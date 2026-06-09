La decisión generó una ola de críticas y fue calificada como ofensiva y repugnante. “Gobierno no debe intervenir en disputas doctrinales entre diversas confesiones religiosas”.

El reciente anuncio de que el Pentágono elimina a los mormones de su lista de afiliaciones religiosas oficiales ha generado debate en Estados Unidos y observación internacional.

La decisión afecta a miles de militares estadounidenses que pertenecen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos como mormones, poniendo en entredicho la política de inclusión y libertad de religión dentro de las Fuerzas Armadas.

El departamento de Defensa solía mantener una lista oficial de afiliaciones religiosas para el personal militar, permitiendo que cada miembro identificara su fe para efectos administrativos y de apoyo espiritual.

Sin embargo, según reportes recientes, la categoría “mormones” ha sido retirada de esta selección. Para muchos líderes religiosos y defensores de la libertad de culto, esta exclusión puede significar una vulneración al derecho a mantener expresiones abiertas de la fe en el entorno militar.

De acuerdo con los datos compartidos por agencias, algunos voceros han aclarado que los mormones todavía pueden identificarse bajo denominaciones más amplias como “cristianos”, aunque esto no reconoce de manera individual su creencia.

Las reacciones no se han hecho esperar y varias organizaciones han solicitado al Pentágono revisar la medida por considerarla discriminatoria.

Esta noticia revive debates similares ocurridos en el pasado, donde agrupaciones religiosas han pedido el mismo trato y visibilidad dentro de las fuerzas armadas.

Trump ordena que el Pentágono se llame el Departamento de Guerra

Donald Trump vuelve a generar controversia en Estados Unidos al ordenar cambiar el nombre del Pentágono, la emblemática sede del Departamento de Defensa y renombrarlo como el Departamento de Guerra.

La idea, según el mandatario, busca reflejar un supuesto cambio de enfoque militar y estratégico del país, en plena recta final hacia las elecciones.

Según declaraciones recogidas por medios estadounidenses, Trump señaló que la denominación “Pentágono” está asociada “con guerras interminables” y considera que su cambio sería una señal de una nueva era para la defensa nacional.

Esta propuesta, sin embargo, ha recibido críticas tanto desde los sectores conservadores como de sus opositores, quienes la ven como una estrategia electoral para captar la atención mediática.

“Lo llamamos Departamento de Defensa, pero entre nosotros, creo que vamos a cambiar el nombre”, dijo el presidente tras firmar un decreto para que se concrete el cambio de nombre.

Agregó que EEUU ganó “la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial… Se llamaba Departamento de Guerra y, para mí, eso es realmente lo que es. La defensa es parte de ello, pero tengo la sensación de que vamos a cambiarlo”.

Polémica y reacciones ante la idea de Trump

La sugerencia de Trump de renombrar el Pentágono llega en un momento de tensión política nacional e internacional.

Diversos analistas y exfuncionarios han manifestado escepticismo sobre la viabilidad y el impacto real de la propuesta.

Algunos incluso consideran que este tipo de iniciativas solamente desvían la atención de los temas de fondo como la política exterior o los desafíos internos de Estados Unidos.

El debate sobre el nombre y la imagen institucional del Pentágono, que ahora se llamaría Departamento de Guerra, es inusual.

El Pentágono reducirá el número de generales de alto rango a un 20%

El gobierno de Donald Trump ha ordenado la reducción del número de generales de alto rango en el Pentágono, con el objetivo de optimizar y agilizar el liderazgo de la institución.

La orden se emitió por medio del secretario de Defensa de Estados Unidos (EEUU), Pete Hegseth, quien giró un comunicado para que se ponga en marcha el nuevo plan.

“Reducir el número de generales y almirantes de cuatro estrellas en al menos 20% en todas las Fuerzas Armadas”, cita el documento.

De acuerdo con el funcionario estadounidense, el objetivo de la medida “crítica”, por sus implicaciones, es eliminar la estructura de fuerza redundante para optimizar y agilizar el liderazgo, reduciendo el exceso de puestos de generales y oficiales superiores”.

El memorando en el que se ordena reducir el número de generales de alto rango detalla que la medida incluye: Guardia Nacional en un 20 % y el número total de oficiales generales y alféreces en las fuerzas armadas en un 10 %.

Uno de los motivos de la medida es disminuir el Gobierno Federal, una de las promesas de campaña del gobierno de Donald Trump.

Actualmente, hay unos 900 oficiales generales y alféreces, con rango de una estrella o superior, en las fuerzas armadas. En 2023, había 37 generales y almirantes de cuatro estrellas en todo el componente militar de Estados Unidos.

Yo diría que más de un tercio son cómplices activos, y luego hay muchos quejosos que, en cierto modo, se dejan llevar, intentando resistirse a las tonterías tanto como pueden, pero no las cambian de manera fundamental”, dijo sobre el número de oficiales de alto rango en la institución.

