba Párraga y la remató de varios disparos que le provocaron la muerte al instante.

Según las investigaciones, la ex reina de belleza fue relacionada con Leandro Norero, narcotraficante y lavador de dinero que fue asesinado en el 2022.

La exreina de belleza ecuatoriana fue vinculada luego que la policía hiciera un vaciado del teléfono del delincuente, encontrando supuesta evidencia que la ligaban a él.

Información filtrada a la prensa detalla que Norero intentaba protegerla, y negaba todo vínculo con ella para evitar que su esposa se enterara de una supuesta relación amorosa.

Actualmente, la ex reina de belleza tenía una relación sentimental con el cirujano plástico Jose Luis Betancourt, quien la acompañaba en algunos eventos.

No es el primer crimen en Ecuador, la nación vive una imparable ola de violencia que ha dejado la muerte de varios políticos, entre ellos el de la alcaldesa más joven de la nación.

Brigitte García, de 27 años de edad, era militante del movimiento Revolución Ciudadana, partido político que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).



