¡Así como lo lee! El presidente de EE.UU. aseguró que terminará imponiéndose ante Irán, acabando con la gente estúpida del país para reconstruirlo.

El presidente de EE.UU. Donald Trump volvió a encender las alarmas internacionales al referirse al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Elmandatario republicano calificó de “gente estúpida” a los iraníes y pidió a su país actuar de forma “inteligente”, sugiriendo que Washington debe “comenzar a destruir” la infraestructura estratégica de Irán si escalan las tensiones.

Estas declaraciones reavivan el debate sobre la política exterior estadounidense y su enfoque hacia la República Islámica, especialmente en un momento de alta sensibilidad en Medio Oriente.

“Si la gente es estúpida, terminaremos en una situación en la que tendremos que destruir toda la infraestructura de una nación y no creo que eso sea bueno, porque alguien tendrá que reconstruirla”.

Trump ha sido una de las voces más críticas contra Irán, y durante su presidencia anterior impuso sanciones severas y ordenó acciones militares selectivas, como el ataque que acabó con el general Qasem Soleimani en 2020.

Actualmente, las relaciones entre ambos países afrontan una nueva etapa de hostilidad, marcada por constantes amenazas y movimientos militares en la región.

Mientras algunos sectores en Estados Unidos respaldan la línea dura de Trump, otros advierten sobre los riesgos geopolíticos de optar por la vía de la confrontación directa.

En el pasado, acciones militares de Washington han ocasionado reacciones en cadena que impactan no solo a Irán y Estados Unidos, sino a toda la región.

Organizaciones internacionales insisten en la necesidad de buscar soluciones diplomáticas para evitar una escalada mayor.

¿Se siente fuerte Irán? Ataques confirmarían que no tiene mied

Los ataques de Irán contra Israel han captado la atención internacional y encendido las alarmas sobre una nueva fase en el conflicto en Medio Oriente, y de la valentía de Teherán de atacar al principal aliado de EE.UU

Estos hechos, que se inscriben en una escalada de tensiones, han sido interpretados por expertos como una clara señal de que Irán se siente cada vez más fuerte y preparado para asumir un papel protagónico en la región, desafiando abiertamente los intereses israelíes y los de sus aliados.

El reciente intercambio de misiles y drones, que se suma a años de confrontaciones indirectas, marca un cambio en la dinámica habitual del enfrentamiento Israel-Irán.

Según analistas citados por BBC Mundo, estos ataques buscan no solo responder a incidentes previos, sino también enviar el mensaje de que la capacidad militar y política iraní ha crecido, respaldada por diversos actores aliados en la zona.

El conflicto se desarrolla en un escenario particularmente volátil, donde países y grupos armados como Hezbolá y militias en Siria también juegan un papel clave.

A medida que Irán fortalece su influencia mediante el apoyo a estos aliados, Israel intenta frenar su expansión mediante acciones preventivas, lo que incrementa el riesgo de una confrontación directa y a gran escala.

Este entorno ya ha provocado alteraciones en el equilibrio de poder regional, generando incertidumbre sobre la estabilidad futura de Medio Oriente.

La confrontación va más allá del ámbito militar y tiene profundas repercusiones políticas, afectando las relaciones diplomáticas y la seguridad de millones de personas.

Irán ataca al mayor aliado de EE.UU. en Medio Oriente

Israel e Irán intercambiaron fuego el lunes en la madrugada en sus primeros ataques desde que Estados Unidos alcanzó un alto el fuego con Teherán hace dos meses. Horas después, el ejército de Irán dijo que detendría sus operaciones ofensivas.

Las nuevas hostilidades amenazaban con arrastrar de nuevo a Oriente Medio a una guerra regional a gran escala.

La guerra, iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero con ataques contra Irán, ha sacudido la economía mundial, ha impulsado los precios de la energía en todo el mundo y ha encarecido muchos productos básicos, incluidos los alimentos. Los funcionarios no han podido convertir el alto el fuego de abril en un acuerdo para poner fin al conflicto de forma permanente.

Durante la tregua, Irán ha mantenido su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, un paso crucial para el petróleo y el gas natural del mundo cuyo cierre fue la razón principal por la que los precios mundiales del combustible se dispararon. Israel ha continuado atacando a Hezbollah, aliado de Irán en Líbano, y se ha adentrado más en ese país. Y el lunes, los rebeldes hutíes en Yemen, otro aliado iraní, también dispararon contra Israel y advirtieron que atacarían a los barcos asociados a Israel en el mar Rojo.

Con poco progreso aparente en las conversaciones de paz, Israel e Irán intercambiando fuego y los hutíes uniéndose a los combates, los riesgos de que la guerra vuelva a estallar por completo parecían más altos que en cualquier momento desde el alto el fuego.

Tras los nuevos ataques, el presidente de Estados Unidos Donald Trump escribió en internet: “Israel e Irán deben dejar inmediatamente de ‘disparar‘”.

Poco después, el mando conjunto del ejército iraní emitió su comunicado. Dijo que si Israel o sus partidarios llevaban a cabo cualquier otra “agresión y actos hostiles”, incluso en el sur de Líbano, entonces “seguirán medidas mucho más severas y aplastantes que antes”.

Diplomáticos tratan de salvar el alto el fuego entre EEUU e Irán

Antes, dos funcionarios regionales dijeron que había esfuerzos diplomáticos concertados en marcha el lunes para salvar el alto el fuego.

Funcionarios de Egipto, Arabia Saudí, Turquía, Pakistán y Qatar han instado al gobierno de Trump a presionar a Israel para que frene sus ataques contra Irán y Beirut. También han instado a funcionarios iraníes a detener los ataques contra Israel, dijeron. Ambos funcionarios hablaron a condición de guardar el anonimato porque no estaban autorizados a hablar con reporteros.

Trump dijo que había conversaciones en marcha para un alto el fuego entre Israel e Irán, aunque no dio detalles.

Israel e Irán intercambiaron ataques

Irán lanzó oleadas de ataques contra Israel el lunes, e Israel lanzó ataques contra el centro y el oeste de Irán. Fue el primer intercambio de fuego desde el alto el fuego.

La televisión estatal de Irán reportó que se oyeron explosiones en Isfahán, Karaj, Tabriz y Teherán. Irán cerró el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional Imán Jomeini de Teherán tras el ataque israelí.

Las agencias semioficiales de noticias Fars y Mehr dijeron que ataques israelíes habían alcanzado una fábrica petroquímica en la ciudad de Mahshahr. No ofrecieron detalles sobre daños. El ejército israelí confirmó posteriormente el ataque contra la planta, diciendo que apuntó a sitios que producen materiales para misiles balísticos. También dijo que atacó lanzadores de misiles montados en camiones.

Israel dijo que sus ataques respondían a un ataque con misiles de Irán. Teherán advirtió el domingo que tomaría represalias después de que Israel atacara sin previo aviso los suburbios del sur de Beirut. Cuando Israel respondió, Irán volvió a disparar.

La Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar iraní, señaló que había atacado dos bases militares en Israel.

Se oyeron explosiones en el centro de Israel mientras las defensas antiaéreas intentaban interceptar el fuego iraní entrante. Las sirenas también sonaron en la vecina Jordania.

Irán culpó a Estados Unidos por la escalada.

“Nadie cree que el régimen israelí emprendería ninguna acción sin coordinación con Estados Unidos”, dijo el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, durante una sesión informativa con periodistas en Teherán.

La Casa Blanca no respondió a mensajes sobre los ataques de Israel y si se realizaron en coordinación con Estados Unidos.

Las tensiones parecen crecer entre Trump y Netanyahu por Irám

Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, iniciaron la guerra en un ataque estrechamente coordinado contra Irán, y funcionarios israelíes presumieron orgullosamente de una cooperación sin precedentes “hombro con hombro” durante todo el conflicto, que llegó a 100 días el lunes.

Pero desde los primeros ataques, los dos hombres se han movido en direcciones opuestas, con tensiones que a veces se han derramado a la vista pública. Netanyahu parece haber desafiado abiertamente a Trump con el ataque del domingo en Beirut y los ataques posteriores en Irán, mientras que Trump ha expresado su descontento con Israel, incluso menospreciando a Netanyahu al declarar a The Financial Times que “Yo tomo todas las decisiones”.

Las diferencias entre ambos parecen derivar de las consideraciones locales de cada líder. Netanyahu enfrenta elecciones este otoño y está bajo presión pública para responder a los continuos ataques de Hezbollah, apoyado por Irán, contra el norte de Israel. También recela de parecer demasiado servil ante Trump.