La decisión de disminuir a los generales de alto rango llegó luego que se anunciara la restricción de personas transgénero en el servicio militar.

“Aquellos miembros con diagnóstico o antecedentes de disforia de género serán separados de las fuerzas armadas, salvo en casos donde su permanencia represente un “interés gubernamental convincente” relacionado con la capacidad de combate.

El Pentágono busca retirar del servicio a militares transgénero según una nueva política del gobierno de Trump

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha implementado una nueva política que restringe la participación de personas transgénero en el servicio militar. Según un memorando oficial, aquellos miembros con diagnóstico o antecedentes de disforia de género serán separados de las fuerzas armadas, salvo en casos donde su permanencia represente un “interés gubernamental convincente” relacionado con la capacidad de combate.

La medida responde a una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en enero, que establece que el servicio militar solo reconocerá dos sexos: masculino y femenino, y que los soldados deberán servir según su sexo asignado al nacer.

Según estimaciones de 2018, alrededor de 14,000 personas transgénero formaban parte del ejército estadounidense. Sin embargo, la nueva normativa exige que los militares trans demuestren al menos 36 meses de estabilidad en su identidad de género sin experimentar angustia o deterioro significativo. Además, prohíbe el uso de fondos del Departamento de Defensa para cirugías de reasignación de sexo o tratamientos hormonales iniciados recientemente.

La política ha generado críticas dentro y fuera del ejército. El sargento mayor de la Fuerza Aérea Logan Ireland, quien ha servido abiertamente como transgénero por una década, advirtió que la expulsión de estos militares podría afectar la operatividad y eficacia de las fuerzas armadas, pues muchos de ellos ocupan posiciones que requieren años de capacitación especializada.

El caso ha llegado a los tribunales, donde la jueza Ana Reyes ha considerado que la nueva política podría estar “llena de animosidad”. En 2017, una prohibición similar de Trump fue bloqueada por tribunales federales, pero en 2019 la Corte Suprema permitió su implementación sin pronunciarse sobre su constitucionalidad. La administración de Joe Biden revirtió la medida en 2021, permitiendo nuevamente el servicio de personas trans en el ejército. El futuro de la nueva política del Pentágono sigue en debate legal.





Pentágono registra gasto récord de 93.000 millones de dólares en un solo mes

El Pentágono gastó 93.000 millones de dólares en septiembre de 2025, la cifra más alta desde 2008, según un análisis del organismo de control gubernamental Open The Books. Gran parte de este presupuesto se destinó a alimentos costosos, muebles de lujo y otros artículos de alto precio.

La investigación señala que este gasto se produce dentro de la práctica anual conocida como “gastar o perder”, en la que el ejército utiliza su presupuesto restante antes de que las reglas de financiamiento obliguen a devolver los fondos no usados. Solo en los últimos cinco días hábiles de septiembre, el Departamento de Defensa destinó 50.100 millones de dólares a contratos y subvenciones, más que el presupuesto anual de defensa de países como Israel o Italia.

Entre los gastos destacados se incluyen 6,9 millones de dólares en colas de langosta, 2 millones en cangrejo real de Alaska, 15,1 millones en ribeye, 124.000 dólares en máquinas de helado y 139.224 dólares en donas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró ese mes que “es completamente inaceptable ver generales y almirantes con exceso de peso en los pasillos del Pentágono”.

Semanas después, la falta de acuerdo en el Congreso sobre la extensión de subsidios sanitarios provocó un cierre parcial del gobierno que afectó a millones de estadounidenses, incluidos los beneficiarios de SNAP.

EEUU espía a aliados y enemigos por igual, según documentos filtrados del Pentágono

Documentos filtrados del Pentágono revelaron cómo el gobierno de Estados Unidos (EEUU) espía a sus aliados y enemigos por igual.

Los documentos considerados altamente clasificados brindaron una ventana sobre cómo el país conoce los movimientos estratégicos de otras naciones.

Funcionarios estadounidenses temen que las revelaciones pongan en peligro fuentes sensibles y comprometan importantes relaciones exteriores.

Aunque la autenticidad de los archivos que revelan cómo EEUU espía a aliados y enemigos no ha sido confirmada, funcionarios de la gestión Biden han asegurado que podrían ser auténticos.

“Se expone el alcance de las escuchas ilegales de Estados Unidos a aliados claves, incluidos Corea del Sur, Israel y Ucrania”, detallan los documentos que han sido noticia a nivel nacional e internacional.

Otro dato revelador es el grado en que EEUU ha penetrado en el Ministerio de Defensa de Rusia y la organización conocida como Grupo Wagner.

Gran parte del mecanismo de espía de aliados y enemigos es por medio de comunicaciones interceptadas y fuentes humanas que podrían ser puestas en peligro.

