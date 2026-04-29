La medida tiene como objetivo cumplir con las directrices de verificación de seguridad recientemente implementadas.

El gobierno de Donald Trump ha anunciado una pausa de decisiones en inmigración con la justificación de motivos de seguridad nacional.

Esta medida afecta principalmente a los procesos de asilo y otras determinaciones migratorias clave, según informan fuentes oficiales.

Durante este periodo, la administración Trump suspendió nuevas determinaciones para quienes ya están en proceso de solicitud, argumentando que buscan “evaluar riesgos potenciales” y reforzar controles en la frontera sur de Estados Unidos.

La medida responde a presiones políticas y a una creciente preocupación sobre incidentes recientes que, según funcionarios, podrían tener implicaciones en la seguridad del país.

La nueva pausa genera incertidumbre para miles de personas que esperan una respuesta del servicio migratorio, muchas de ellas provenientes de Centroamérica.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han mostrado preocupación por posibles efectos en menores de edad y solicitantes vulnerables, mientras abogados migratorios denuncian un contexto de mayor lentitud y falta de claridad en los procesos.

Se prevé que durante las próximas semanas se realicen consultas interinstitucionales, un proceso similar al observado en políticas migratorias previas, como la restricción temporal de TPS para centroamericanos.

Sectores críticos acusan que la pausa podría ser utilizada como herramienta política en un año electoral.

El tema ya ha generado reacción en la opinión pública y será monitoreado por organismos internacionales.

EEUU suspende visados de inmigración para ciudadanos de 75 países

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió el procesamiento de visados de inmigración para ciudadanos de 75 países, como parte de una revisión de los procedimientos de verificación, informó el Departamento de Estado.

Un portavoz de esa dependencia confirmó que entre los países afectados se encuentran Brasil, Rusia, Irán y Haití, así como varias naciones de América Latina y el Caribe, entre ellas Colombia, Cuba, Guatemala, Nicaragua y Uruguay. La lista también incluye a Afganistán, Egipto, Irak, Marruecos, Nigeria, Somalia, Tailandia y Yemen, entre otros.

De acuerdo con información divulgada por Fox News, la medida entrará en vigor el próximo 21 de enero y se mantendrá por tiempo indefinido mientras las autoridades estadounidenses reevalúan los mecanismos de control migratorio. La suspensión aplica únicamente a los visados de inmigración, que permiten la residencia permanente en Estados Unidos, y no afecta a los visados de no inmigrante, como los de turismo, estudios o trabajo temporal.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, explicó que el objetivo de la pausa es prevenir el ingreso de personas que, a juicio del Gobierno, podrían depender de asistencia social y beneficios públicos. En ese sentido, recordó que en noviembre pasado la Administración Trump instruyó a los consulados estadounidenses a reforzar los criterios para negar visados a solicitantes considerados con alta probabilidad de requerir ayudas estatales.

La decisión forma parte de una política migratoria más estricta impulsada por la actual Administración, que busca endurecer los controles y limitar la inmigración permanente bajo criterios económicos y de autosuficiencia.

Trump suspende solicitudes de inmigración a ciertos latinos y ucranianos acogidos por Biden

La administración de Donald Trump ordenó la suspensión de las solicitudes de inmigración a ciertos latinos y ucranianos acogidos por el expresidente demócrata, Joe Biden.

Se trata de una de las tantas medidas implementadas por el mandatario estadounidense para frenar la migración ilegal y cumplir con una de sus promesas de campaña.

Funcionarios mencionados por la cadena de noticias CBS News detallaron que la suspensión de las solicitudes de inmigración a ciertos latinos y ucranianos se deriva de la preocupación de fraude y seguridad.

Asimismo, se confirmó que, por el momento, todos los trámites de solicitudes quedan suspendidos y que se está trabajando para identificar los casos fraudulentos ya aprobados por la gestión anterior.

“El objetivo es mejorar los procedimientos de investigación para mitigar las preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional y la seguridad pública”, se indicó al respecto.

Los defensores de derechos humanos esgrimieron que la medida en contra de ciertos migrantes latinos y ucranianos fue implementada sin previo aviso, amenazando con generar una nube de incertidumbre sobre los migrantes.

Hasta el momento, se desconoce el número de inmigrantes que han sido afectados con la decisión de la nueva administración, que ha denunciado que Biden utilizó los programas sin condiciones.

El primer día de mandato de Trump, el pasado 20 de enero, se suspendieron todos los viajes humanitarios y se firmaron los primeros decretos para concretar las deportaciones masivas.

Gestión Trump suspende con efecto inmediato las solicitudes de inmigración de 19 países

El gobierno de Estados Unidos suspende solicitudes de inmigración provenientes de varios países considerados de “gran preocupación”, según anunció el Departamento de Seguridad Nacional el pasado martes.

Esta decisión se tomó como parte de nuevas estrategias para reforzar la seguridad y controlar los flujos migratorios hacia el país.

La suspensión, que afecta principalmente a solicitantes de visas y refugio, impacta a miles de personas que buscaban ingresar por motivos humanitarios, familiares o laborales.

De acuerdo a las autoridades estadounidenses, los trámites quedarán pausados temporalmente mientras se revisan los protocolos y antecedentes de los solicitantes, especialmente de zonas donde existen alertas de seguridad y cooperación limitada entre gobiernos.

Países afectados y principales motivos de la suspensión

Los 19 países son Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Según el Departamento de Estado, la razón principal es la “necesidad de evaluar rigurosamente los antecedentes” ante posibles amenazas para la seguridad nacional.

Organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos han cuestionado la medida, argumentando que se castiga a personas vulnerables basándose en criterios nacionalistas.

Mientras tanto, familias enteras podrían ver truncados sus procesos de reunificación o solicitud de asilo.

Texas logra autorización para implementar su polémica ley de inmigración

Texas logró una nueva victoria, al revertir en unas horas la suspensión indefinida de su polémica ley de inmigración que permite arrestar a indocumentados ilegales.

El fallo de la Corte Suprema despeja el camino para que Texas implemente de inmediato los arrestos y detenciones de personas sospechosas de estar en Estados Unidos sin un asilo o permiso de trabajo.

A pesar de la victoria de las autoridades que les permite implementar la polémica ley existen desafíos que continúan en los tribunales, entre estas acciones legales impuestas por el gobierno de Joe Biden y otras organizaciones.

Organismos protectores de los derechos de los inmigrantes celebraron el lunes la suspensión de la ley, alegría que no duró ni 24 horas, por el nuevo fallo judicial a favor del gobernador republicano Greg Abbott.

Con la resolución del lunes, era la tercera vez que la Corte suspendía la polémica ley en un intento de poner freno a las detenciones y deportaciones. SB4, como se conoce al estamento legal de Texas, fue suspendida el 4 de marzo y se hizo una ampliación el 12 de marzo.

Abbott fundamenta la implementación de la ley en que la “Constitución reconoce que Texas tiene el derecho soberano de defenderse de los violentos cárteles transnacionales que inundan el estado con fentanilo, armas y todo tipo de brutalidad”.