El presidente de Estados Unidos, por su parte, también enfrenta elecciones —para el Congreso en noviembre— y está ansioso por poner fin a una guerra que ha sacudido la economía mundial y ha elevado los precios para los consumidores.

Los hutíes, aliados de Irán, se atribuyen ataque contra Israel

Por su parte, los rebeldes hutíes en Yemen se atribuyeron el lunes un ataque a Israel y dijeron que los barcos asociados a Israel volverían a ser objetivo de ataques en el mar Rojo, poniendo en peligro el mar Rojo, el golfo de Adén y el estrecho de Bab el-Mandeb, que los conecta. El comunicado del general de brigada Yahya Saree fue difundido en el canal de noticias por satélite al-Masirah de los hutíes.

Los hutíes hicieron una amenaza similar durante la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza y mataron al menos a nueve marinos y hundieron cuatro barcos en más de 100 ataques, a menudo apuntando a embarcaciones con vínculos tangenciales o incluso sin vínculos con Israel.

Los ataques de Irán trastocaron el transporte marítimo en el mar Rojo, por el que antes de la guerra pasaban cada año alrededor de 1 billón de dólares en mercancías.

Guerra EE.UU. e Irán: Suenan las sirenas antiaéreas en países del golfo Pérsico

Irán disparó misiles balísticos y drones hacia territorio bareiní y hacia Kuwait, informó el sábado el gobierno de Baréin.

El Ministerio de Relaciones Exteriores bareiní indicó que fueron interceptados e instó a Irán a cesar de inmediato los ataques contra sus vecinos del Golfo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Kuwait calificó los ataques como una “grave escalada” y una “flagrante violación de su soberanía”. Indicó el sábado que se reserva el derecho de defender al país.

El comunicado se difundió horas después que el ejército de Estados Unidos informara que derribó misiles balísticos y drones de Irán lanzados el viernes hacia el estrecho de Ormuz y aliados árabes del Golfo, al tiempo que, en respuesta, atacó algunos sitios costeros de radar de vigilancia de la República Islámica, un intercambio de fuego que tensó aún más un frágil alto el fuego con Teherán.

El intercambio de ataques se produce cuando el gobierno de Trump incrementa la presión sobre Irán para que alcance un acuerdo que ponga fin al conflicto.

El Comando Central de Estados Unidos señaló en redes sociales el viernes por la noche que Irán disparó siete misiles balísticos hacia Kuwait y Baréin; Las fuerzas estadounidenses interceptaron seis de los misiles y un séptimo no logró alcanzar su objetivo. El ejército añadió que no había reportes de daños a personal de Estados Unidos.

Los misiles balísticos fueron disparados luego que Estados Unidos, más temprano ese día, derribara cuatro drones iraníes que habían sido lanzados hacia el estrecho de Ormuz.

“El ataque con drones representó una amenaza inmediata para el tráfico marítimo regional”, afirmó el Comando Central de Estados Unidos en redes sociales.

El ejército de Kuwait indicó que sus fuerzas estaban interceptando misiles y drones que atacaban el país, y Baréin activó las sirenas de ataque aéreo y pidió a la población trasladarse al lugar seguro más cercano y seguir las instrucciones oficiales.

La Guardia Revolucionaria de Irán declaró que atacó la base aérea Ali Al Salem, que alberga fuerzas estadounidenses en Kuwait, y la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos en Baréin, según la agencia estatal de noticias IRNA.

El ejército de Estados Unidos está imponiendo un bloqueo a los puertos de Irán en respuesta al control asfixiante de Teherán sobre el corredor crucial para los envíos mundiales de petróleo y gas natural, lo que ha disparado los precios de la energía y ha planteado problemas políticos para el Partido Republicano del presidente estadounidense Donald Trump de cara a las elecciones legislativas de medio mandato.

El Comando Central de Estados Unidos informó que atacó los sitios de radar, incluida una isla en el estrecho, “para defenderse de nuevos ataques”.

Trump promete un rápido fin al conflicto en Irán

Fue el episodio más reciente de ataques de ida y vuelta que han puesto a prueba el endeble alto el fuego en la guerra y los esfuerzos por alcanzar un acuerdo para extender esa tregua. A principios de esta semana, drones iraníes dañaron gravemente una terminal de pasajeros en el principal aeropuerto de Kuwait, mataron a una persona, hirieron a decenas y cerraron brevemente el aeródromo.

Pese a que los ataques avivaron nuevas preocupaciones de que el alto el fuego pudiera colapsar, Trump dijo a los periodistas el viernes que “la situación con Irán parece ir bastante bien”.

“Vamos a salir de Irán muy rápidamente y va a ser muy fuerte de una forma u otra, ya sea con un papel o por la vía muy dura”, declaró Trump en un encuentro con agricultores en Wisconsin. “La vía muy dura quizá sea la más fácil, pero vamos a salir, y los precios de sus fertilizantes van a bajar muchísimo, igual que hace cuatro meses”.

Cada vez parece más que Trump está acorralado en un conflicto que se ha asentado en un compás de espera. Negociadores de Estados Unidos e Irán alcanzaron hace una semana un acuerdo tentativo para extender el alto el fuego por 60 días e iniciar una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Pero Trump ha pedido cambios no especificados y las autoridades iraníes no han mostrado señales públicas de dar el visto bueno al acuerdo.

Al ser consultado el viernes sobre por qué estaba tardando tanto, Trump dijo al programa “Meet the Press” de la cadena NBC que era porque “es algo muy difícil para ellos”.

“Hay cosas que nunca pensaron que estarían haciendo y que van a tener que hacer. No tienen opción, y lleva un poco de tiempo”, sostuvo en la entrevista.

Trump señaló que los iraníes aún conservan entre el 21% y el 22% de sus misiles.

Irán a EE.UU.: La República Islámica es poderosa

El canciller iraní exige aceptar un poderoso Irán, lanzando así un mensaje firme a Washington y a la política exterior estadounidense.

En recientes declaraciones, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró que Estados Unidos debe reconocer la nueva realidad en el Medio Oriente: Irán es hoy una potencia regional y mundial ineludible.

“Esto no es una broma: que un país resista 40 días frente a una de las mayores potencias militares del mundo, que incluso está equipada con armas nucleares y, además, frente a otra fuerza militar como el régimen sionista“, estimó Araghchi.

Según el canciller, el resultado fue que sus adversarios acabaron “obligados” a pedir negociaciones y un alto el fuego.

Abdolahian, durante una conferencia en Teherán, enfatizó que ya no es posible retroceder a los tiempos en que Irán era marginado en la política internacional. Según destacó, “la era en la que EE.UU. podía ignorar a Irán ha terminado”.

Las tensiones entre EE.UU. e Irán se han intensificado tras el colapso del acuerdo nuclear, y el gobierno iraní aprovecha cada foro diplomático para recordar su peso en los asuntos regionales y globales.

Expertos advierten que este nuevo tono refuerza la narrativa iraní de resistencia y soberanía.

Líbano le deja claro a Irán que no se entrometa en sus asuntos

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, pide a Irán no intervenir en los asuntos internos del país y asegura que la única salida posible a la crisis actual es la diplomacia.

Según declaraciones recogidas recientemente, el mandatario hizo un llamado a todas las naciones, especialmente a Irán, para que respeten la soberanía libanesa y eviten cualquier injerencia que complique aún más la situación política y social.

“No es su país, es el nuestro (…) No tienen por qué interferir en nuestro país”, lanzó el dirigente libanés dirigiéndose a Irán.

Al respecto, indicó que “Hezbolá debe entender que no (hay) otra solución que sentarse y hablar, no hay otra forma (…) de salvar lo que queda salvo a través de la negociación y la diplomacia”.

La crisis en Líbano se ha profundizado durante los últimos años, motivada por divisiones políticas, problemas económicos y la influencia de potencias externas.

Esta postura coincide con los esfuerzos que realiza la comunidad internacional para respaldar la estabilidad en la región.

Vehículos circulan junto a una valla publicitaria con una imagen del estrecho de Ormuz y los labios cosidos del presidente estadounidense Donald Trump, en una plaza del centro de Teherán, Irán, el sábado 2 de mayo de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi)



Israel tomará el control del Líbano

El gobierno de Israel ha anunciado que asumirá el control militar del territorio de Líbano desde el río Litani hacia el sur.