“Se divulgan debilidades clave en el armamento, la defensa aérea, el tamaño y la preparación de los batallones de Ucrania en un punto críticos de la guerra”, se analizó sobre la filtración de los documentos clasificados del Pentágono.

Una vez que se dio a conocer públicamente la estrategia, Ucrania se ha visto obligada a alterar algunos de sus planes militares.

El Pentágono ha reaccionado a la filtración de documentos que revelan cómo EEUU espía a sus aliados y enemigos.

“El Departamento de Defensa continúa revisando y evaluando la validez de los documentos fotografiados que circulan en los sitios de redes sociales y que parecen contener material confidencial y altamente clasificado”, dijo la subsecretaría de Prensa, Sabrina Singh.

La filtración también obligó al Pentágono a tomar medidas para restringir el flujo de documentos tan confidenciales.

El exjefe del Pentágono acusa a Trump de “abuso de autoridad” y de querer dividir el país

El exjefe del Pentágono, Jim Mattis, acusó al presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, de abusar de su poder al recurrir al Ejército para aplacar las protestas y de querer dividir el país.

Mattis, quien fue Ministro de defensa de Donald Trump, fue citado por la revista The Atlantic, cuyo titular describe a Trump como una amenaza a la Constitución.

“Donald Trump es el primer presidente de mi vida que no trata de unir al pueblo americano, ni siquiera lo finge”, dijo el exalto funcionario.

El exjefe del Pentágono, dimitió a su cargo por discrepancias con Trump sobre la retirada de las tropas en Siria.

Indicó que las acciones del gobernante buscan abiertamente dividir a los estadounidenses.

“Nunca soñé que las tropas que hicieron el mismo juramento que yo [de defender la Constitución] recibirían bajo ninguna circunstancia la orden de violar los derechos constitucionales de sus conciudadanos”, manifestó sobre el despliegue de soldados para detener el movimiento antiracista.

Para el general Mattis el desalojó violento de la manifestación en la Casa Blanca es una muestra de abuso de autoridad.

“Sabemos que somos mejores que el abuso de la autoridades ejecutiva que presenciamos en la plaza Lafayatte”, acotó el exfuncionario de Trump.

Instó a “rechazar y hacer que rindan cuentas aquellos que están en el poder y que quieren reírse de la Constitución”.

Por su parte, el actual fefe del Pentágono, Mark Esper, contradijo a Trump y rechazó despliegue militar ordenado para controlar las protestas tras la muerte del afroamericano George Floyd.

“La opción del uso de tropas en activo en el papel de garantes de la ley debería ser solo empleado como último recurso, y solo en las situaciones más urgentes y extremas”, dijo Esper.

Agregó que EEUU no está en una situción extrema o urgente y que “no soporta invocar la Ley de Insurrección”.

El Pentágono conformó el miércoles el despliegue de 1,600 soldados a Washington.

“Por los momentos los soldados se encuentran en estado de alerta mayor, no participan en el apoyo de defensa a las operaciones de la autoridad civil”, indicó el Pentágono.

Actualmente son más de 40 ciudades en EEUU que mantiene en toque de queda por las manifestaciones, mientras la familia de George Floyd continúa exigiendo justicia.

El Pentágono registra nuevos avistamientos OVNIS

El Pentágono publicó este viernes un informe que registra nuevos avistamientos OVNIS, de los cuales 21 mantienen en alerta el Departamento de Defensa.

La investigación no confirma que los extraños avistamientos tienen origen extraterrestre; han generado una ola de preguntas sobre si representan un peligro para la humanidad.

El informe anual detalla que son más de 700 casos, de los cuales se desconoce hasta el momento de dónde provienen, dejando varios teorías que vas desde una nueva tecnología del enemigo o de naves de otros planetas.

En ese sentido, se detalló que 21 avistamientos OVNIS han generado en las autoridades curiosidad y están siendo evaluados minuciosamente.

Según se indicó, los casos están bajo investigación por los agentes de la Inteligencia Nacional y de la All-Domain Anomaly Resolution Office.

Los 700 casos se reportaron desde mayo de 2023 hasta junio del 2024, recibiendo 757 nuevos informes de incidentes. “485 de los casos ocurrieron en ese período de tiempo y otros 272 informes de 2021 y 2022 que no se habían enviado a la agencia”.

Un dato importante es que el Pentágono registró un aumento considerable de nuevos avistamientos OVNIS, en total son 281 casos que se han reportado desde mayo del 2023 hasta junio del 2024.

“Hay casos interesantes que, con mi formación en física e ingeniería y el tiempo que llevo en la IC, no entiendo, y no sé si alguien más los entiende”, dijo el director de All-Domain Anomaly Resolution Office, John Koslosko.

Desde que EEUU documenta los avistamientos, se han reportado 1,652 casos y se espera que en el 2025 se registre un incremento considerable.









