La revista Rolling Stone dio a conocer su lista de mitad de año con las mejores canciones publicadas durante 2026, un ranking en el que dos artistas latinas lograron sobresalir junto a reconocidas figuras de la música internacional.

La colombiana Karol G fue incluida gracias a “Después de ti”, una balada interpretada junto a Greg Gonzalez, vocalista de la banda Cigarettes After Sex. El tema fue presentado por primera vez durante su actuación en el festival Coachella, donde la cantante hizo historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el evento.

Por su parte, la puertorriqueña Young Miko obtuvo un lugar en la selección con “BIAF”, una canción que mezcla versos en inglés y español sobre una base de ritmo suave. El sencillo suma más de 23 millones de reproducciones en Spotify y continúa ganando popularidad entre los oyentes.

La lista de Rolling Stone también incluye lanzamientos de artistas como Bruno Mars, Lana Del Rey y Halsey, quienes figuran entre las propuestas musicales más destacadas del año según la publicación.

Con este reconocimiento, Karol G y Young Miko consolidan la presencia de la música latina en los principales rankings internacionales de 2026.

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