La decisión, presentada como una medida para garantizar la seguridad nacional, llega en un contexto de fuerte tensión con el grupo armado Hezbollah y tras recientes intercambios de fuego en la frontera.

La palabra clave “Israel control militar sur de Líbano” resalta el alcance y la intención de la acción israelí, que tensa aún más la ya frágil situación en la región.

Según fuentes oficiales israelíes, la franja comprendida hasta el Litani será patrullada para evitar ataques a su territorio, en respuesta al aumento de incidentes fronterizos.

Hezbollah y la disputa fronteriza

El principal objetivo de esta ofensiva, señalan analistas, es debilitar la infraestructura de Hezbollah cerca de la frontera norte de Israel.

El movimiento chií, respaldado por Irán, mantiene posiciones en el sur de Líbano, desde donde, según Israel, planifica o lanza ataques.

Esto incrementa la preocupación regional, pues la estrategia israelí podría desencadenar una nueva escalada militar.

La decisión ha provocado reacciones de alerta en la comunidad internacional.

La ONU ha advertido sobre el riesgo de un conflicto mayor en Líbano, mientras distintas organizaciones instan a una solución diplomática.

El río Litani, históricamente considerado una línea roja para la seguridad israelí, vuelve al centro de la agenda geopolítica, mientras la población local teme desplazamientos y mayor violencia.

Netanyahu ignora a Trump y realiza ataque en el Líbano

Se han anunciado altos el fuego, a menudo con gran fanfarria, en Gaza, Líbano e Irán. Entonces, ¿por qué todavía hay tantos combates?

En apenas las últimas semanas, las fuerzas israelíes han capturado más territorio en Gaza y han matado allí a dos altos milicianos de Hamás, además de más de una docena de personas.

En Líbano, las tropas israelíes capturaron un castillo estratégico el fin de semana en su incursión más profunda en 26 años, mientras Hezbollah mantenía el lanzamiento de cohetes hacia el norte de Israel.

Los combates en Líbano no mostraban señales de disminuir el martes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ambas partes habían acordado —otra vez— desescalar.

Estados Unidos e Irán han intercambiado fuego, más recientemente el lunes, mientras intentan alcanzar una tregua más duradera. Irán ha mantenido su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, perpetuando una crisis mundial de combustible, mientras Estados Unidos intenta afianzar su bloqueo naval sobre los puertos iraníes.

Ninguna de las partes beligerantes ha abandonado oficialmente el alto el fuego, pero el término está perdiendo rápidamente su significado.

Irán proclama la victoria sobre EE.UU. e Israel

El ayatolá iraní Mojtaba Jamenei proclamó recientemente la victoria de Irán sobre Estados Unidos e Israel en un discurso que refuerza las crecientes tensiones en Medio Oriente.

La victoria de Irán sobre Estados Unidos e Israel fue anunciada por el líder religioso en respuesta a las presiones ejercidas por potencias occidentales sobre la República Islámica.

Según lo informado en agencias, Jamenei afirmó que Occidente, encabezado por EE.UU. e Irán, “no ha podido doblegar la voluntad de Irán” a pesar de sanciones y campañas mediáticas.

El ayatolá aseguró que la resistencia y la unidad nacional han sido claves para sortear los desafíos internacionales, convirtiendo a Irán en un “ejemplo para la región”.

Este tipo de declaraciones llegan en un momento crítico para la política internacional, pues los enfrentamientos verbales y las acciones militares han incrementado en la zona.

Tanto Estados Unidos como Israel consideran a Irán un actor desestabilizador en el Golfo Pérsico, mientras Teherán sostiene que su postura es de defensa nacional.

El discurso de Jamenei intensifica la narrativa de enfrentamiento y resalta el papel de Irán como potencia regional, comprometiéndose a mantener su soberanía frente a las presiones externas.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de estos acontecimientos.

Trump llama “antipatriótica” ley para limitar sus decisiones contra Irán



En una polémica declaración, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, rechazó ley del Congreso sobre guerra con Irán, afirmando que es “antipatriótica y sin sentido”.

La normativa, aprobada recientemente por legisladores estadounidenses, busca restringir la capacidad del presidente para tomar decisiones militares sin la autorización parlamentaria, especialmente en el contexto de posibles enfrentamientos con Irán.

Esta medida se produce tras varias escaladas de tensión desde 2019, cuando el gobierno de Donald Trump ordenó ataques directos contra líderes iraníes, incrementando preocupaciones sobre el control presidencial en asuntos de guerra.

Los congresistas, por su parte, sostienen que la ley pretende evitar acciones unilaterales que puedan llevar al país a conflictos prolongados o indeseados.

El debate sobre la autoridad del presidente frente al Congreso para declarar la guerra ha sido recurrente en la historia de Estados Unidos.

Congreso de Estados Unidos y la administración Trump han tenido roces constantes sobre quién tiene la última palabra en asuntos militares.

Mientras algunos sectores consideran necesaria la supervisión legislativa para evitar excesos ejecutivos, otros alertan sobre el riesgo de debilitar la postura estadounidense en asuntos globales.

Cabe recordar que en 2020, el Congreso intentó frenar, sin éxito, la capacidad de Trump para actuar contra Irán tras la muerte del general Qasem Soleimani.

Un Trump “acorralado” ante una guerra interminable con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta advertencias tanto de adversarios como de aliados de que se está quedando acorralado en la guerra con Irán, un conflicto que presentó como una breve incursión militar pero que desde entonces se ha asentado en una especie de compás de espera.

Ha pasado casi una semana desde que negociadores de Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo provisional para extender el alto el fuego en el conflicto por 60 días e iniciar una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear de Irán, que requería la aprobación de Trump.

Pero Trump ha pedido cambios no especificados al acuerdo, y no parece que los funcionarios iraníes —quizá calculando que el presidente republicano es reacio a reanudar los bombardeos después de agotar sistemas de armas cruciales— vayan a ceder ante nuevas exigencias.

Una serie de ataques de Washington y Teherán esta semana ha reavivado la preocupación de que el alto el fuego pueda colapsar. Trump restó importancia a su significado el miércoles.

“Es una parte diferente del mundo”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval. “Ya saben, yo diría que en esa parte del mundo, un alto el fuego es cuando disparas de una manera más moderada”.

Este momento inestable llega después de que Trump reiterase desde que se acordó un alto el fuego de 14 días el 7 de abril —tras 38 días de bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán— que llegar a un acuerdo era apenas cuestión de días y que la parte iraní estaba rogando llegar a un arreglo. Trump señaló el miércoles que era posible que algo se concretara “durante el fin de semana”.

Sin un acuerdo provisional que permita reabrir el estrecho de Ormuz, los precios mundiales de la energía siguen elevados y están aumentando la ansiedad en todo el mundo por el impacto de los costos al alza, impulsados por el conflicto de tres meses, en el precio de los alimentos, el combustible y otros productos.

Después de una serie de reportes esta semana que indicaban que Irán estaba paralizando las conversaciones, Trump dijo a CNBC que “me da igual” si las negociaciones se habían estancado e incluso insinuó que se habían vuelto “aburridas”.

Netanyahu ignora a Trump y realiza ataque en el Líbano

Se han anunciado altos el fuego, a menudo con gran fanfarria, en Gaza, Líbano e Irán. Entonces, ¿por qué todavía hay tantos combates?

En apenas las últimas semanas, las fuerzas israelíes han capturado más territorio en Gaza y han matado allí a dos altos milicianos de Hamás, además de más de una docena de personas.

En Líbano, las tropas israelíes capturaron un castillo estratégico el fin de semana en su incursión más profunda en 26 años, mientras Hezbollah mantenía el lanzamiento de cohetes hacia el norte de Israel.

Los combates en Líbano no mostraban señales de disminuir el martes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ambas partes habían acordado —otra vez— desescalar.

Estados Unidos e Irán han intercambiado fuego, más recientemente el lunes, mientras intentan alcanzar una tregua más duradera. Irán ha mantenido su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, perpetuando una crisis mundial de combustible, mientras Estados Unidos intenta afianzar su bloqueo naval sobre los puertos iraníes.

Ninguna de las partes beligerantes ha abandonado oficialmente el alto el fuego, pero el término está perdiendo rápidamente su significado.

Un Trump “acorralado” ante una guerra interminable con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta advertencias tanto de adversarios como de aliados de que se está quedando acorralado en la guerra con Irán, un conflicto que presentó como una breve incursión militar pero que desde entonces se ha asentado en una especie de compás de espera.

Ha pasado casi una semana desde que negociadores de Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo provisional para extender el alto el fuego en el conflicto por 60 días e iniciar una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear de Irán, que requería la aprobación de Trump.

Pero Trump ha pedido cambios no especificados al acuerdo, y no parece que los funcionarios iraníes —quizá calculando que el presidente republicano es reacio a reanudar los bombardeos después de agotar sistemas de armas cruciales— vayan a ceder ante nuevas exigencias.

Una serie de ataques de Washington y Teherán esta semana ha reavivado la preocupación de que el alto el fuego pueda colapsar. Trump restó importancia a su significado el miércoles.

“Es una parte diferente del mundo”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval. “Ya saben, yo diría que en esa parte del mundo, un alto el fuego es cuando disparas de una manera más moderada”.

Este momento inestable llega después de que Trump reiterase desde que se acordó un alto el fuego de 14 días el 7 de abril —tras 38 días de bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán— que llegar a un acuerdo era apenas cuestión de días y que la parte iraní estaba rogando llegar a un arreglo. Trump señaló el miércoles que era posible que algo se concretara “durante el fin de semana”.

Sin un acuerdo provisional que permita reabrir el estrecho de Ormuz, los precios mundiales de la energía siguen elevados y están aumentando la ansiedad en todo el mundo por el impacto de los costos al alza, impulsados por el conflicto de tres meses, en el precio de los alimentos, el combustible y otros productos.

Después de una serie de reportes esta semana que indicaban que Irán estaba paralizando las conversaciones, Trump dijo a CNBC que “me da igual” si las negociaciones se habían estancado e incluso insinuó que se habían vuelto “aburridas”.

Netanyahu ignora a Trump y realiza ataque en el Líbano

Se han anunciado altos el fuego, a menudo con gran fanfarria, en Gaza, Líbano e Irán. Entonces, ¿por qué todavía hay tantos combates?

En apenas las últimas semanas, las fuerzas israelíes han capturado más territorio en Gaza y han matado allí a dos altos milicianos de Hamás, además de más de una docena de personas.

En Líbano, las tropas israelíes capturaron un castillo estratégico el fin de semana en su incursión más profunda en 26 años, mientras Hezbollah mantenía el lanzamiento de cohetes hacia el norte de Israel.

Los combates en Líbano no mostraban señales de disminuir el martes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ambas partes habían acordado —otra vez— desescalar.

Estados Unidos e Irán han intercambiado fuego, más recientemente el lunes, mientras intentan alcanzar una tregua más duradera. Irán ha mantenido su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, perpetuando una crisis mundial de combustible, mientras Estados Unidos intenta afianzar su bloqueo naval sobre los puertos iraníes.

Ninguna de las partes beligerantes ha abandonado oficialmente el alto el fuego, pero el término está perdiendo rápidamente su significado.

Irán y EEUU cruzan ataques y se pierden las esperanzas de paz

Kuwait suspendió temporalmente los vuelos comerciales el miércoles después de que drones de Irán dañaran gravemente el aeropuerto del país y mataran a una persona e hirieran a decenas de personas, la última salva en una serie de ataques de ida y vuelta entre Irán y Washington que han puesto a prueba un frágil alto el fuego.

Los ataques se produjeron después de que agencias iraníes semioficiales de noticias dijeran que el país había dejado de comunicarse con los mediadores sobre la extensión de un alto el fuego en la guerra con Estados Unidos e Israel.

Un funcionario regional dijo que Irán quería que se hiciera cumplir la tregua en Líbano antes de volver a las conversaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las negociaciones continuaban.

Esas conversaciones se han prolongado durante semanas, y los repetidos ataques cruzados en la región del Golfo y la ampliación de la guerra de Israel en Líbano están tensando aún más los esfuerzos.

Mientras tanto, Irán ha mantenido su control férreo sobre el estrecho de Ormuz —una arteria crucial para el petróleo y el gas natural del mundo— y Estados Unidos ha continuado su bloqueo de los puertos iraníes, lo que ha mantenido altos los precios mundiales del combustible y hecho sentir las consecuencias del conflicto mucho más allá de la región.

Drones de Irán golpean el aeropuerto principal de Kuwait

El portavoz del Ministerio kuwaití de Defensa, el general de brigada Saud Abdulaziz Al-Otaibi, dijo que “varios drones hostiles” habían atacado el edificio de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Kuwait.

Las autoridades dijeron que una persona murió y 63 resultaron heridas, incluidos pasajeros y trabajadores. El portavoz del Ministerio de Salud, Abdullah Al Sanad, dijo que algunos habían sufrido heridas graves.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que Kuwait se reserva el derecho de responder a Irán y que “no aceptará ni tolerará” los ataques.

Las autoridades de aviación civil de Kuwait indicaron más tarde que el aeropuerto había reabierto parcialmente, con vuelos de Kuwait Airways reanudándose desde otra terminal que no había sido alcanzada. No se operarían otros vuelos, señalaron. El aeropuerto había reabierto apenas el lunes después de cerrar al inicio de la guerra.

Mientras tanto, el ejército estadounidense había indicado antes que Irán disparó dos misiles contra Kuwait que se desintegraron en ruta, y que había “derribado múltiples drones” que tenían como objetivo a las fuerzas estadounidenses en el país.

El ejército también dijo que fuerzas estadounidenses y bareiníes interceptaron misiles dirigidos al reino del Golfo, que alberga la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos. El Ministerio de Defensa de Baréin dijo que su ejército había interceptado y destruido tres misiles y varios drones disparados por Irán.

El ejército estadounidense dijo que lanzó ataques contra una estación de control terrestre militar de Irán en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria, un poderoso cuerpo paramilitar de Irán, reconoció que había atacado el cuartel general de la 5ª Flota y instalaciones militares estadounidenses en otro país, pero no nombró a Kuwait.

Tanto Washington como Irán dijeron que estaban tomando represalias por ataques anteriores o intentos de ataques.

El Ministerio iraní de Exteriores condenó los ataques estadounidenses en la isla de Qeshm, donde dijo que una torre de telecomunicaciones fue alcanzada, y otros ataques anteriores. Los calificó como “actos de agresión” y afirmó que violaban el alto el fuego.

Un alto diplomático emiratí pidió el miércoles “una posición del golfo (Pérsico) firme, unificada y cohesionada” contra Irán tras los ataques.

“Esta agresión no apunta a un estado específico, sino más bien a todos nosotros”, escribió Anwar Gargash en la red social X.

Agencias de Irán reportan una pausa en la comunicación con los mediadores

Las agencias de noticias iraníes Fars y Tasnim, ambas consideradas cercanas a la Guardia Revolucionaria de Irán, informaron que los negociadores de Irán han dejado de comunicarse con los mediadores del alto el fuego mientras aumentaban las tensiones en la lucha separada pero relacionada de Israel contra el grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán, en Líbano.

Un funcionario regional involucrado en la mediación, que habló bajo condición de anonimato para discutir las conversaciones, dijo a The Associated Press que Irán no se había comunicado en absoluto el martes después de decir que hacer cumplir un alto el fuego en Líbano era necesario para que las negociaciones continuaran.

Trump calificó los reportes de un cese de las conversaciones como “falsos y erróneos”.

“Las conversaciones entre nosotros se ha mantenido continuamente, incluso hace cuatro días, hace tres días, hace dos días, hace un día y hoy”, dijo Trump en una publicación en redes sociales. “A dónde conducen, nunca se sabe, pero como le dije a Irán, ‘Es hora, de una forma u otra, de que hagan un Acuerdo’”.

La guerra con Irán está cada vez más ligada a la guerra de Israel en Líbano

Pese a repetidos brotes de violencia, el alto el fuego declarado en Líbano está oficialmente vigente. Ninguna de las partes se ha retirado formalmente ni ha dado por terminado el alto el fuego, pero los ataques continúan. Las fuerzas israelíes se han adentrado más en Líbano que en cualquier momento en más de un cuarto de siglo mientras Hezbollah ha lanzado ataques con cohetes y drones.

A medida que continúan los ataques, Líbano ha surgido como un punto clave de fricción en los esfuerzos de Trump por firmar un acuerdo de alto el fuego con Irán.

Irán insiste en que cualquier tregua potencial más amplia en la guerra allí también debe sofocar los combates en Líbano. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quiere mantener los temas separados y enfrenta una fuerte presión interna para atacar a Hezbollah mientras se prepara para nuevas elecciones este otoño.

Los combates han expuesto una grieta entre los aliados cercanos Israel y Estados Unidos, y Washington presiona para pedir moderación e Israel busca intensificar la presión militar sobre Hezbolá.

Una persona familiarizada con la situación dijo que Netanyahu y Trump tuvieron una conversación “tensa” a principios de esta semana. La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar con los medios. La persona no dio más detalles de la llamada.

Irán dice no a las negociaciones por amenaza de Israel contra Beirut

Irán dejó de comunicarse con los mediadores sobre la extensión de un alto el fuego en la guerra con Estados Unidos e Israel, reportaron el martes dos agencias de noticias iraníes semioficiales, en medio de un aumento de las tensiones en la lucha separada pero relacionada de Israel en Líbano contra el grupo político-paramilitar Hezbolá, respaldado por Irán.

Detener la comunicación probablemente sea un medio de Irán para presionar aún más al presidente estadounidense Donald Trump, sobre las negociaciones del alto el fuego en la guerra con Irán y aflojar el control de la República Islámica sobre el estrecho de Ormuz y el petróleo, el gas y otras materias primas que normalmente pasan por él. Trump entonces podría potencialmente presionar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para que detenga o ralentice el avance de sus fuerzas, que se han adentrado más en Líbano que en cualquier momento en más de un cuarto de siglo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no abordó el supuesto corte de comunicaciones cuando testificaba en una audiencia del Congreso en Washington. En cambio, expresó una nota optimista sobre la dimensión nuclear de las negociaciones, aunque advirtió que no hay garantía de alcanzar “un acuerdo que sea aceptable”.

Los reportes de las agencias de noticias Fars y Tasnim, ambas consideradas cercanas a la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, se producen cuando los conflictos en Irán y Líbano se han ido entrelazando cada vez más.

Irán insiste en que cualquier posible tregua en la guerra allí también debe sofocar los combates en Líbano, donde Hezbollah sigue siendo uno de los principales aliados de Irán en su autodenominado “eje de resistencia” contra Israel.

Un funcionario regional involucrado en la mediación, que habló bajo condición de anonimato para discutir las conversaciones, dijo a The Associated Press que Irán no se ha comunicado en absoluto el martes tras afirmar que era necesario hacer cumplir un alto el fuego en Líbano para que las negociaciones continuaran.

Israel y Estados Unidos sostienen que los combates en Líbano son un asunto separado de las conversaciones sobre la guerra con Irán.

La inflación azota la economía de Irán

Por otra parte, la inflación interanual en Irán alcanzó en mayo un nivel no visto desde la Segunda Guerra Mundial, lo que subraya el dolor económico que enfrenta el iraní medio. Al tiempo que Estados Unidos está ansioso por aliviar el control de la República Islámica sobre el estrecho, por el que en tiempos de paz pasaba una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializado, Irán enfrenta desafíos económicos en un momento en que su economía respaldada por el petróleo sigue bajo un bloqueo naval de Estados Unidos.

La presión económica desató protestas en todo el país en Irán entre 2017 y 2018, cuando el alza de los precios de los alimentos provocó manifestaciones que dejaron más de 20 muertos y cientos de detenidos. Al año siguiente, el incremento en el precio de la gasolina subsidiada por el gobierno desembocó en protestas en las que, según reportes, murieron más de 300 personas.

Luego llegaron las protestas por el colapso del valor de la moneda de Irán, el rial, a comienzos de este año. Fueron las marchas más intensas que han sacudido a la República Islámica desde su revolución de 1979 y los años caóticos posteriores. La teocracia de Irán respondió a las protestas de enero con una represión contra los manifestantes en enero que dejó más de 7.000 muertos, según estimaciones de activistas.

Pero al tiempo que los sectores conservadores realizan talleres de manejo de armas y organizan matrimonios bajo la sombra de un misil balístico para levantar el ánimo, los expertos señalan que podrían surgir nuevas protestas si la población se ve incapaz de costear la alimentación de sus familias.

“No tengo ninguna duda de que si Trump se marcha (de Irán sin un acuerdo formal de paz)… lo más probable es que veamos algo como lo de enero hacia el final del verano por la situación económica y social”, apuntó el analista Mohsen Jalilvand en un video publicado por la web noticiosa iraní Fararu.

Irán suspende las negociaciones con EE.UU. y la paz se ve más lejana

La reciente decisión de Irán de suspender las negociaciones con Estados Unidos ha marcado un nuevo capítulo en el conflicto de Medio Oriente.

La guerra entre Israel y el Líbano, según fuentes oficiales, motivó a Irán a frenar el diálogo con Washington mientras crecen las hostilidades y se reporta un aumento en el precio del petróleo a nivel mundial.

El anuncio generó preocupación entre los mercados energéticos y las potencias occidentales, que veían en estas conversaciones una vía para contener la escalada de la crisis regional.

La suspensión de las negociaciones no solo afecta la política internacional, sino que tiene un impacto directo en la economía global.

Tras el anuncio, el precio del petróleo se disparó en los mercados internacionales, superando los 90 dólares por barril, lo que podría traducirse en incrementos de los combustibles y una mayor presión inflacionaria especialmente en países latinoamericanos.

Expertos aseguran que la estabilidad en el suministro energético depende en gran medida del desenlace de este conflicto, que involucra a actores clave como Irán, Estados Unidos y otras potencias regionales.

Se intensifica la guerra entre EEUU e Irán con intercambios de bombardeos

Estados Unidos bombardeó instalaciones de radar y control de drones en Irán después de que Teherán derribara este fin de semana un dron estadounidense, informó el lunes el ejército estadounidense.

Irán reconoció haber lanzado un ataque de represalia, mientras que Kuwait indicó que estaba interceptando fuego entrante.

El alto el fuego teórico entre Irán y Estados Unidos ha sido puesto a prueba repetidamente con estos intercambios de fuego, incluso mientras funcionarios de ambos países intentan negociar el fin de la guerra.

No está claro cómo de cerca están de un acuerdo, y siempre existe el riesgo de que un ataque pueda descarrilar esas conversaciones.

Mientras tanto, Irán ha mantenido su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, lo que ha interrumpido los suministros energéticos mundiales y ha hecho subir el precio del combustible en todo el mundo, con consecuencias de gran alcance.

Los combates también se han intensificado entre Israel y el grupo político y militar libanés Hezbolá, a pesar de su alto el fuego oficioso. Israel ha extendido su ocupación adentrándose en Líbano, y Hezbolá, que se unió a la guerra en apoyo de su principal patrocinador, Irán — continúa lanzando drones hacia Israel.

Ataques del ejército estadounidense en Irán

El Comando Central del ejército estadounidense señaló que llevó a cabo los ataques en Irán el sábado y el domingo en torno a la ciudad de Geruk y en la isla de Qeshm.

“Los ataques, medidos y deliberados, ocurrieron (…) en respuesta a acciones de Irán agresivas que incluyeron el derribo de un dron estadounidense MQ-1 que operaba sobre aguas internacionales”, indicó el Comando Central.

“Aviones de combate estadounidenses respondieron con rapidez eliminando defensas antiaéreas iraníes, una estación de control terrestre y dos drones de ataque unidireccional que representaban amenazas claras para los buques que transitaban por aguas regionales”.

Kuwait reporta fuego entrante desde Irán

Kuwait, por su parte, informó que sus defensas antiaéreas abrieron fuego a primera hora de la mañana del lunes para interceptar fuego entrante de drones y misiles.

En torno a la misma hora, la Guardia Revolucionaria, una fuerza paramilitar de Irán, afirmó que respondió a un ataque estadounidense sin precisar dónde, probablemente en referencia al ataque contra Kuwait. En un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias IRNA, la Guardia dijo que fuerzas estadounidenses habían atacado una torre de telecomunicaciones.

Kuwait alberga al Mando Central del Ejército de Estados Unidos, el comando de vanguardia de la región de Oriente Medio para el Ejército. La Fuerza Aérea de Estados Unidos ya no opera el MQ-1 Predator, aunque el Ejército de Estados Unidos todavía lo utiliza.

La televisión estatal iraní compartió más tarde imágenes del lanzamiento de un misil balístico, incluido un primer plano que mostraba un adhesivo en el proyectil que representaba al presidente estadounidense Donald Trump magullado superpuesto sobre un estrecho de Ormuz “cerrado” con el texto: “Hasta que el último soldado estadounidense abandone la región”.

Los ataques remecen las conversaciones sobre el alto el fuego entre EEUU e Irán

Los ataques suponen la última escalada entre Estados Unidos e Irán. Durante el fin de semana, Estados Unidos disparó un misil contra la sala de máquinas de un buque de carga con bandera de Gambia que intentaba romper su bloqueo de los puertos iraníes.

Un goteo de barcos ha logrado salir del estrecho, por el que antes pasaba una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados, pero la presión continúa sobre los suministros energéticos mundiales, así como sobre los fertilizantes químicos, lo que ha generado temores de escasez de alimentos. La región del golfo Pérsico produce el 30% de los fertilizantes químicos comercializados a nivel mundial.

Trump se reunió con asesores el viernes, pero aún no ha decidido si avanzar con un acuerdo para ampliar el alto el fuego y reabrir el estrecho. Irán ha dicho que el acuerdo no había sido finalizado.

Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra con ataques contra Irán el 28 de febrero. Trump ha ofrecido objetivos cambiantes para el conflicto, aunque impedir que Irán construya un arma nuclear es uno de ellos. Irán ha insistido en que su programa nuclear es pacífico, aunque tiene suficiente uranio altamente enriquecido para construir varias armas nucleares, si decidiera hacerlo.

Irán a Trump: Será un “ruina total” si se reanuda la guerra

El gobierno de Irán ha emitido un severo mensaje: promete una “ruina total” en caso de que se reanuden los enfrentamientos armados y fracase el proceso diplomático en la región.

En medio de crecientes tensiones con Estados Unidos, la posición iraní reaviva el temor a una escalada militar a gran escala con impactos globales.

Las advertencias surgen en respuesta al endurecimiento de declaraciones por parte de Occidente y a rumores sobre posibles acciones militares.

Según medios internacionales, si las negociaciones se desploman y la guerra vuelve a la mesa, Irán ha prometido una represalia sin precedentes que podría sacudir no solo el Medio Oriente sino también la economía mundial.

En el contexto mundial, la relación entre Irán y Estados Unidos ha sido una de las más tensas de las últimas décadas.

Estados Unidos, junto con sus aliados, ha manifestado su preocupación por los movimientos militares y las amenazas de Irán.

La comunidad internacional insiste en la importancia de la diplomacia para evitar un conflicto que podría tener consecuencias humanitarias y económicas muy graves, en especial para regiones como Latinoamérica, altamente dependientes de los mercados energéticos globales.

Trump decidirá si acepta o no el acuerdo de tregua con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que sostendrá una reunión con sus asesores en la Sala de Crisis de la Casa Blanca mientras busca tomar una “determinación final” sobre si avanza con en acuerdo para extender el alto el fuego con Irán.

Trump confirmó las conversaciones de alto nivel en la Casa Blanca un día después de que The Associated Press y otros medios noticiosos informaran que negociadores estadounidenses e iraníes habían acordado un convenio tentativo que extendería el frágil alto el fuego durante 60 días mientras se sostienen nuevas conversaciones sobre el controvertido programa nuclear de Irán.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó el jueves que los adversarios habían alcanzado un acuerdo tentativo. Pero señaló que seguían debatiendo “un par de puntos de redacción” y que no podía decir si Trump aprobaría la propuesta.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, escribió el viernes en X que su país “no confía en garantías ni en palabras”, solo en acciones, y que “no se dará ningún paso antes de que la otra parte actúe”.

“No obtenemos concesiones mediante conversaciones, sino mediante misiles. En las negociaciones, solo les hacemos entender eso”, escribió Qalibaf, quien participó en negociaciones en Qatar esta semana. “El ganador de cualquier acuerdo es quien esté mejor preparado para la guerra al día siguiente de que se firme”, agregó.

Según un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto, el acuerdo tentativo prolongaría durante 60 días el alto el fuego en la guerra, que ya lleva tres meses, e iniciaría una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear de Irán.

Entre los primeros asuntos que se negociarían durante el alto el fuego de 60 días estaría qué ocurrirá con el uranio altamente enriquecido de Irán, indicó el funcionario, que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato.

La República Islámica de Irán tiene 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, un corto paso técnico respecto de los niveles de grado armamentístico del 90%, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Vance dijo el jueves por la noche que las partes dialogaban sobre “un par de cuestiones sobre el asunto nuclear, la reserva altamente enriquecida, y también la cuestión del enriquecimiento”. El vicepresidente insinuó que los negociadores intentaban fijar términos generales sobre el tema del uranio en el acuerdo tentativo, y que los detalles se concretarían en las conversaciones posteriores.

Aunque Trump y su equipo dijeron desde el inicio del conflicto que uno de sus objetivos principales era garantizar que Irán nunca pueda tener un arma nuclear, Vance presentó los logros de la guerra como algo mucho menos definitivo.

“Estamos en una posición en la que podríamos retrasar sustancialmente su programa nuclear, no solo durante el mandato de este presidente sino a largo plazo”, señaló. “Eso es algo muy, muy bueno para el pueblo estadounidense”.

Irán, que desde hace tiempo sostiene que su programa nuclear es pacífico, no se ha comprometido públicamente a renunciar a la reserva. Se cree que está enterrada bajo un trío de instalaciones nucleares que resultaron gravemente dañadas por ataques aéreos de Estados Unidos el año pasado.

Analistas nucleares han señalado que Irán podría considerar a China o Rusia, que mantienen estrechas relaciones con Teherán, como un posible tercer país aceptable para tomar posesión del uranio enriquecido. Pero Trump dijo el miércoles que “no se sentiría cómodo” con un plan así.

En el memorando propuesto queda claro que Irán no podrá imponer peajes en el estrecho de Ormuz y que tendrá que retirar todas las minas de la vital vía marítima en un plazo de 30 días, según el funcionario que habló bajo condición de anonimato.

Durante la guerra, Irán cerró de facto el estrecho, por el que transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados en el mundo. Su cierre ha disparado los precios del petróleo en todo el planeta.

Irán ha dicho que está dejando pasar a algunos buques comerciales —alrededor de dos docenas al día en los últimos días, frente a más de 100 diarios antes de la guerra—. Pero la República Islámica también ha cobrado peajes por lo menos a algunos barcos y estableció a inicios de este mes una agencia formal de control, lo que impulsó una nueva ronda de sanciones de Estados Unidos esta semana.

En virtud del acuerdo tentativo, Estados Unidos levantaría gradualmente su bloqueo naval sobre los puertos iraníes y también aceptaría flexibilizar sanciones, lo que permitiría a Irán vender más de su petróleo.

Sin embargo, aun cuando surgieron noticias del posible acuerdo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones adicionales al brazo encargado de las ventas de petróleo del ejército iraní. Las nuevas penalizaciones, de las que informó primero The Associated Press, amplían la campaña de presión económica del gobierno de Trump sobre la República Islámica.

Irán ha insistido en que cualquier acuerdo debe incluir el fin de las operaciones militares de Israel en Líbano contra el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán. Las tensiones se profundizaron el jueves en Líbano cuando Israel realizó un ataque aéreo contra un suburbio del sur de Beirut, y otros ataques en la ciudad costera sureña de Tiro. Al menos 14 personas murieron en el sur del país.

Desde que comenzó el alto el fuego hace unas siete semanas, Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques y acusaciones de violaciones del acuerdo. Pero no han vuelto a lanzar hostilidades a gran escala y han mantenido las negociaciones.

¡No hay paz! EE.UU. presume que hay un acuerdo de tregua e Irán lo niega

El acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán genera controversia internacional. La administración estadounidense informó que existía una prórroga pactada en el cese temporal de hostilidades, mientras que, en contraste, el gobierno iraní negó la existencia de tales negociaciones o acuerdos.

La confusión se produce en un contexto global de incertidumbre, donde ambas potencias mantienen posiciones opuestas sobre la reciente escalada de tensiones en Oriente Medio.

De acuerdo con fuentes oficiales de Washington, el alto el fuego incluiría medidas para facilitar corredores humanitarios y evitar una nueva ola de violencia regional.

“Quizá tenemos los mimbres de un acuerdo…Todo depende de lo que el presidente Trump quiera hacer”, insistía este jueves el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en la rueda de prensa semanal de la Casa Blanca, sin querer pronunciarse de un modo u otro. “Es una decisión que debe tomar el presidente Trump”.

Sin embargo, un portavoz iraní desmintió “cualquier tipo de acuerdo o conversación con Estados Unidos” sobre una extensión del cese de hostilidades, según declaraciones recogidas por El País.

Esta situación pone en tela de juicio la credibilidad de los canales diplomáticos actuales y deja a la comunidad internacional en espera de clarificaciones oficiales.

Mientras tanto, los actores involucrados en la región, incluidas organizaciones de asistencia humanitaria, siguen atentos a las resoluciones oficiales que permitan abordar la crisis.

EE.UU. e Irán alcanzan un acuerdo, según Axios

Las conversaciones en torno al acuerdo inicial entre Estados Unidos e Irán han captado nuevamente la atención internacional, luego de que Axios informara sobre avances significativos tras meses de negociaciones discretas.

Sin embargo, este acuerdo aún está pendiente de la aprobación definitiva de Donald Trump, quien podría influir de manera crucial en su futuro.

Según fuentes consultadas por Axios, ambos gobiernos han delineado los puntos principales que permitirían rebajar las recientes tensiones, sobre todo tras los ataques y represalias entre la Guardia Revolucionaria iraní y fuerzas estadounidenses en Medio Oriente.

Este contexto, marcado por acciones militares y una creciente preocupación global, ha motivado esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada mayor entre EE.UU. e Irán.

La situación actual demuestra que, aunque las delegaciones han avanzado en los lineamientos de un acuerdo inicial, la última palabra de Trump podría determinar su éxito o fracaso.

Irán responde: Ataca base aérea de EE.UU. en Kuwait

El ejército de Estados Unidos criticó duramente a Irán por violar un frágil alto el fuego, después de que Kuwait informara que había sido atacado en una nueva agresión que amenazaba las negociaciones en curso para poner fin a la guerra.

El Comando Central de Estados Unidos dijo que Kuwait había interceptado misiles lanzados por Irán a última hora de la noche del miércoles, y calificó el ataque iraní contra uno de los principales aliados de Washington en el golfo Pérsico como una “flagrante violación del alto el fuego”.

Kuwait había anunciado previamente un ataque en su territorio, e Irán anunció que había tomado represalias tras ataques a principios de la semana al disparar contra una base estadounidense en un estado del golfo Pérsico cuyo nombre no mencionó. El Ministerio de Exteriores de Kuwait condenó el jueves a Irán por lo que calificó de “agresión flagrante”.

Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques durante toda la semana, incluso mientras el presidente Donald Trump expresaba confianza en que su gobierno está logrando avances en las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra.

El lunes, Estados Unidos dijo que llevó a cabo lo que el Pentágono calificó de ataques “defensivos” contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que colocaban minas en el sur de Irán.

Funcionarios estadounidenses dijeron a última hora del miércoles en Washington que sus fuerzas hicieron nuevas operaciones contra Irán, en las que derribaron cuatro drones iraníes de ataque unidireccional que representaban una amenaza en las inmediaciones del estrecho y atacaron una estación iraní de control terrestre en Bandar Abbas que estaba a punto de lanzar un quinto dron.

Los funcionarios no estaban autorizados a comentar públicamente y hablaron a condición de guardar el anonimato.

La Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, a través de la agencia de noticias estatal IRNA, reconoció el ataque en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Bandar Abbas y dijo que inició su propio ataque de represalia contra la base aérea que lanzó el asalto, sin especificar si el ataque mencionado había tenido como objetivo a Kuwait.

El ejército de Kuwait anunció que sus sistemas de defensa antiaérea interceptaron misiles y drones entrantes el jueves, sin proporcionar más detalles sobre cuál había sido el blanco. El país, sede del cuartel general avanzado del Ejército Central de Estados Unidos, así como de bases aéreas y una base naval, fue atacado repetidamente por Irán y milicias chiíes en Irak respaldadas por Irán antes del alto el fuego de abril.

El anuncio se produce mientras Oriente Medio permanece en vilo y las conversaciones para poner fin a la guerra siguen sin un rumbo claro.

Trump busca un acuerdo que reabra el estrecho de Ormuz, por el que antes pasaba aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados.

También intenta que Irán renuncie a su reserva de uranio altamente enriquecido, mientras que la República Islámica quiere que le levanten las sanciones económicas y la liberación de activos congelados para ayudar a su economía devastada.

La guerra ha sido impopular en Estados Unidos, y el cierre del estrecho por parte de Irán ha disparado los precios del petróleo, elevando los precios del combustible en todo el mundo.

Estadounidenses no creen que Trump solucione la guerra con Irán

El debate sobre la capacidad de Donald Trump para encontrar una salida digna en la guerra con Irán cobra fuerza, especialmente cuando los intereses de Estados Unidos parecen más comprometidos que nunca.

El análisis sobre la posible “salida de la guerra” de Trump frente a Irán plantea interrogantes sobre el liderazgo del mandatario y las consecuencias para el equilibrio en Medio Oriente.

Trump ha centrado su política exterior en posturas agresivas y decisiones unilaterales, que han terminado por aumentar las tensiones entre Washington y Teherán.

Ahora, analistas afirman que encontrar una salida favorable no solo es complicado, sino que podría no existir una “buena opción” para ninguna de las partes.

Según un análisis de CNN en Español, Trump enfrenta el dilema de retirar fuerzas sin perder poder geopolítico, o mantener el conflicto con altos costos humanos y políticos.

“A la gente no le gustaba la guerra desde el principio, no creen que vaya a traer muchos resultados positivos y no parecen esperar concesiones significativas, o al menos, concesiones que valgan la pena”, destacó la cadena de noticias.

Al respecto, se enfatizó en que varias encuestas sugieren que la gente simplemente quiere que esto termine.

La administración Trump se enfrenta a una encrucijada: si opta por la retirada rápida, corre el riesgo de dejar un vacío de poder que podría ser ocupado por grupos aliados a Irán y otros actores hostiles a Estados Unidos.

Por otro lado, mantener una presencia militar prolongada incrementa el riesgo de escalar el conflicto y debilita su posición ante la comunidad internacional.

Este escenario ya ha provocado preocupación entre congresistas y sectores diplomáticos estadounidenses, quienes ven lejana la posibilidad de una “buena salida” y advierten sobre la inestabilidad que puede propagarse por la región.

Guerra de EE.UU. con Irán agota armamento clave y abre vulnerabilidad ante China

Los contratistas militares de Estados Unidos necesitan al menos tres años para reponer las reservas de tres sistemas de armas clave utilizados intensamente en la guerra con Irán, según un análisis difundido el miércoles, lo que aumenta la preocupación de que las fuerzas estadounidenses tendrían una potencia de fuego limitada en cualquier conflicto futuro con China.

Los sistemas de armas para la guerra son los misiles de crucero Tomahawk, que se usan para atacar objetivos en lo profundo del territorio enemigo, y los interceptores Patriot y THAAD, que defienden contra misiles y drones entrantes.

“Estados Unidos tiene suficientes municiones para cualquier escenario plausible en la guerra con Irán, pero la reducción de los inventarios ha creado una ventana de vulnerabilidad para un posible conflicto en el Pacífico occidental”, afirmó el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) en su nuevo informe, al que tuvo acceso The Associated Press. “El tiempo necesario para reconstruir esos inventarios se ha convertido así en una gran preocupación”.

China tiene el objetivo declarado de garantizar que su ejército sea capaz de tomar Taiwán por la fuerza si fuera necesario para 2027, algo que, para los expertos, es más una aspiración que una fecha límite estricta por el impacto de la guerra.

Pero el presidente chino, Xi Jinping, advirtió este mes que, si Washington maneja mal sus relaciones con la isla autogobernada, Estados Unidos y China podrían terminar chocando o incluso en un conflicto abierto.

El análisis del centro académico con sede en Washington incorpora la histórica propuesta de presupuesto de defensa del gobierno republicano de Trump, de 1,5 billones de dólares para 2027, que acelera de forma significativa el gasto en municiones de alta gama que comenzó durante el gobierno demócrata de Biden. Aunque en el Congreso existe un acuerdo bipartidista para aumentar los inventarios, en el informe se indica que “el problema hoy no es el dinero; es el tiempo”.

“Se necesita tiempo para ampliar la capacidad de producción y construir estos complejos sistemas”, se explica en el informe sobre los efectos de la guerra, agregando que la ventana de vulnerabilidad durará “varios años hasta que los inventarios vuelvan a sus niveles anteriores, y varios años más antes de que alcancen los niveles que desean los planificadores de guerra”.

Aunque los inventarios de municiones son información clasificada, el CSIS indicó que existe suficiente información pública en los materiales presupuestarios del Pentágono para estimar los plazos de producción.

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han insistido en que Estados Unidos es capaz de librar cualquier guerra. Han presionado a los contratistas de defensa para acelerar la producción de municiones, y Hegseth dijo a los legisladores el mes pasado que el gasto militar en el mandato de Trump ayudará a los fabricantes a duplicar o incluso triplicar sus capacidades.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, afirmó en un comunicado que el ejército “tiene todo lo que necesita para ejecutar (operaciones) en el momento y el lugar que elija el presidente”.

“Hemos ejecutado múltiples operaciones exitosas con los comandos combatientes, al tiempo que garantizamos que el ejército de Estados Unidos posee un profundo arsenal de capacidades para proteger a nuestra gente y nuestros intereses”, manifestó Parnell.

Algunos expertos militares discrepan. Los funcionarios del Pentágono “conocían la realidad de nuestras reservas militares y, con suerte, le dijeron a alguien: ‘Oye, si vamos a esta pelea, incluso en las estimaciones más conservadoras, estamos reduciendo nuestras reservas a un nivel crítico’”, afirmó Virginia Burger, analista de alto nivel de política de defensa del grupo de vigilancia Project On Government Oversight y exoficial de la Infantería de Marina.

Las preocupaciones por la disminución de las reservas fueron uno de los temas tratados en audiencias recientes del Congreso. Para los demócratas, el suministro de municiones es una métrica contundente contra la guerra con Irán, que Trump inició sin la aprobación de los legisladores. Algunos republicanos sostienen que el problema proviene de que Estados Unidos envió sistemas de defensa antimisiles Patriot a Ucrania después de que Rusia invadiera en 2022, aunque varios aliados estadounidenses usan esos sistemas.

Las raíces del aprieto se remontan al final de la Guerra Fría, según Mark Cancian, coronel retirado de la Infantería de Marina y asesor de alto nivel del CSIS, quien coescribió el estudio con el investigador asociado Chris H. Park.

Tras la caída de la Unión Soviética a finales de 1991, Estados Unidos asumió que las guerras futuras serían cortas y regionales, con poca necesidad de grandes cantidades de armas tan sofisticadas, explicó Cancian en una entrevista. El Pentágono encargó cantidades relativamente bajas, suponiendo que el ejército no necesitaría muchas. Los contratistas militares respondieron en consecuencia, apoyándose en una huella de fabricación relativamente pequeña para producirlas.

La guerra de Rusia con Ucrania mostró que los conflictos pueden prolongarse y requerir inventarios profundos de armas avanzadas, indicó el experto. Al mismo tiempo, los estrategas militares de Estados Unidos realizaban simulaciones de posibles conflictos en el Pacífico occidental.

“La forma de pensar empezó a cambiar, pero simplemente lleva tiempo construir inventarios”, señaló Cancian, y añadió que parte del desafío consiste en poner al día una compleja red de cadenas de suministro y subcontratistas que producen componentes muy novedosos.

El gobierno del presidente Joe Biden debería recibir cierto reconocimiento por iniciar conversaciones con la industria de defensa, invertir dinero en la base industrial y aumentar la producción, afirmó Cancian, quien supervisó adquisiciones de equipo militar en la Oficina de Administración y Presupuesto en los mandatos del republicano George W. Bush y del demócrata Barack Obama.

“Mucha gente en el gobierno de Trump tiende a decir que todo era terrible hasta que llegaron, y eso no es cierto”, afirmó el especialista. “Ahora bien, sí es cierto que el gobierno de Trump realmente aumentó la financiación”.

Irán advierte que países vecinos no serán escudo de las bases de EEUU

El líder supremo de Irán ha advertido recientemente que las naciones de Oriente Medio ya no actuarán como un escudo para proteger las bases militares de Estados Unidos en la región.

Esta declaración refuerza la posición de Irán respecto a la presencia militar de EE.UU. en Oriente Medio, generando debates entre expertos y gobiernos regionales.

Jameneí subrayó que los países vecinos han cambiado su postura y no están dispuestos a custodiar intereses exteriores que puedan poner en riesgo su propia seguridad.

La presencia militar estadounidense en Oriente Medio ha sido motivo de controversia durante décadas. Mientras algunos gobiernos han permitido bases estadounidenses en su territorio bajo promesas de seguridad, creciente descontento popular y presiones internacionales están complicando estos acuerdos.

Expertos coinciden en que la advertencia de Jameneí podría influir en la política de países tradicionalmente aliados a Washington.

Además, incrementa la incertidumbre sobre la estabilidad regional y el futuro de las bases militares extranjeras.

EE.UU. ataca objetivos iraníes: violaron el espacio aéreo

Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron el lunes que llevaron a cabo ataques en “legítima defensa” en el sur de Irán, incluyendo plataformas de lanzamiento de misiles y embarcaciones que colocan minas, incluso mientras el presidente Donald Trump afirmaba en redes sociales que las negociaciones estaban “progresando satisfactoriamente”.

Los ataques se realizaron “para proteger a nuestros soldados de amenazas planteadas por fuerzas iraníes”, expresó en un comunicado el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos, pero aclaró que las fuerzas armadas están “actuando con moderación durante el alto el fuego en curso”.

Por el momento no había más detalles, incluidos más pormenores sobre las amenazas de Irán y lo que esto significa para las negociaciones. Previamente, Trump afirmó que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra contra Irán debería incluir el requisito de que varios países adicionales, entre ellos Arabia Saudí y Pakistán, se sumen a los Acuerdos de Abraham, los pactos negociados por Estados Unidos con el fin de normalizar las relaciones con Israel y que se forjaron durante el primer mandato del republicano.

Hizo la propuesta en momentos en que el incipiente acuerdo con Irán enfrenta críticas de otros republicanos que están a favor de una línea más dura hacia Irán, lo cual podría añadir nuevas complicaciones diplomáticas a las negociaciones.

Trump mencionó a Arabia Saudí y Qatar, diciendo que son países que deberían sumarse “de inmediato”, junto con Pakistán, Turquía, Egipto y Jordania. Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en los primeros países en sumarse en 2020.

Escribió que, “después de todo el trabajo realizado por Estados Unidos para tratar de armar este rompecabezas tan complejo, debería ser obligatorio que todos estos países, como mínimo, simultáneamente, se sumen a los Acuerdos de Abraham”, sumando una nueva traba al acuerdo con Irán.

Desde hace tiempo Trump ha albergado esperanzas de que Arabia Saudí se sume, pero el reino ha sostenido que cualquier acuerdo de normalización requiere primero establecer una vía clara para la creación de un Estado palestino. Eso también es clave para Pakistán, que está entre los países que no tienen relaciones diplomáticas con Israel.

Syed Mohammad Ali, analista que vive en Islamabad, hizo notar que la postura paquistaní sobre Israel sigue sin cambios, pese a la propuesta más reciente de Trump.

El presidente dijo que se refirió al plan de los Acuerdos de Abraham durante las negociaciones del sábado, algo que Irán ha ignorado por completo. Indicó que aceptaría que “uno o dos” países se negaran a firmar, pero señaló que la mayoría deberían estar dispuestos. Egipto y Jordania ya reconocen formalmente a Israel y tienen tratados de paz de larga data. Turquía reconoció por primera vez a Israel en 1949.

Masud Khan, exembajador de Pakistán en Estados Unidos, dijo que aún está por verse cuán viable podría ser la propuesta para los países en la lista de Trump.

“La invocación de los Acuerdos de Abraham en esta etapa le da una dimensión completamente nueva a los procesos diplomáticos y de mediación porque este tema no estaba en la agenda”, apuntó, y se refirió a la presión que enfrenta Trump en su país para alcanzar un acuerdo favorable, sumado a que Irán aún no ha aceptado el plan.

Aun así, observó Khan, “la vía diplomática todavía está funcionando, y creo que Pakistán ocupa un lugar central en ella, respaldado por países de la región”.

Sigue sin estar claro cuándo o cómo podría completarse cualquier acuerdo con Irán. Trump planteó que incluso Irán podría sumarse a los acuerdos a la larga, si se llega a un consenso.

Los acuerdos son una serie de pactos diplomáticos, económicos y de seguridad creados con influencia de Estados Unidos durante el primer mandato de Trump, originalmente entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, a los cuales siguieron Sudán, Marruecos y, más recientemente, Kazajistán.

Fueron presentados como una iniciativa para promover la cooperación entre países de Oriente Medio y el norte de África, y el gobierno los vio como una forma de allanar en parte el camino hacia vínculos plenos con Israel.

